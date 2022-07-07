Як виконувати прийом Геймліха дорослим або дітям у свідомості

Встаньте прямо за людиною, яка задихається, або на коліна за дитиною.

За відсутності ожиріння та вагітності почніть з абдомінальних поштовхів; пацієнтам з ожирінням та жінкам на пізніх термінах вагітності робіть поштовхи в ділянці грудної клітки.

Для надання допомоги при обструкції чергуйте серії черевних поштовхів (прийом Геймліха), поштовхів в ділянці грудної клітки та поплескувань по спині.

Продовжуйте доти, доки обструкція не буде усунена або не буде доступний спеціалізований спосіб відновлення прохідності дихальних шляхів.

Якщо людина втратила свідомість, починають проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР). Після кожної серії компресій грудної клітки, перш ніж робити штучне дихання, загляньте в рот пацієнта і очистіть його від усього, що може закривати дихальні шляхи та знаходиться в межах досяжності. Не проводьте очищення ротової порожнини пальцями наосліп.