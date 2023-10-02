Биполярное расстройство

Маниакальные приступы заканчиваются более резко, чем эпизоды депрессии, и обычно длятся меньше (неделю или дольше).

Люди с манией чувствуют себя восторженными, заметно более энергичными и возбужденными или раздражительными. Они также могут чувствовать себя излишне уверенно, действовать или одеваться экстравагантно, спать очень мало времени и говорить больше, чем обычно. Их мысли обгоняют друг друга. Они легко отвлекаются и постоянно переходят от одной темы или проекта к другому. Они занимаются одним видом деятельности (например, рискованные деловые проекты, азартные игры или опасное сексуальное поведение) вслед за другим, не думая о последствиях (таких, как потеря денег или травмы). Тем не менее, они часто думают, что находятся в своем лучшем психическом состоянии.

Люди с манией не могут объективно оценить свое состояние. Этот недостаток в сочетании с их огромным потенциалом к деятельности может сделать их нетерпеливыми, навязчивыми, назойливыми и раздражительными вплоть до агрессии, если им перечить. В результате у них могут возникнуть проблемы с социальными отношениями, и они могут чувствовать, что с ними поступают несправедливо или что они подвергаются преследованию.

У некоторых людей есть галлюцинации, они слышат и видят то, чего не существует.

Маниакальный психоз — это крайняя форма мании. У людей возникают психотические симптомы, напоминающие симптомы шизофрении. У них может развиться чрезвычайно грандиозный бред, например, они могут считать себя Иисусом Христом. Другие могут чувствовать себя преследуемыми, например, сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Заметно увеличивается уровень активности. Больные могут бегать вокруг и кричать, ругаться или петь. Умственная и физическая активность может быть настолько интенсивной, что происходит полная потеря связанного мышления и поведения (маниакальный бред), вызывающая чрезмерное истощение. Люди в таком состоянии требуют немедленного лечения.