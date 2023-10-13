Некоторые распространенные причины и признаки длительной или хронической усталости
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Болезни крови или онкологические заболевания
Пониженная переносимость физической нагрузки с более сильной одышкой во время активности, чем ожидалось
Иногда бледность
ОАК
Онкологические заболевания (рак пищеварительного тракта, рак легких, лейкоз, лимфома, множественная миелома)
Распространенное увеличение лимфатических узлов, потеря массы тела и ночная потливость
При множественной миеломе боль в пояснице или других костях, часто сильная боль по ночам
ОАК
Иногда другие обследования, например, эндоскопия или визуализирующие исследования
Инфекции
Иногда желтуха, потеря аппетита и жидкость в брюшной полости
Анализы крови для оценки функционирования печени и определения вируса гепатита
Иногда биопсия печени
лихорадка
Иногда кашель и дыхательные симптомы
Иногда потеря вкуса и запаха
Анализ на SARS-CoV-2
Увеличение селезенки и лимфатических узлов, повышенная температура и ночная потливость
Иногда анализы крови на антитела к цитомегаловирусу
Инфекция сердечного клапана (эндокардит)
Повышенная температура и ночная потливость
Иногда боль в суставах
Обычно у пациентов с шумами в сердце или у тех, кто вводит препараты внутривенно
Бактериальный посев крови и эхокардиография
Повышенная температура, ночная потливость и частые инфекции
Иногда проблемы с дыханием, кашель, диарея и/или сыпь
Анализ крови на ВИЧ
Недавно возникшая боль в горле и опухшие лимфатические узлы
Анализ крови на мононуклеоз
Другие виды инфекции (грибковая пневмония, например, гистоплазмоз, паразитарные инфекции или туберкулез)
Повышенная температура, ночная потливость и потеря массы тела
Иногда кашель, проблемы с дыханием и кашель с кровью
Тесты в зависимости от возможного типа инфекции
Другие заболевания и причины
Одышка, проблемы с дыханием в положении лежа и облегчение в вертикальном положении (ортопноэ) и/или отек
Анализы крови для оценки функции почек
Заболевание соединительной ткани (например, ревматоидный артрит или системная красная волчанка [волчанка])
Повышенная температура, ночная потливость, потеря массы тела, боль в суставах, сыпь и/или поражение другого органа (например, воздействие на сердце или легкие)
Анализы крови на патологические антитела
Детренированность
Отсутствие упражнений, прикованность к постели, госпитализация
Только обследование врачом
Сахарный диабет (иногда другие симптомы более выражены)
Чрезмерная жажда, повышенный диурез, повышенный аппетит и необъяснимая потеря или набор веса
Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови натощак и иногда проба на переносимость глюкозы
Лекарственные препараты: антидепрессанты, антигистаминные препараты предшествующего поколения, антигипертензивные препараты, диуретики, снижающие уровень калия в крови, миорелаксанты, рекреационные препараты и седативные средства
Предшествующее употребление препарата, который вызывает усталость
Только обследование врачом
Головная боль, боль в челюсти во время жевания, боль при расчесывании волос, снижение остроты зрения и/или мышечная боль у лиц старше 50 лет
СОЭ и биопсия височной артерии
Психические расстройства: тревожность, депрессия, лекарственная зависимость, паническое расстройство или соматизированное расстройство (физические симптомы, вызванные тревожностью)
Тревожность, грусть, потеря аппетита и необъяснимые нарушения сна
При соматизированном расстройстве преобладание физических симптомов
Только обследование врачом
Усталость, которая проявляется сильнее при воздействии тепла
Возникшие в прошлом симптомы нарушения функции нервной системы (онемение, потеря координации и слабость), особенно при нескольких эпизодах симптомов
МРТ головного мозга и/или спинного мозга
Беременность
Прекращение менструальных периодов, болезненность молочной железы, утренняя тошнота и отек брюшной полости
Анализ на беременность
Сонливость в дневное время, частое пробуждение, проблемы с дыханием во время сна, проблемы с засыпанием, отсутствие ощущения бодрости после сна
Исследование сна (полисомнография или исследование в домашних условиях)
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
Неспособность переносить холод, увеличение массы тела, запор и огрубевшая кожа
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
потеря веса.
Иногда потеря аппетита, дурно пахнущий стул, боль в области живота или комбинация этих симптомов
Обследование врачом
Иногда другие анализы
Расстройства неясной этиологии
синдром хронической усталости (в настоящее время иногда называют миалгическим энцефаломиелитом или общей непереносимостью физической нагрузки);
Боль в горле, отсутствие ощущения бодрости после сна, проблемы с концентрацией или кратковременной памятью, мышечная боль, боль в суставах, головная боль и/или болезненные лимфатические узлы в шее или подмышками
Только обследование врачом
Длительная и распространенная боль в мышцах и костях на участках за пределами суставов, триггерные области, боль в нижней части живота, газы, вздутие, запор или диарея, мигрени и тревожность
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ОАК = общий анализ крови; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; МРТ = магнитно-резонансная томография.