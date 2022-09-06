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Як вправляти вивих гомілки

ЗаMatthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Переглянуто/перевірено вер. 2022

Більшість вивихів гомілково-ступневого суглоба — це переломи. Під час управлення використовують метод витяжка-противитяжка, щоб витягнути з дистального відділу таранну кістку, після чого купол таранної кістки переспрямовується в суглобову сумку, потім накладається шина, щоб стабілізувати суглоб до остаточного ортопедичного лікування. Зазвичай вимагається процедурна седація та знеболення (ПСЗ).

(Див. також Загальні відомості про вивихи і Переломи гомілки).

Показання до вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Вивих або перелом гомілковостопного суглоба

Більшість вивихів гомілковостопного суглоба є задніми та задньомедіальними, а також переломи, пов'язані з переломами гомілок, дистальними фабулярними переломами та задніми переломами великогомілкової кістки.

Необхідно провести вправлення закритого вивиху гомілковостопного суглоба або перелому гомілковостопного суглоба відразу після встановлення діагнозу. Пов'язана з вивихом нейроваскулярна недостатність або перелом з вивихом зі скороченням шкіри, що загрожує розриву шкіри, вимагають негайного проведення вправлення.

У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та накладання шини слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.

Протипоказання до вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

Не існує протипоказань до спроби здійснити закрите вправлення вивиху гомілковоступневого суглоба, навіть у тих, хто очікує ортопедичного обстеження та лікування. Однак відкриті вивихи без судинних порушень — якщо очікується операція — можуть бути краще контрольовані зрошенням в операційній (а не зрошенням у відділенні невідкладної допомоги) перед вправленням.

Ускладнення при вправленні вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Синдром підвищення тиску в певній анатомічній області (через пошкодження м’яких тканин і набряк після первинної травми) і ушкодження суглобів, через що зростає час до вправлення вивиху. Це ускладнення виникає внаслідок самої травми, але своєчасне вправлення може допомогти запобігти цьому.

  • Нейроваскулярне ураження (нечасто) внаслідок травми або процедури вправлення

Більшість ускладнень є результатом самого перелому зі зміщенням.

Обладнання для вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Матеріали та персонал, необхідні для процедурної седація та знеболення (ПСЗ)

  • Для внутрішньосуглобової анестезії: анестетик (наприклад, 5–10 мл 1 % лідокаїну, шприц 10 мл, 5-сантиметрова голка 20-го калібру), антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон йод), марлеві серветки

  • Подушка

  • Коротка шина для ноги (бавовна, м'яка ватна підкладка, матеріал для шини [задня, 3-стороння шина], еластична пов’язка)

Додаткові міркування щодо вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Рентгенографію слід виконувати до вправлення вивиху гомілково-ступневого суглоба, якщо не спостерігається нейроваскулярна недостатність, але, як правило, рентгенографію можна проводити під час періоду, необхідного для отримання витратних матеріалів для ПЗС та проведення вправлення.

  • Внутрішньовенну анальгезію переважно вводять перед рентгенологічним обстеженням.

  • У деяких випадках може бути достатньо внутрішньосуглобової або регіональної анестезії.

  • Латеральні вивихи не повинні вправлятися без присутності ортопеда, якщо тільки судини не ушкоджені, або пацієнта слід транспортувати до хірурга-ортопеда.

Відповідна анатомія для вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Зв'язки гомілок міцні, а вивих гомілковостопного суглоба є дуже сильними і зазвичай пов’язані з переломами та розривами зв’язок. Пов’язані переломи включають переломи гомілок, дистальні фабулярні переломи та задні переломи великогомілкової кістки.

  • Передні вивихи можуть вразити тильну артерію стопи.

  • Переломи гомілок, дистальні фабулярні переломи зазвичай супроводжуються боковими вивихами.

Розташування пацієнта для вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Покладіть пацієнта у положення лежачи на спині, при цьому уражена стопа повинна бути на кінці носилок, а коліно – злегка зігнутим.

Покроковий опис вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

Нейроваскулярне обстеження

  • Проведіть попереднє нейроваскулярне обстеження стопи та гомілки, включаючи визначення пульсу на великогомілковій артерії та тильній артерії стопи, часу наповнення капілярів (зазвичай < 2 секунд), а також чутливість поверхні стопи (великогомілковий нерв), дорсальної поверхні (малогомілковий нерв), бокової поверхні (литковий нерв) та медіальної поверхні (підшкірний нерв).

Аналгезія

  • Проведіть процедурну седацію та знеболення (ПСЗ).

  • При застосуванні внутрішньосуглобової анестезії спочатку очистіть передньомедіальну ділянку гомілковостопної кістки антисептичним розчином. Потім введіть голку, як при артроцентезі, перпендикулярно шкірі, дистальніше великогомілкової кістки, якщо це можливо, перед медіальною частиною щиколотки і латерально до переднього сухожилля великогомілкової кістки. Відведіть назад поршень шприца і просуньте голку назад, поки не буде аспірована синовіальна рідина (якщо з суглоба виділяється кров, аспіруйте всю кров). Потім введіть 5–10 мл анестетика. Перш ніж продовжити, зачекайте, доки відбудеться анальгезія (до 15-20 хвилин).

Вправте вивих щиколотки

  • Покладіть подушку позаду коліна ураженої ноги, щоб зігнути стегно та коліно.

  • Попросіть помічника обхопити гомілку обома руками, підготуватися до краніального витягування (противитяжка).

  • Попросіть помічника обхопити гомілковостопний суглоб однією рукою (для стабілізації гомілки).

  • Візьміться за стопу однією рукою біля п’ятки, а іншою — за п'ятку та подушечки стопи.

При задньому вивиху:

  • Спочатку звільніть таранну кістку від дистального відділу великогомілкової кістки: Трохи зігніть ногу та відтягніть п’яту по осі (тобто, відтягніть її всторону) від великогомілкової кістки, при цьому перший помічник забезпечує осьове відведення до гомілки.

  • Далі, продовжуючи аксіальне відведення п'ятки, другий помічник докладає протилежну тиснучу силу на передню частину щиколотки, відводить стопу дорсально, щоб купол таранної кістки переспрямувати в суглобову сумку.

При передньому вивиху:

  • Спершу зігніть стопу, щоб відвести її від великогомілкової кістки.

  • Прикладіть аксіально силу витяжіння, а потім штовхніть стопу вперед, поки помічник докладає силу в протилежному напрямку до задньої частини гомілки.

При боковому вивиху:

  • Відведіть п’яту по осі від великогомілкової кістки, потім перемістіть ступню медіально і здійсніть тильне згинання в суглобі.

При всіх вивихах:

  • Успішне вправлення може супроводжуватися відчутним звуком «клацання».

Після процедури вправлення вивиху надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Успішне вправлення попередньо підтверджується помітною реставрацією нормального контуру п'ятки та зменшенням болю.

  • Проведіть післяопераційне нейроваскулярне обстеження. Нейроваскулярна недостатність після процедури вимагає екстреного ортопедичного обстеження.

  • Накладіть довгу задню шину так, щоб стопа перебувала під кутом 90°, та бандаж для забезпечення додаткової стабільності.

  • Проведіть рентгенографію після процедури для підтвердження належного вправлення та виявлення будь-яких досі не виявлених переломів.

  • Підтримуйте кінцівку піднятою та перевіряйте наявність нейроваскулярних порушень і розвиток синдрому підвищення тиску в певній анатомічній області, а також проводьте консультації з хірургом-ортопедом.

  • Організуйте подальше ортопедичне спостереження.

Попередження та поширені помилки при вправленні вивихів надп'ятково-гомілкового суглоба

  • Переломи гомілковостопних суглобів із 2 або більше ділянками переломів за своєю природою нестабільні; слід бути особливо обережними при транспортуванні пацієнта з вивихнутою стопою, тому що в дорозі може розвинутися нейроваскулярна недостатність.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.