Як виконувати прийом Геймліха дорослим або дітям у свідомості

Прийом Геймліха (абдомінальні поштовхи) є швидкою процедурою надання першої допомоги при ядусі внаслідок обструкції верхніх дихальних шляхів сторонніми об'єктами, зазвичай харчовими продуктами або іграшками. За необхідності також можна використовувати поштовх в ділянці грудної клітки та поплескування по спині.
(Див. також Загальні відомості про зупинку дихання та Відновлення та контроль прохідності дихальних шляхів).
Показання до застосування прийому Геймліха
Ядуха через важку обструкцію верхніх дихальних шляхів стороннім об'єктом, про що свідчать нездатність говорити, кашляти або адекватно дихати.
Прийом Геймліха повинен використовуватися лише тоді, коли обструкція дихальних шляхів є тяжкою та існує загроза життю. Втручання не потрібне, якщо людина із ядухою може говорити, кашляти із зусиллям чи адекватно дихати.
Протипоказання до застосування прийому Геймліха
Абсолютні протипоказання
Вік < 1 року є протипоказанням до застосування прийому Геймліха (див. розділ Лікування ядухи у немовлят у свідомості).
Відносні протипоказання
Дітям вагою < 20 кг (45 фунтів; як правило, < 5 років за віком) слід проводити поштовхи лише помірної сили та поплескування по спині.
Пацієнтам з ожирінням і жінкам на пізніх термінах вагітності, необхідно проводити поштовхи в ділянці грудної клітки, а не абдомінальні поштовхи.
Ускладнення при застосуванні прийому Геймліха
Травма або перелом ребра
Пошкодження внутрішніх органів
Додаткові міркування щодо застосування прийому Геймліха
Ця швидка процедура надання першої допомоги здійснюється безпосередньо в тому місці, де знаходиться людина із ядухою.
Для цих прийомів підходить значне, раптове прикладання сили. Однак необхідно мати клінічне судження, щоб уникнути надмірної сили, яка може призвести до травми.
Прийом Геймліха добре відомий і широко використовується. Однак поштовхи в ділянці грудної клітки (удари в грудну клітку) та поплескування по спині можуть підвищувати тиск у дихальних шляхах. По черзі можна використовувати більше одного прийому, якщо початковий прийом не сприяє видаленню об’єкта, що попав у дихальні шляхи.
Відповідна анатомія для застосування прийому Геймліха
Надгортанник зазвичай захищає дихальні шляхи від проникнення в них сторонніх предметів (наприклад, шматочків їжі).
Аспіровані об'єкти можуть бути над або під голосовими зв'язками.
Розташування пацієнта для застосування прийому Геймліха
Як правило, рятувальник стає за дорослою людиною або на колінах позаду дитини з клінікою ядухи.
Покроковий опис застосування прийому Геймліха
Необхідно визначити, чи є важка обструкція дихальних шляхів
Шукайте такі ознаки, як нездатність говорити, кашляти чи адекватно дихати.
Слід звернути увагу, чи людина стискає руками горло, це є універсальним сигналом дистресу при важкій обструкції дихальних шляхів.
Запитайте людину: «Ви задихаєтеся?»
Якщо людина може говорити і дихати, заохочуйте її кашляти, але не вживайте заходів щодо очищення дихальних шляхів, натомість організуйте медичне обстеження.
Якщо людина, що задихається, киває або не може нормально говорити, кашляти, або дихати, це свідчить про тяжку обструкцію дихальних шляхів і необхідність надання допомоги.
Лікуйте ядуху у дорослої або дитини у свідомості
Встаньте прямо за людиною, яка задихається, або на коліна за дитиною.
За відсутності ожиріння та вагітності почніть з абдомінальних поштовхів; пацієнтам з ожирінням та жінкам на пізніх термінах вагітності робіть поштовхи в ділянці грудної клітки.
Для надання допомоги при обструкції чергуйте серії черевних поштовхів (прийом Геймліха), поштовхів в ділянці грудної клітки та поплескувань по спині.
Продовжуйте доти, доки обструкція не буде усунена або не буде доступний спеціалізований спосіб відновлення прохідності дихальних шляхів.
Якщо людина втратила свідомість, починають проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР). Після кожної серії компресій грудної клітки, перш ніж робити штучне дихання, загляньте в рот пацієнта і очистіть його від усього, що може закривати дихальні шляхи та знаходиться в межах досяжності. Не проводьте очищення ротової порожнини пальцями наосліп.
Абдомінальні поштовхи (прийом Геймліха):
Оберніть руки навколо живота пацієнта.
Стисніть один кулак і помістіть його між пупком та мечоподібним відростком.
Обхопіть кулак іншою рукою (див. малюнок Прийом Геймліха в положенні пацієнта стоячи або сидячи).
Забезпечте різкі поштовхи в напрямку всередину і верх, потягнувши обидві руки різко назад і вгору.
Швидко повторіть поштовхи 6-10 разів, якщо необхідно.
Абдомінальні поштовхи в положенні постраждалого стоячи або сидячи (постраждалий у свідомості)
Поштовхи в ділянці грудної клітки:
Оберніть руки навколо живота пацієнта.
Стисніть один кулак і покладіть його на нижню половину грудини.
Обхопіть кулак іншою рукою.
Забезпечте міцний поштовх, різко потягнувши обидві руки назад.
Швидко повторіть поштовхи 6-10 разів, якщо необхідно.
Поплескування по спині:
Обхопіть пацієнта однією рукою за талію, щоб підтримати верхню частину тіла; маленьких дітей можна покласти між вашими ногами.
Зігніть пацієнта вперед у талії, приблизно на 90 градусів, якщо це можливо.
Основою долоні іншої руки швидко нанесіть 5 сильних ударів між лопатками людини.
Після процедури застосування прийому Геймліха
Пацієнтам з будь-якими симптомами, що залишилися після видалення стороннього об'єкта, необхідно провести медичне обстеження.
Попередження та поширені помилки при застосуванні прийому Геймліха
Не слід намагатись застосовувати прийом, якщо людина з ядухою може говорити, відкашлюватися або адекватно дихати.
Пацієнтам з ожирінням і жінкам на пізніх термінах вагітності, необхідно проводити поштовхи в ділянці грудної клітки замість абдомінальних поштовхів.
Поради та підказки щодо застосування прийому Геймліха
Прийом Геймліха може спричинити блювання. Хоча блювота може допомогти при звільненні трахеї від стороннього об'єкта, це не обов'язково означає, що дихальні шляхи були очищені.
Додаткова інформація
Може бути корисним наведений нижче ресурс англійською мовою. Зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цього ресурсу.
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual. Dallas, American Heart Association, 2016.