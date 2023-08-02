Общие сведения о тревожных расстройствах

Тревожность — это чувство нервозности, беспокойства или неуверенности, которое является нормальным для человека. Она также присутствует при широком диапазоне психических расстройств, включая генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство и фобии. Несмотря на то, что все эти расстройства различны, все они имеют признаки стресса и дисфункции, в особенности связанные с тревожностью и страхом.

Когда люди испытывают тревожность, у них также часто присутствуют физические симптомы, включая одышку, головокружение, потливость, учащенное сердцебиение и/или тремор.

Тревожные расстройства часто существенно изменяют повседневную жизнь людей, в том числе заставляя их избегать определенных вещей и ситуаций.

Диагноз этих расстройств ставится с использованием стандартных медицинских критериев.

Большинству людей с тревожными расстройствами могут помочь лекарственные препараты, психотерапия или и то, и другое.

Тревога является нормальной реакцией на угрозу или психологический стресс. Нормальная тревога проистекает из страха и выполняет важную функцию выживания. Когда кто-то сталкивается с опасной ситуацией, беспокойство запускает реакцию «борьбы или бегства». При этой реакции разнообразные физические изменения, такие, как увеличение притока крови к сердцу и мышцам, обеспечивают организм необходимой энергией и силой для борьбы с опасными для жизни ситуациями, например, бегства от агрессивного животного или защиты от противника. Тревожность может помочь человеку адаптироваться к более обычным стресс-факторам, мотивируя его готовиться, практиковаться и репетировать. Она даже может побудить человека подходить к потенциально опасным ситуациям с необходимой осторожностью.

Однако тревожность считается расстройством, если она

случается в неподходящее время;

случается часто;

является настолько интенсивной и продолжительной, что мешает нормальной деятельности человека (то есть, приводит к дезадаптивному поведению).

Тревожные расстройства встречаются чаще, чем любая другая категория психических расстройств, и затрагивают около трети взрослого населения Соединенных Штатов Америки в какой-то момент их жизни. Значительная тревожность может длиться годами и начинает восприниматься как нормальное состояние человеком с тревожностью. По этой и другим причинам тревожные расстройства часто не диагностируются и не поддаются лечению. Они также могут быть связаны с суицидальными мыслями и попытками самоубийства.

Существует большое количество тревожных расстройств:

Большинство из этих расстройств развиваются во взрослом возрасте, но сепарационная тревожность и элективный мутизм обычно начинаются в детстве. Врачи также обследуют людей с тяжелой тревожностью в отношении тревожного расстройства, вызванного психоактивными веществами/лекарственными препаратами, и тревожностью, вызванной другим соматическим заболеванием.

К другим расстройствам, которые часто сопровождаются выраженной тревожностью, относятся острое стрессовое расстройство, расстройства адаптации и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Эти расстройства вызваны травматическим или стрессовым опытом (см. Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).

Тревожные расстройства, как правило, возникают при других соматических заболеваниях и психических расстройствах:

Как тревога влияет на функционирование

Причины тревожных расстройств Причины тревожных расстройств полностью неизвестны, но могут быть вовлечены следующие факторы: Окружающая среда (как переживание травмирующего события или стресса)

Генетические факторы (включая наличие тревожного расстройства в семейном анамнезе)

Физическое заболевание (например, гиперактивность щитовидной железы, сердечная недостаточность)

Лекарственные препараты, запрещенные наркотики или другие вещества (например, кофеин, кортикостероиды, кокаин) Тревожное расстройство может быть вызвано стрессовыми факторами окружающей среды, такими как распад важных отношений или опасная для жизни катастрофа. Тем не менее, у многих людей тревожное расстройство развивается при отсутствии идентифицируемого провоцирующего фактора. Тревожное расстройство может возникнуть, когда человек сильно реагирует на стресс-факторы или перегружен событиями. Например, некоторые считают выступление с речью перед группой людей приятным событием. Но другие боятся этого, ощущая состояние тревоги с такими симптомами, как потливость, страх, учащенное сердцебиение и дрожь. Некоторые люди могут избегать выступлений даже в малых группах. Тревожность часто возникает внутри одной семьи. Врачи считают, что частично это влияние наследственности, но частично, вероятно, результат проживания с людьми, находящимися в состоянии тревоги. Знаете ли Вы, что...

Симптомы тревожных расстройств Тревога может возникнуть внезапно, как при панике, или нарастать постепенно в течение минут, часов или дней. Тревога может длиться в течение длительного времени, от нескольких секунд до нескольких лет. Она варьируется по интенсивности от едва заметного беспокойства до резко выраженного приступа паники, который может вызывать одышку, головокружение, учащенное сердцебиение и дрожь (тремор). Тревожные расстройства могут вызывать множество физических симптомов, в том числе следующие: Тошнота, рвота, диарея

Одышка, удушье

Головокружение, обморочное состояние, потливость, приливы холода и жара

Сильное сердцебиение, учащенный сердечный ритм

Мышечное напряжение, боль или стеснение в груди Пациенту может быть полезно вести подробный дневник паники или беспокойства, чтобы фиксировать описание симптомов и факторы, связанные с ними (день, время, любые известные причины тревожности). Запомнить подробности, о которых следует сообщить врачу после этого эпизода, может быть сложно. Наиболее успешные стратегии лечения часто зависят от рассмотрения конкретных деталей. Тревожные расстройства могут быть очень угнетающими и настолько мешать жизни человека, что приводят к депрессии. Люди, которые страдают от тревожного расстройства (за исключением некоторых очень специфических фобий, таких как боязнь пауков), по крайней мере, в два раза чаще страдают депрессией по сравнению с людьми, не имеющими тревожных расстройств. Иногда у людей сначала развивается депрессия, а затем тревожное расстройство. Люди могут попытаться вылечить свою тревожность, употребляя алкоголь или наркотики, и в результате у них развивается расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ.

Диагностика тревожных расстройств Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Может быть сложно решить, когда тревога является достаточно сильной, чтобы считать ее расстройством. Способность людей переносить тревогу варьируется, и определение того, что является ненормальной тревогой, может быть затруднено. Врачи обычно используют следующие специфические установленные критерии: Тревога причиняет много страданий.

Тревога мешает функционированию.

Тревожность длится долго или все время повторяется. Врачи стараются выявить другие расстройства, которые могут вызывать тревожность, например, депрессию или нарушение сна. Врачи также спрашивают, были ли у родственников подобные симптомы, так как тревожные расстройства обычно передаются по наследству. Врачи также производят физикальное обследование. Для проверки на наличие других медицинских расстройств, которые могут вызывать тревожность, могут проводиться анализы крови и другие анализы.

Лечение тревожных расстройств Лечение причины, если обнаружено соматическое заболевание

Информированность

Техники релаксации

Психотерапия

Лекарственные препараты Важную роль играет точная диагностика, поскольку лечение отличается в зависимости от вида тревожного расстройства. Кроме того, тревожные расстройства следует отличать от беспокойства, которое возникает при многих других психических расстройствах, для которых требуются другие подходы к лечению. Если причиной тревожности является другое соматическое заболевание или лекарственный препарат, врачи стараются провести коррекцию причины. Тревожность должна утихнуть после лечения физического расстройства или прекращения приема лекарственного препарата на время, достаточное для того, чтобы исчезли любые симптомы отмены. Если тревожность остается, используются анксиолитики или психотерапия (например, поведенческая терапия). Многие люди с тревожными расстройствами самостоятельно лечатся такими веществами, как алкоголь, марихуана и бензодиазепины (анксиолитические препараты). Мало того, что они могут стесняться признаться в этом своему врачу, но они также могут не захотеть отказываться от этих веществ, пока их врач не предложит жизнеспособную альтернативу. Такого рода самолечение опасно и может привести к замкнутому кругу возвращающейся тревожности после использования вещества, вслед за чем снова и снова следует срочная потребность в самолечении. Если поставлен диагноз тревожного расстройства, лекарственные препараты или психотерапия (например, поведенческая терапия), используемые независимо или вместе, могут значительно облегчить страдания и нарушения функции у большинства людей. Могут использоваться различные виды психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия, снижение стресса на основе осознанности, гипноз и поддерживающая психотерапия. Часто назначают бензодиазепины (например, диазепам). Для многих людей антидепрессанты, например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), хорошо подходят для лечения как тревожных расстройств, так и депрессии. Все тревожные расстройства могут возникать наряду с другими психическими расстройствами. Врачи должны лечить все состояния, связанные с тревожностью. Например, тревожные расстройства часто возникают вместе с алкоголизмом. Лечение алкоголизма без лечения тревожности вряд ли будет эффективным, поскольку человек может использовать алкоголь для снижения тревожности. С другой стороны, лечение тревожности без лечения алкоголизма может быть безуспешным, поскольку ежедневное изменение количества алкоголя в крови может привести к колебанию уровня тревожности. Таблица Лекарственные препараты, применяемые для лечения тревожных расстройств Таблица