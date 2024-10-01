Абразії рогівки та сторонні тіла рогівки

Абразії рогівки є самообмежуючими поверхневими дефектами епітелію. Поверхневі сторонні тіла часто спричиняють абразії рогівки, тому їх необхідно видаляти.

(Див. також Загальні відомості про травму ока).

Найпоширенішими ушкодженнями рогівки є затримані сторонні тіла та абразії (подряпини). Близько 25 % пацієнтів, які звертаються до відділення невідкладної допомоги зі скаргами з боку очей, мають абразії рогівки (1, 2).

Хоча поверхневі сторонні тіла часто спонтанно виходять з рогівки у слізній плівці, іноді залишаючи по собі залишкову подряпину, інші сторонні тіла лишаються на рогівці або всередині неї. Стороннє тіло, яке потрапило під верхню повіку, може спричинити утворення однієї чи декількох вертикальних абразій рогівки, які посилюються в результаті моргання. Проникаюче поранення ока може відбуватися при, здавалося би, незначній травмі, і за своїм зовнішнім виглядом може нагадувати абразію рогівки (3), особливо коли сторонніми тілами є рештки, що відлітають при роботі високошвидкісних машин (наприклад, дрилів, пил, шліфувальних машин, обертових інструментів, будь-яких інших інструментів, принцип роботи яких передбачає дію металу на метал), кування або вибухів.

При ушкодженні рогівки металевим стороннім тілом інфекція зазвичай не розвивається. Однак можуть виникати рубці рогівки та відкладання іржі.

Якщо стороннім тілом рогівки є забруднений органічний матеріал або абразії рогівки утворилися від контактних лінз, може розвинутися інфекція. Поширеною причиною пошкодження рогівки є неправильне використання контактних лінз. Також, якщо проникаюче поранення ока не буде розпізнане, незалежно від складу стороннього тіла може розвинутися інфекція всередині ока (ендофтальміт) або запалення (іридоцикліт), що може поставити під загрозу зір.

Симптоми та ознаки абразій рогівки та сторонніх тіл рогівки Симптоми та ознаки абразії або стороннього тіла рогівки включають відчуття стороннього тіла, сльозотечу, почервоніння та, в деяких випадках, виділення. Зір може бути порушений, якщо абразія проходить через зорову вісь (центральну рогівку). Стороннє тіло в оці Зображення ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Діагностика абразій рогівки та сторонніх тіл рогівки Обстеження за допомогою щілинної лампи, зазвичай із фарбуванням флуоресцеїном

Вивертання верхньої повіки для перевірки на наявність стороннього тіла Абразія рогівки Зображення ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Після введення в нижнє склепіння кон'юнктиви анестетика (наприклад, 1–2 крапель пропаракаїну 0,5 %) верхня та нижня повіки вивертаються і проводиться огляд усієї кон'юнктиви та рогівки бінокулярним мікроскопом (лупою) або щілинною лампою. У нижнє склепіння вводиться флуоресцеїн, який розподіляється в слізній плівці (див. огляд рогівки). Підсвічування флуоресцеїну кобальтовим синім світлом під час обстеження за допомогою щілинної лампи робить подряпини та неметалеві сторонні тіла більш помітними. Позитивна ознака Зайделя (відтік флуоресцеїну від розриву рогівки) вказує на витікання водянистої вологи з передньої камери через перфорацію рогівки. У пацієнтів з численними вертикальними лінійними подряпинами слід вивертати повіки з метою пошуку стороннього тіло під верхньою повікою. Пацієнти з внутрішньоочним ушкодженням високого ризику або (рідше) видимою перфорацією очного яблука чи деформованою зіницею повинні пройти КТ, щоб виключити наявність внутрішньоочного стороннього тіла. Цих пацієнтів повинен терміново оглянути офтальмолог. Поки не буде виключена перфорація, очне яблуко слід захистити щитком для ока. Якщо щитка немає, можна розрізати чашку з паперу або пінополістиролу таким чином, щоб діаметр чашки приблизно відповідав діаметру краю очниці, на який її накладають в якості тимчасового щитка. На очницю не тиснуть, оскільки це може призвести до екструзії внутрішньоочного вмісту через місце розриву. Необхідно бути особливо обережним, щоб переконатися, що будь-які пов'язки, накладки для очей або щитки для очей фіксовані на краї очниці без контакту з повікою або очним яблуком. КТ є методом візуалізації, якому надається перевага у випадках травм ока та оточуючих око тканин (1, 2). Довідкові матеріали щодо діагностики 1. Balakrishnan S, Harsini S, Reddy S, et al. Imaging review of ocular and optic nerve trauma. Emerg Radiol 27(1):75-85, 2020 doi: 10.1007/s10140-019-01730-y 2. Thelen J, Bhatt AA, Bhatt AA: Acute ocular traumatic imaging: what the radiologist should know [corrected]. Emerg Radiol 24(5):585-592, 2017 doi: 10.1007/s10140-017-1528-0. Epub 2017 Jun 17. Erratum in: Emerg Radiol 24(5):593, 2017. doi: 10.1007/s10140-017-1536-0

Лікування абразій рогівки та сторонніх тіл рогівки За наявності сторонніх тіл на поверхні рогівки або на кон'юнктиві — зрошення або видалення за допомогою вологого тампона з ватним кінчиком або маленької голки

При абразіях рогівки — мазі з антибіотиком та іноді розширення зіниці

За наявності внутрішньоочних сторонніх тіл — хірургічне видалення Після нанесення місцевого анестетика на кон'юнктиву лікарі можуть видалити сторонні тіла кон'юнктиви шляхом зрошення або виймання їх за допомогою вологого стерильного бавовняного аплікатора. Стороннє тіло рогівки, яке не вдається змістити шляхом промивання, можна обережно витягнути кінчиком стерильної голки-ножа (інструмент, призначений для видалення сторонніх тіл ока) або підшкірної голки калібру 25 або 27 під візуальним контролем із використанням лупи (окулярів зі збільшенням) чи, бажано, під збільшенням щілинної лампи. Під час видалення пацієнт має дивитися в одну точку, не рухаючи очима. Зверніть увагу, що кінчик голки для підшкірних ін'єкцій завжди підводиться до рогівки збоку. Він ніколи не повинен наближатися до рогівки спереду, оскільки це може призвести до ненавмисного проколювання рогівки. Сталеві або залізні сторонні тіла, що залишаються на рогівці довше ніж кілька годин, можуть залишити на рогівці кільце іржі, яке також потребує видалення під збільшенням щілинної лампи шляхом вишкрібання або із використанням низькошвидкісного роторного бору. Видалення повинне виконуватися офтальмологом. Після цієї процедури лікують залишкові абразії рогівки. Абразії рогівки Тиснучі пов'язки для очей не зменшують біль та час загоєння. Крім цього, вони можуть збільшувати ризик інфекції. Тиснучі пов'язки для очей зазвичай не використовуються, особливо при абразіях, спричинених контактною лінзою або предметом, який може бути забруднений ґрунтом або рослинністю (1, 2). Хоча немає жодних досліджень, які б показали, що застосування офтальмологічних мазей з антибіотиками (наприклад, бацитрацин/поліміксин В або еритроміцин) пов'язане зі зниженням рівнів інфекції, вони використовуються при більшості абразій до загоєння епітеліального дефекту. Люди з абразіями, які носять контактні лінзи, потребують призначення антибіотика з оптимальним антипсевдомонадним покриттям (наприклад, мазь із ципрофлоксацином 0,3 %). Кортикостероїди для очей протипоказані, оскільки вони, як правило, стимулюють ріст грибків і реактивацію вірусу простого герпесу. Безперервне використання місцевих анестетиків також протипоказано, оскільки вони можуть потенційно погіршувати загоєння та можуть маскувати біль, пов'язаний із абразією, що не загоюється або поширюється. Дослідження не продемонстрували різниці в полегшенні болю в пацієнтів, які отримували місцеві анестетики короткочасно, порівняно з плацебо (3). Біль можна контролювати за допомогою пероральних анальгетиків. Для зменшення вираженості симптомів більш крупних абразій (наприклад, площею > 10 мм2) також одноразово розширюють зіницю циклоплегіком короткої дії (наприклад, одна крапля циклопентолату 1 % або гоматропіну 5 %). Місцеві нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) (наприклад, диклофенак) не схвалені для лікування абразій рогівки і не виглядають більш ефективними, ніж пероральні анальгетики (4). Епітелій рогівки швидко відновлюється, навіть великі абразії загалом загоюються протягом 1–3 днів. Доки пошкодження не загоїться, контактні лінзи носити не можна. Рекомендується пройти повторне обстеження в офтальмолога через 1 або 2 дні після травми, особливо у разі видалення стороннього тіла або якщо абразія була викликана органічним матеріалом. Довідкові матеріали щодо лікування 1. Lim CH, Turner A, Lim BX: Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev 7(7):CD004764, 2016. doi: 10.1002/14651858.CD004764.pub3 2. Kaiser PK: A comparison of pressure patching versus no patching for corneal abrasions due to trauma or foreign body removal. Corneal Abrasion Patching Study Group. Ophthalmology 102(12):1936-1942, 1995. doi: 10.1016/s0161-6420(95)30772-5 3. Puls HA, Cabrera D, Murad MH, et al: Safety and effectiveness of topical anesthetics in corneal abrasions: Systematic review and meta-analysis. J Emerg Med 49(5):816-824, 2015. doi: 10.1016/j.jemermed.2015.02.051 4. Wakai A, Lawrenson JG, Lawrenson AL, et al: Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs for analgesia in traumatic corneal abrasions. Cochrane Database Syst Rev 5(5):CD009781, 2017. doi: 10.1002/14651858.CD009781.pub2