skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Як накладати шину Volar на руку

ЗаDorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Переглянуто/перевірено лют. 2024

Шина volar — це пристрій, який застосовується для іммобілізації зап'ястя та кисті руки.

Показання

  • Ізольований дистальний перелом променевої кістки

  • Переломи кісток зап'ястя, що не потребують накладання колосоподібної шини великого пальця (переломи тригранної кістки, гакоподібної кістки, горохоподібної кістки, трапецієподібної кістки)

  • Травми проксимального відділу п'ястку без зміщення

  • Тяжкі розтягнення зап’ястків

  • Іммобілізація при травмах м’яких тканин кисті руки або зап’ястка (наприклад, запалення підшкірної клітковини)

Протипоказання

  • Немає

Ускладнення

  • Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)

  • Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)

  • Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)

Обладнання

  • Трикотажна тканина (щонайменше для охоплення ділянки від п’ястково-фалангових суглобів [ПФС] до середнього сегмента передпліччя)

  • М'який валик (наприклад, ватний валик) шириною 7,5 см (3 дюйми)

  • Матеріал для шинування, гіпс або скловолокно, шириною від 7,5 до 10 см (від 3 до 4 дюймів) — довжини маю бути достатньо, щоб покрити ділянку від ПФС, уздовж волярної поверхні руки та передпліччя до середини передпліччя

  • Ножиці для металу та/або великі ножиці

  • Еластичний бандаж, зазвичай шириною від 7,5 до 10 см (3-4 дюйми)

  • Вода кімнатної температури та відро або інша ємність

  • Нестерильні рукавички

Додаткові міркування

  • Шина volar не запобігає пронації або супінації. Якщо ці рухи необхідно іммобілізувати, слід використовувати шину sugar tong.

Волярна пластина

Розташування

  • Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.

  • Накладіть шину на зап'ястя, при цьому воно має бути у зігнутому на 10-20° положенні.

Покроковий опис процедури

  • Одягніть нестерильні рукавички.

  • Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини передпліччя.

  • Зробіть отвір у трикотажній тканині, щоб крізь нього просунути великий палець.

  • Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

  • За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.

  • Накладіть шину на всю довжину від проксимальної ділянки ПФС до волярної поверхні середини передпліччя; шина має бути трохи коротшою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал.

  • Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

  • Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

  • Занурте матеріал шини в теплу воду.

  • Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

  • Накладіть матеріал для шинування на ПФС до середнього сегмента передпліччя вздовж волярної поверхні.

  • Підкладіть додаткову трикотажну та бавовняну підкладку по краях матеріалу шини.

  • Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

  • Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

  • Тримайте зап'ясток зігнутим під 10-20° поки матеріал для шинування не затвердіє.

  • Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.

Після процедури

  • Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.

  • Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

  • Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.

  • Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.

Попередження та поширені помилки

  • Не іммобілізуйте зап'ясток у прямому положенні (під 0°). Уникайте згинання зап'ястя.

Поради та підказки

  • У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.