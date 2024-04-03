Изменения, происходящие в организме с возрастом

Изменения организма в процессе старения обусловлены изменениями, происходящими в отдельных клетках и целых органах. Эти изменения становятся причиной изменений в функциях и внешнем виде.
(См. также Общие сведения о процессе старения.)
Старение клеток
С возрастом клетки начинают хуже функционировать. В конечном итоге старые клетки должны умереть, что является нормальной частью функционирования организма.
Старые клетки иногда умирают, потому что они запрограммированы на это. Гены клеток программируют процесс, который при запуске приводит к гибели клетки. Эта запрограммированная смерть, называемая апоптозом, представляет собой своего рода самоубийство клетки. Старение клетки является одним из условий запуска этого механизма. Старые клетки должны умереть, чтобы освободить пространство для новых клеток. К другим условиям запуска апоптоза относятся чрезмерное количество клеток и, возможно, повреждение клетки.
Старые клетки также умирают потому, что они могут делиться только ограниченное количество раз. Этот предел запрограммирован генетически. Когда клетка больше не может делиться, она увеличивается в размерах, существует некоторое время, а затем погибает. В механизме, ограничивающем деление клеток, участвует структура под названием «теломера». Теломеры используются для перемещения генетического материала клеток при подготовке к делению. При каждом делении клетки теломеры немного укорачиваются. В конечном итоге теломеры становятся настолько короткими, что клетка больше не может делиться. Когда клетка прекращает делиться, это называется репликативным старением.
Иногда повреждение клетки напрямую вызывает ее гибель. Клетки могут повреждаться вредными веществами, такими, как радиация, солнечный свет и химиотерапевтические препараты. Клетки также могут повреждаться определенными побочными продуктами своей собственной нормальной активности. Эти побочные продукты, называемые свободными радикалами, выделяются, когда клетки вырабатывают энергию.
Знаете ли Вы, что...
Старение органов
То, насколько хорошо работают органы, зависит от того, насколько хорошо функционируют клетки, из которых состоят эти органы. Старые клетки функционируют хуже. Кроме того, в некоторых органах погибшие клетки не заменяются новыми, поэтому количество клеток сокращается. Количество клеток в яичках, яичниках, печени и почках значительно снижается по мере старения организма. Когда количество клеток становится слишком низким, орган не может работать нормально. Таким образом, с возрастом большинство органов начинает работать хуже. Однако не все органы теряют большое количество клеток. Одним из таких органов является головной мозг. Здоровые пожилые люди не теряют много клеток головного мозга. Значительные потери происходят преимущественно у людей, которые перенесли инсульт или страдают расстройством, вызывающим прогрессивную потерю нервных клеток (нейродегенеративные расстройства), таким как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.
Часто первые признаки старения касаются опорно-двигательной системы. Глаза, а затем и уши начинают подвергаться изменениям в среднем возрасте. Большинство внутренних функций также снижаются с возрастом. Большинство функций организма достигают своей пиковой активности примерно в 30 лет и затем начинают постепенно и непрерывно снижаться. Однако даже с учетом этого, большинство функций остаются на достаточном уровне, потому что большинство органов изначально имеют гораздо большую функциональную мощность, чем требуется организму (функциональный резерв). Например, если половина печени будет уничтожена, оставшейся ткани будет более чем достаточно для поддержания нормальной работы печени. Таким образом, основной причиной потери жизненных функций в пожилом возрасте обычно являются заболевания, а не нормальное старение.
Даже несмотря на то, что большинство функций остается на достаточном уровне, снижение функции означает, что пожилые люди хуже переносят различные нагрузки, включая интенсивную физическую активность, сильные перепады температуры в окружающей среде и расстройства. Снижение функции также означает, что у пожилых людей чаще возникают побочные эффекты от лекарственных препаратов. Некоторые органы больше других склонны неправильно функционировать в условиях стресса. К таким органам относятся сердце и кровеносные сосуды, органы мочеполовой системы (такие, как почки) и головной мозг.
Кости и суставы
(См. также Влияние возраста на костно-мышечную систему).
Кости склонны к утрате плотности. Умеренная потеря плотности костной ткани называется остеопенией, а тяжелая потеря плотности костной ткани (включая возникновение перелома вследствие потери плотности кости) — остеопорозом. При остеопорозе кости становятся менее прочными, повышается вероятность переломов. У женщин потеря плотности костной ткани ускоряется после менопаузы по причине выработки меньшего количества эстрогена. Эстроген помогает предотвращать переломы костей во время нормального процесса формирования, разрушения и перестройки организма.
Кости становятся менее плотными частично из-за того, что содержат меньше кальция (который придает костям прочность). Количество кальция снижается по той причине, что организм начинает усваивать меньше кальция из пищи. Кроме того, немного снижается уровень витамина D, который помогает организму усваивать кальций. Определенные кости изнашиваются больше других. К наиболее уязвимым из них относятся: конец бедренной кости в области бедра, концы плечевых костей (лучевая кость и локтевая кость) в области запястья, а также кости позвоночника (позвонки).
Изменения, происходящие в позвонках в верхней части позвоночника, заставляют голову наклоняться вперед, сдавливая горло. В итоге затрудняется глотание и увеличивается вероятность удушья. Позвонки становятся менее плотными, и прослойки ткани (диски), находящиеся между ними, теряют жидкость и истончаются, тем самым укорачивая позвоночник. Таким образом, пожилые люди становятся ниже.
Хрящевая ткань, выстилающая поверхности суставов, имеет тенденцию истончаться, частично из-за нормального износа за годы движения. Поверхности сустава могут скользить друг по другу не так хорошо, как раньше, и сустав может быть более подвержен травмам. Повреждение хрящевой ткани по причине длительного использования суставов в течение жизни или многократных травм часто приводит к остеоартрозу, являющемуся одним из самых распространенных расстройств в преклонном возрасте.
Связки, соединяющие суставы, и сухожилия, соединяющие мышцы и кости, становятся менее гибкими, вызывая жесткость или ригидность суставов. Эти ткани также слабеют. Поэтому большинство людей становятся менее гибкими. Связки и сухожилия имеют тенденцию легче разрываться и при разрывах медленнее заживать. Эти изменения происходят по той причине, что клетки, из которых состоят связки и сухожилия, становятся менее активными.
Мышцы и жировая ткань
Количество мышечной ткани (мышечная масса) и мышечная сила имеют тенденцию снижаться, начиная примерно с возраста 30 лет и на всем протяжении жизни. Частично это вызвано снижением физической активности и сокращением уровня гормона роста и уровня тестостерона, стимулирующих развитие мышц. Кроме того, мышцы не могут сокращаться так же быстро, поскольку теряется больше быстро сокращающихся мышечных волокон, чем медленно сокращающихся. Однако старение снижает мышечную массу и силу не больше чем на 10–15 % в течение взрослой жизни. При отсутствии заболеваний большинство потерь, превышающих 10–15 %, можно предотвратить при регулярных физических нагрузках. Более значительная потеря мышечной ткани (которая называется саркопенией, что буквально означает потерю плоти) происходит вследствие заболеваний или чрезмерного обездвижения, а не одного только старения.
Большинство пожилых людей сохраняют достаточно мышечной массы и силы для выполнения всех типичных необходимых задач. Многие пожилые люди остаются сильными спортсменами. Они участвуют в соревнованиях и занимаются интенсивными физическими упражнениями. Однако даже самые сильные из них замечают некоторый спад с возрастом.
Знаете ли Вы, что...
Регулярные физические упражнения для укрепления мышц (упражнения на выносливость) могут частично компенсировать или значительно отложить потерю мышечной массы и силы. Во время упражнений на укрепление мышц мышцы сокращаются с сопротивлением, которое возникает за счет использования силы тяжести (как при качании пресса или отжиманиях), гирь или эластичных лент. С помощью регулярного выполнения этих упражнений даже люди, которые никогда не занимались спортом, могут увеличить свою мышечную массу и силу. Наоборот, физическая обездвиженность, особенно постельный режим во время заболевания, может значительно ускорить потерю мышечной массы. В периоды отсутствия активности пожилые люди теряют мышечную массу и силу намного быстрее, чем молодые люди. Например, для того чтобы возместить мышечную массу, потерянную за день строгого постельного режима, пожилым людям потребуется заниматься физическими упражнениями в течение 2 недель.
К 75 годам доля жировой ткани в организме обычно удваивается по сравнению с молодым взрослым возрастом. Наличие слишком большого количества жировой ткани может увеличивать риск возникновения проблем со здоровьем, таких как диабет. Распределение жира в организме также меняется, вызывая изменение формы туловища. Здоровое питание и регулярные физические упражнения могут помочь пожилым людям свести увеличение жировой ткани к минимуму.
Глаза
(См. также Возрастные изменения глаз).
С возрастом происходят следующие изменения:
Хрусталик становится более жестким, из-за чего становится труднее фокусироваться на ближних предметах.
Хрусталик становится более плотным, из-за чего становится труднее видеть при тусклом свете.
Замедляется реакция зрачка на изменение освещенности.
Хрусталик желтеет, что вызывает изменения восприятия цветов и потерю контрастности.
Количество нервных клеток сокращается, нарушая восприятие глубины.
Глаза вырабатывают меньше жидкости, из-за чего возникает чувство сухости.
Изменение зрения часто является первым неоспоримым признаком старения.
Изменения, происходящие в хрусталиках глаз, могут стать основной причиной или одной из причин следующих проблем:
Потеря зрения вблизи: В возрасте старше 40 лет большинство людей замечают, что им становится труднее видеть предметы, расположенные на расстоянии ближе полуметра. Это изменение зрения, которое называется пресбиопией, вызвано тем, что хрусталик глаза становится жестким. В нормальных условиях хрусталик меняет свою форму, чтобы помочь глазу сфокусироваться. Из-за жесткости хрусталика становится труднее фокусироваться на ближних предметах. В конечном итоге почти у всех людей развивается пресбиопия и возникает необходимость в увеличительных очках для чтения. Людям, которым требуются очки, чтобы видеть удаленные предметы, нужно носить очки с бифокальными линзами или переменным фокусным расстоянием.
Потребность в более ярком свете: С возрастом видеть предметы при тусклом свете становится труднее, потому что хрусталик становится менее прозрачным. Когда хрусталик уплотняется, на сетчатку, расположенную в задней части глаза, попадает меньше света. Кроме того, сетчатка, которая состоит из светочувствительных клеток, становится менее чувствительной. Поэтому для чтения необходим более яркий свет. В среднем 60-летнему человеку требуется в три раза больше света для чтения, чем 20-летнему.
Изменения в восприятии цвета: Цвета воспринимаются по-другому частично из-за того, что с возрастом хрусталик имеет склонность желтеть. Цвета могут выглядеть менее яркими, и может быть сложнее увидеть контраст между различными цветами. Синий цвет может больше напоминать серый, а синий шрифт или фон может выглядеть размытым. Эти изменения незначительны для большинства людей. Однако пожилые люди могут испытывать трудности при чтении букв, напечатанных черным шрифтом на синем фоне, или букв, напечатанных синим шрифтом.
Замедляется реакция зрачка на изменение освещенности. Зрачок расширяется и сужается для того, чтобы впускать больше или меньше света, в зависимости от яркости окружающего освещения. По причине замедленной реакции зрачка пожилые люди могут не видеть некоторое время, когда они только заходят в темную комнату. Или они могут временно ослепнуть при попадании в ярко освещенное помещение. Пожилые люди также могут стать более чувствительными к бликам. Однако повышенная чувствительность к бликам часто вызывается потемневшими участками хрусталика или катарактами.
Знаете ли Вы, что...
Становится труднее различать мелкие детали, в том числе различия в оттенках и тонах. Причиной этого, вероятно, является уменьшение количества нервных клеток, передающих визуальные сигналы от глаз к головному мозгу. Это изменение влияет на то, как воспринимается глубина, и определять расстояние на глаз становится труднее.
Пожилые люди могут видеть больше маленьких черных точек, перемещающихся в поле зрения. Эти точки, которые называются плавающими помутнениями, представляют собой отвердевшие частички нормальной жидкости глаза. Плавающие помутнения не вызывают значительного нарушения зрения. Они не являются причиной для беспокойства, если только их количество не увеличивается внезапно.
Глаза имеют склонность становиться сухими. Это изменение вызвано тем, что количество клеток, вырабатывающих жидкости для смазывания глаз, уменьшается. Может сокращаться выделение слез.
Внешний вид глаз изменяется несколькими путями:
Белки (склера) глаз могут стать слегка желтоватыми или коричневатыми. Это изменение вызвано многолетним воздействием на глаза ультрафиолетового света, ветра и пыли.
В белках глаз могут появляться беспорядочные цветовые пятна, особенно у людей со смуглым цветом лица.
На поверхности глаза может появиться серовато-белое кольцо (роговичная дуга). Это кольцо состоит из кальция и солей холестерина. Оно никак не влияет на зрение.
Нижнее веко может обвиснуть из-за того, что мышцы вокруг глаза ослабевают, а сухожилия растягиваются. Это заболевание (которое называется эктропионом) может мешать увлажнению глазного яблока и вызывать сухость глаз.
Глаза могут как бы проваливаться внутрь черепа из-за сокращения количества жировой ткани вокруг глаз.
Брови опускаются вниз.
Уши
(См. также Возрастные изменения ушей, носа и горла).
Вероятно, большинство изменений слуха вызваны в той же степени воздействием шума на протяжении всей жизни, в какой и старением (см. также Потеря слуха). Воздействие громкого шума со временем вызывает нарушение способности уха слышать. Тем не менее, некоторые изменения слуха происходят с возрастом, независимо от воздействия громкого шума.
Причины потери слуха, частота которых возрастает с возрастом, включают накопление ушного воска (серная пробка), незлокачественную (доброкачественную) опухоль (вестибулярная шваннома) и применение определенных лекарственных препаратов (таких как аспирин или аминогликозиды).
Важно обратиться к врачу, чтобы определить, вызвана ли потеря слуха серной пробкой, поскольку ушная сера легко и безопасно устраняется.
С возрастом слышать высокие звуки становится труднее. Это изменение считается возрастной потерей слуха (пресбиакузис). Например, звуки скрипки могут восприниматься не так ясно.
Знаете ли Вы, что...
Самым удручающим последствием пресбиакузиса является то, что пожилым людям становится труднее разбирать слова. В результате они могут думать, что другие люди говорят невнятно. Даже когда другие люди говорят громче, пожилым людям все равно трудно разбирать слова. Причина состоит в том, что большинство согласных (такие как к, т, с, п и ч) произносятся высоко, а именно согласные звуки помогают людям различать слова. Поскольку гласные звуки являются низкими, их легче услышать. Поэтому пожилые люди могут слышать «Ажи мне оно, о ы ое оави» вместо «Скажи мне точно, что ты хочешь оставить». Чтобы помочь, другие люди должны четче произносить согласные звуки, а не просто говорить громче. Разбирать слова женщин и детей может быть труднее, чем слова мужчин, потому что большинство женщин и детей говорят высокими голосами. Постепенно слышать более низкие звуки тоже становится труднее.
Многие пожилые люди хуже слышат в шумных местах или в толпе из-за фонового шума.
Из ушей могут вырастать толстые волоски.
Рот и нос
(См. также Влияние возраста на ротовую полость и зубы и Возрастные изменения ушей, носа и горла).
Как правило, в возрасте старше 50 лет способность различать вкусы и запахи начинает постепенно снижаться. Оба чувства необходимы, чтобы наслаждаться всем диапазоном вкусовых оттенков пищи. Язык может различать только 5 основных вкусов: сладкий, кислый, горький, соленый, а также вкус, который называется умами (обычно описывается как мясной или бульонный). Обоняние необходимо для того, чтобы различать более незаметные и сложные оттенки вкуса (такие, как вкус малины).
С возрастом снижается чувствительность вкусовых сосочков на языке. Это изменение в большей степени влияет на сладкий и соленый вкус, чем на горький и кислый. Способность различать запахи уменьшается потому, что слизистая оболочка носа становится более тонкой и сухой, а нервные окончания в носу разрушаются. Однако это изменение является незначительным и обычно влияет только на трудноразличимые запахи. По причине этих изменений многие продукты питания кажутся горькими на вкус, а продукты питания с тонким ароматом могут казаться безвкусными.
Во рту чаще возникает ощущение сухости, частично из-за уменьшения выработки слюны. Сухость во рту еще более снижает способность чувствовать вкус пищи.
С возрастом десны немного опускаются. Вследствие этого нижние части зубов подвергаются воздействию частиц пищи и бактерий. Кроме того, зубная эмаль имеет склонность изнашиваться. Эти изменения, а также сухость во рту, делают зубы более подверженными разрушению и образованию полостей (кариесу), поэтому увеличивается вероятность потери зубов.
С возрастом нос становится длиннее и больше, а его кончик начинает опускаться книзу.
В носу, на верхней губе и подбородке могут расти толстые волоски.
Кожа
(См. также Явления старения на коже).
Кожа имеет склонность истончаться, терять эластичность, становиться более сухой и покрытой мелкими морщинами. Однако воздействие солнечного света на протяжении многих лет значительно способствует образованию морщин и огрубению и неравномерной пигментации кожи. Люди, избегавшие частого воздействия солнечного света, выглядят намного моложе своего возраста.
Изменения кожи частично вызваны химическими изменениями и снижением гибкости коллагена (жесткая волокнистая ткань, которая укрепляет кожу) и эластина (вещество, придающее коже гибкость); кроме того, при старении организм вырабатывает меньше коллагена и эластина. В результате кожа легче рвется.
Подкожный жировой слой истончается. Этот слой выполняет функцию подстилки для кожи, помогая защищать и поддерживать ее. Жировой слой также помогает сохранять тепло организма. Когда он истончается, увеличивается вероятность появления морщин и снижается переносимость холода.
Сокращается количество нервных окончаний в коже. В результате люди становятся менее чувствительными к боли, температуре и давлению, из-за чего увеличивается вероятность травм.
Количество потовых желез и кровеносных сосудов уменьшается, тем самым вызывая уменьшение кровообращения в глубоких слоях кожи. В результате организм частично теряет способность передавать тепло изнутри тела через кровеносные сосуды к поверхности тела. А если тепло не покидает организм, он не может и охладиться. По этой причине увеличивается риск тепловых расстройств, таких, как тепловой удар. Кроме того, при снижении кровообращения кожа имеет склонность медленнее заживать.
Снижается количество клеток, вырабатывающих пигмент (меланоцитов). В результате кожа хуже защищена от ультрафиолетового (УФ) излучения, например, от солнечного счета. На коже, подвергавшейся воздействию солнечного света, возникают большие коричневые пятна (возрастные пятна), возможно, потому что кожа хуже выводит продукты жизнедеятельности.
Уменьшается способность кожи вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света. Из-за этого увеличивается риск развития дефицита витамина D.
Головной мозг и нервная система
(См. также Влияние старения на нервную систему).
Как правило, количество нервных клеток в головном мозге уменьшается. Однако мозг может частично компенсировать эту потерю несколькими способами:
При потере клеток между оставшимися нервными клетками создаются новые связи.
Новые нервные клетки могут образовываться в некоторых областях головного мозга даже в преклонном возрасте.
Головной мозг содержит больше клеток, чем ему необходимо для выполнения большинства действий; этот феномен называется избыточностью. Одну и ту же функцию может выполнять не одна, а несколько областей. Таким образом, области, функции которых в некоторой степени совпадают, могут иногда компенсировать утраченные функции.
Уровни химических веществ, участвующих в передаче сообщений в головном мозге, как правило, снижаются, но уровни некоторых из них могут повышаться. Нервные клетки могут терять некоторые из своих рецепторов, используемых для передачи этих химических сообщений. Снижается поступление крови к головному мозгу. По причине этих возрастных изменений головной мозг может работать немного хуже. Пожилые люди могут реагировать и выполнять различные задания медленнее, но если у них будет достаточно времени, они сделают все как надо. Некоторые мыслительные способности — такие, как словарный запас, кратковременная память, способность учить новый материал и способность запоминать слова — могут слегка уменьшиться после 70 лет.
Примерно после 60 лет количество клеток в спинном мозге начинает уменьшаться. Как правило, это изменение не влияет на силу или чувствительность.
Знаете ли Вы, что...
С возрастом нервы могут медленнее передавать сигналы. Обычно это изменение настолько незначительно, что люди его даже не замечают. Кроме того, нервы могут медленнее и не полностью восстанавливаться. Поэтому у пожилых людей с поврежденными нервами могут быть нарушены сила и чувствительность.
Сердце и кровеносные сосуды
(См. также Влияние старения на сердце и кровеносные сосуды).
Сердце и кровеносные сосуды становятся жестче. Сердце медленнее наполняется кровью. Жесткие артерии хуже расширяются, когда через них перекачивается больше крови. Поэтому увеличивается артериальное давление.
Кроме того, сердце не так быстро или не так хорошо реагирует на химических переносчиков информации, которые в нормальных условиях стимулируют ускоренную работу сердца.
Несмотря на эти изменения, нормальное пожилое сердце работает хорошо. Разница между молодым и пожилым сердцем становится очевидной только тогда, когда сердцу приходится работать напряженно и качать больше крови, например, во время физической нагрузки или болезни. Пожилое сердце не может так быстро ускоряться или качать кровь, как молодое сердце. Поэтому пожилые спортсмены не могут выступать так же хорошо, как молодые спортсмены. Однако регулярные аэробные упражнения могут улучшить спортивные результаты у пожилых людей (см. Физическая нагрузка у пожилых людей). Возрастные изменения в сердце и кровеносных сосудах являются одними из наиболее чувствительных к образу жизни (например, к таким факторам, как физические упражнения, сон и диета), а также, при необходимости, к воздействию лекарственных препаратов.
Легкие и мышцы дыхательной системы
(См. также Влияние старения на дыхательную систему).
Мышцы, используемые при дыхании, такие как диафрагма и межреберные мышцы, имеют склонность ослабевать с возрастом. Уменьшается количество легочных альвеол и капилляров. Поэтому из воздуха всасывается немного меньше кислорода, чем вдыхается. Легкие становятся менее эластичными. У людей, которые не курят и не страдают заболеваниями легких, эти изменения не влияют на выполнение обычных повседневных действий, но при возникновении пневмонии они могут вызывать учащение дыхания, особенно во время физической нагрузки. Также становится труднее дышать на большой высоте (где меньше кислорода).
Уменьшается способность легких бороться с инфекциями, частично из-за того что специальные клетки хуже «выметают» из дыхательных путей мусор, содержащий микроорганизмы. Кашель, который также помогает прочищать легкие, имеет склонность ослабевать.
Пищеварительная система
(См. также Влияние старения на пищеварительную систему).
В целом, пищеварительная система испытывает наименьшее влияние в результате старения по сравнению с большинством других органов. Мышцы пищевода сокращаются с меньшей силой, но это не влияет на продвижение пищи по пищеводу. Пища выводится из желудка немного медленнее, и желудок не может вмещать столько же пищи, сколько в молодом возрасте, потому что он становится менее эластичным. Но у большинства людей эти изменения слишком незначительны, чтобы быть замеченными.
Определенные изменения вызывают проблемы у некоторых людей. Пищеварительный тракт может вырабатывать меньше лактозы, фермента, необходимого организму для переваривания молока и молочных продуктов. В результате у пожилых людей чаще развивается непереносимость молочных продуктов (непереносимость лактозы). У людей с непереносимостью лактозы может возникать чувство вздутия, газы или диарея после употребления молочных продуктов.
В толстом кишечнике каловые массы продвигаются немного медленнее. У некоторых людей это приводит к запору.
Печень имеет склонность уменьшаться в размерах по причине уменьшения количества клеток. Через нее протекает меньше крови, и печеночные ферменты, которые помогают организму перерабатывать лекарства и другие вещества, работают менее эффективно. В результате печень может немного хуже выводить лекарства и другие вещества из организма. Тогда эффекты лекарственных препаратов, преднамеренные и непреднамеренные, длятся дольше.
Почки и мочевыводящие пути
(См. также Влияние старения на мочевыводящие пути).
Почки имеют склонность уменьшаться в размерах из-за уменьшения количества клеток. Через почки протекает меньше крови и примерно в возрасте 30 лет они начинают хуже фильтровать кровь. С годами они могут хуже выводить продукты жизнедеятельности из крови. Они могут выделять слишком много воды и слишком мало соли, увеличивая вероятность обезвоживания. Тем не менее, они почти всегда работают достаточно хорошо, для того чтобы удовлетворять потребности организма.
Определенные изменения, происходящие в мочевыводящих путях, могут затруднять контроль над мочеиспусканием:
Уменьшается максимальное количество мочи, которое может вместить мочевой пузырь. Поэтому пожилым людям чаще приходится ходить в туалет.
Мышцы мочевого пузыря могут сокращаться неожиданно (они становятся гиперактивными), независимо от потребности помочиться.
Мышцы мочевого пузыря ослабевают. В результате он хуже опорожняется, и после мочеиспускания в мочевом пузыре остается больше мочи.
Мышца, контролирующая выведение мочи из организма (сфинктер мочевого пузыря), теряет способность плотно закрываться во избежание утечки. Поэтому пожилым людям труднее откладывать мочеиспускание.
Эти изменения являются одной из причин того, что недержание мочи (неконтролируемое вытекание мочи) становится более распространенным с возрастом.
У женщин укорачивается уретра (трубка, по которой моча вытекает из организма), и ее слизистая оболочка становится тоньше. Уменьшение уровня эстрогена, происходящее во время менопаузы, может являться одной из причин этого и других изменений, происходящих в мочевыводящих путях.
С возрастом предстательная железа имеет тенденцию к увеличению — состояние, называемое доброкачественной гиперплазией предстательной железы. У многих мужчин простата увеличивается до такой степени, что мешает прохождению мочи и не позволяет мочевому пузырю полностью опустошаться. В результате пожилые мужчины склонны мочиться с меньшей силой, тратить больше времени на то, чтобы начать мочеиспускание, выпускать мочу по капле в конце мочеиспускания, а также мочиться чаще (в частности, они чаще просыпаются ночью, чтобы помочиться). Пожилые мужчины также чаще не могут помочиться, несмотря на полный мочевой пузырь (это называется задержкой мочи). Это расстройство требует срочной медицинской помощи.
Репродуктивные органы
Женщины
(См. также Влияние старения на женскую репродуктивную систему).
Влияние старения на уровни половых гормонов более очевидно у женщин, чем у мужчин. У женщин это влияние по большей части связано с менопаузой, когда уровни женских гормонов (в особенности эстрогена) значительно снижаются, менструации заканчиваются навсегда и беременность становится невозможной. Из-за снижения уровня женских гормонов яичники и матка сморщиваются. Ткани влагалища становятся более тонкими и сухими и менее эластичными — такое состояние называется атрофическим вагинитом. В тяжелых случаях эти изменения могут приводить к зуду, кровотечению, боли во время полового акта и сильной потребности в мочеиспускании (неотложный позыв к мочеиспусканию).
Молочные железы становятся менее твердыми и более волокнистыми и имеют склонность обвисать. Из-за этих изменений становится сложнее находить уплотнения в молочных железах.
Некоторые изменения, начинающиеся во время менопаузы (такие, как снижение уровня половых гормонов и сухость влагалища), могут мешать половой активности (см. Общие сведения о половой функции и дисфункции у женщин). Однако для большинства женщин старение незначительно уменьшает удовольствие, получаемое от половой активности. Мысль, что больше не нужно беспокоиться о беременности, может даже улучшить половую жизнь и получаемое от нее удовольствие.
Знаете ли Вы, что...
Мужчины
(См. также Влияние старения на репродуктивную систему мужчины).
У мужчин изменения уровня половых гормонов происходят не так внезапно. Уровень мужского гормона тестостерона снижается, что приводит к выработке меньшего количества спермы и снижению полового влечения (либидо), но это происходит постепенно. Хотя приток крови к половому члену имеет тенденцию уменьшаться, большинство мужчин способны иметь эрекцию и оргазмы на всем протяжении своей жизни. Однако эрекция может длиться не так долго, может быть немного слабее, или для ее сохранения может требоваться больше стимуляции. Для второй эрекции может требоваться больше времени. Эректильная дисфункция (импотенция) становится более распространенной с возрастом, при этом часто ее причиной является расстройство, обычно расстройство, поражающее кровеносные сосуды (такое как болезнь сосудов), или диабет.
Эндокринная система
(См. также Влияние старения на эндокринную систему).
Уровни и активность некоторых гормонов, вырабатываемых эндокринными железами, снижаются.
Уменьшается уровень гормона роста, вызывая снижение мышечной массы.
Уменьшается уровень альдостерона, увеличивая вероятность обезвоживания. Этот гормон подает организму сигнал к удержанию соли и, следовательно, воды.
Инсулин, который помогает контролировать уровень сахара (глюкозы) в крови, становится менее эффективным и производится в меньших количествах. Инсулин помогает переносить сахар из крови в клетки, где он может быть преобразован в энергию. Изменение уровня инсулина означает, что после обильного приема пищи уровень сахара повышается в большей степени и ему нужно больше времени, чтобы вернуться в норму.
Для большинства людей изменения, происходящие в эндокринной системе, не оказывают заметного эффекта на здоровье в целом. Но у некоторых эти изменения могут увеличивать риск возникновения проблем со здоровьем. Например, изменение уровня инсулина увеличивает риск развития диабета 2-го типа. Поэтому с возрастом более важно заниматься физическими упражнениями и соблюдать здоровое питание, так как эти меры помогают повышать активность инсулина.
Кроветворение
Количество активного костного мозга, в котором вырабатываются кровяные клетки, снижается. Поэтому вырабатывается меньше кровяных клеток. Тем не менее, костный мозг обычно способен вырабатывать достаточное количество кровяных клеток на всем протяжении жизни человека. Проблемы могут возникать, когда необходимость в кровяных клетках значительно увеличивается, например, в случае развития анемии или инфекции, или при кровотечении. В таких случаях костный мозг менее способен увеличивать выработку кровяных клеток в ответ на потребности организма.
Иммунная система
Клетки иммунной системы работают медленнее. Эти клетки выявляют и уничтожают инородные вещества, такие, как бактерии, другие болезнетворные микробы и, вероятно, раковые клетки. Этот спад в работе иммунной системы может частично объяснить некоторые факты, связанные со старением:
Рак больше распространен у пожилых людей.
Вакцины, как правило, обладают более низким защитным действием у пожилых лиц, но вакцины против гриппа, пневмонии и опоясывающего лишая очень важны и обеспечивают некоторую защиту. С возрастом иммунная система становится менее эффективной, и у пожилых людей часто более распространены другие заболевания, которые также тяжелее протекают. Таким образом, пожилые люди более восприимчивы к заболеваниям, вызванным инфекциями, и чаще умирают от них. Эти заболевания можно предотвратить с помощью вакцин, поэтому для пожилых людей особенно важно вакцинироваться.
Некоторые инфекции, такие, как пневмония и грипп, чаще встречаются и чаще имеют смертельный исход среди пожилых людей.
Симптомы аллергии могут стать менее тяжелыми.
Поскольку иммунная система замедляет свою работу, реже возникают аутоиммунные расстройства.
Знаете ли Вы, что...
Как стареет организм: Некоторые нормальные изменения
Что происходит?
Почему?
Психическая функция
Трудности с запоминанием или подбором нужного слова
Трудности с концентрацией внимания
Трудности с изучением нового материала
Уровни химических веществ, участвующих в передаче сообщений в головном мозге, как правило, снижаются. Нервные клетки могут терять некоторые из своих рецепторов, используемых для передачи этих химических сообщений. Поэтому головной мозг передает или обрабатывает импульсы не так хорошо или быстро, как раньше.
физическая нагрузка;
Неустойчивость или потеря равновесия
Структуры внутреннего уха, которые помогают держать равновесие, становятся жестче и немного разрушаются.
Часть головного мозга, контролирующая равновесие (мозжечок), может дегенерировать.
Головокружение или предобморочное состояние при вставании
Сердце качает недостаточно крови к голове, потому что оно хуже реагирует на изменения положения тела.
Нервная система менее эффективно передает сигналы сердцу для усиления кровообращения.
Кровеносные сосуды недостаточно сужаются, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление при вставании.
Потеря мышечной силы
Количество и размер мышечных волокон снижаются.
Организм вырабатывает меньше гормона роста, а у мужчин также меньше тестостерона, которые помогают сохранять мышечную ткань.
Трудности с перемещением
Меньшая гибкость
Вырабатывается меньше синовиальной жидкости.
Хрящевая ткань, расположенная между костями в суставах, становится более жесткой и может подвергаться эрозии.
Связки и сухожилия становятся более жесткими и слабыми.
Мышечная ткань атрофируется и заменяется жировой или фиброзной тканью, из-за чего теряется мышечная сила и гибкость.
Трудности при выполнении интенсивных физических упражнений
Сердце не может обеспечивать необходимое кровоснабжение во время физических упражнений. Оно не может ускорять свою работу или качать кровь так же быстро, как раньше, отчасти из-за того что сердце и кровеносные сосуды становятся более жесткими и менее эластичными. Кроме того, сердце не так быстро или не так хорошо реагирует на химических переносчиков информации, которые в нормальных условиях стимулируют ускоренную работу сердца.
Легкие не могут обеспечивать необходимое снабжение кислородом во время физических упражнений. При каждом вдохе в организм поступает меньше воздуха, и легкие усваивают меньшее количество кислорода.
Органы чувств
Необходимость в очках для чтения
Хрусталик глаза становится жестким, из-за чего глазу труднее фокусироваться на ближних предметах.
Трудности со зрением при тусклом свете
Роговица глаза становится менее чувствительной к свету.
Хрусталик глаза становится менее прозрачным.
Трудности с приспособлением к изменениям уровня освещенности
Замедляется реакция зрачка на изменение освещенности.
В хрусталике глаза возникают темные участки, из-за которых появляются блики.
Количество клеток, вырабатывающих жидкости для смазывания глаз, уменьшается.
Слезные железы вырабатывают меньше слез.
Трудности с пониманием слов
Развивается возрастная потеря слуха (пресбиакузис), которая часто затрагивает преимущественно высокие частоты (в том числе согласные, звуки, которые помогают людям различать слова).
Развивается возрастная потеря слуха (пресбиакузис).
В ушах скапливается сера.
Потеря вкуса
Вкусовые сосочки становятся менее чувствительными.
Люди начинают хуже различать запахи, потому что слизистая оболочка носа становится тоньше и суше, а нервные окончания в носу разрушаются.
Вырабатывается меньше слюны.
Проблемы с питанием
Сухость во рту
Мышцы, участвующие в акте глотания, ослабевают, и нарушается координация.
Люди могут недостаточно хорошо пережевывать пищу, потому что у них нет зубов или они используют неподходящие зубные протезы. Поэтому кусочки еды слишком большие, и их трудно проглотить.
Кости в верхней части позвоночника подвергаются изменениям, из-за которых голова наклоняется вперед и сдавливает горло.
Отсутствие интереса к пище
Чувство вкуса снижается, из-за чего пища становится менее аппетитной.
Обоняние снижается, из-за чего пища становится менее аппетитной.
Во рту сухо, и это вызывает потерю вкуса.
Жевать может быть трудно из-за отсутствия зубов, ослабления мышц челюсти или неподходящих протезов.
Трудно глотать.
Кожа и волосы
Морщины
Больше разрывов на коже
Подкожный жировой слой, выполняющий функцию прослойки, истончается.
Организм вырабатывает меньше коллагена и эластина, веществ, которые делают кожу прочной и эластичной.
Кожные железы вырабатывают меньше смазки.
Синяки и поврежденные кровеносные сосуды
Кровеносные сосуды в коже становятся более хрупкими.
Медленное заживание ран
Количество кровеносных сосудов в коже снижается.
Клетки, отвечающие за заживление ран, работают медленнее, а также их становится меньше.
Трудности с приспособлением к перепадам температуры
Подкожный жировой слой, который помогает сохранять тепло организма, истончается.
Количество потовых желез уменьшается, и они вырабатывают меньше пота. Пот помогает телу охлаждаться.
Количество кровеносных сосудов уменьшается, тем самым вызывая уменьшение кровообращения в глубоких слоях кожи. В результате организм также не может отводить тепло.
Снижение чувствительности, в том числе к боли
Сокращается количество нервных окончаний в коже.
Седые волосы
Волосяные фолликулы вырабатывают меньше пигмента (меланина).
Истончение или потеря волос
Волосы, которые должны периодически заменяться, растут медленнее, и некоторые волосяные фолликулы перестают образовывать новые волосы.
Половая функция
Сухость влагалища
Вырабатывается меньше эстрогена.
Эрекция длится не так долго, является более слабой или ее достижение требует больше времени
Снижается поступление крови к половому члену.
Вырабатывается меньше тестостерона.