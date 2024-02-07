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Як накладати ліктьову жолобувату шину

ЗаDorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Переглянуто/перевірено лют. 2024

Ліктьові жолобуваті шини — це пристрої, які застосовуються для іммобілізації переломів 4-ї та 5-ї п’ясткових кісток.

Накладаються ліктьові жолобуваті шини вздовж ліктьової сторони передпліччя та кисті руки для іммобілізації 4-го і 5-го пальців та запобігання скороченню колатеральних зв’язок під час іммобілізації.

Показання

  • переломи 4-ї та 5-ї п’ясткових кісток

  • Нестабільні переломи з вигином проксимального та середнього сегментів 4-ї та 5-ї фаланги.

  • Переломи дистального відділу ліктьової кістки

Переломи зі значним вигином та/або обертанням можуть вимагати проведення вправляння перед накладанням шини.

Протипоказання

  • Немає

Ускладнення

  • Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)

  • Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)

  • Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)

Обладнання

  • Трикотажна тканина (щонайменше для охоплення ділянки від п’ястково-фалангових суглобів до середнього сегмента передпліччя)

  • Бавовняна підкладка (наприклад, ватний валик) шириною 5 см (2 дюйми)

  • Шинувальний матеріал, гіпс або скловолокно, ширина 7,5 см (3 дюйми)

  • Еластичний бинт шириною 5 см (2 дюйми)

  • Ножиці для металу та/або великі ножиці

  • Вода кімнатної температури та відро або інша ємність

  • Нестерильні рукавички

Розташування

  • Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.

  • Підтримуйте п’ястно-фалангові (ПМФ) суглоби 4-го та 5-го пальців зігнутими під кутом 70-90°, проксимальні міжфалангові (ПМФ) та дистальні міжфалангові (ДМФ) суглоби з незначним згинанням

  • Розпряміть зап'ясток під кутом 10-20°.

Покроковий опис процедури

  • Одягніть нестерильні рукавички.

  • Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від середини передпліччя до п'ясткових кісток.

  • Вставте м’яку підкладку між 4-м і 5-им пальцями, щоб запобігти мацерації шкіри, а потім обгорніть обидва пальці.

  • Продовжуйте обгортати підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

  • За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.

  • Накладіть шину на всю довжину від ДМФ суглобів 4-го та 5-го пальців до середини передпліччя вздовж ліктьової поверхні передпліччя; шина має бути трохи меншою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал. Шина закінчується відразу дистальніше ліктя, щоб забезпечити вільний діапазон рухів у ліктьовому суглобі.

  • Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

  • Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

  • Занурте матеріал шини в теплу воду.

  • Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

  • Накладіть матеріал для шинування від дистального міжфалангового суглоба (ДМС) вздовж ліктьового боку 5-го пальця, зап'ястя і передпліччя і обгорніть його U-подібно навколо дорсальної та волярної поверхонь 4-го та 5-го пальців, руки і зап'ястя.

  • Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.

  • Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

  • Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

  • Підтримуйте ПФС 4-го та 5-го пальців у зігнутому під кутом 70–90° положенні, проксимальний та дистальний міжфалангові суглоби (ПМС та ДМС) мають бути трохи зігнуті, а зап'ястя повинно перебувати у нейтральному положенні із незначним розгинанням (приблизно 10–20°), поки матеріал для шинування не затвердіє.

  • Не іммобілізуйте великий, вказівний або середній палець шиною.

  • Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.

Після процедури

  • Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.

  • Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

  • Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.

  • Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.

Попередження та поширені помилки

  • Оскільки такі травми часто виникають унаслідок удару кулаком, обов'язково перевірте, чи є розрив на ПФС, що може бути спричинений ударом вперед (рана від «удару в стіну»), та потребує додаткового втручання, включаючи більш невідкладну ортопедичну консультацію та запобіжні заходи проти розвитку інфекції в рані.

  • Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.

  • Обов'язково тримайте ПФС зігнутим під кутом 70—90° доки висихає матеріал для шинування, щоб підтримувати належну іммобілізацію.

Поради та підказки

  • Для більших пацієнтів можна використовувати 3-дюймовий (7,5 см) бинт для бинтування частини передпліччя.

  • У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.