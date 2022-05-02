Ацетаминофен, распространенный компонент многих рецептурных и безрецептурных препаратов, безопасен в обычных дозах, но тяжелая передозировка может привести к печеночной недостаточности и смерти.

Употребление большого количества препаратов с содержанием ацетаминофена может привести к отравлению.

В зависимости от концентрации ацетаминофена в крови, отравление может быть бессимптомным, а может сопровождаться рвотой и болью в животе, а в худшем случае привести к печеночной недостаточности и к смерти.

Диагноз основывается на концентрации ацетаминофена в крови и результатах тестирования функции печени.

Чтобы снизить токсичность ацетаминофена, пострадавшему дают ацетилцистеин.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Ацетаминофен — это широко распространенный безрецептурный обезболивающий препарат, который входит в состав более 100 продуктов, среди которых есть и рецептурные препараты. Одновременный прием нескольких аналогичных продуктов может привести к случайной передозировке ацетаминофена. Многие детские препараты выпускаются в виде сиропов, таблеток и капсул, и иногда родители могут дать ребенку несколько препаратов одновременно либо в течение нескольких часов, чтобы снять жар или боль, не понимая, что они все содержат ацетаминофен.

Обычно ацетаминофен довольно безопасен, но он не безвреден. Отравление ацетаминофеном происходит при многократном превышении рекомендованной дозы. Например, рекомендуемая доза для человека с массой тела 70 кг (155 фунтов) составляет от двух до трех таблеток по 325 мг каждые 6 часов. Отравление возможно, если этот же человек примет не менее тридцати таблеток одновременно. Смертельный исход маловероятен, разве что при приеме более сорока таблеток по 325 мг. Соответственно, разовая передозировка ацетаминофена, способная вызвать тяжелое отравление, обычно неслучайна.

Отравление также может произойти в результате приема большого количества малых доз в течение некоторого времени. Токсичная доза ацетаминофена может привести к поражению печени Может вызвать развитие печеночной недостаточности.

Симптомы отравления ацетаминофеном В большинстве случаев передозировка не вызывает немедленных симптомов. Если передозировка слишком сильна, развитие симптомов происходит в 4 этапа. На 1 этапе (через несколько часов) пострадавшего может вырвать, но он не испытывает недомогания. У многих людей на 1 этапе симптомы отсутствуют.

На 2 этапе (через 24–72 часа) развиваются тошнота, рвота и боль в животе. Анализы крови, сделанные на этом этапе, указывают на нарушение функций печени.

На 3 этапе (через 3-4 дня) рвота усиливается. Анализы указывают на серьезное нарушение функций печени, у пострадавшего развивается желтуха (глаза и кожные покровы приобретают желтоватый оттенок) и кровотечение. В некоторых случаях развивается почечная недостаточность и воспаление поджелудочной железы (панкреатит).

На 4 этапе (через 5 дней) пострадавший либо поправляется, либо у него отказывают печень и другие органы, что может привести к смерти. Если отравление происходит в результате приема большого количества малых доз в течение некоторого времени, его первым признаком может стать нарушение функции печени, иногда сопровождающееся желтухой и/или кровотечением.

Диагностика отравления ацетаминофеном Уровни ацетаминофена в крови

Отклонение от нормы результатов функциональных печеночных проб Врач предполагает диагноз отравления ацетаминофеном у пытавшихся покончить с собой, у детей, получавших препараты от кашля и простуды, содержащие ацетаминофен, и у людей, которые случайно проглотили ацетаминофен. Врачи могут предсказать вероятность токсического воздействия ацетаминофена в зависимости от принятого количества или, точнее, от уровня ацетаминофена в крови человека. Уровень в крови, измеренный через 4 и 24 часа после приема, позволяет прогнозировать тяжесть поражения печени. Иногда могут помочь анализы крови для исследования функции печени, особенно если токсичность могла развиться в результате многократного приема препарата в течение длительного времени.

Лечение отравления ацетаминофеном Активированный уголь и/или ацетилцистеин

Иногда лечение печеночной недостаточности или трансплантация печени Если прием ацетаминофена имел место за несколько часов до возникновения симптомов, пострадавшему можно дать активированный уголь. При высокой концентрации ацетаминофена в крови его токсичность снижают при помощи препарата ацетилцистеина, который назначается внутрь или внутривенно. Ацетилцистеин нужно принимать несколько раз в день в течение одного или нескольких дней. Этот антидот защищает печень от дальнейшего поражения, однако не устраняет уже причиненный вред. Поэтому прием ацетилцистеина нужно начинать прежде, чем произойдет поражение печени. Пострадавшему может потребоваться лечение печеночной недостаточности или трансплантация печени. Если токсичность вызвана приемом множества небольших доз в течение некоторого периода времени, предсказать характер повреждения печени затруднительно. Ацетилцистеин назначают по результатам анализов, если они указывают на то, что поражение печени возможно или уже произошло.