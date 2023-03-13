Damien Wilson Carter, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Surgical Critical Care, Burns
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL
- Residency: General Surgery, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
- Fellowship: Surgical Critical Care, Harborview Medical Center/University of Washington, Seattle, WA
Сертифікати
- American Board of Surgery
- American Board of Surgery – Surgical Critical Care
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American College of Surgeons
Глави посібника та коментарі