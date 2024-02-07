Як накладати ліктьову жолобувату шину

Одягніть нестерильні рукавички.

Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від середини передпліччя до п'ясткових кісток.

Вставте м’яку підкладку між 4-м і 5-им пальцями, щоб запобігти мацерації шкіри, а потім обгорніть обидва пальці.

Продовжуйте обгортати підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.

Накладіть шину на всю довжину від ДМФ суглобів 4-го та 5-го пальців до середини передпліччя вздовж ліктьової поверхні передпліччя; шина має бути трохи меншою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал. Шина закінчується відразу дистальніше ліктя, щоб забезпечити вільний діапазон рухів у ліктьовому суглобі.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Накладіть матеріал для шинування від дистального міжфалангового суглоба (ДМС) вздовж ліктьового боку 5-го пальця, зап'ястя і передпліччя і обгорніть його U-подібно навколо дорсальної та волярної поверхонь 4-го та 5-го пальців, руки і зап'ястя.

Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

Підтримуйте ПФС 4-го та 5-го пальців у зігнутому під кутом 70–90° положенні, проксимальний та дистальний міжфалангові суглоби (ПМС та ДМС) мають бути трохи зігнуті, а зап'ястя повинно перебувати у нейтральному положенні із незначним розгинанням (приблизно 10–20°), поки матеріал для шинування не затвердіє.

Не іммобілізуйте великий, вказівний або середній палець шиною.