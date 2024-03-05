Як застосовувати гіпс

Вибирайте трикотажне полотно відповідної ширини; воно повинно прилягати до форми, але не настільки щільно, щоб не порушувати кровообіг.

Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше передбачуваного обсягу матеріалу для накладання гіпсу.

Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).

Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.

Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.

Трохи розтягніть підкладку (приблизно 3-5 см) повз очікувану довжину гіпсу або скловолокна.

За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.

Додайте окремі необхідний фрагменти підкладки поверх і навколо кісткових виступів.

Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.

Обережно витисніть надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу. Не викручуйте гіпс.

Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по колу від дистального до проксимального, перекриваючи нижній шар на половину ширини матеріалу для накладання гіпсу.

Для забезпечення належної міцності гіпсу використовуйте від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай) або від 2 до 4 шарів скловолокна.

Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, з'єднайте шари разом і надайте форму кінцівки. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.

Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.

Тримайте частину тіла в потрібному положенні, доки матеріал для накладання гіпсу не буде достатньо твердим, зазвичай від 10 до 15 хвилин.