skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Деякі ліки та токсини, які можуть викликати жовтяницю

Деякі ліки та токсини, які можуть викликати жовтяницю

Mechanism

Medications or Toxins

Increased bilirubin production

Medications that cause hemolysis (common among patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency), such as sulfa drugs and nitrofurantoin

Decreased hepatic uptake

Chloramphenicol, probenecid, rifampin

Decreased conjugation

Ethinyl estradiol

Hepatocellular dysfunction

Acetaminophen (high dose or overdose), amiodarone, isoniazid, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, statins, many others, many medication combinations

Amanita phalloides mushrooms, carbon tetrachloride, phosphorus (see Hydrocarbon Poisoning and Volatile Solvents)

Intrahepatic cholestasis

Amoxicillin/clavulanate, anabolic steroids, chlorpromazine, pyrrolizidine alkaloids (eg, in herbal preparations), oral contraceptives, phenothiazines

Серед цих тем