Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Шизоаффективное расстройство

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Шизоаффективное расстройство характеризуется наличием симптомов расстройств настроения, таких как депрессия или мания, а также психотических симптомов шизофрении.

Психоз характеризуется такими симптомами, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию), указывающими на утрату контакта с реальностью. Под аффектом понимают эмоции и настроение людей.

Врачи рассматривают возможность шизоаффективного расстройства при наличии как психоза, так и симптомов расстройства настроения (таких как депрессия или мания). Симптомы расстройства настроения должны присутствовать на протяжении более половины общей продолжительности заболевания и сопровождаться двумя или более из следующих симптомов шизофрении:

  • бред;

  • галлюцинации;

  • дезорганизованная речь;

  • очень дезорганизованное поведение;

  • негативные симптомы (ограниченное проявление или отсутствие проявления эмоций, ограниченная речь, неспособность чувствовать удовольствие, отсутствие интереса к взаимоотношениям с другими людьми).

Для того, чтобы врачи могли отличить шизоаффективное расстройство от шизофрении и расстройства настроения, им может потребоваться провести долгосрочную оценку симптомов и характера их прогрессирования.

Лечение шизоаффективного расстройства

  • Часто комбинация препаратов, психотерапии и поддержки общества

Поскольку шизоаффективное расстройство часто приводит к длительной нетрудоспособности, людям часто требуется комплексное лечение, включая антипсихотические препараты, психотерапию и поддержку общества.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.