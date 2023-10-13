Лекарственные препараты против серьезных грибковых инфекций
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые побочные эффекты
Амфотерицин B
Большинство грибковых инфекций
Озноб, лихорадка, головная боль, рвота, понижение уровня калия* в крови, почечная недостаточность и анемия
Анидулафунгин
Каспофунгин
Микафунгин
Тошнота, диарея, головная боль, воспаление печени, воспаление вен и сыпь
Флуконазол
Кандидозная и другие грибковые инфекции, включая кокцидиоидомикоз и криптококковые инфекции
Тошнота, сыпь и воспаление печени
Флуцитозин†
Кандидозная и криптококковая инфекции
Тошнота, рвота и поражение костного мозга
Изавуконазол (другое название — изавуконазоний)
Тошнота, рвота и воспаление печени
Итраконазол
Грибковые инфекции кожи, гистоплазмоз, бластомикоз, кокцидиоидомикоз, споротрихоз и аспергиллез
Тошнота, диарея, воспаление печени, сыпь, головная боль, головокружение, низкий уровень калия* в крови, повышенное артериальное давление, скопление жидкости (отек) и сердечная недостаточность
Позаконазол
Тошнота, рвота, сыпь и воспаление печени
Резафунгин
Кандидозные инфекции
Чувствительность к солнечному свету, отклонения от нормы результатов печеночных проб, инфузионные реакции (приливы, ощущение жара, аллергическая сыпь, тошнота, стеснение в груди)
Вориконазол
Аспергиллезная и кандидозная инфекции, фузариоз и сцедоспориоз
Временные нарушения зрения (например, размытое зрение, изменение цветового зрения и чувствительность к свету), тошнота, рвота, сыпь и воспаление печени
* Низкий уровень калия (гипокалиемия) может вызвать мышечную слабость, судороги и подергивания, а также нарушения сердечного ритма.
† Флуцитозин обычно применяется с амфотерицином В при серьезных кандидозных и криптококковых инфекциях.