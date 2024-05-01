Спектр дії кліндаміцину подібний до спектра макроліду еритроміцину (див. таблицю Деякі аспекти клінічного застосування макролідів), за винятком таких характеристик кліндаміцину:

Ефективний при інфекціях, викликаних анаеробами (крім нанадійної активності щодо видів Bacteroides , включаючи Bacteroides fragilis , через їх резистентність), більшості позалікарняних метицилін-резистентних Staphylococcus aureus та стійких до макролідів, чутливих до кліндаміцину Streptococcus pneumoniae

Не має достовірної активності проти мікоплазми, хламідій, видів Chlamydophila та легіонел

Аеробні грамнегативні бацили й ентерококи є резистентними до цього лікарського засобу.

Кліндаміцин зазвичай використовується при анаеробних інфекціях, однак серед цих організмів, зокрема грамнегативних анаеробів, таких як B. fragilis, виникла резистентність до кліндаміцину. Оскільки такі інфекції часто зумовлені аеробними грамнегативними бацилами, також застосовують додаткові антибіотики. Кліндаміцин є частиною комбінованої терапії в таких ситуаціях:

Разом із пеніциліном для лікування інфекцій, зумовлених токсигенними стрептококами (оскільки кліндаміцин знижує вироблення токсину бактеріями)

Разом із піриметаміном для лікування церебрального токсоплазмозу

Разом із хініном для лікування бабезіозу або тропічної малярії

Разом із примахіном для лікування пневмонії, викликаної Pneumocystis jirovecii

Кліндаміцин можна застосовувати для лікування інфекцій (наприклад, інфекцій шкіри та м'яких тканин) у спільнотах, де поширені негоспітальні метицилін-резистентні штами Staphylococcus aureus (CA-MRSA). Ефективність кліндаміцину залежить від резистентності місцевих штамів.

Кліндаміцин можна застосовувати для лікування інфекцій, викликаних штамами, чутливими до кліндаміцину й еритроміцину. Однак деякі штами CA-MRSA чутливі до кліндаміцину та резистентні до еритроміцину. Резистентність таких штамів до еритроміцину може бути зумовлена механізмом активного ефлюксу або модифікацією рибосомальної мішені. Якщо інфекційний штам чутливого до кліндаміцину CA-MRSA є резистентним до еритроміцину внаслідок механізму ефлюксу, очікується, що пацієнти відповідатимуть на лікування кліндаміцином. Однак якщо штам є резистентним до еритроміцину внаслідок модифікації рибосомальної мішені, пацієнти можуть клінічно не відповідати на кліндаміцин, оскільки під час терапії кліндаміцином можуть виникати певні мутації. Такі мутантні мікроорганізми резистентні до кліндаміцину й еритроміцину внаслідок конститутивної модифікації рибосомальної мішені. («Конститутивний» означає, що резистентність зберігається постійно, незалежно від наявності індуктора, такого як еритроміцин).

Резистентність до еритроміцину внаслідок ефлюксу можна відрізнити від резистентності, зумовленої індукованою модифікацією рибосомальної мішені, за допомогою часто застосовуваного подвійного диско-дифузійного методу (D-тест). Диск із кліндаміцином розміщують на стандартній відстані від диска з еритроміцином на агарі, на якому посіяно стандартний інокулят досліджуваного штаму CA-MRSA. Зона пригнічення росту (подібна до букви «D») навколо диска з кліндаміцином зі сплющеною зоною біля диска з еритроміцином вказує на індуковану рибосомальну резистентність. Пацієнти з інфекцією середнього або тяжкого ступеня, зумовленою штамом CA-MRSA з індукованою рибосомальною резистентністю, та позитивним результатом аналізу в D-тесті не повинні отримувати лікування кліндаміцином.

Кліндаміцин не можна застосовувати для лікування інфекцій центральної нервової системи (крім церебрального токсоплазмозу), оскільки він погано проникає в головний мозок і спинномозкову рідину.

Місцево кліндаміцин застосовують для лікування акне.