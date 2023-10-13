Причины инфекций, передающихся половым путем
Причина
Инфекция
Бактерии
Хламидийный уретрит и цервицит
Инфекции, вызываемые микоплазмой
Вирусы
Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ)
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Контагиозный моллюск* (вызванный поксвирусом)
Оспа обезьян (ранее называемая обезьяньей оспой)*
Паразиты (простейшие)
Эктопаразиты
Чесотка* (вызывается чесоточным клещом)
* Эти инфекции обычно не считаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), но могут передаваться половым путем (см. Передача ИППП).