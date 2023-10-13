Некоторые причины и особенности рвоты у младенцев, детей и подростков
Причина
(перечисление от наиболее до наименее распространенных)
Распространенные признаки*
Обследования
У младенцев
Обычно с диареей (редко с кровью)
Иногда повышение температуры
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда анализ, посев или ПЦР кала
Симптомы, возникающие после кормления, включая беспокойность, срыгивание, выгибание спины, плач или их сочетание
Иногда кашель в положении лежа, медленный набор веса или оба симптома одновременно
Обследование врачом
Иногда лечение препаратами, подавляющими выработку кислоты (если симптомы проходят, причина, вероятно, заключалась в гастроэзофагеальном рефлюксе)
Иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального введения бария (серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ), оценка эвакуации содержимого желудка или импедансометрия
Иногда эндоскопия
Пилоростеноз (сужение или закупорка прохода из желудка)
Сильная рвота («фонтаном»), которая происходит сразу и после всех кормлений у младенцев в возрасте 3-6 недель
Признаки обезвоживания и/или изнуренный внешний вид
У младенцев голодный вид и нетерпеливость при кормлении
Более распространено среди мальчиков, особенно первенцев
УЗИ желудка
Если УЗИ недоступно или не позволяет поставить окончательный диагноз, серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ
Врожденные пороки, которые вызывают сужение (стеноз) или закупоривание (атрезию) пищеварительного тракта
Задержка первой дефекации (мекония)
Вздутие живота
Ярко-зеленая или желтая рвота с содержанием желчи в течение первых 24-48 часов жизни (если пищеварительный тракт закупорен) или позже (если он только сужен)
Более распространено среди детей с синдромом Дауна и среди детей, у матерей которых во время беременности в матке содержалось слишком много амниотической жидкости
Рентгенография органов брюшной полости
Серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ или рентгенография нижних отделов пищеварительного тракта после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма) в зависимости от предполагаемого расположения проблемы
Инвагинация (проскальзывание одного сегмента кишечника в другой)
Приступы плача каждые 15-20 минут, при которых дети часто поджимают ноги к груди
Позже чувствительность живота к прикосновениям и стул, похожий на смородиновое желе (из-за содержания крови)
Обычно у детей от 3 до 36 месяцев
УЗИ органов брюшной полости
Иногда введение воздуха в прямую кишку (воздушная клизма)
Мальротация (аномальное развитие кишечника, в результате которого аномально изменено его расположение, и увеличивается вероятность его самопроизвольного заворота)
Ярко-зеленая или желтая рвота (с желчью), вздутие живота и кровь в стуле
Часто у новорожденных
Рентгенография органов брюшной полости
Серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ или бариевая клизма
Повышение температуры тела и вялость
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов
Посев крови, мочи и спинномозговой жидкости
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, если у ребенка проблемы с дыханием
Диарею или запор
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Плохой аппетит и нарушение роста или развития
Медлительность (вялость)
Другие особенности в зависимости от конкретного расстройства, например:
Скрининг всех новорожденных с использованием небольшого образца крови, полученного из пятки
Анализы крови для измерения уровней электролитов (минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме), аммиака и глюкозы
Другие анализы в зависимости от предполагаемой причины
У детей старшего возраста и подростков
Обычно с диареей (редко с кровью)
Иногда лихорадка
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в поездке), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда анализ, посев или ПЦР кала
Изжога
Боли в груди или в верхней части живота
Симптомы, которые ухудшаются в положении лежа или после еды
Иногда кашель по ночам
Обследование врачом
Симптомы, которые ослабевают или прекращаются после применения препаратов, подавляющих выработку кислоты
Иногда серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ, оценка эвакуации содержимого желудка, рН-метрия или импедансометрия
Иногда эндоскопия
Гастропарез или задержка опорожнения желудка (желудок опорожняется медленно)
Ощущение насыщения после приема небольшого количества пищи
Иногда недавнее вирусное заболевание
Рентгенография верхних отделов ЖКТ или рентгенография после приема молочной смеси или пищи через рот (сканирование для изучения опорожнения желудка)
Рвота сразу после приема определенной пищи
Часто крапивница, отек губ или языка, затрудненное дыхание, свистящие хрипы, боль в животе, диарея или их сочетание
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Отказ от определенной пищи, чтобы проверить, прекратились ли симптомы
Инфекции в других частях организма помимо пищеварительного тракта
лихорадка
Часто симптомы, указывающие на местоположение инфекции, такие как головная боль, боль в ушах, боль в горле, увеличение лимфатических узлов в области шеи, боль при мочеиспускании, боль в боку или насморк
Обследование врачом
Иногда анализы в зависимости от предполагаемой причины
Первоначально общее ощущение недомогания и дискомфорта в середине живота, после которого боль перемещается в нижнюю правую часть живота
Затем рвота, потеря аппетита и высокая температура
Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ органов брюшной полости
Повышение внутричерепного давления (внутричерепная гипертензия), вызванное опухолью или травмой
Пробуждение от головной боли в ночное время или пробуждение утром с головной болью
Головные боли, которые ухудшаются и усугубляются при кашле или дефекациях
Иногда изменения в зрении и затруднения при ходьбе, речи или мышлении
КТ или МРТ головного мозга
Повторяющиеся приступы рвоты, перемежающиеся периодами хорошего самочувствия
Часто связанные с рвотой головные боли
Часто мигрень в семейном анамнезе
Обследование врачом
Иногда анализы, чтобы исключить другие причины повторяющихся приступов рвоты
Преднамеренное сокращение количества принимаемой пищи для похудения или прием слишком большого количества пищи (переедание), а затем преднамеренная рвота или прием слабительных средств
Эрозия эмали на зубах и шрамы на руках в результате их использования для провоцирования рвоты
Искаженное представление о теле
Обследование врачом
Отсутствию месячных циклов
Утренняя тошнота, вздутие живота и болезненность молочных желез
Половая активность (хотя многие подростки ее отрицают) без использования методов контрацепции или с использованием недостаточных методов
Анализ мочи на беременность
Прием токсинов, среди которых ацетаминофен, железо или алкоголь в большом количестве
Различные особенности в зависимости от вещества
Часто история приема указанного вещества
Анализы крови для измерения уровня вещества
Перемежающиеся приступы тошноты и рвоты у лиц, часто употребляющих коноплю
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЦР — полимеразная цепная реакция.