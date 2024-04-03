Изменения, происходящие в организме с возрастом

С возрастом клетки начинают хуже функционировать. В конечном итоге старые клетки должны умереть, что является нормальной частью функционирования организма.

Старые клетки иногда умирают, потому что они запрограммированы на это. Гены клеток программируют процесс, который при запуске приводит к гибели клетки. Эта запрограммированная смерть, называемая апоптозом, представляет собой своего рода самоубийство клетки. Старение клетки является одним из условий запуска этого механизма. Старые клетки должны умереть, чтобы освободить пространство для новых клеток. К другим условиям запуска апоптоза относятся чрезмерное количество клеток и, возможно, повреждение клетки.

Старые клетки также умирают потому, что они могут делиться только ограниченное количество раз. Этот предел запрограммирован генетически. Когда клетка больше не может делиться, она увеличивается в размерах, существует некоторое время, а затем погибает. В механизме, ограничивающем деление клеток, участвует структура под названием «теломера». Теломеры используются для перемещения генетического материала клеток при подготовке к делению. При каждом делении клетки теломеры немного укорачиваются. В конечном итоге теломеры становятся настолько короткими, что клетка больше не может делиться. Когда клетка прекращает делиться, это называется репликативным старением.

Иногда повреждение клетки напрямую вызывает ее гибель. Клетки могут повреждаться вредными веществами, такими, как радиация, солнечный свет и химиотерапевтические препараты. Клетки также могут повреждаться определенными побочными продуктами своей собственной нормальной активности. Эти побочные продукты, называемые свободными радикалами, выделяются, когда клетки вырабатывают энергию.