Як вправляти вивих гомілки

Вивих або перелом гомілковостопного суглоба

Більшість вивихів гомілковостопного суглоба є задніми та задньомедіальними, а також переломи, пов'язані з переломами гомілок, дистальними фабулярними переломами та задніми переломами великогомілкової кістки.

Необхідно провести вправлення закритого вивиху гомілковостопного суглоба або перелому гомілковостопного суглоба відразу після встановлення діагнозу. Пов'язана з вивихом нейроваскулярна недостатність або перелом з вивихом зі скороченням шкіри, що загрожує розриву шкіри, вимагають негайного проведення вправлення.

У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та накладання шини слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.