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Як застосовувати гіпс

ЗаJames Y. McCue, MD, University of Washington
Переглянуто/перевірено бер. 2024

Гіпс - це жорстка, циркуляційна багатошарова композиційна пов'язка, призначена для іммобілізації частини тіла, зазвичай кінцівки.

Гіпсові пов'язки зазвичай складаються з м'якого тканинного рукава на шкірі, поверх якого поміщається шар м'якої прокладки, за яким йдуть кілька тонких шарів гнучких смужок з гіпсу або скловолокна, які швидко тверднуть в результаті хімічної реакції. Аналогічний матеріал використовується для виготовлення шин, які відрізняються головним чином тим, що гіпс чи скловолокно не накладаються циркулярно навколо частини тіла.

Показання

Протипоказання

  • Гострі переломи або вивихи з ризиком тривалого набряку, при якому може розвинутися ішемія, викликана компартмент-синдромом після накладання надміру тісної циркулярної гіпсової пов'язки

Ускладнення

  • Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією затвердіння гіпса або скловолокна)

  • Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)

  • Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)

Обладнання

  • Трикотажне полотно

  • Рулони підкладки

  • Матеріал для накладання гіпсу або скловолокна*

  • Ножиці для металу та/або великі ножиці

  • Тепла вода і відро або інша ємність

  • Нестерильні рукавички

* Обидва матеріали однаково ефективні. Вибір залежить від наявності та вподобань користувача. Довжина та ширина матеріалів залежать від того, яка частина тіла іммобілізована.

Розташування

  • Пацієнта слід розмістити так, щоб оператор мав відповідний доступ до ураженої кінцівки.

  • Вигин кінцівки повинен бути розташований у відповідному анатомічному вирівнюванні для конкретної травми.

Покроковий опис процедури

  • Вибирайте трикотажне полотно відповідної ширини; воно повинно прилягати до форми, але не настільки щільно, щоб не порушувати кровообіг.

  • Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше передбачуваного обсягу матеріалу для накладання гіпсу.

  • Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).

  • Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.

  • Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.

  • Трохи розтягніть підкладку (приблизно 3-5 см) повз очікувану довжину гіпсу або скловолокна.

  • За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.

  • Додайте окремі необхідний фрагменти підкладки поверх і навколо кісткових виступів.

  • Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.

  • Обережно витисніть надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу. Не викручуйте гіпс.

  • Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по колу від дистального до проксимального, перекриваючи нижній шар на половину ширини матеріалу для накладання гіпсу.

  • Для забезпечення належної міцності гіпсу використовуйте від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай) або від 2 до 4 шарів скловолокна.

  • Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, з'єднайте шари разом і надайте форму кінцівки. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.

  • Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.

  • Тримайте частину тіла в потрібному положенні, доки матеріал для накладання гіпсу не буде достатньо твердим, зазвичай від 10 до 15 хвилин.

  • Перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів та дистальну чутливість) та рухову функцію в дистальній частині кінцівки.

Після процедури

  • Визначте рекомендований функціональний статус (наприклад, чи повинен пацієнт спиратися на уражену кінцівку).

  • Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

  • Надайте усні та письмові інструкції.

  • Порадьте пацієнту тримати кінцівку з гіпсом піднятою вище рівня серця, коли це можливо, протягом перших 48–72 годин.

  • Порадьте пацієнтові зберігати гіпс у чистоті та сухості.

  • Порадьте пацієнту не вставляти жодних предметів між шкірою та гіпсом, а також не розрізати гіпс.

  • Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.

  • Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.

Попередження та поширені помилки

  • Накладання гіпсу на набряклу кінцівку може призвести до синдрому здавлювання; шину можна використовувати протягом кількох днів, поки набряк не спаде.

  • Якщо оніміння, поколювання або відчуття стиснення розвивається після виписки, пацієнта слід попередити про необхідність негайно звернутися по медичну допомогу.

  • Оскільки набряки минають протягом тижня або двох після накладання гіпсу, зменшені переломи ризикують стати неправильним; забезпечити ретельне спостереження.

  • Занадто щільне накладання бавовняної прокладки може призвести до синдрому здавлювання.

  • Недостатнє розгладжування гіпсу перешкоджає правильному зчепленню шарів, створюючи слабкий гіпс.

  • Неправильне положення суглоба під час іммобілізації може викликати контрактури.

Поради та підказки

  • Використання холодної води збільшує час, необхідний для затвердіння матеріалу для накладання гіпсу, що дасть оператору більше часу для того, щоб сформувати гіпс.

  • Розгляньте можливість додавання додаткової підкладки до кісткових виступів, щоб мінімізувати ризик виникнення пролежнів.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.