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Лекарственные препараты против серьезных грибковых инфекций

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые побочные эффекты

Амфотерицин B

Большинство грибковых инфекций

Озноб, лихорадка, головная боль, рвота, понижение уровня калия* в крови, почечная недостаточность и анемия

Анидулафунгин

Каспофунгин

Микафунгин

Аспергиллезная и кандидозная инфекции

Тошнота, диарея, головная боль, воспаление печени, воспаление вен и сыпь

Флуконазол

Кандидозная и другие грибковые инфекции, включая кокцидиоидомикоз и криптококковые инфекции

Тошнота, сыпь и воспаление печени

Флуцитозин†

Кандидозная и криптококковая инфекции

Тошнота, рвота и поражение костного мозга

Изавуконазол (другое название — изавуконазоний)

Аспергиллез и мукормикоз

Тошнота, рвота и воспаление печени

Итраконазол

Грибковые инфекции кожи, гистоплазмоз, бластомикоз, кокцидиоидомикоз, споротрихоз и аспергиллез

Тошнота, диарея, воспаление печени, сыпь, головная боль, головокружение, низкий уровень калия* в крови, повышенное артериальное давление, скопление жидкости (отек) и сердечная недостаточность

Позаконазол

Аспергиллез и мукормикоз

Тошнота, рвота, сыпь и воспаление печени

Резафунгин

Кандидозные инфекции

Чувствительность к солнечному свету, отклонения от нормы результатов печеночных проб, инфузионные реакции (приливы, ощущение жара, аллергическая сыпь, тошнота, стеснение в груди)

Вориконазол

Аспергиллезная и кандидозная инфекции, фузариоз и сцедоспориоз

Временные нарушения зрения (например, размытое зрение, изменение цветового зрения и чувствительность к свету), тошнота, рвота, сыпь и воспаление печени

* Низкий уровень калия (гипокалиемия) может вызвать мышечную слабость, судороги и подергивания, а также нарушения сердечного ритма.

† Флуцитозин обычно применяется с амфотерицином В при серьезных кандидозных и криптококковых инфекциях.

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