Факторы риска нарушения слуха у детей
Новорожденные
Низкий вес при рождении (особенно менее 1,5 килограмма)
Низкий балл по шкале Апгар (ниже 5 на 1-й минуте после рождения или ниже 7 на 5-й минуте после рождения)
Низкий уровень кислорода в крови или судорожные припадки в результате тяжелых родов
Заражение краснухой, сифилисом, герпесом, цитомегаловирусом или токсоплазмозом до рождения
Деформации черепа или лица, особенно связанные с наружным ухом и слуховым проходом (см. Аномалии развития наружного уха)
Высокий уровень билирубина (продукта жизнедеятельности) в крови ( see page Желтуха у новорожденных)
Бактериальный менингит ( see page Менингит у детей)
Заражение крови (сепсис)
Длительное использование аппарата искусственной вентиляции легких (устройство, помогающее воздуху попадать и выходить из легких)
Использование некоторых лекарственных препаратов, способных повреждать уши, например, антибиотиков группы аминогликозидов и некоторых диуретиков
Потеря слуха в раннем возрасте у родителей или близких родственников
Дети старшего возраста
Все вышеперечисленные, а также следующие:
Травма головы с переломом черепа или потерей сознания
Хронические инфекции среднего уха или холестеатома
Некоторые неврологические расстройства, такие как нейрофиброматоз и нейродегенеративные расстройства (такие как синдром Хантера)
Воздействие сильного шума или воздействие шума в течение длительного времени
Перфорация барабанной перепонки из-за инфекции или травмы