Общие сведения о расстройствах личности

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Существует 10 типов расстройств личности, и каждый из них отличается характерными проблемами с пониманием людьми самих себя и формами реакции на других людей и на стрессовые ситуации.

Врачи принимают решение о постановке диагноза расстройства личности, когда люди упорно наделяют себя или других людей чертами, которые не соответствуют реальности, или когда они не перестают демонстрировать поведение, которое стабильно приводит к негативным последствиям.

Психотерапия может помочь людям осознать свою роль в создании своих личных и межличностных проблем и помочь им изменить свое поведение, которое вызывает эти трудности.

Лекарственные препараты не лечат расстройства личности напрямую, но могут помочь уменьшить гнетущие симптомы.

Черты характера представляют собой модели мышления, восприятия, реакции и взаимоотношений, которые остаются относительно стабильными с течением времени. Например, некоторые люди склонны к перемене настроения или отстраненности. Другие обычно дружелюбны и общительны.

Расстройства личности диагностируются как психические расстройства в тех случаях, когда черты характера становятся настолько выраженными, негибкими и неадаптируемыми, что у человека возникают проблемы на работе, в школе и/или при общении с другими людьми. Такие модели называются неадаптивными, потому что люди не приспосабливаются (не адаптируются) к обстоятельствам. Неадаптивные модели различаются по тому, насколько они тяжелые, и тому, как долго они сохраняются. Эта социальная неадаптируемость может вызывать значительный дистресс у людей с расстройствами личности и у членов их семей, друзей, коллег по работе и других социальных контактов. Обычно люди, черты характера у которых мешают им жить или приводят к негативным последствиям, пытаются изменить характер своих реакций. Люди с расстройством личности, наоборот, не меняют свои модели реагирования, даже когда эти модели неоднократно оказываются неэффективными и приводят к негативным последствиям.

Существует 10 типов расстройств личности в соответствии с Диагностическим и статистическим руководством по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартным справочником по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров.

Иногда люди думают, что у них или у других имеется расстройство личности, когда они в некоторой степени демонстрируют определенные черты личности. Люди могут время от времени использовать такие термины, как «параноик» или «пограничный». Тем не менее, расстройство личности диагностируется как психическое расстройство только в том случае, если признаки являются устойчивыми и соответствуют конкретным психиатрическим критериям.

Расстройство личности присутствует примерно у 9 % людей. Эти расстройства, как правило, возникают у мужчин и у женщин в равной степени, хотя некоторые виды расстройств личности случаются у одного пола чаще, чем у другого. Например, антисоциальное расстройство личности в 3 раза чаще встречается среди мужчин.

Для большинства людей с расстройством личности это расстройство причиняет умеренные проблемы и ослабевает с течением времени. Однако у некоторых людей возникают серьезные социальные и психологические проблемы, которые продолжаются всю жизнь.

Расстройства личности обычно становятся заметными в позднем подростковом возрасте или в ранней молодости, но могут появляться и раньше (в детстве). Время, в течение которого они присутствуют, сильно различается. Некоторые типы расстройств личности (например, антисоциальное или пограничное) имеют тенденцию ослабевать и проходить с возрастом. Другие (например, обсессивно-компульсивное или шизотипическое расстройство личности) не имеют такой тенденции. У некоторых людей симптомы могут продолжаться, но в менее тяжелой форме.

Многие люди с расстройством личности также страдают другим психическим расстройством, обычно одним или несколькими из следующих:

Сочетание расстройства личности и одного из этих других психических расстройств понижает вероятность того, что люди будут реагировать на лечение любого из этих психических расстройств, и таким образом их прогноз ухудшается.

Причины расстройств личности Причиной расстройств личности является взаимодействие генов и окружающей среды. То есть некоторые люди рождаются с генетической предрасположенностью к расстройству личности, и эта предрасположенность затем либо подавляется, либо усиливается факторами окружающей среды, такими как переживания либо источники стресса или благополучия. Обычно считается, что гены и окружающая среда примерно одинаково способствуют развитию расстройств личности.

Виды расстройств личности 10 расстройств личности можно сгруппировать в 3 кластера (A, B и C). Типы в каждом кластере имеют общие основные индивидуальные черты, но каждое расстройство имеет свои отличительные черты. Люди с расстройствами кластера А выглядят странными или эксцентричными. Кластер А включает в себя следующие расстройства личности, каждое из которых имеет свои отличительные черты: Параноидальное: Недоверие и подозрительность

Шизоидное: Отсутствие интереса к другим

Шизотипическое: Странные или эксцентричные идеи и поведение Люди с расстройствами кластера B ведут себя драматическим, эмоциональным или неустойчивым образом. Кластер В включает в себя следующие расстройства личности, каждое из которых имеет свои отличительные черты: Антисоциальное: Социальная безответственность, пренебрежительное отношение к другим, лживость и манипулирование людьми для личной выгоды

Пограничное: Внутренняя пустота, боязнь быть брошенным в отношениях, нестабильные отношения, проблемы с контролем эмоций и импульсивное поведение

Истерическое: Поведение, нацеленное на привлечение внимания, и драматическое поведение

Нарциссическое: Потребность в восхищении, отсутствие эмпатии и завышенная самооценка (именуемая идеей величия) Люди с расстройствами кластера С выглядят тревожными или боязливыми. Кластер С включает в себя следующие расстройства личности, каждое из которых имеет свои отличительные черты: Уклоняющееся: Избегание межличностных контактов из-за страха быть отвергнутым

Зависимое: Подчинение и зависимость (из-за потребности в получении заботы)

Обсессивно-компульсивное: Перфекционизм, стереотипность поведения и упрямство

Симптомы расстройств личности Расстройство личности заключается, главным образом, в проблемах с: Самосознанием и самоидентификацией: У людей с расстройством личности отсутствует четкий или устойчивый образ самих себя. То, как они видят самих себя, изменяется в зависимости от ситуации и людей, которые находятся рядом. Например, они могут попеременно думать о себе как о жестоком или добром человеке. Или же они могут быть непоследовательны в своих ценностях и целях. Например, они могут быть глубоко верующими, находясь в церкви, но непочтительны и неуважительны в других ситуациях. Самооценка может быть невероятно высокой или низкой.

Построением отношений: Людям с расстройством личности, как правило, тяжело создавать близкие и стабильные отношения с другими людьми. Они могут быть бесчувственными к другим людям, эмоционально отчужденными или неспособными к сопереживанию. Поведение людей с расстройством личности часто кажется непоследовательным, и это может сбивать с толку и раздражать членов семьи, друзей, коллег по работе и других людей вокруг них, включая медицинских работников. В воспитании детей они могут проявлять непоследовательность, отчужденность, чрезмерную эмоциональность, жестокость или безответственность, что иногда приводит к появлению физических и/или эмоциональных проблем у их детей. У людей с расстройством личности могут возникнуть проблемы с пониманием разумных, безопасных и приемлемых способов общения и поведения с другими людьми. Люди с расстройством личности могут не знать о том, какую роль они играют в создании собственных проблем и о влиянии их поведения на их взаимоотношения. Знаете ли Вы, что...

Диагностика расстройств личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи ставят диагноз определенного расстройства личности, исходя из перечней личностных черт (критериев), предусмотренных для каждого расстройства в DSM-5-TR. Некоторые люди с расстройством личности страдают из-за своего поведения и активно обращаются за лечением. Другие не видят проблем со своим поведением. Таким образом, они обычно не обращаются за помощью самостоятельно. Вместо этого направить их за получением помощи могут их друзья, члены семьи или орган социального обеспечения, потому что их поведение создает трудности для других людей. Когда люди с расстройством личности обращаются за помощью, причиной, вероятно, является не столько само расстройство, сколько стремление избавиться от других психических расстройств, таких как тревожность, депрессия или употребление наркотиков, либо от проблем, вызванных расстройством личности, таких как развод, отсутствие работы или одиночество. Когда люди сообщают о симптомах или проблемах, врачи обычно задают им вопросы с целью определить, может ли пациент страдать от расстройства личности. Например, врачи спрашивают, как они видят себя и других людей, а также как они отвечают, если люди негативно реагируют на их поведение. Расстройства личности диагностируются недостаточно, поскольку симптомы более распространенных психических расстройств, такие как тревожность или депрессия, могут затмевать признаки основного расстройства личности. Врач подозревает расстройство личности, если люди: Упорно воспринимают себя или других с точки зрения, отличной от реальности

Описывают модели неуместных мыслей или поведения, которые они упорно не меняют, несмотря на негативные последствия

Страдают из-за своего поведение и/или его последствий или не могут адекватно функционировать из-за своего поведения Неуместные мысли и поведение могут включать в себя то, как люди видят и воспринимают себя и других, как они взаимодействуют с другими и/или насколько хорошо они контролируют свои импульсы. Такие мысли и поведение считаются расстройством только в том случае, если они постоянны (а не случаются иногда), и если человек продолжает их делать, даже если они вызывают у человека страдания или проблемы в повседневной жизни. Кроме того, у людей с расстройством личности соответствующие мысли и поведение начинаются в подростковом возрасте или в раннем взрослом возрасте, а не в более старшем возрасте. Чтобы получить помощь в подтверждении диагноза, врачи могут общаться с друзьями и членами семьи больного для получения дополнительной информации. Это может быть очень полезным, потому что люди часто не осознают свою собственную роль в создании проблем.

Лечение расстройств личности Психотерапия Расстройства личности лечат с помощью психотерапии, которая может включать в себя индивидуальную психотерапию и групповую терапию. Терапия более эффективна, когда люди обращаются за лечением и мотивированы изменить свое поведение. Лекарственные препараты не лечат расстройства личность напрямую, но помогают облегчить симптомы стресса, такие как депрессия и тревожность, и помогают контролировать определенные личностные черты, такие как агрессия. Расстройства личности могут с особой сложностью поддаваться лечению, поэтому важно выбрать опытного и объективного психотерапевта, который может понять, как человек видит себя сам, каковы его области чувствительности и как он обычно справляется со стрессом. Общие принципы лечения Несмотря на то, что конкретные методы лечения различаются в зависимости от типа расстройства личности, лечение в целом направлено на: уменьшение стресса;

оказание помощи больным в понимании того, что их проблемы являются внутренними (не вызваны другими людьми или ситуациями);

уменьшение неадекватного и социально нежелательного поведения;

изменение черт личности, которые причиняют трудности. Уменьшение страдания, испытываемого больным, такого как тревожность и депрессия, является первой целью лечения. Уменьшение страдания облегчает лечение расстройства личности. Во-первых, врачи помогают людям определить причины страдания. Затем они рассматривают способы уменьшить его. Терапевты предлагают стратегии, которые помогают человеку выйти из вызывающих страдание ситуаций или отношений (это называется психосоциальной поддержкой). Эти стратегии могут включать уход и поддержку со стороны членов семьи, друзей, соседей, медиков и других людей. Лекарственные препараты от тревожности или депрессии могут помочь уменьшить эти симптомы. Когда лекарственные препараты применяются, они используются в идеале в малых дозах и в течение ограниченного периода. Помощь людям в понимании того, что их проблемы являются внутренними, имеет решающее значение, поскольку люди с расстройством личности могут не видеть проблем со своим поведением. Врачи стараются помочь людям понять, когда их поведение неуместно и имеет вредные последствия. Установив обоюдно уважительные отношения сотрудничества между врачом и пациентом, врачи могут помочь пациенту лучше понять себя и признать свое социально нежелательное, неадекватное поведение. Врачи могут также помочь людям осознать, что изменения в их поведении и видении себя и других потребуют времени и усилий. Неадаптивное и нежелательное поведение (например, безрассудство, социальная изоляция, отсутствие уверенности в себе и вспышки гнева) следует устранить быстро, чтобы минимизировать постоянный ущерб для работы и отношений. Иногда врачу необходимо ограничить поведение пациента в офисе врача. Например, врачи могут сказать, что крики и угрозы затрудняют проведение беседы. Если поведение экстремальное, например, если пациент безрассуден, социально изолирует себя, имеет вспышки гнева или саморазрушающее поведение, возможно, что ему потребуется лечение в дневном стационаре или в стационарном учреждении. Изменение поведения наиболее важно для людей с одним из следующих расстройств личности: пограничный тип;

антисоциальный;

уклоняющийся. Групповая терапия и методы коррекции поведения обычно могут улучшить поведение в течение нескольких месяцев. Группы организованной самопомощи или семейная терапия также могут помочь изменить неадекватное поведение. Участие членов семьи помогает и часто имеет большое значение, поскольку своими действиями они могут либо усиливать, либо уменьшать неадекватное поведение или мысли пациента. Изменение проблемных индивидуальных черт (например, зависимости, недоверия, высокомерия и манипулятивности) занимает много времени, обычно, больше года. Ключом к изменению этих признаков является индивидуальная психотерапия. Психотерапия может помочь людям понять, как их расстройство личности соотносится с их текущими проблемами. Она также может помочь пациенту узнать новые и лучшие способы взаимодействия с людьми и преодоления стресса. Как правило, изменения происходят постепенно.