Подготовка к путешествию имеет огромное значение даже для здоровых людей. Сумма, в которую обойдется надлежащая подготовка, является незначительной по сравнению с суммой, которую придется потратить в том случае, если человек заболеет или получит травму, находясь далеко от дома.
Перед путешествием люди и обслуживающие их медработники должны проверить запланированные маршруты и соответствующий медицинский анамнез, рекомендуемые вакцинации, меры профилактики инфекций, таких как малярия и диарея путешественника, а также дать рекомендации по предотвращению травм. Для пожилых путешественников наиболее распространенными причинами смерти являются инфаркт миокарда и инсульт; для других путешественников наиболее частой причиной смерти являются дорожно-транспортные происшествия.
Аптечки для поездок
На случай легких травм и заболеваний полезно иметь аптечки для поездок. Полезное содержимое:
расходные материалы для оказания первой помощи (например, бинты, лента, эластичный бинт);
болеутоляющие препараты (в том числе ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]);
противоотечные средства (например, фенилэфрин);
антациды;
антибиотики;
противодиарейные препараты (например, лоперамид).
Также стоит подумать о том, чтобы добавить в аптечку лекарственные препараты местного действия, например, 1 % гидрокортизоновую мазь, безрецептурный противогрибковый крем и мази с содержанием антибиотиков.
Людям, отправляющимся в путешествие, следует брать с собой дорожные аптечки, включающие рецептурные препараты, запасные очки или корригирующие линзы (а также актуальные рецепты для того и другого) и батарейки для слуховых аппаратов, в ручной клади на случай задержки, утери или кражи багажа. Люди, имеющие особые диетические и медицинские потребности, должны тщательно продумывать путешествие и брать необходимые продукты питания и пищевые добавки с собой. Серьезных проблем можно избежать, соблюдая разумные меры предосторожности.
Управление транспортной безопасности США (TSA) запрещает проносить контейнеры более чем с 90 мл жидкости или геля на коммерческие рейсы, но разрешает провозить необходимые с медицинской точки зрения жидкости, гели и аэрозоли более крупных объемах в разумных количествах. Эти предметы должны быть задекларированы должностным лицом TSA на контрольно-пропускном пункте для проверки (см. tsa.gov).
Дорожное медицинское страхование
Медицинское страхование имеет большое значение для путешественников. Некоторые страховые планы предусматривают ограничения страхового покрытия услуг здравоохранения для людей, которые находятся вдали от дома, даже в том случае, если они отправляются в путешествие внутри страны. Поэтому путешественникам необходимо знать об ограничениях, предусмотренных их страховым планом.
Чаще всего страховое покрытие становится проблемой в случае международных поездок. Некоторые планы страхования, действующие внутри страны, предусматривают ограничения страхового покрытия вакцинаций и профилактических лекарственных препаратов в случае международных поездок, даже если прохождение определенных вакцинаций необходимо для въезда в те или иные страны. Так, Medicare и многие коммерческие планы медицинского страхования не действуют за рубежом и не покрывают стоимость любого лечения, которое человек получает за пределами Соединенных Штатов. Кроме того, в зарубежной больнице перед получением медицинской помощи человеку может потребоваться внести денежный депозит или полностью оплатить услуги.
Чтобы избежать больших расходов или невозможности получения медицинской помощи, путешественникам необходимо заранее узнать, предусматривает ли их план медицинского обслуживания международное страховое покрытие и если да, то что именно в него входит, а также выяснить, как получать предварительное утверждение медицинской помощи за рубежом и как подавать заявку на получение страхового покрытия после возникновения экстренной ситуации. Дорожное медицинское страхование, включая страхование на случай экстренной эвакуации, предоставляется многими коммерческими агентствами, туристическими агентствами и некоторыми крупными компаниями, занимающимися выпуском международных кредитных карт. Путешественники могут приобрести страховку на следующие виды услуг:
неотложная помощь (неотложная помощь требуется примерно 1 из 30 человек, отправляющихся в путешествие за границу);
транспортировка, включая сопровождение медицинским персоналом, медицинское оборудование и уход, для получения медицинской помощи на территории зарубежного государства, транспортировка для получения медицинской помощи в Соединенные Штаты;
услуги стоматолога;
уход в пренатальный или постнатальный период;
утеря или кража рецептурных препаратов;
услуги медицинского переводчика.
На веб-сайте Международной ассоциации медицинской помощи путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travellers, IAMAT —www.iamat.org), являющейся некоммерческой организацией, представлен список англоговорящих врачей в различных городах во всем мире. Списки англоговорящих врачей за рубежом также размещают некоторые другие организации и веб-сайты. Консульства Соединенных Штатов могут помочь путешественникам в поиске и получении услуг служб экстренной медицинской помощи.
Полезные контакты для людей, отправляющихся в зарубежную поездку
Организация
Номера телефонов
Веб-сайт
Международная ассоциация медицинской помощи путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travelers, IAMAT)
Соединенные Штаты: (716) 754-4883
Канада: (416) 652-0137
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (телетайп): (888) 232-6348
Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний о малярии
Соединенные Штаты: Бесплатная линия: (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (телетайп): (888) 232-6348
Информация Центров по контролю и профилактике заболеваний об инфекции Зика при беременности
Соединенные Штаты: (866) 626-6847
Службы Государственного департамента США для граждан, находящихся за рубежом (U.S. Department of State, Overseas Citizens Services)
Из США и Канады: (888) 407-4747
Из других стран: (202) 501-4444
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Международная линия: (+41 22) 791-2111
Северная и Южная Америка (202) 974-3000
Вакцинация для путешествий
Вакцинации важны для тех, кто отправляется в путешествие в большинство развивающихся стран, и являются обязательным условием для въезда в некоторые страны. Путешественникам рекомендуется посетить своих медицинских работников как минимум за 6–8 недель до поездки, чтобы получить необходимые прививки и убедиться, что они прошли всю плановую иммунизацию, в том числе вакцинацию против COVID-19. Имя и фамилию, название вакцин и даты вакцинаций лучше всего вносить в международное свидетельство о вакцинации (International Certificate of Vaccination). Такое свидетельство удобно носить с собой. Его можно получить в ряде дорожных больниц или у начальника управления документацией Правительственной типографии США (U.S. Government Printing Office).
На веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) можно найти общую информацию о путешествиях и своевременной иммунизации и рекомендации по профилактике малярии (информация также доступна по горячей линии Центров по контролю и профилактике заболеваний по малярии: 855-856-4713). (См. также раздел Малярия).
Вакцины для международного путешествия*,†
Инфекция
Регионы, для посещения которых рекомендована вакцина
Комментарии
Африка, Индия, Пакистан, Непал, Гуам, Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Китай, Мексика, Южная и Центральная Америка, острова в Карибском бассейне, Индийском и Тихом океане и ограниченные территории Европы
Одна доза, рекомендуемая для лиц в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены повышенному риску заражения вирусом чикунгунья
См. также Вакцина против вируса чикунгунья
По всему миру
Обновленная вакцина против COVID-19 рекомендуется людям в возрасте 6 месяцев и старше. Людям в возрасте ≥ 65 лет, получившим 1 дозу любой обновленной вакцины против COVID-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech или Novavax), следует получить 1 дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 как минимум через 4 месяца после предыдущей обновленной дозы
См. также Вакцина против COVID-19
Все страны с низким и средним уровнем дохода
Две дозы вводятся с интервалом не менее 6 месяцев.‡
См. также Вакцина против гепатита А.
Все страны с низким и средним уровнем дохода (гепатит В особенно часто встречается в Китае)
Эту вакцину рекомендуется вводить путешественникам, уезжающим на долгое время, а также всем работникам сферы здравоохранения.‡
См. также Вакцина против гепатита В.
По всему миру
Сезонность в северном полушарии: с сентября по май
Сезонность в южном полушарии: с апреля по сентябрь
В тропиках грипп передается в течение всего года.
Иногда в северном и южном полушарии используются немного разные вакцины против гриппа.
Японский энцефалит
Сельские районы практически во всей Азии и Южной Азии, особенно районы, где практикуется выращивание риса и свиноводство
Две дозы вводятся с интервалом 28 дней. Взрослые в возрасте 18–65 лет могут получить вторую дозу уже через 7 дней после первой дозы. Последнюю дозу следует ввести не менее чем за 1 неделю до поездки.
Эта вакцина не рекомендована беременным женщинам.
Эта вакцина обычно не рекомендуется тем, кто собирается провести менее одного месяца в эндемичном районе.
Северные страны Африки, расположенные к югу от Сахары (менингитный пояс)
Во всем мире, особенно в случае проживания в местах с большим количеством людей (например, в общежитиях)
Эффективна однократная доза четырехвалентной вакцины.
Риск инфекции в «менингитном поясе» увеличивается в сухие периоды (с декабря по июнь).
Эта вакцина является обязательной для въезда в Саудовскую Аравию во время Хаджа и Умры (периодов паломничества).
См. также Менингококковая вакцина.
Все страны, включая Соединенные Штаты
Эта вакцина рекомендована всем путешественникам, подвергающимся риску укусов животных, включая туристов, отправляющихся в сельские местности, ветеринаров, людей, живущих в удаленных районах, а также тех, кто работает в поле.
Такая вакцина не избавляет от необходимости проведения дополнительных вакцинаций в случае укуса животного (для дополнительной защиты).
Эта вакцина вводится во время беременности только в случае высокого риска инфекции.
См. также Профилактика бешенства.
Все страны с низким доходом, особенно в Южной Азии (включая Индию)
Существует две формы введения такой вакцины.
В форме однократной инъекции: Обеспечивает защиту на 2 года и считается более безопасной для беременных женщин, чем вакцина в форме таблеток.
В форме таблеток: По одной таблетке через день (в общей сложности необходимо принять 4 таблетки). Такая форма обеспечивает защиту на 5 лет и небезопасна для беременных женщин.
См. также Профилактика брюшного тифа.
Тропическая Южная Америка и тропическая Африка
Заболевание встречается редко, но доказательство такой вакцинации является обязательным условием для въезда во многие страны.§
Эта вакцина небезопасна для беременных женщин.
Риск побочных эффектов от этой вакцины выше у пожилых людей.§
Одна доза обеспечивает защиту для большинства путешественников.
См. также Профилактика желтой лихорадки.
* Помимо перечисленных вакцинаций, путешественники должны ознакомиться с последними требованиями, касающимися стандартных вакцинаций, включая вакцинацию против гриппа, кори, свинки, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковой инфекции и ветряной оспы.
† Все рекомендации могут обновляться. Чтобы ознакомиться с последними рекомендациями, необходимо обращаться в Центры по контролю и профилактике заболеваний (www.cdc.gov или по телефону 800-CDC-INFO [800-232-4636]). (См. также Общие сведения об иммунизации).
‡ Существует также комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В, которую назначают в трех или четырех дозах. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В).
§ Для путешественников старше 60 лет врач может предложить заполнить раздел об отказе в «Желтой карточке» (Международном сертификате вакцинации) вместо введения вакцины против желтой лихорадки. Такие путешественники должны особенно тщательно использовать средства индивидуальной защиты против насекомых.
Подготовка для путешественников с различными медицинскими состояниями
Путешествие при наличии определенного медицинского состояния требует особой подготовки. Люди, у которых имеется то или иное заболевание, перед отъездом должны посетить своего врача, чтобы убедиться, что их заболевание является стабильным, и выяснить, требуется ли внести какие-либо изменения в принимаемые ими лекарственные препараты. Наиболее ценным документом в случае возникновения необходимости оказания срочной медицинской помощи за границей может оказаться подробная выписка из медицинской карты, включающая следующие сведения:
Вакцинации
Лекарственные препараты
Результаты основных диагностических анализов
Вид полученного лечения и даты его прохождения
Людям следует рассмотреть возможность обращения к своему врачу для получения такой информации в письменном виде. Людям с заболеваниями, которые могут привести к внезапному появлению представляющих угрозу для жизни симптомов, дезориентации или потере сознания (например, людям с диабетом, риском возникновения судорожных припадков или тяжелых аллергических реакций), очень важно иметь при себе опознавательные браслеты или кулоны с медицинской информацией. Путешественники с сердечными заболеваниями должны иметь при себе копию последней электрокардиограммы (ЭКГ). Людям, отправляющимся в путешествие, также следует иметь при себе документы, подтверждающие наличие медицинской страховки.
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты должны оставаться в оригинальной упаковке, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации можно было ознакомиться с точными названиями этих лекарственных препаратов и инструкциями по их применению. Международное непатентованное наименование лекарственного препарата более информативно, чем его торговое наименование, поскольку торговые наименования отличаются в разных странах.
Путешественникам следует иметь дополнительный запас лекарственных препаратов в ручной клади на случай, если багаж потеряется, будет украден или задержится в пути, а также на случай, если обратный рейс будет отложен. Опиоиды, шприцы и любые лекарственные препараты в большом количестве могут вызвать подозрения у служб безопасности или таможенных служб, поэтому путешественники должны иметь при себе назначение врача, в котором рассказывается о медицинском состоянии и связанной с ним необходимостью иметь при себе такие запасы. Кроме того, шприцы необходимо упаковывать вместе с лекарственными препаратами, для введения которых они предназначаются. Путешественникам также следует обратиться в аэропорт, авиакомпанию или посольство, чтобы узнать о дополнительных документах, которые помогут путешествовать с такими запасами без возникновения проблем. См. также Нормативные требования управления транспортной безопасностью в США (TSA).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.