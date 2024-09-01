Подготовка к путешествию

Медицинское страхование имеет большое значение для путешественников. Некоторые страховые планы предусматривают ограничения страхового покрытия услуг здравоохранения для людей, которые находятся вдали от дома, даже в том случае, если они отправляются в путешествие внутри страны. Поэтому путешественникам необходимо знать об ограничениях, предусмотренных их страховым планом.

Чаще всего страховое покрытие становится проблемой в случае международных поездок. Некоторые планы страхования, действующие внутри страны, предусматривают ограничения страхового покрытия вакцинаций и профилактических лекарственных препаратов в случае международных поездок, даже если прохождение определенных вакцинаций необходимо для въезда в те или иные страны. Так, Medicare и многие коммерческие планы медицинского страхования не действуют за рубежом и не покрывают стоимость любого лечения, которое человек получает за пределами Соединенных Штатов. Кроме того, в зарубежной больнице перед получением медицинской помощи человеку может потребоваться внести денежный депозит или полностью оплатить услуги.

Чтобы избежать больших расходов или невозможности получения медицинской помощи, путешественникам необходимо заранее узнать, предусматривает ли их план медицинского обслуживания международное страховое покрытие и если да, то что именно в него входит, а также выяснить, как получать предварительное утверждение медицинской помощи за рубежом и как подавать заявку на получение страхового покрытия после возникновения экстренной ситуации. Дорожное медицинское страхование, включая страхование на случай экстренной эвакуации, предоставляется многими коммерческими агентствами, туристическими агентствами и некоторыми крупными компаниями, занимающимися выпуском международных кредитных карт. Путешественники могут приобрести страховку на следующие виды услуг:

неотложная помощь (неотложная помощь требуется примерно 1 из 30 человек, отправляющихся в путешествие за границу);

транспортировка, включая сопровождение медицинским персоналом, медицинское оборудование и уход, для получения медицинской помощи на территории зарубежного государства, транспортировка для получения медицинской помощи в Соединенные Штаты;

услуги стоматолога;

уход в пренатальный или постнатальный период;

утеря или кража рецептурных препаратов;

услуги медицинского переводчика.

На веб-сайте Международной ассоциации медицинской помощи путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travellers, IAMAT —www.iamat.org), являющейся некоммерческой организацией, представлен список англоговорящих врачей в различных городах во всем мире. Списки англоговорящих врачей за рубежом также размещают некоторые другие организации и веб-сайты. Консульства Соединенных Штатов могут помочь путешественникам в поиске и получении услуг служб экстренной медицинской помощи.