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Некоторые примеры врожденных пороков

Система органов

Примеры врожденных пороков*

Что происходит?

Лечение

Сердце

Синдром гипоплазии левых отделов сердца

Недоразвитие левого желудочка, которое приводит к неспособности перекачивать кровь к организму

Отдельные операции по восстановлению левого желудочка или трансплантация сердца

Пищеварительный тракт

Пуповинная грыжа и гастрошизис

Отверстие в мышцах стенки брюшной полости или их ослабление, в связи с чем внутренние органы брюшной полости выпадают (выступают) наружу в месте дефекта

Хирургическое вмешательство для устранения дефекта

Cкелетно-мышечная система

Косолапость

Стопа и лодыжка находятся в вывернутом положении

Иммобилизация в гипсе и физиотерапия для растяжения стопы и лодыжки

Иногда хирургическое вмешательство

Нейрогенная

Порэнцефалия

Ткань головного мозга отсутствует и заменяется полостями, заполненными жидкостью

Лечения нет

Желудочковый шунт может снизить давление

Расщелина позвоночника

Кости позвоночника (позвонки) не закрываются над спинным мозгом

Хирургическое вмешательство для закрытия отверстия

Половая

Неопустившееся яичко

Яичко (тестикула) остается в брюшной полости или паху вместо того, чтобы опуститься в мошонку перед рождением

Примерно в половине случаев они опустятся в мошонку без лечения к возрасту 4–6 месяцев

Хирургическое вмешательство для перемещения яичка на место

* Эти примеры являются лишь некоторыми из большого количества врожденных пороков, которые могут влиять на эти системы органов.

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