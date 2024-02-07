Як накладати ліктьову жолобувату шину

Ліктьові жолобуваті шини — це пристрої, які застосовуються для іммобілізації переломів 4-ї та 5-ї п’ясткових кісток.
Накладаються ліктьові жолобуваті шини вздовж ліктьової сторони передпліччя та кисті руки для іммобілізації 4-го і 5-го пальців та запобігання скороченню колатеральних зв’язок під час іммобілізації.
Показання
переломи 4-ї та 5-ї п’ясткових кісток
Нестабільні переломи з вигином проксимального та середнього сегментів 4-ї та 5-ї фаланги.
Переломи дистального відділу ліктьової кістки
Переломи зі значним вигином та/або обертанням можуть вимагати проведення вправляння перед накладанням шини.
Протипоказання
Немає
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажна тканина (щонайменше для охоплення ділянки від п’ястково-фалангових суглобів до середнього сегмента передпліччя)
Бавовняна підкладка (наприклад, ватний валик) шириною 5 см (2 дюйми)
Шинувальний матеріал, гіпс або скловолокно, ширина 7,5 см (3 дюйми)
Еластичний бинт шириною 5 см (2 дюйми)
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Вода кімнатної температури та відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.
Підтримуйте п’ястно-фалангові (ПМФ) суглоби 4-го та 5-го пальців зігнутими під кутом 70-90°, проксимальні міжфалангові (ПМФ) та дистальні міжфалангові (ДМФ) суглоби з незначним згинанням
Розпряміть зап'ясток під кутом 10-20°.
Покроковий опис процедури
Одягніть нестерильні рукавички.
Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від середини передпліччя до п'ясткових кісток.
Вставте м’яку підкладку між 4-м і 5-им пальцями, щоб запобігти мацерації шкіри, а потім обгорніть обидва пальці.
Продовжуйте обгортати підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.
За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.
Накладіть шину на всю довжину від ДМФ суглобів 4-го та 5-го пальців до середини передпліччя вздовж ліктьової поверхні передпліччя; шина має бути трохи меншою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал. Шина закінчується відразу дистальніше ліктя, щоб забезпечити вільний діапазон рухів у ліктьовому суглобі.
Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).
Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).
Занурте матеріал шини в теплу воду.
Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).
Накладіть матеріал для шинування від дистального міжфалангового суглоба (ДМС) вздовж ліктьового боку 5-го пальця, зап'ястя і передпліччя і обгорніть його U-подібно навколо дорсальної та волярної поверхонь 4-го та 5-го пальців, руки і зап'ястя.
Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.
Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.
Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.
Підтримуйте ПФС 4-го та 5-го пальців у зігнутому під кутом 70–90° положенні, проксимальний та дистальний міжфалангові суглоби (ПМС та ДМС) мають бути трохи зігнуті, а зап'ястя повинно перебувати у нейтральному положенні із незначним розгинанням (приблизно 10–20°), поки матеріал для шинування не затвердіє.
Не іммобілізуйте великий, вказівний або середній палець шиною.
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.
Після процедури
Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.
Попередження та поширені помилки
Оскільки такі травми часто виникають унаслідок удару кулаком, обов'язково перевірте, чи є розрив на ПФС, що може бути спричинений ударом вперед (рана від «удару в стіну»), та потребує додаткового втручання, включаючи більш невідкладну ортопедичну консультацію та запобіжні заходи проти розвитку інфекції в рані.
Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.
Обов'язково тримайте ПФС зігнутим під кутом 70—90° доки висихає матеріал для шинування, щоб підтримувати належну іммобілізацію.
Поради та підказки
Для більших пацієнтів можна використовувати 3-дюймовий (7,5 см) бинт для бинтування частини передпліччя.
У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.