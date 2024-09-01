Проблемы на месте прибытия

Травмы, полученные в результате автокатастроф, являются самой частой причиной смерти молодых путешественников и путешественников средних лет. Еще одной распространенной причиной смерти во время путешествия является утопление. Для предотвращения большинства травм такого рода необходимо придерживаться разумных мер предосторожности. Например, если человек испытывает дискомфорт из-за непривычной схемы дорожного движения (скажем, в Англии левостороннее движение, а в Соединенных Штатах — правостороннее), то он может воспользоваться общественным транспортом или нанять водителя, знакомого с местными дорогами и правилами дорожного движения. Путешественникам следует избегать переполненных такси, паромов и других видов транспорта, а также вождения и купания в темное время суток. Люди должны пристегивать ремни безопасности, даже если они находятся на пассажирском месте, а также использовать шлемы во время езды на велосипеде. Путешественникам следует избегать мотоциклов и мопедов и избегать поездок на крышах автобусов или в открытых кузовах грузовиков. Кроме того, перед вождением автомобиля или плаванием нельзя употреблять алкоголь, даже если законы это не запрещают или если соблюдение существующих законов никак не обеспечивается. Также людям следует избегать пляжей с сильными волнами, особенно в том случае, если на таких пляжах отсутствуют спасатели.

Многие города с наступлением темноты становятся небезопасными, а некоторые из них небезопасны и в светлое время суток. Путешественники должны избегать прогулок в одиночестве по слабо освещенным или пустынным улицам таких городов (особенно в странах, где в человеке без труда распознают приезжего).

Путешественники со светлой кожей более подвержены солнечному ожогу в тропических широтах и на большой высоте. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким показателем SPF (солнцезащитный фактор 30 или выше). При совместном использовании солнцезащитного крема и репеллентов следует вначале наносить солнцезащитный крем, а затем, не ранее чем через пятнадцать минут, репеллент.