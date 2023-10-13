Причины инфекций, передающихся половым путем

Причина

Инфекция

Бактерии

Мягкий шанкр

Хламидийный уретрит и цервицит

Гонорея

Паховая гранулема

Лимфогранулема венерическая

Инфекции, вызываемые микоплазмой

Сифилис

Вирусы

Простой генитальный герпес

Гепатит B

Гепатит А и гепатит С*

Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ)

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Контагиозный моллюск* (вызванный поксвирусом)

Оспа обезьян (ранее называемая обезьяньей оспой)*

Вирус Зика*

Паразиты (простейшие)

Трихомоноз

Эктопаразиты

Педикулез*

Чесотка* (вызывается чесоточным клещом)

* Эти инфекции обычно не считаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), но могут передаваться половым путем (см. Передача ИППП).

По этим темам