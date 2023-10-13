Некоторые примеры врожденных пороков
Система органов
Примеры врожденных пороков*
Что происходит?
Лечение
Синдром гипоплазии левых отделов сердца
Недоразвитие левого желудочка, которое приводит к неспособности перекачивать кровь к организму
Отдельные операции по восстановлению левого желудочка или трансплантация сердца
Отверстие в мышцах стенки брюшной полости или их ослабление, в связи с чем внутренние органы брюшной полости выпадают (выступают) наружу в месте дефекта
Хирургическое вмешательство для устранения дефекта
Стопа и лодыжка находятся в вывернутом положении
Иммобилизация в гипсе и физиотерапия для растяжения стопы и лодыжки
Иногда хирургическое вмешательство
Порэнцефалия
Ткань головного мозга отсутствует и заменяется полостями, заполненными жидкостью
Лечения нет
Желудочковый шунт может снизить давление
Кости позвоночника (позвонки) не закрываются над спинным мозгом
Хирургическое вмешательство для закрытия отверстия
Яичко (тестикула) остается в брюшной полости или паху вместо того, чтобы опуститься в мошонку перед рождением
Примерно в половине случаев они опустятся в мошонку без лечения к возрасту 4–6 месяцев
Хирургическое вмешательство для перемещения яичка на место
* Эти примеры являются лишь некоторыми из большого количества врожденных пороков, которые могут влиять на эти системы органов.