Виконання пластичного хірургічного втручання з накладанням занурених глибоких шкірних швів

Абсолютні протипоказання

Немає

Відносні протипоказання

Неадекватний або тонкий дермальний шар

Рани, які неможливо належним чином очистити (однак немає підвищеного ризику інфікування в разі використання шкірних швів в чистих ранах)

Шовний матеріал будь-якого типу може бути протипоказаний для ран, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття рани швами. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї.

Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, потребують застосування спеціальних методик відновлення, які можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.