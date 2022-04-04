Шизоаффективное расстройство характеризуется наличием симптомов расстройств настроения, таких как депрессия или мания, а также психотических симптомов шизофрении.

Психоз характеризуется такими симптомами, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию), указывающими на утрату контакта с реальностью. Под аффектом понимают эмоции и настроение людей.

Врачи рассматривают возможность шизоаффективного расстройства при наличии как психоза, так и симптомов расстройства настроения (таких как депрессия или мания). Симптомы расстройства настроения должны присутствовать на протяжении более половины общей продолжительности заболевания и сопровождаться двумя или более из следующих симптомов шизофрении:

бред;

галлюцинации;

дезорганизованная речь;

очень дезорганизованное поведение;

негативные симптомы (ограниченное проявление или отсутствие проявления эмоций, ограниченная речь, неспособность чувствовать удовольствие, отсутствие интереса к взаимоотношениям с другими людьми).

Для того, чтобы врачи могли отличить шизоаффективное расстройство от шизофрении и расстройства настроения, им может потребоваться провести долгосрочную оценку симптомов и характера их прогрессирования.