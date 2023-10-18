Деякі ліки та токсини, які можуть викликати жовтяницю
Mechanism
Medications or Toxins
Increased bilirubin production
Medications that cause hemolysis (common among patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency), such as sulfa drugs and nitrofurantoin
Decreased hepatic uptake
Chloramphenicol, probenecid, rifampin
Decreased conjugation
Ethinyl estradiol
Hepatocellular dysfunction
Acetaminophen (high dose or overdose), amiodarone, isoniazid, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, statins, many others, many medication combinations
Amanita phalloides mushrooms, carbon tetrachloride, phosphorus (see Hydrocarbon Poisoning and Volatile Solvents)
Intrahepatic cholestasis
Amoxicillin/clavulanate, anabolic steroids, chlorpromazine, pyrrolizidine alkaloids (eg, in herbal preparations), oral contraceptives, phenothiazines