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Некоторые причины и характеристики изменений личности и поведения

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Психические расстройства

Биполярное расстройство

Симптомы, которые проявляются в эпизодах продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев и которые включают в себя манию (аномально приподнятое настроение или энергичность), депрессию или оба расстройства.

Эпизоды мании:

  • восторг или раздражительность;

  • величие (преувеличенное чувство превосходства, силы, знаний или идентичности);

  • говорливость;

  • повышение активности;

  • сниженная потребность во сне;

  • бегающие мысли, перепрыгивание от одной идеи к другой;

  • иногда галлюцинации или мания преследования.

Эпизоды депрессии:

  • чувство вины или бесполезности;

  • печаль, отчаяние и пессимистическое настроение;

  • потеря интереса к обычным удовольствиям;

  • упадок сил;

  • слишком долгий сон или проблемы со сном;

  • мысли о смерти или самоубийстве.

Обследование врачом

Депрессия

Эпизоды депрессии описаны для биполярного расстройства (см. выше), без мании в анамнезе

Обследование врачом

Шизофрения

Обычно симптомы, которые развиваются медленно, сначала с незначительной дезорганизованностью мышления и сложностями в выполнении повседневных задач

Более поздние симптомы:

  • бредовые идеи и/или галлюцинации;

  • часто отсутствие интереса и эмоций;

  • выраженно дезорганизованное мышление и поведение;

  • сложности в поддержании отношений и работы.

Обследование врачом

Употребление лекарственных препаратов или психоактивных веществ

Употребление запрещенных или рекреационных наркотиков, особенно следующих:

Возбуждение и иногда паника или агрессия

Иногда галлюцинации

При длительном употреблении алкоголя:

  • иногда проблемы с поддержанием равновесия;

  • подергивание глаз;

  • нарушение походки.

При длительном употреблении амфетаминов:

  • иногда паранойя.

При краткосрочном чрезмерном употреблении амфетаминов или кокаина:

  • учащенное сердцебиение;

  • Иногда лихорадка

Обследование врачом

Иногда анализы крови или мочи на наркотики

Иногда ЭЭГ (исследование, во время которого регистрируется электрическая активность головного мозга)

Отмена лекарственных препаратов, в частности таких, как:

Как правило, значительная дезориентация и бред

Дрожание (тремор), головная боль, потливость, лихорадка, учащенное сердцебиение или пульс

Иногда припадки, галлюцинации и нарушения сна

Возникают после сокращения дозы или отмены препарата

Обследование врачом

Иногда анализы крови или мочи для обнаружения препаратов

Побочные эффекты лекарственных препаратов

Бывают разными в зависимости от лекарственного препарата

Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом, такие как

  • Запор

  • Нечеткость зрения

  • Предобморочное состояние

  • Затрудненное начало и остановка мочеиспускания

  • Сухость во рту

Обследование врачом

Иногда прекращение приема лекарственного препарата для того, чтобы увидеть, не исчезнут ли симптомы

Заболевания головного мозга (неврологические):

Болезнь Альцгеймера

Симптомы, которые прогрессируют медленно

Потеря кратковременной памяти, трудности в нахождении нужных слов и нарушение мышления

Трудности в повседневной деятельности (поддержание баланса на чековой книжке или ориентирование на местности рядом с домом)

Обычно у людей старше 60 лет

Обследование врачом

Часто КТ, МРТ или ПЭТ головного мозга

Детальное тестирование умственных функций, включающее ряд вопросов и заданий (нейропсихологическое тестирование)

Инфекции головного мозга, такие, как:

Головная боль

Обычно дезориентация и лихорадка

Боль и/или тугоподвижность, когда доктор наклоняет шею вперед (более частый симптом у лиц с менингитом)

При герпетическом энцефалите — галлюцинации неприятных запахов и иногда судороги

Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)

Часто КТ или МРТ головного мозга

Культура образцов крови, мочи и материала из глотки

ЭЭГ

Травмы головы (например, посткоммоционный синдром)

Забывчивость и головные боли

Эмоциональная нестабильность через несколько недель после сильной травмы головы

КТ или МРТ головного мозга

Проверка IQ и способности к целенаправленной деятельности, например способности планировать и решать проблемы (нейрокогнитивное тестирование)

Опухоли мозга или кровотечение в головном мозге (кровоизлияние в головной мозг)

При опухолях мозга — головная боль, которая развивается постепенно и часто усиливается в ночное время или рано утром и в положении лежа

При кровоизлиянии — головная боль, начинающаяся неожиданно (так называемая молниеносная головная боль)

Обычно дезориентация и сонливость

Иногда припадки

КТ или МРТ головного мозга

рассеянный склероз;

Слабость и/или онемение, возникающие периодами в разных частях тела

Иногда частичная потеря зрения или двоение зрения

Иногда симптомы, которые усугубляются от тепла (например, теплой ванны или жаркой погоды)

МРТ головного и спинного мозга

В некоторых случаях — спинномозговая пункция

Исследования нервной проводимости (измерение того, как быстро нервы передают сигналы) и электромиография (стимуляция мышц и запись их электрической активности)

болезнь Паркинсона;

Дрожание рук и пальцев, когда они находятся в состоянии покоя

Тугоподвижность и трудности с перемещением и поддержанием равновесия

Замедленная речь и ограниченное выражение эмоций на лице

Обследование врачом

Судорожные расстройства (обычно сложные парциальные припадки)

Эпизоды ненормального поведения

Обычно дезориентация и неподвижный взгляд в одну точку

Иногда непроизвольное жевание, чмокание губами и бесцельные движения конечностей

Обычно без потери сознания и без общего сотрясения тела (конвульсий)

Иногда галлюцинации запаха или вкуса

МРТ головного мозга

ЭЭГ

инсульт;

Симптомы, которые появляются неожиданно

Обычно слабость или паралич одной стороны тела и неустойчивость при ходьбе

КТ или МРТ головного мозга

Поражающие весь организм (системные) заболевания

Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови)

Слабость, потливость и дезориентация

Почти всегда у людей, принимающих лекарственные препараты для лечения сахарного диабета

Анализы на измерение уровня сахара (глюкозы) в крови

почечная недостаточность;

Отекшие ноги, потеря аппетита и тошнота

Слабость, которая типично развивается за несколько недель

Анализы крови и мочи для оценки функции почек

печеночную недостаточность.

Пожелтение кожи и/или белков глаз (желтуха)

Обычно отек ног и/или живота

Красновато-фиолетовая сыпь из крошечных точек (петехия)

Обычно у людей, имеющих расстройство функции печени

Анализы крови и мочи для оценки функции печени (печеночные пробы)

Системная красная волчанка (волчанка)

Обычно болезненные отекшие суставы

Часто сыпь, особенно на лице и участках кожи, подвергающихся воздействию солнечных лучей

Иногда головная боль

Анализы крови для проверки на определенные антитела

Расстройства щитовидной железы, в том числе:

Обычно при гипертиреозе: сильное сердцебиение, повышенная потливость, непереносимость жары, повышенный аппетит, потеря веса, дрожание (тремор), иногда выпученные глаза

Обычно при гипотиреозе: усталость, запор, непереносимость холода, снижение аппетита, увеличение веса, медленная речь, вялость, одутловатое лицо, опущенные веки, грубая и толстая сухая кожа, потеря волос на бровях

Анализы крови и мочи для оценки функции щитовидной железы

Дефицит витаминов, например, дефицит тиамина или витамина B12

Дезориентация, нарушение памяти и раздражительность

Необычные ощущения в руках и ступнях

Другие симптомы, в зависимости от того, какого витамина недостает

Анализы крови для измерения уровней витаминов

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; ЭЭГ — электроэнцефалография; IQ — коэффициент интеллекта; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография.

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