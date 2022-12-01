Переломи шийки п'ясткової кістки

При відкритих ранах з профілактичною метою призначають антибіотики

Накладання шини

При деяких переломах проводиться репозиція

Якщо у пацієнта є рани, зокрема лінійні колоті, поблизу п’ястно-фалангового суглоба, його слід окремо запитати про те, чи бив він когось в обличчя. Якщо таке справді було, ймовірним є інфікування рани мікрофлорою людини, тому слід вжити заходів для запобігання зараженню (наприклад, огляд та санація рани, профілактичне застосування антибіотиків).

Лікування перелому шийки п’ястної кістки передбачає проведення шинування (наприклад, накладення ліктьової жолобуватої шини при переломах 4-го або 5-го п’ястних кісток), котре, як правило, триває протягом щонайменше кількох тижнів. Те, чи потрібна репозиція перед накладанням шини, залежить від перелому.

Репозиція не вимагається в разі відхилення в дорсальному або долонному напрямку під кутом

< 35° для 4-ї п'ясткової кістки

< 45° для 5-ї п'ясткової кістки

Репозиція необхідна в разі

ротаційної деформації будь-якої п'ястної кістки;

переломів 2-ї та 3-ї п'ястних кісток з кутовою деформацією.

Зазвичай можливим є проведення закритої репозиції. Використання блокади гематоми або блокади ліктьового нерва може допомогти зменшити біль під час репозиції.

Після видалення шини пацієнти можуть поступово починати вправи в межах діапазону рухів.

Як накладати ліктьову жолобува... Відео