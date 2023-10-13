1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену.

2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед.

3. Держите заднюю ногу прямо, колени и пальцы ног по направлению к стене, удерживайте заднюю пятку на полу.

4. Согните колено нетравмированной ноги и наклоните бедра к стене, чтобы почувствовать растяжение вдоль икры задней ноги.

5. Держите растяжку в течение 30 секунд.

6. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.