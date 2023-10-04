Як закрити рану за допомогою клею

Особливо важливим є контроль кровотечі з рани. В разі поганого гемостазу пацієнт може відчувати перегрівання в місці полімеризації клею, що призводить до відчуття печіння або навіть опіку.

Надлишкове виділення тепла внаслідок полімеризації клею може також відбуватися у тому разі, коли занадто швидко наносять надмірну кількість клею.

При намочуванні або просочуванні клей може відшаровуватися до того, як рана загоїться.

Деякі предмети, наприклад, палець в латексній рукавичці, марля або пластиковий інструментарій, можуть прилипати до шкіри пацієнта під час нанесення клею. В разі застосування вінілових рукавичок або тканинних інструментів адгезії не спостерігається.