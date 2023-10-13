Некоторые причины и характеристики изменений личности и поведения
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Психические расстройства
Симптомы, которые проявляются в эпизодах продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев и которые включают в себя манию (аномально приподнятое настроение или энергичность), депрессию или оба расстройства.
Эпизоды мании:
Эпизоды депрессии:
Обследование врачом
Эпизоды депрессии описаны для биполярного расстройства (см. выше), без мании в анамнезе
Обследование врачом
Обычно симптомы, которые развиваются медленно, сначала с незначительной дезорганизованностью мышления и сложностями в выполнении повседневных задач
Более поздние симптомы:
Обследование врачом
Употребление лекарственных препаратов или психоактивных веществ
Употребление запрещенных или рекреационных наркотиков, особенно следующих:
Возбуждение и иногда паника или агрессия
Иногда галлюцинации
При длительном употреблении алкоголя:
При длительном употреблении амфетаминов:
При краткосрочном чрезмерном употреблении амфетаминов или кокаина:
Обследование врачом
Иногда анализы крови или мочи на наркотики
Иногда ЭЭГ (исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга)
Отмена лекарственных препаратов, в частности таких, как:
Как правило, значительная дезориентация и бред
Дрожание (тремор), головная боль, потливость, лихорадка, учащенное сердцебиение или пульс
Иногда припадки, галлюцинации и нарушения сна
Возникают после сокращения дозы или отмены препарата
Обследование врачом
Иногда анализы крови или мочи для обнаружения препаратов
Побочные эффекты лекарственных препаратов
Бывают разными в зависимости от лекарственного препарата
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом, такие как
Обследование врачом
Иногда прекращение приема лекарственного препарата для того, чтобы увидеть, не исчезнут ли симптомы
Заболевания головного мозга (неврологические):
Симптомы, которые прогрессируют медленно
Потеря кратковременной памяти, трудности в нахождении нужных слов и нарушение мышления
Трудности в повседневной деятельности (поддержание баланса на чековой книжке или ориентирование на местности рядом с домом)
Обычно у людей старше 60 лет
Обследование врачом
Часто КТ, МРТ или ПЭТ головного мозга
Детальное тестирование умственных функций, включающее ряд вопросов и заданий (нейропсихологическое тестирование)
Инфекции головного мозга, такие, как:
Головная боль
Обычно дезориентация и лихорадка
Боль и/или тугоподвижность, когда доктор наклоняет шею вперед (более частый симптом у лиц с менингитом)
При герпетическом энцефалите — галлюцинации неприятных запахов и иногда судороги
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Часто КТ или МРТ головного мозга
Культура образцов крови, мочи и материала из глотки
Травмы головы (например, посткоммоционный синдром)
Забывчивость и головные боли
Эмоциональная нестабильность через несколько недель после сильной травмы головы
КТ или МРТ головного мозга
Проверка IQ и способности к целенаправленной деятельности, например способности планировать и решать проблемы (нейрокогнитивное тестирование)
Опухоли мозга или кровотечение в головном мозге (кровоизлияние в головной мозг)
При опухолях мозга — головная боль, которая развивается постепенно и часто усиливается в ночное время или рано утром и в положении лежа
При кровоизлиянии — головная боль, начинающаяся неожиданно (так называемая молниеносная головная боль)
Обычно дезориентация и сонливость
Иногда припадки
КТ или МРТ головного мозга
Слабость и/или онемение, возникающие периодами в разных частях тела
Иногда частичная потеря зрения или двоение зрения
Иногда симптомы, которые усугубляются от тепла (например, теплой ванны или жаркой погоды)
МРТ головного и спинного мозга
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Исследования нервной проводимости (измерение того, как быстро нервы передают сигналы) и электромиография (стимуляция мышц и запись их электрической активности)
Дрожание рук и пальцев, когда они находятся в состоянии покоя
Тугоподвижность и трудности с перемещением и поддержанием равновесия
Замедленная речь и ограниченное выражение эмоций на лице
Обследование врачом
Судорожные расстройства (обычно сложные парциальные припадки)
Эпизоды ненормального поведения
Обычно дезориентация и неподвижный взгляд в одну точку
Иногда непроизвольное жевание, чмокание губами и бесцельные движения конечностей
Обычно без потери сознания и без общего сотрясения тела (конвульсий)
Иногда галлюцинации запаха или вкуса
МРТ головного мозга
ЭЭГ
Симптомы, которые появляются неожиданно
Обычно слабость или паралич одной стороны тела и неустойчивость при ходьбе
КТ или МРТ головного мозга
Поражающие весь организм (системные) заболевания
Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови)
Слабость, потливость и дезориентация
Почти всегда у людей, принимающих лекарственные препараты для лечения сахарного диабета
Анализы на измерение уровня сахара (глюкозы) в крови
Отекшие ноги, потеря аппетита и тошнота
Слабость, которая типично развивается за несколько недель
Анализы крови и мочи для оценки функции почек
Пожелтение кожи и/или белков глаз (желтуха)
Обычно отек ног и/или живота
Красновато-фиолетовая сыпь из крошечных точек (петехия)
Обычно у людей, имеющих расстройство функции печени
Анализы крови и мочи для оценки функции печени (печеночные пробы)
Системная красная волчанка (волчанка)
Обычно болезненные отекшие суставы
Часто сыпь, особенно на лице и участках кожи, подвергающихся воздействию солнечных лучей
Иногда головная боль
Анализы крови для проверки на определенные антитела
Расстройства щитовидной железы, в том числе:
Обычно при гипертиреозе: сильное сердцебиение, повышенная потливость, непереносимость жары, повышенный аппетит, потеря веса, дрожание (тремор), иногда выпученные глаза
Обычно при гипотиреозе: усталость, запор, непереносимость холода, снижение аппетита, увеличение веса, медленная речь, вялость, одутловатое лицо, опущенные веки, грубая и толстая сухая кожа, потеря волос на бровях
Анализы крови и мочи для оценки функции щитовидной железы
Дефицит витаминов, например, дефицит тиамина или витамина B12
Дезориентация, нарушение памяти и раздражительность
Необычные ощущения в руках и ступнях
Другие симптомы, в зависимости от того, какого витамина недостает
Анализы крови для измерения уровней витаминов
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ЭЭГ — электроэнцефалография; IQ — коэффициент интеллекта; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография.