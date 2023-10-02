При биполярном расстройстве (которое ранее называлось маниакально-депрессивным расстройством) эпизоды депрессии перемежаются с эпизодами мании (или менее тяжелой формой мании, называемой гипоманией). Мания характеризуется чрезмерным чувством восторга и уверенности или физической активностью, которая совершенно не соответствует ситуации, и люди могут вести себя рискованно.
(См. также Общие сведения о расстройствах настроения).
На биполярное расстройство, возможно, влияет наследственность.
Эпизоды депрессии и мании могут возникать отдельно друг от друга или вместе.
У людей отмечают один или более периодов чрезмерной печали и потери интереса к жизни и один или более периодов эйфории, чрезмерной энергии и часто раздражительности, с периодами относительно нормального настроения между ними.
Врачи основывают диагноз на модели симптомов.
В лечении могут помочь лекарственные препараты, стабилизирующие настроение, такие как литий, и некоторые противосудорожные препараты, а иногда и психотерапия.
Название биполярное расстройство основано на смене настроения между двумя крайностями или полюсами расстройств настроения — депрессией и манией. Данное расстройство в той или иной степени встречается приблизительно у 4 % населения США. Биполярное расстройство одинаково распространено среди мужчин и женщин. Биполярное расстройство обычно начинается в подростковом возрасте или в возрасте от 20 до 30 или от 30 до 40 лет. У детей биполярное расстройство встречается редко.
Большинство биполярных расстройств можно классифицировать следующим образом:
Биполярное расстройство I: больные имели, по крайней мере, один полностью завершившийся эпизод (эпизод, который мешает нормальному функционированию или включает бред) и обычно также имели эпизоды депрессии.
Биполярное расстройство II: больные имели серьезные эпизоды депрессии и, по крайней мере, один менее тяжелый эпизод мании (гипомании), но не имели полноценных эпизодов мании.
Однако у некоторых людей присутствуют эпизоды, которые похожи на биполярное расстройство, но они менее тяжелые и не удовлетворяют специфическим критериям биполярных расстройств I или II типов. Такие эпизоды могут классифицироваться как неуточненное биполярное расстройство или циклотимическое расстройство.
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Причины биполярного расстройства
Точная причина биполярного расстройства неизвестна. Считается, что на развитие этого расстройства влияет наследственность. Кроме того, у людей с биполярным расстройством может отсутствовать нормальная регуляция определенных веществ, вырабатываемых организмом, таких как нейромедиаторы норэпинефрин или серотонин. (Нейротрансмиттеры — это вещества, которые используются нервными клетками для обмена сигналами.)
Биполярное расстройство иногда начинается после стрессового события, или такое событие вызывает очередной эпизод. Тем не менее, причинно-следственная связь не была доказана.
Симптомы мании при биполярном расстройстве могут возникать по другим причинам, таким как некоторые заболевания, например, высокий уровень гормонов щитовидной железы (гипертиреоз). Также эпизоды мании могут быть вызваны или спровоцированы лекарственными препаратами (такими как кортикостероиды) или запрещенными наркотиками (такими как кокаин и амфетамины).
Некоторые причины мании
Состояние
Примеры
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)
Заболевание соединительной ткани
Системная красная волчанка (волчанка)
Инфекции
Энцефалит, вызванный определенными вирусными инфекциями
Сифилис (поздняя стадия)
Гормональные нарушения
Высокие уровни тироидных гормонов (гипертиреоз)
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики
Некоторые антидепрессанты (включая трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата норадреналина [ИОЗН])
Бромокриптин
Кортикостероиды
Леводопа
Симптомы биполярного расстройства
При биполярных расстройствах эпизоды симптомов чередуются с практически бессимптомными периодами (ремиссиями). Эпизоды длятся от нескольких недель до 3–6 месяцев. Циклы, время от начала одного эпизода до следующего, варьируются по длительности. Некоторые люди имеют нечастые эпизоды, возможно, лишь несколько в течение всей жизни, в то время как другие имеют четыре и более эпизодов в год (так называемая быстрая цикличность). Несмотря на эту большую вариацию, время цикла для каждого человека является относительно постоянным.
Эпизоды включают депрессию, манию или менее тяжелую манию (гипоманию). Только незначительное число больных во время каждого цикла переключаются между манией и депрессией. В большинстве случаев в некоторой степени преобладает один или другой вид расстройства.
Люди с биполярным расстройством могут попытаться или совершить самоубийство. Вероятность совершения самоубийства на протяжении жизни у них по меньшей мере в 15 раз выше, чем среди населения в целом.
Депрессия
Депрессия при биполярном расстройстве напоминает депрессию, которая возникает независимо. Больные с депрессией чувствуют чрезмерную печаль и теряют интерес к своей деятельности. Они думают и двигаются медленно и могут спать больше, чем обычно. Их аппетит может быть повышен или понижен, и они могут набирать или терять вес. Они могут быть подавлены чувством безнадежности и вины. Они могут быть неспособны концентрироваться или принимать решения.
Симптомы психоза (такие как галлюцинации и бред) более характерны для депрессии при биполярном расстройстве, чем для депрессии как самостоятельном состоянии.
Мания
Маниакальные приступы заканчиваются более резко, чем эпизоды депрессии, и обычно длятся меньше (неделю или дольше).
Люди с манией чувствуют себя восторженными, заметно более энергичными и возбужденными или раздражительными. Они также могут чувствовать себя излишне уверенно, действовать или одеваться экстравагантно, спать очень мало времени и говорить больше, чем обычно. Их мысли обгоняют друг друга. Они легко отвлекаются и постоянно переходят от одной темы или проекта к другому. Они занимаются одним видом деятельности (например, рискованные деловые проекты, азартные игры или опасное сексуальное поведение) вслед за другим, не думая о последствиях (таких, как потеря денег или травмы). Тем не менее, они часто думают, что находятся в своем лучшем психическом состоянии.
Люди с манией не могут объективно оценить свое состояние. Этот недостаток в сочетании с их огромным потенциалом к деятельности может сделать их нетерпеливыми, навязчивыми, назойливыми и раздражительными вплоть до агрессии, если им перечить. В результате у них могут возникнуть проблемы с социальными отношениями, и они могут чувствовать, что с ними поступают несправедливо или что они подвергаются преследованию.
У некоторых людей есть галлюцинации, они слышат и видят то, чего не существует.
Маниакальный психоз — это крайняя форма мании. У людей возникают психотические симптомы, напоминающие симптомы шизофрении. У них может развиться чрезвычайно грандиозный бред, например, они могут считать себя Иисусом Христом. Другие могут чувствовать себя преследуемыми, например, сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Заметно увеличивается уровень активности. Больные могут бегать вокруг и кричать, ругаться или петь. Умственная и физическая активность может быть настолько интенсивной, что происходит полная потеря связанного мышления и поведения (маниакальный бред), вызывающая чрезмерное истощение. Люди в таком состоянии требуют немедленного лечения.
Гипомания
Гипомания — менее тяжелое заболевание, нежели мания. Люди чувствуют себя бодрыми, у них небольшая потребность в сне, они умственно и физически активны.
Для некоторых людей гипомания — это продуктивное время. У них много энергии, они чувствуют уверенность и прилив творческих сил и часто хорошо функционируют в социальных ситуациях. Они могут не желать выйти из этого приятного состояния. Однако, другие люди с гипоманией легко отвлекаются и легко раздражаются, что иногда приводит к вспышкам гнева. Они часто принимают на себя обязательства, которые они не в состоянии выполнить, или начинают проекты, которые не в состоянии завершить. У них быстро меняется настроение. Они могут признавать такие эффекты и быть обеспокоены ими, как и люди вокруг них.
Смешанные эпизоды
Когда депрессия и мания или гипомания возникают в одном эпизоде одновременно, восторженный больной может вдруг расплакаться, или у человека в состоянии депрессии могут начать лихорадочно бегать мысли. Часто больные ложатся спать подавленными, а просыпаются рано утром и чувствуют подъем сил и прилив энергии.
Риск суицида во время смешанных эпизодов особенно высок.
Диагностика биполярного расстройства
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Иногда анализы крови и мочи для исключения других общих соматических заболеваний и использования запрещенных наркотиков
Диагноз биполярного расстройства основан на конкретных списках симптомов (критериев). Тем не менее, больные манией могут неточно сообщать о своих симптомах, потому что они не считают, что с ними что-то не так. Поэтому врачам часто приходится получать информацию от членов семьи. Больные и члены их семьи могут воспользоваться опросником, чтобы оценить риск биполярного расстройства (см. Опросник расстройств настроения).
Врачи также спрашивают больных, есть ли у них какие-либо мысли о суициде.
Врачи проверяют принимаемые лекарственные препараты на случай, если существующие симптомы вызваны ими. Врачи также могут проверить наличие признаков других общих соматических заболеваний, которые могут способствовать развитию симптомов. Например, они могут провести анализы крови, чтобы проверить пациента на гипертиреоз, а также выполнить анализы крови или мочи для проверки на употребление запрещенных наркотиков.
Врачи определяют, испытывают ли больные эпизоды мании или депрессии, чтобы можно было назначить правильное лечение.
Лечение биполярного расстройства
Лекарственные препараты
Психотерапия
Обучение и поддержка
При тяжелой мании или депрессии часто требуется госпитализация. Даже при менее тяжелой мании может потребоваться госпитализация, если больной склонен к самоубийству, пытается причинить вред себе или другим, не может заботиться о себе или имеет другие серьезные проблемы (такие как злоупотребление алкоголем или злоупотребление другими психоактивными веществами). Большинство людей с гипоманией можно лечить амбулаторно. Больные с быстрой цикличностью труднее поддаются лечению. Без лечения биполярное расстройство возникает повторно практически у всех людей.
Лечение может включать:
Лекарственные препараты, стабилизирующие настроение (нормотимики), такие как литий, и некоторые противосудорожные препараты
Нейролептики
Определенные антидепрессанты
Психотерапия
Обучение и поддержка
Иногда используется электросудорожная терапия, когда стабилизаторы настроения не снимают депрессию
Фототерапия, которая может быть полезна при лечении сезонного биполярного расстройства (имеющего некоторые признаки, характерные для сезонного аффективного расстройства)
Литий
Литий может уменьшить симптомы мании и депрессии. Литий помогает предотвратить перепады настроения у многих людей с биполярным расстройством. Поскольку литий начинает действовать через 4 или 10 дней, чтобы контролировать возбужденные мысли и действия пациента, часто назначаются лекарственные препараты, которые действуют быстрее, такие как противосудорожные препараты или более новые нейролептики (препараты второго поколения). Люди с семейным анамнезом типичных биполярных расстройств с большей вероятностью реагируют на литий.
Литий может иметь побочные эффекты. Он может вызывать сонливость, спутанность мышления, непроизвольную дрожь (тремор), подергивание мышц, тошноту, рвоту, диарею, жажду, чрезмерное мочеиспускание и увеличение массы тела. Он часто ухудшает проявления угревой сыпи или псориаза у человека. Однако эти побочные эффекты имеют, как правило, временный характер и часто уменьшаются или исчезают, когда врачи корректируют дозу. Иногда литий следует отменить из-за побочных эффектов, которые после этого проходят.
Врачи контролируют уровень лития в крови с помощью регулярных анализов крови, поскольку при слишком высоком уровне побочные эффекты более вероятны. Длительное применение лития может привести к низким уровням тиреоидного гормона (гипотиреозу) и к ухудшению функции почек. Поэтому функцию щитовидной железы и почек необходимо контролировать с помощью регулярных анализов крови, и использовать наименьшую эффективную дозу.
Литиевая токсичность возникает, когда уровень лития в крови очень высокий. Он вызывает постоянные головные боли, дезориентацию, сонливость, припадки и нарушение сердечного ритма. Токсичность чаще развивается у следующих людей:
пожилых людей;
людей с нарушением функции почек;
людей, которые потеряли много натрия из-за рвоты, диареи или использования диуретиков (заставляющих почки выводить больше натрия и воды с мочой).
Женщины, которые пытаются забеременеть или уже беременны, должны прекратить прием лития, так как в редких случаях литий может вызывать пороки сердца у развивающегося плода.
Противосудорожные препараты
Противосудорожные препараты вальпроат и карбамазепин стабилизируют настроение. Они могут применяться для лечения мании при ее первом возникновении или для лечения мании и депрессии, когда они протекают вместе (смешанные эпизоды). В отличие от лития, эти лекарственные препараты не вредят почкам. Тем не менее, карбамазепин может значительно уменьшить количество эритроцитов и лейкоцитов. Иногда вальпроат повреждает печень (в основном у детей) или сильно повреждает поджелудочную железу. При тщательном врачебном наблюдении эти проблемы могут быть вовремя замечены. Вальпроат обычно не назначается женщинам с биполярным расстройством, если они беременны или детородного возраста, поскольку, вероятно, лекарственный препарат повышает риск врожденных патологий мозга или позвоночника (дефект нервной трубки), синдрома дефицита внимания/гиперактивности и аутизма у плода. Вальпроат и карбамазепин могут быть полезны особенно тогда, когда пациенты не реагируют на другие виды лечения.
Иногда с целью контроля перепадов настроения и для лечения депрессии применяется ламотриджин. Ламотриджин может вызывать серьезную сыпь. Редко сыпь развивается в опасный для жизни синдромом Стивенса-Джонсона. Пациентам, принимающим ламотриджин, следует наблюдать за появлением любой новой сыпи (особенно в области анального отверстия и половых органов), повышения температуры, опухших желез, язв с образованием волдырей во рту или на глазах и опухания губ или языка. Им следует сообщать об этих симптомах врачу. Чтобы уменьшить риск развития этих симптомов, врачи тщательно следуют рекомендованному графику увеличения дозы. Лекарственный препарат назначается в относительно низкой дозе, которую очень медленно повышают (в течение нескольких недель) до рекомендуемой поддерживающей дозы. Если прием препарата прерывается на три дня или более, схему постепенного увеличения дозы необходимо начать заново.
Нейролептики
Внезапные приступы мании все чаще лечатся с использованием антипсихотических препаратов второго поколения, поскольку они действуют быстро, и риск серьезных побочных эффектов меньше по сравнению с другими лекарственными препаратами, применяемыми для лечения биполярного расстройства. Данные лекарственные препараты включают арипипразол, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон, зипрасидон, карипразин и люматеперон.
Для биполярного расстройства определенные антипсихотические средства могут быть наилучшим выбором. Некоторые из них назначаются вместе с антидепрессантом.
Долгосрочные побочные эффекты антипсихотических средств могут включать увеличение массы тела и метаболический синдром. Метаболический синдром — это избыточная жировая прослойка в области живота в сочетании с уменьшенной чувствительностью к воздействию инсулина (резистентность к инсулину), высоким уровнем сахара в крови, аномальными уровнями холестерина и повышенным артериальным давлением. Риск этого синдрома может быть ниже, если принимать арипипразол и зипразидон. Нейролептики первого и второго поколения иногда назначают во время беременности, за исключением рисперидона, который был связан с небольшим увеличением риска врожденных пороков.
Определенные антидепрессанты иногда применяются для лечения людей с тяжелой депрессией, включая людей с биполярным расстройством, но их назначение вызывает споры. Поэтому данные лекарственные препараты применяются только в течение коротких периодов и обычно назначаются вместе с нормотимиками или атипичными нейролептиками.
Другие виды лечения
Для лечения депрессии и мании, устойчивых к лечению, иногда используется электросудорожная терапия (ЭСТ, также иногда именуемая «шоковая терапия»).
Фототерапия, при которой люди смотрят на яркий свет, имитирующий солнечный, может быть полезна для лечения сезонного (с осенне-зимней депрессией и весенне-летней гипоманией) или несезонного биполярного расстройства I типа или биполярного расстройства II типа. Вероятно, она наиболее полезна при использовании в качестве дополнения к другим методам лечения.
Транскраниальная магнитная стимуляция, при которой устройство проецирует на голову безвредное магнитное поле, используемая для лечения тяжелой резистентной депрессии, также доказала свою эффективность при лечении биполярной депрессии.
Психотерапия
Пациентам, принимающим нормотимики, часто рекомендуется психотерапия, главным образом, чтобы помочь им правильно проходить назначенное лечение.
Групповая терапия часто помогает людям и их партнерам или родственникам понять биполярное расстройство и его последствия.
Индивидуальная психотерапия может помочь людям научиться лучше справляться с проблемами повседневной жизни.
Обучение и поддержка
Изучение воздействия лекарственных препаратов, применяемых для лечения расстройства, может помочь людям принимать их согласно инструкции. Люди могут сопротивляться приему лекарственных препаратов, поскольку они считают, что данные лекарственные препараты снижают у их концентрацию внимания и творческий потенциал. Тем не менее, снижение творческих способностей встречается сравнительно редко, потому что стабилизаторы настроения обычно позволяют людям функционировать лучше на работе и в школе, в личных отношениях и в художественной деятельности.
Люди должны научиться распознавать симптомы при их первом появлении, а также узнать, какие способы помогут предотвратить симптомы. Например, может помочь избегание стимуляторов (таких, как кофеин и никотин) и алкоголя, а также достаточный сон.
Врачи и психотерапевты могут рассказать пациентам о последствиях их действий. Например, если люди склонны к сексуальным эксцессам, они получают информацию о том, как их действия могут повлиять на их отношения, и о рисках для здоровья, в частности о риске заражения СПИДом. Если люди склонны к финансовым авантюрам, врачи могут посоветовать передать свои финансы члену семьи.
Для членов семьи важно понимать природу биполярного расстройства, участвовать в лечении и оказывать поддержку.
В этом случае могут помочь группы поддержки, где люди делятся друг с другом своим опытом и ощущениями.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Федерация по поддержке страдающих депрессией и биполярным расстройством (DBSA), биполярное расстройство: Общая информация о биполярном расстройстве, включая доступ к кризисным горячим линиям и группам поддержки
Организация по вопросам психического здоровья (MHA), биполярное расстройство: Общая информация о биполярном расстройстве, включая объяснение диагнозов и других терминов, связанных с биполярным расстройством
Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI), биполярное расстройство: Общая информация о биполярном расстройстве, включая его причины, симптомы, диагноз и лечение
Национальные институты психического здоровья (National Institutes of Mental Health, NIMH), биполярное расстройство: Общая информация о многих аспектах биполярного расстройства, включая лечение и препараты, образовательные материалы, а также информация о научных и клинических исследованиях