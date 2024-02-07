Як накладати шину Volar на руку

Одягніть нестерильні рукавички.

Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини передпліччя.

Зробіть отвір у трикотажній тканині, щоб крізь нього просунути великий палець.

Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.

Накладіть шину на всю довжину від проксимальної ділянки ПФС до волярної поверхні середини передпліччя; шина має бути трохи коротшою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Накладіть матеріал для шинування на ПФС до середнього сегмента передпліччя вздовж волярної поверхні.

Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

Тримайте зап'ясток зігнутим під 10-20° поки матеріал для шинування не затвердіє.