Проблемы на месте прибытия

Особую важность имеет профилактика проблем со здоровьем в пункте назначения, причем очень важно не допускать их при поездках в другие страны. В определенных регионах распространены определенные инфекции, и многие люди при планировании поездки за границу больше всего беспокоятся об инфекции. Самой распространенной причиной смерти в зарубежных поездках являются дорожно-транспортные происшествия и сердечные заболевания. Сердечные заболевания также являются самой распространенной причиной смерти людей, которые не отправляются в какие-либо поездки, поэтому лучший способ предотвратить ухудшение самочувствия во время путешествия — уделить внимание своему здоровью еще до выезда из дома.
Травмы и смерть во время поездки
Травмы, полученные в результате автокатастроф, являются самой частой причиной смерти молодых путешественников и путешественников средних лет. Еще одной распространенной причиной смерти во время путешествия является утопление. Для предотвращения большинства травм такого рода необходимо придерживаться разумных мер предосторожности. Например, если человек испытывает дискомфорт из-за непривычной схемы дорожного движения (скажем, в Англии левостороннее движение, а в Соединенных Штатах — правостороннее), то он может воспользоваться общественным транспортом или нанять водителя, знакомого с местными дорогами и правилами дорожного движения. Путешественникам следует избегать переполненных такси, паромов и других видов транспорта, а также вождения и купания в темное время суток. Люди должны пристегивать ремни безопасности, даже если они находятся на пассажирском месте, а также использовать шлемы во время езды на велосипеде. Путешественникам следует избегать мотоциклов и мопедов и избегать поездок на крышах автобусов или в открытых кузовах грузовиков. Кроме того, перед вождением автомобиля или плаванием нельзя употреблять алкоголь, даже если законы это не запрещают или если соблюдение существующих законов никак не обеспечивается. Также людям следует избегать пляжей с сильными волнами, особенно в том случае, если на таких пляжах отсутствуют спасатели.
Многие города с наступлением темноты становятся небезопасными, а некоторые из них небезопасны и в светлое время суток. Путешественники должны избегать прогулок в одиночестве по слабо освещенным или пустынным улицам таких городов (особенно в странах, где в человеке без труда распознают приезжего).
Путешественники со светлой кожей более подвержены солнечному ожогу в тропических широтах и на большой высоте. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким показателем SPF (солнцезащитный фактор 30 или выше). При совместном использовании солнцезащитного крема и репеллентов следует вначале наносить солнцезащитный крем, а затем, не ранее чем через пятнадцать минут, репеллент.
Знаете ли Вы, что...
Диарея путешественника
Диарея путешественника (диарея туриста) является наиболее распространенной медицинской проблемой, возникающей у международных путешественников. Ее вызывают бактерии или вирусы из зараженной пищи или воды.
Риск заражения диареей путешественника можно сократить, если придерживаться следующих мер:
использовать для питья и чистки зубов только бутилированную, фильтрованную, кипяченую, обработанную УФ или хлорированную воду;
избегать употребления льда;
употреблять в пищу только свежеприготовленные блюда и только в том случае, если они прошли обработку при температуре парообразования;
употреблять в пищу только фрукты и овощи, очищенные своими руками;
избегать употребления продуктов питания, приобретенных у уличных торговцев;
часто мыть руки;
избегать употребления любых продуктов питания, которые могли контактировать с мухами.
Прием определенных антибиотиков также может предотвратить заражение диареей путешественника. Но при употреблении таких лекарственных препаратов существует риск возникновения побочных эффектов; кроме того, есть вероятность, что бактерии могут приобрести устойчивость к антибиотикам. Поэтому врачи рекомендуют принимать антибиотики для профилактики только людям с расстройствами, сопровождающимися иммунодефицитом.
В большинстве случаев диарея путешественника проходит без лечения примерно в течение 3–5 дней и требует только регулярного приема достаточного количества жидкости, позволяющего предотвратить обезвоживание. Большинству людей подходят обычные жидкости, не содержащие кофеина или алкоголя. Детям и пожилым людям может потребоваться прием порошкообразных регидратационных смесей или пероральных регидратационных растворов.
Людям со средними или тяжелыми симптомами (достаточно сильными симптомами, нарушающими повседневную деятельность) следует рассмотреть возможность приема антибиотиков, особенно в том случае, если у них наблюдается рвота, повышение температуры, колики в животе или следы крови в кале. Азитромицин подходит для большинства стран и рекомендуется для детей и беременных женщин. Перед путешествием людям следует обратиться к своему врачу за рецептом на антибиотики. Если ребенку исполнилось, как минимум, 6 лет и у него отсутствуют такие симптомы, как следы крови в кале, повышение температуры или боль в животе, для его лечения также можно использовать противодиарейный препарат лоперамид (этот препарат продается без рецепта).
Для лечения пожилых людей и детей младшего возраста во время путешествия можно использовать порошкообразные регидратационные смеси. Если такие смеси недоступны, можно приготовить регидратационный раствор, смешав 6 чайных ложек сахара и 1/2 чайной ложки соли с 1 литром воды. При приготовлении такого раствора следует соблюдать предельную осторожность, потому что если дети младшего возраста выпьют слишком большое количество неправильно смешанного раствора (например, раствора, в котором регидратационная смесь растворилась не до конца), они могут серьезно заболеть или даже умереть.
Малярия у туристов
Малярия распространена во всех тропических странах. Для предотвращения малярии следует избегать укусов комаров и принимать противомалярийные препараты.
Чтобы избежать укусов комаров, нужно придерживаться следующих мер:
носить рубашки с длинными рукавами и длинные брюки (особенно на рассвете и в сумерках, когда комары наиболее активны);
спать под москитной сеткой;
наносить инсектицид перметрина на одежду или приобретать одежду, пропитанную перметрином;
использовать репелленты, в состав которых входит диэтилтолуамид (ДЭТА) или пикаридин.
Репелленты также помогают избежать других заболеваний, переносчиками которых являются комары, например, лихорадки денге, вируса Зика и желтой лихорадки.
Противомалярийные препараты
Даже если принимать меры во избежание укусов комаров, при поездках во многие регионы мира все равно необходимы лекарственные препараты для профилактики малярии (такие как мефлохин, хлорохин, доксициклин или атовакун/прогуанил). Информация о разных регионах доступна в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Центры по контролю и профилактике заболеваний: выбор лекарственного препарата для профилактики малярии).
Беременным женщинам следует рассмотреть возможность отложить поездку в районы, где распространена малярия, поскольку у беременных женщин вероятность возникновения серьезных последствий малярийной инфекции, включающих угрозу для жизни, выше, чем у небеременных, даже при условии приема противомалярийных препаратов. Беременным женщинам, которые не могут отложить поездку, необходимо взвесить риск приема профилактических препаратов, влияние которых на беременность до конца неизвестно, и риск путешествия без защиты.
Несмотря на то, что вакцину против малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) рекомендуют вводить детям, живущим в регионах с умеренной или высокой степенью заражения Plasmodium falciparum, эта вакцина не рекомендуется людям, путешествующим в эти регионы.
Инфекции, передающиеся половым путем
Инфекции, передающиеся половым путем, включая инфекцию, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гонорею, сифилис, трихомоноз и гепатит B, наиболее часто встречаются в странах с низким и средним уровнем дохода. Все эти болезни можно предотвратить, воздерживаясь от половых контактов или постоянно и надлежащим образом используя латексные презервативы (см. Профилактика инфекций, передающихся половым путем). Поскольку ВИЧ и гепатит B также передаются через кровь и иглы, международным путешественникам не следует подвергаться переливанию крови, если нет гарантии того, что кровь была проверена на инфекции. Кроме того, все необходимые инъекции следует делать только в том случае, если они проводятся используемой не больше одного раза одноразовой иглой.
COVID-19
Путешественникам рекомендуется посетить веб-сайт органа здравоохранения своей страны (Центры по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Америки), а также органов здравоохранения стран назначения на предмет возможных медицинских требований, связанных с COVID-19.
Лихорадка Денге
Лихорадка Денге — вирусная инфекция, которая переносится комарами и вызывает жар, боли во всем теле, в тяжелых случаях — внешние и внутренние кровотечения (так называемая геморрагическая лихорадка Денге). Лихорадка денге характерна для зон тропического и субтропического климата по всему миру, при этом количество случаев заболевания во всем мире растет. Лихорадка денге наиболее распространена в Юго-Восточной Азии, но становится все более распространенной также в странах Центральной, Южной Америки и других странах. Имелись случаи заболевания в странах Карибского бассейна (включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова), Океании и полуострова Индостан.
В Соединенных Штатах Америки вакцина против вируса денге (CYD-TDV) одобрена для применения у детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет, у которых ранее было лабораторно подтверждено инфицирование вирусом денге и которые живут в регионе, где лихорадка денге является эндемической, однако не рекомендуется и недоступна для путешественников. Вакцина также доступна в Мексике, Бразилии, Таиланде и некоторых других странах. Другая вакцина против вируса денге (TAK-003) проходит проверку в Соединенных Штатах Америки и уже одобрена для применения в Индонезии, Европейском Союзе и Великобритании. Эта вакцина может использоваться как у лиц, ранее не инфицированных вирусом денге, так и у тех, кто уже болел лихорадкой денге. В настоящее время проводится исследование нескольких других вакцин против вируса денге.
Профилактика укусов комаров важна для людей, направляющихся в регионы с распространенной лихорадкой денге.
Носить одежду, оставляющую как можно меньше открытых участков
Носить одежду, на которую был нанесен инсектицид перметрин, и спать под обработанной перметрином противомоскитной сеткой, если в спальной комнате нет кондиционера
Использовать репелленты, такие как ДЭТА (диэтилтолуамид) или пикаридин
По возможности, избегать контактов с комарами или клещами
Эти меры также обеспечивают защиту от других заболеваний, передающихся насекомыми, включая лихорадку Зика и чикунгунья. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика укусов комаров).
Грипп
Грипп — это вирусное инфекционное заболевание легких и дыхательных путей, вызванное одним из вирусов гриппа. Оно часто встречается у лиц, путешествующих за границу. Ежегодная вакцинация от гриппа — лучший способ профилактики заболевания.
Шистосомоз
Шистосомоз — это распространенная и потенциально серьезная инфекция, причиной которой является паразит, обитающий в пресной воде и встречающийся в Африке, Юго-Восточной Азии, Китае и восточной части Южной Америки. Риск шистосомоза можно уменьшить, если избегать купания в пресной воде на территориях, где распространен этот паразит. Путешественники без симптомов, контактировавшие с пресной водой в регионах частого распространения шистосомоза, должны пройти скрининг на наличие паразита после возвращения из таких регионов.
Вши и чесотка
Вши и чесотка распространены в местах с большим количеством людей, развивающихся регионах и местах, где не соблюдаются правила гигиены. Для избавления от вшей и чесотки могут использоваться лосьоны перметрин, малатион или линдан. Тем не менее, такие лосьоны не следует применять в целях профилактики.
Вирус Зика
Заражение вирусной инфекцией Зика практически не вызывает симптомов, или же они незначительны. Однако заражение вирусом Зика во время беременности может вызвать серьезные врожденные пороки у ребенка.
Вирусная инфекция Зика передается комарами, а также половым путем и при переливании крови от инфицированного человека. Заболевание широко распространено в Южной и Центральной Америке, на Карибских островах, в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и на Тихоокеанских островах. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендует беременным женщинам по возможности отложить поездку в регионы, где распространена вирусная инфекция Зика (см. Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний о вирусе Зика для путешественников).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: здоровье путешественников
Центры по контролю и профилактике заболеваний: помощь и информация, помогающие пациентам, возвращающимся из-за границы
Глобальный справочник клиник Международного общества медицины путешествий: база данных туристических клиник по всему миру