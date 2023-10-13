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Некоторые распространенные причины и признаки длительной или хронической усталости

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход

Болезни крови или онкологические заболевания

анемия;

Пониженная переносимость физической нагрузки с более сильной одышкой во время активности, чем ожидалось

Иногда бледность

ОАК

Онкологические заболевания (рак пищеварительного тракта, рак легких, лейкоз, лимфома, множественная миелома)

Распространенное увеличение лимфатических узлов, потеря массы тела и ночная потливость

При множественной миеломе боль в пояснице или других костях, часто сильная боль по ночам

ОАК

Иногда другие обследования, например, эндоскопия или визуализирующие исследования

Инфекции

Хронический гепатит

Иногда желтуха, потеря аппетита и жидкость в брюшной полости

Анализы крови для оценки функционирования печени и определения вируса гепатита

Иногда биопсия печени

COVID-19

лихорадка

Иногда кашель и дыхательные симптомы

Иногда потеря вкуса и запаха

Анализ на SARS-CoV-2

Цитомегаловирусная инфекция

Увеличение селезенки и лимфатических узлов, повышенная температура и ночная потливость

Иногда анализы крови на антитела к цитомегаловирусу

Инфекция сердечного клапана (эндокардит)

Повышенная температура и ночная потливость

Иногда боль в суставах

Обычно у пациентов с шумами в сердце или у тех, кто вводит препараты внутривенно

Бактериальный посев крови и эхокардиография

ВИЧ/СПИД

Повышенная температура, ночная потливость и частые инфекции

Иногда проблемы с дыханием, кашель, диарея и/или сыпь

Анализ крови на ВИЧ

мононуклеоз;

Недавно возникшая боль в горле и опухшие лимфатические узлы

Анализ крови на мононуклеоз

Другие виды инфекции (грибковая пневмония, например, гистоплазмоз, паразитарные инфекции или туберкулез)

Повышенная температура, ночная потливость и потеря массы тела

Иногда кашель, проблемы с дыханием и кашель с кровью

Тесты в зависимости от возможного типа инфекции

Другие заболевания и причины

Хроническая болезнь почек

Одышка, проблемы с дыханием в положении лежа и облегчение в вертикальном положении (ортопноэ) и/или отек

Анализы крови для оценки функции почек

Заболевание соединительной ткани (например, ревматоидный артрит или системная красная волчанка [волчанка])

Повышенная температура, ночная потливость, потеря массы тела, боль в суставах, сыпь и/или поражение другого органа (например, воздействие на сердце или легкие)

Анализы крови на патологические антитела

Детренированность

Отсутствие упражнений, прикованность к постели, госпитализация

Только обследование врачом

Сахарный диабет (иногда другие симптомы более выражены)

Чрезмерная жажда, повышенный диурез, повышенный аппетит и необъяснимая потеря или набор веса

Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови натощак и иногда проба на переносимость глюкозы

Лекарственные препараты: антидепрессанты, антигистаминные препараты предшествующего поколения, антигипертензивные препараты, диуретики, снижающие уровень калия в крови, миорелаксанты, рекреационные препараты и седативные средства

Предшествующее употребление препарата, который вызывает усталость

Только обследование врачом

Гигантоклеточный (височный) артериит

Головная боль, боль в челюсти во время жевания, боль при расчесывании волос, снижение остроты зрения и/или мышечная боль у лиц старше 50 лет

СОЭ и биопсия височной артерии

Психические расстройства: тревожность, депрессия, лекарственная зависимость, паническое расстройство или соматизированное расстройство (физические симптомы, вызванные тревожностью)

Тревожность, грусть, потеря аппетита и необъяснимые нарушения сна

При соматизированном расстройстве преобладание физических симптомов

Только обследование врачом

рассеянный склероз;

Усталость, которая проявляется сильнее при воздействии тепла

Возникшие в прошлом симптомы нарушения функции нервной системы (онемение, потеря координации и слабость), особенно при нескольких эпизодах симптомов

МРТ головного мозга и/или спинного мозга

Беременность

Прекращение менструальных периодов, болезненность молочной железы, утренняя тошнота и отек брюшной полости

Анализ на беременность

Расстройства сна

Сонливость в дневное время, частое пробуждение, проблемы с дыханием во время сна, проблемы с засыпанием, отсутствие ощущения бодрости после сна

Исследование сна (полисомнография или исследование в домашних условиях)

Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)

Неспособность переносить холод, увеличение массы тела, запор и огрубевшая кожа

Анализы крови для оценки функции щитовидной железы

Недостаточное питание

потеря веса.

Иногда потеря аппетита, дурно пахнущий стул, боль в области живота или комбинация этих симптомов

Обследование врачом

Иногда другие анализы

Расстройства неясной этиологии

синдром хронической усталости (в настоящее время иногда называют миалгическим энцефаломиелитом или общей непереносимостью физической нагрузки);

Боль в горле, отсутствие ощущения бодрости после сна, проблемы с концентрацией или кратковременной памятью, мышечная боль, боль в суставах, головная боль и/или болезненные лимфатические узлы в шее или подмышками

Только обследование врачом

Фибромиалгия

Длительная и распространенная боль в мышцах и костях на участках за пределами суставов, триггерные области, боль в нижней части живота, газы, вздутие, запор или диарея, мигрени и тревожность

Только обследование врачом

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

ОАК = общий анализ крови; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; МРТ = магнитно-резонансная томография.

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