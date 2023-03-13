skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Damien Wilson Carter, MD

Спеціалізація та досвід роботи

  • Surgical Critical Care, Burns

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL
  • Residency: General Surgery, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
  • Fellowship: Surgical Critical Care, Harborview Medical Center/University of Washington, Seattle, WA

Сертифікати

  • American Board of Surgery
  • American Board of Surgery – Surgical Critical Care

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American College of Surgeons

Глави посібника та коментарі

Глави