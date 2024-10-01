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Посттравматичний іридоцикліт

(травматичний передній увеїт; травматичний ірит)

ЗаJurij R. Bilyk, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Переглянуто/перевірено жовт. 2024

Посттравматичний іридоцикліт — це запальна реакція судинної та райдужної оболонок ока, яка зазвичай розвивається протягом 3 днів після тупої травми ока.

    (Див. також Загальні відомості про травму ока).

    Симптоми посттравматичного іридоцикліту включають сльозотечу, пульсуючий біль і почервоніння ока, фотофобію і розмитість зору. Зіниця може бути розширеною або мати неправильну форму.

    Діагностика ґрунтується на даних анамнезу, симптомах та результатах обстеження за допомогою щілинної лампи, яке зазвичай виявляє спалахи (внаслідок підвищення вмісту білка у водянистій волозі із запального ексудату) та лейкоцити у передній камері.

    Лікування посттравматичного іридоцикліту передбачає застосування циклоплегіків (зазвичай скополаміну 0,25% 3 рази на добу або гоматропіну 5% 3 рази на добу) та місцевих кортикостероїдів (наприклад, преднізолону ацетату 1% 4–8 разів на добу).

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.