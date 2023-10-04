Як закрити рану за допомогою клею

Для закриття малих, прямолінійних, поверхневих ран з низьким натягом тканин можна використовувати клей або адгезиви для ран (так звані біорозкладні адгезивні речовини).
Показання до закриття рваної рани за допомогою клею
Прості поверхневі рани, які не потребують накладання глибоких швів та не мають значного натягу тканини по краям рани
Протипоказання до закриття рваної рани за допомогою клею
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Рани, що розташовуються над чи біля суглобів, або дуже близько до очей, вологих поверхонь чи поверхонь слизової оболонки, рани під значним статичним або динамічним натягом шкіри
Інфіковані рани
За наявності рани, що зачіпає глибокі анатомічні структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки), пацієнта слід скерувати до хірурга, як і тих пацієнтів, які мають обширні рани або рани обличчя чи рук.
Ускладнення закриття рваної рани за допомогою клею
В разі потрапляння клею у рану виникають ексудація, біль та болючість при пальпації, набряк та реакція на наявність стороннього тіла.
Зміщення клею та забруднення рани, якщо до клеєвої кришки доторкалися латексною рукавичкою, марлею або пластиковим інструментом
Інфекція
Обладнання для закриття рваної рани за допомогою клею
Гігієну рани та застосування технік закриття рани не обов'язково проводити в стерильних умовах. Незважаючи на те, що інструменти, які контактують з раною (наприклад, пінцети, голки, шовний матеріал) повинні бути стерильними, для імунокомпетентних пацієнтів можуть використовуватися чисті нестерильні рукавички, а також чиста нестерильна вода. Деякі лікарі віддають перевагу стерильним рукавичкам, які добре прилягають і мають кращий бар’єрний захист.
Процедура очистки рани та бар'єрний захист
Маска для обличчя та захисні окуляри (або щиток для обличчя), медичні шапочки, костюми/халати, рукавички
Стерильні простирадла, рушники (для обробки рани і накладення швів)
Антисептик м'якої дії, наприклад, хлоргексидин
Клей, який в ідеальному випадку повинен бути з аплікатором для точного нанесення
Пориста хірургічна стрічка
Стерильна марля
Неоклюзійна пов'язка
Додаткові міркування щодо закриття рваної рани за допомогою клею
Рани необхідно закрити максимально швидко, а саме протягом часу, який дорівнює одній шостій часу, необхідного для накладання швів. Закриття рани клеєм відбувається не тільки швидко, але й безболісно, а також дозволяє уникнути накладення швів на рану.
Протягом перших 4 днів рани, закриті тканинним клеєм, мають меншу міцність на розрив, ніж зашиті рани, однак через 1 тиждень міцність на розрив та загальний ступінь запалення в ранах, як закритих тканинним клеєм, так швами, є еквівалентним.
Рани, покриті тканинним клеєм або пов’язкою, мають еквівалентну швидкість загоєння та ймовірність розвитку ускладнень, але існує дещо вищий ризик розходження рани в разі застосування тканинного клею у порівнянні з закриттям рани шовним матеріалом.
Для закриття ран, що розташовані поблизу очей, можна іноді використовувати клей у тих випадках, коли очі захищені, наприклад, марлею або шаром вазеліну.
Косметичні результати аналогічні результатам, отриманим в разі накладання швів з використанням шовного матеріалу.
Відповідна анатомія для закриття рваної рани за допомогою клею
Лінії натягу шкіри на обличчі показані на малюнку Типові лінії мінімального натягу шкіри.
Типові лінії мінімального натягу шкіри
Сила спрямована уздовж кожної лінії. Таким чином, розрізи, перпендикулярні цим лініям, знаходяться під найбільшим натягом і, найімовірніше, будуть розширюватися.
Розташування пацієнта для закриття рваної рани за допомогою клею
Пацієнт має прийняти зручне положення, відкинувшись на кушетці, або лежачи на спині.
Відрегулюйте висоту узголів'я таким чином, щоб там було зручно сидіти або стояти біля нього.
Рвана рана повинна бути добре освітлена, тому бажано забезпечити підсвічування за допомогою налобного ліхтаря.
Покроковий опис процедури закриття рваної рани за допомогою клею
(Покроковий опис підготовки рани, знеболення та перев'язування наведений у розділі «Як правильно очищати, промивати, санувати та перев'язувати рани»; вказівки щодо роботи з інструментами, голками і зав'язування хірургічних вузлів з використанням інструментів наведені у розділі «Як накласти простий вузловий шов на рвану рану»).
Очистіть і висушіть рану.
Зупиніть кровотечу.
Якщо клей має аплікатор (зазвичай з бавовняним наконечником), підготуйте його, натиснувши на тюбик, щоб видавити достатню кількість клею через аплікатор.
Утримуйте краї рани разом за допомогою щипців, марлевих тампонів чи пальців; може знадобитися асистент.
Стисніть пластиковий контейнер, щоб нанести краплі медичного тканинного клею по всій довжині поверхні рани і розподіліть його приблизно на ширину 1–2 см з кожної сторони рани.
Підтримуйте та утримуйте краї рани разом протягом щонайменше 1 хвилини, поки клей не висохне.
Нанесіть 3–4 шари клею, при цьому кожен попередній шар клею повинен висохнути перед нанесенням наступного шару.
Після процедури закриття рваної рани за допомогою клею
Після повного висихання клею необхідно захистити поверхню закритої рани за допомогою неоклюзійної пов’язки. Не застосовуйте мазь або оклюзійну пов’язку.
Тканинний клей сам по собі служить пов'язкою для ран та проявляє антимікробні властивості по відношенню до грампозитивних мікроорганізмів. Матеріал відшаровується самостійно протягом 5-10 днів; немає потреби в подальшому спостереженні.
Попередження та поширені помилки при закритті рваної рани за допомогою клею
Особливо важливим є контроль кровотечі з рани. В разі поганого гемостазу пацієнт може відчувати перегрівання в місці полімеризації клею, що призводить до відчуття печіння або навіть опіку.
Надлишкове виділення тепла внаслідок полімеризації клею може також відбуватися у тому разі, коли занадто швидко наносять надмірну кількість клею.
При намочуванні або просочуванні клей може відшаровуватися до того, як рана загоїться.
Деякі предмети, наприклад, палець в латексній рукавичці, марля або пластиковий інструментарій, можуть прилипати до шкіри пацієнта під час нанесення клею. В разі застосування вінілових рукавичок або тканинних інструментів адгезії не спостерігається.
Швидке або неконтрольоване нанесення клею може призвести до його розтікання, що може призвести до ненавмисного склеювання суміжних структур чи матеріалів. Нанесення мазі з антибіотиком або вазеліну дозволить усунути зайву клейкість.
Попередження та поширені помилки при закритті рваної рани за допомогою клею
Деякі рани вимагають застосування двох рук для досягнення найкращого зближення країв рани, тому в деяких випадках може знадобитися асистент.
Закриття рани можна зміцнити, якщо зблизити краї рани, досягнувши максимального положення апроксимації, за допомогою декількох смужок пористої хірургічної стрічки, а вже потім наносити клей.
Тканинний клей можна видалити за допомогою ацетону. Його також можна видалити за допомогою мазі з антибіотиком або вазеліну.
Використовуйте клей для тканин високої в’язкості, оскільки клей з низькою в'язкістю може легко потрапити в рану.