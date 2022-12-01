Переломи шийки п'ясткової кістки

Переломи шийки п’ястної кістки зазвичай виникають внаслідок осьового навантаження (наприклад, в результаті ударів кулаком).
(Див. також «Огляд переломів».)
Це обговорення стосується переломів п'ясткових кісток, крім п'ясткової кістки великого пальця. Переломи шийки 2–5 п'ясткових кісток зустрічаються часто. Такі переломи викликають біль, набряк, болючість, а іноді й деформацію. Може спостерігатися ротаційна деформація. Перелом п'ятої п'ястної кістки найбільш часто трапляється при ударі (перелом «боксера»). Коли ці переломи виникають внаслідок удару кулаком у рот, флора ротової порожнини людини може забруднити рану, іноді спричиняючи інфікування. Пацієнти із пошкодженням п'ясткових кісток від удару кулаком по зубах опонента потребують призначення антибіотиків.
Ротаційна деформація внаслідок перелому кисті руки
Зазвичай, коли проксимальні міжфалангові суглоби згинаються до 90°, лінії від дистальних фалангів з'єднуються на проксимальних кістках зап'ястка. Відхилення однієї з цих ліній дозволяє запідозрити перелом п’ясткових кісток.
Діагностика переломів шийки п’ясткових кісток
Рентгенологічні дослідження
Шийка 5-ї п'ясткової кістки зламана в середньому відділі.
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Ця кольорова рентгенографія демонструє перелом шийки V п’ясткової кістки. У цьому випадку кутова деформація складає < 45°, що вказує на те, що репозиція не потрібна.
СКОТТ КАМАЗІНЕ (SCOTT CAMAZINE) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Шийка 5-ї п'ясткової кістки зламана в середньому відділі.
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Ця кольорова рентгенографія демонструє перелом шийки V п’ясткової кістки. У цьому випадку кутова деформація складає < 45°, що вказує на те, що репозиція не потрібна.
СКОТТ КАМАЗІНЕ (SCOTT CAMAZINE) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Зазвичай діагностичну цінність мають рентгенограми в передньо-задній, бічній та косій проекціях.
Лікування переломів шийки п’ястних кісток
При відкритих ранах з профілактичною метою призначають антибіотики
Накладання шини
При деяких переломах проводиться репозиція
Якщо у пацієнта є рани, зокрема лінійні колоті, поблизу п’ястно-фалангового суглоба, його слід окремо запитати про те, чи бив він когось в обличчя. Якщо таке справді було, ймовірним є інфікування рани мікрофлорою людини, тому слід вжити заходів для запобігання зараженню (наприклад, огляд та санація рани, профілактичне застосування антибіотиків).
Лікування перелому шийки п’ястної кістки передбачає проведення шинування (наприклад, накладення ліктьової жолобуватої шини при переломах 4-го або 5-го п’ястних кісток), котре, як правило, триває протягом щонайменше кількох тижнів. Те, чи потрібна репозиція перед накладанням шини, залежить від перелому.
Репозиція не вимагається в разі відхилення в дорсальному або долонному напрямку під кутом
< 35° для 4-ї п'ясткової кістки
< 45° для 5-ї п'ясткової кістки
Репозиція необхідна в разі
ротаційної деформації будь-якої п'ястної кістки;
переломів 2-ї та 3-ї п'ястних кісток з кутовою деформацією.
Зазвичай можливим є проведення закритої репозиції. Використання блокади гематоми або блокади ліктьового нерва може допомогти зменшити біль під час репозиції.
Після видалення шини пацієнти можуть поступово починати вправи в межах діапазону рухів.
Ліктьова жолобувата шина
Ключові моменти
Переломи шийки п’ястної кістки супроводжуються болем, набряком, болючістю, а іноді й деформацією (наприклад, ротаційною деформацією).
Виконують рентгенографію у передньо-задній, бічній та косій проекціях.
Якщо у пацієнта є рани біля п’ястно-фалангового суглоба, запитайте його, чи бив він когось в обличчя в зоні порожнини рота; якщо таке справді було, вжийте заходів для запобігання інфекції (наприклад, призначення антибіотиків з профілактичною метою).
Лікування перелому шийки п'ястної кістки проводиться за допомогою шинування; якщо кутова деформація є значною або присутня ротаційна деформація, спочатку проводиться, як правило, закрита репозиція перелому.