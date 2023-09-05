Пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Пограничное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью нестабильности в отношениях, самооценке, настроениях, поведении и гиперчувствительностью к возможности быть отверженным и покинутым.

Люди с пограничным расстройством личности боятся возможности быть отверженными и покинутыми, отчасти потому, что не хотят оставаться в одиночестве.

Врачи диагностируют пограничное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая частые изменения отношений, самооценку и настроение, а также саморазрушающее, импульсивное поведение.

Психотерапия может уменьшить суицидальное поведение, купировать депрессию и помочь людям с этим расстройством лучше функционировать, а для ослабления симптомов иногда используются лекарственные препараты.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с пограничным расстройством личности часто с трудом переносят одиночество и могут прибегать к саморазрушительным действиям, чтобы справиться с одиночеством или избежать его. Они могут предпринять отчаянные усилия, чтобы их не бросили, включая создание кризисов. Например, они могут пытаться покончить жизнь самоубийством, чтобы сообщить о своих страданиях и заставить других людей спасать их и заботиться о них.

Оценки распространенности пограничного расстройства личности варьируются. Вероятно, оно встречается примерно у 3–6 % людей в Соединенных Штатах Америки. Оно чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Со временем симптомы ослабевают у большинства людей.

Кроме того, часто присутствуют другие психические расстройства. Они включают:

Причины пограничного расстройства личности Гены и факторы окружающей среды могут способствовать развитию пограничного расстройства личности. У определенных людей может быть генетическая склонность плохо реагировать на жизненные стрессы, что повышает вероятность развития у них пограничного расстройства личности, а также других психических расстройств. Кроме того, пограничное расстройство личности часто бывает наследственным, что также указывает на то, что эта тенденция может быть частично унаследована. Развитию пограничного расстройства личности может способствовать пережитый в раннем детстве стресс. Многие люди с пограничным расстройством личности подвергались физическому или сексуальному насилию, были отделены от опекунов и/или потеряли родителя, когда были детьми. Неуверенность в стабильности их привязанности к своим опекунам усугубляет симптомы пограничного расстройства личности.

Симптомы пограничного расстройства личности Люди с пограничным расстройством личности часто кажутся более стабильными, чем они чувствуют себя внутри. Страх быть покинутым Люди с пограничным расстройством личности боятся возможности быть покинутыми, отчасти потому, что не хотят оставаться в одиночестве. Иногда они чувствуют, что их вообще не существует, в основном тогда, когда никто о них не заботится. Они часто чувствуют пустоту внутри. Когда люди с этим расстройством чувствуют, что их собираются покинуть, они обычно становятся пугливыми и сердитыми. Например, они могут паниковать или разозлиться, когда кто-то важный для них на несколько минут опоздает или отменит встречу. Они предполагают, что эти отклонения обусловлены отношением человека к ним, а не сторонними обстоятельствами. Они могут считать, что отмена социального плана означает, что другой человек отвергает их, и что они плохие. Интенсивность реакции отражает их чувствительность к отторжению. Люди с пограничным расстройством личности могут сопереживать и заботиться о другом человеке, но только если они считают, что этот другой человек поддержит их, когда это будет необходимо. Хотя они жаждут близких отношений и заботятся о других, им трудно поддерживать стабильные отношения. Как правило, у них завышенные ожидания к действиям близких им людей, а их чувства в отношениях могут быстро и интенсивно колебаться. Гнев Люди с пограничным расстройством личности с трудом контролируют свой гнев: они часто неуместно и сильно злятся. Они могут выразить свой гнев едким сарказмом, желчью или сердитыми тирадами. Их гнев часто направлен на близких друзей, возлюбленных, родственников и иногда врачей, потому что они чувствуют себя забытыми или покинутыми. После вспышки гнева они часто испытывают чувство стыда и вины, что усиливает их восприятие себя как плохих. Непостоянство Люди с пограничным расстройством личности, как правило, резко и категорично меняют свое мнение о других. Например, в начале отношений они могут идеализировать кого-то, проводить много времени вместе и делиться всем. Внезапно они могут почувствовать, что человек не заботится о них достаточно, и разочаровываются в нем. Тогда они могут начать унижать или сердиться на этого человека. Они могут быть излишне требовательными в один момент, и выражать праведный гнев на то, что с ними плохо обращаются, в следующий. Их отношение меняется в зависимости от восприятия доступности и поддержки других. Когда их поддерживают, они могут быть уязвимыми и излишне требовательными, а когда они чувствуют, что их могут оставить или подвести, они могут рассердиться и критиковать других. Люди с пограничным расстройством личности также могут резко и кардинально изменить свой имидж, что проявляется внезапным изменением целей, ценностей, мнений, карьеры или друзей. Смена настроения обычно продолжается всего несколько часов и редко длится более нескольких дней. Настроение может изменяться, потому что люди с этим расстройством слишком чувствительны к признакам отторжения или критики в отношениях. Импульсивное поведение и членовредительство Многие люди с пограничным расстройством личности действуют импульсивно, что часто приводит к членовредительству. Они могут играть в азартные игры, заниматься небезопасным сексом, страдать компульсивным перееданием, безрассудно водить транспортное средство, иметь зависимость от психоактивных веществ или сорить деньгами. Часто встречается суицидальное поведение, в том числе попытки и угрозы самоубийства, и членовредительства (например, нанесением себе порезов или самосожжением). Хотя многие из этих членовредительских действий не нацелены на прекращение жизни, риск самоубийства у этих людей в 40 раз выше, чем у населения в целом. Около 8–10 % людей с пограничным расстройством личности погибают в результате самоубийства. Эти членовредительские действия часто вызваны отторжением, предполагаемым оставлением или разочарованием в близком человеке. Люди могут также навредить себе, чтобы выразить восприятие себя как плохого человека, или вернуть себе способность чувствовать реальность, когда они ощущают себя оторванными от нее или отрешенными от себя (так называемая диссоциация). Иногда люди с пограничным расстройством личности причиняют себе вред, чтобы отвлечь себя от болезненных эмоций. Другие симптомы: Люди с пограничным расстройством личности часто саботируют себя, когда они вот-вот достигнут цели, так что другие воспринимают их как борющихся. Например, они могут уйти из школы незадолго до ее окончания или разрушить многообещающие отношения. Когда эти люди ощущают сильный стресс, у них могут быть короткие эпизоды паранойи, симптомы, напоминающие психоз (например, галлюцинации), или диссоциация. Стресс обычно вызван чувством, что никто не заботится о них (то есть, они чувствуют себя брошенными и одинокими), или ощущением сломленности и бесполезности. Диссоциация — это чувство нереальности происходящего (дереализация) или ощущение оторванности от своего тела или мыслей (деперсонализация). Эти эпизоды являются временными и обычно недостаточно серьезными, чтобы считаться отдельным расстройством.

Диагностика пограничного расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют пограничное расстройство личности при наличии в анамнезе нестабильных взаимоотношений, самооценки, настроения и импульсивного поведения, о чем свидетельствуют по меньшей мере пять из следующих признаков: Они прилагают отчаянные усилия, чтобы их не бросили (фактически или предполагаемо).

У них нестабильные, интенсивные отношения, в которых чередуется идеализация другого человека с разочарованием в нем.

Они часто меняют свое самооценку или самоощущение.

Они действуют импульсивно, по крайней мере, в двух областях, что может причинить им вред (например, небезопасный секс, зажор или безрассудное вождение).

Их поведение часто суицидально, например, они предпринимают попытки или угрожают совершить самоубийство и занимаются членовредительством.

У них быстрая смена настроения, которая обычно продолжается всего несколько часов и редко длится более нескольких дней.

Они постоянно чувствуют опустошенность внутри.

Они часто неуместно и сильно злятся или им тяжело контролировать свой гнев.

У них возникают временные параноидальные мысли или тяжелые диссоциативные симптомы (ощущение нереальности или отрешенности от самих себя), вызванные стрессом. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.

Лечение пограничного расстройства личности психотерапия.

Иногда лекарственные препараты Общие принципы лечения пограничного расстройства личности аналогичны принципам лечения всех расстройств личности. Выявление и лечение сопутствующих расстройств важно для эффективного лечения пограничного расстройства личности. Лечение включает психотерапию и определенные лекарственные препараты. психотерапия. Основным методом лечения пограничного расстройства личности является психотерапия. Конкретные виды психотерапии для пограничного расстройства личности могут смягчить суицидальное поведение, уменьшить депрессию и помочь людям лучше справляться с повседневными обязанностями. Следующие когнитивно-поведенческие методы лечения направлены на регулирование эмоций и помощь человеку в улучшении социальных навыков: Диалектическая поведенческая терапия (комбинация индивидуальных и групповых сеансов с психотерапевтами, которые действуют в качестве тренеров по поведению и доступны по вызову круглосуточно)

Системное обучение эмоциональной предсказуемости и решению проблем (STEPPS) В ходе диалектической поведенческой терапии проводятся еженедельные индивидуальные и групповые занятия, а также пациент может связаться с психотерапевтом по телефону. Терапевт действует в качестве консультанта по проблемам поведения. Цель — помочь людям найти лучшие способы реагирования на стресс, например, противиться желанию нанести себе вред. Терапия STEPPS предусматривает еженедельные групповые занятия в течение 20 недель. Люди учатся навыкам управления эмоциями, избавления от негативных ожиданий и уходу за собой. Например, они учатся дистанцироваться от того, что чувствуют в данный момент. Они учатся устанавливать цели, не употреблять незаконных веществ и улучшать режим питания, сна и спорта. Их также просят определить группу поддержки друзей, родственников и медиков, которые готовы будут помочь им в кризисные моменты. Для лечения пограничных расстройств личности также используются следующие дополнительные виды психотерапии: Лечение на основе ментализации

Трансфер-ориентированная психотерапия

Терапия, ориентированная на схемы

Поддерживающая психотерапия Ментализация относится к способности людей размышлять и понимать собственный образ мышления (что они чувствуют и почему), а также образ мышления других. Лечение на основе ментализации помогает достичь следующего: Эффективному управлению эмоциями (например, успокаиваться, когда человек расстроен)

Пониманию, какой вклад человек вносит сам в собственные проблемы и трудности с другими

Размышлению и пониманию того, что думают и чувствуют другие люди Таким образом, это лечение помогает им относиться к другим с сочувствием и состраданием, что в свою очередь помогает другим понять и поддержать их. Трансфер-ориентированная психотерапия нацелена на взаимодействие между больным и психотерапевтом. Психотерапевт задает вопросы и помогает больному изучить преувеличенное, искаженное и нереалистичное самовосприятие и реакцию на различные ситуации. Акцентируется нынешний момент (в том числе, отношения между больным и психотерапевтом), а не прошлое. Например, когда робкий, спокойный человек внезапно становится враждебным и критически настроенным, психотерапевт может спросить, заметил ли человек смену настроения, а затем попросить его подумать о том, что испытал человек по отношению к психотерапевту и к себе во время этой смены. Цели терапии: Помочь человеку создать более устойчивое и реалистичное восприятие себя и других

Научиться более здоровому отношению к другим, потренировавшись для начала на психотерапевте Терапия, ориентированная на схемы, сосредотачивается на выявлении длительных неадекватных моделей мышления, чувств, поведения и адаптации (называемых схемами) и замены негативных мыслей, чувств и поведения более здоровыми. Поддерживающая психотерапия также бывает полезна. Цель психотерапевта — установить эмоциональные, ободряющие, поддерживающие отношения с больным и, таким образом, помочь ему развить здоровые защитные механизмы, особенно в межличностных отношениях. Тем не менее, сами по себе поддерживающие виды лечения могут не уменьшить острые проблемы пограничного расстройства личности (такие как суицидальное поведение и несуицидальное членовредительство) настолько эффективно, как другие виды психотерапии, нацеленные специально на коррекцию пограничного расстройства личности. Лекарственные препараты Лекарственные препараты используются при необходимости для эпизодического лечения определенных симптомов. К этим лекарственным препаратам относятся: Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), один из видов антидепрессантов: Для уменьшения депрессии и тревожности (лишь незначительно эффективны у людей с пограничным расстройством личности)

Лекарственные препараты, которые помогают стабилизировать настроение: Для уменьшения депрессии, тревоги, колебаний настроения и импульсивных тенденций

Новейшие нейролептики (второго поколения): Для уменьшения беспокойства, гнева и связанных со стрессом искажений мышления (например, параноидальные или крайне дезорганизованные мысли)