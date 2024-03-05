Як застосовувати гіпс

Гіпс - це жорстка, циркуляційна багатошарова композиційна пов'язка, призначена для іммобілізації частини тіла, зазвичай кінцівки.
Гіпсові пов'язки зазвичай складаються з м'якого тканинного рукава на шкірі, поверх якого поміщається шар м'якої прокладки, за яким йдуть кілька тонких шарів гнучких смужок з гіпсу або скловолокна, які швидко тверднуть в результаті хімічної реакції. Аналогічний матеріал використовується для виготовлення шин, які відрізняються головним чином тим, що гіпс чи скловолокно не накладаються циркулярно навколо частини тіла.
Показання
Інші травми (наприклад, нестабільні розтягнення або вивихи), що вимагають іммобілізації
Протипоказання
Гострі переломи або вивихи з ризиком тривалого набряку, при якому може розвинутися ішемія, викликана компартмент-синдромом після накладання надміру тісної циркулярної гіпсової пов'язки
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією затвердіння гіпса або скловолокна)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажне полотно
Рулони підкладки
Матеріал для накладання гіпсу або скловолокна*
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Тепла вода і відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
* Обидва матеріали однаково ефективні. Вибір залежить від наявності та вподобань користувача. Довжина та ширина матеріалів залежать від того, яка частина тіла іммобілізована.
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб оператор мав відповідний доступ до ураженої кінцівки.
Вигин кінцівки повинен бути розташований у відповідному анатомічному вирівнюванні для конкретної травми.
Покроковий опис процедури
Вибирайте трикотажне полотно відповідної ширини; воно повинно прилягати до форми, але не настільки щільно, щоб не порушувати кровообіг.
Нанесіть трикотаж, щоб покрити область (наприклад, приблизно від 5 до 10 см) проксимальніше та дистальніше передбачуваного обсягу матеріалу для накладання гіпсу.
Накладіть декілька шарів підкладки (зазвичай 4).
Оберніть підкладку по колу від дистального до проксимального, над ділянкою, на яку буде нанесено гіпс. Накладіть нижній шар на половину ширини прокладки.
Щільно прикладіть підкладку до шкіри без проміжків, але не настільки щільно, щоб це порушити кровообіг.
Трохи розтягніть підкладку (приблизно 3-5 см) повз очікувану довжину гіпсу або скловолокна.
За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть частину підкладки в місцях, де є виступи, щоб розгладити підкладку.
Додайте окремі необхідний фрагменти підкладки поверх і навколо кісткових виступів.
Занурте матеріал для накладання гіпсу у теплу воду.
Обережно витисніть надлишок води з матеріалу для накладання гіпсу. Не викручуйте гіпс.
Нанесіть матеріал для накладання гіпсу по колу від дистального до проксимального, перекриваючи нижній шар на половину ширини матеріалу для накладання гіпсу.
Для забезпечення належної міцності гіпсу використовуйте від 8 до 10 шарів гіпсу (зазвичай) або від 2 до 4 шарів скловолокна.
Розгладьте матеріал для накладання гіпсу, щоб заповнити порожнечі в гіпсі, з'єднайте шари разом і надайте форму кінцівки. Використовуйте долоні, а не кінчики пальців, щоб запобігти утворенню заглиблень, в результаті яких можуть виникнути пролежні у пацієнтів.
Відігніть трикотаж, перш ніж додати останній шар матеріалу для накладання гіпсу. Відверніть додатковий трикотаж і бавовняну прокладку по зовнішніх краях гіпсової пов'язки, щоб покрити необроблені краї матеріалу для шин і створити гладкий край; закріпіть трикотаж під матеріалом для накладання гіпсу.
Тримайте частину тіла в потрібному положенні, доки матеріал для накладання гіпсу не буде достатньо твердим, зазвичай від 10 до 15 хвилин.
Перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів та дистальну чутливість) та рухову функцію в дистальній частині кінцівки.
Після процедури
Визначте рекомендований функціональний статус (наприклад, чи повинен пацієнт спиратися на уражену кінцівку).
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Надайте усні та письмові інструкції.
Порадьте пацієнту тримати кінцівку з гіпсом піднятою вище рівня серця, коли це можливо, протягом перших 48–72 годин.
Порадьте пацієнтові зберігати гіпс у чистоті та сухості.
Порадьте пацієнту не вставляти жодних предметів між шкірою та гіпсом, а також не розрізати гіпс.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше від гіпсової пов'язки.
Попередження та поширені помилки
Накладання гіпсу на набряклу кінцівку може призвести до синдрому здавлювання; шину можна використовувати протягом кількох днів, поки набряк не спаде.
Якщо оніміння, поколювання або відчуття стиснення розвивається після виписки, пацієнта слід попередити про необхідність негайно звернутися по медичну допомогу.
Оскільки набряки минають протягом тижня або двох після накладання гіпсу, зменшені переломи ризикують стати неправильним; забезпечити ретельне спостереження.
Занадто щільне накладання бавовняної прокладки може призвести до синдрому здавлювання.
Недостатнє розгладжування гіпсу перешкоджає правильному зчепленню шарів, створюючи слабкий гіпс.
Неправильне положення суглоба під час іммобілізації може викликати контрактури.
Поради та підказки
Використання холодної води збільшує час, необхідний для затвердіння матеріалу для накладання гіпсу, що дасть оператору більше часу для того, щоб сформувати гіпс.
Розгляньте можливість додавання додаткової підкладки до кісткових виступів, щоб мінімізувати ризик виникнення пролежнів.