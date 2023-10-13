Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену.
2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед.
3. Держите заднюю ногу прямо, колени и пальцы ног по направлению к стене, удерживайте заднюю пятку на полу.
4. Согните колено нетравмированной ноги и наклоните бедра к стене, чтобы почувствовать растяжение вдоль икры задней ноги.
5. Держите растяжку в течение 30 секунд.
6. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
(Важно держать спину прямо, при этом стопа должна упираться в пол (не приподниматься) во время растяжки).
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.