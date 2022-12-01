Переломи дистального відділу променевої кістки

Перелом зап’ястка (перелом Коллеса або Сміта) може призвести до деформації або набряку, що може завдати шкоди медіальному нерву; при ураженні медіального нерва кінчик вказівного пальця німіє, а при спробі зведення пальців до мізинця з’являється слабкість м'язів кисті.

Якщо сила удару є великою, променева кістка може зазнати вклинювання та стати коротшою.

Можуть виникати інші ускладнення (наприклад, скутість, стійка деформація, біль, остеоартрит, складні синдроми регіонального болю), особливо якщо перелом поширюється на або спричинює зміщення чи кутову деформацію променево-зап'ясткового суглоба.