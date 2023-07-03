Общие сведения о половой функции и дисфункции у женщин

Сексуальная дисфункция у женщин включает в себя боль во время полового акта, непроизвольные болезненные сокращения (спазм) мышц вокруг влагалища (вагинизм), отсутствие интереса к сексу (низкое либидо) и проблемы с возбуждением или оргазмом. Для постановки диагноза сексуального расстройства эти проблемы должны вызывать дистресс у женщины.

Сексуальные проблемы у женщин могут иметь физические, психологические причины или часто их комбинацию, причем каждая из них влияет на другую.

Для диагностики сексуальных проблем врачи часто разговаривают с женщиной, а иногда и с ее партнером. Если у женщины присутствует боль или проблемы с оргазмом, часто необходимо провести обследование органов малого таза.

Лечение сексуальных проблем у женщин зависит от причины, но может включать информирование о сексуальной функции, прием лекарственных препаратов, физиотерапию органов малого таза, психотерапию или сексуальную терапию.

Женщины очень часто испытывают беспокойство по поводу нарушения сексуальной функции. Если проблемы являются достаточно серьезными, чтобы привести к появлению дистресс-синдрома, они могут рассматриваться как сексуальная дисфункция. Сексуальной дисфункцией страдают приблизительно у 12 % женщин в Соединенных Штатах Америки.

Сексуальную дисфункцию можно описать и диагностировать с точки зрения конкретных проблем, таких как:

Отсутствие интереса к сексуальной активности и/или трудности при возбуждении (так называемое расстройство сексуального интереса/возбуждения)

Непроизвольное напряжение мышц вокруг влагалища или боль во время полового акта (так называемая генитально-тазовая боль/нарушение проникновения)

Трудности с достижением оргазма, несмотря на нормальный интерес к сексуальной активности (так называемое оргазмическое расстройство у женщин)

Сексуальная дисфункция, вызванная веществами/лекарственными препаратами

Другая сексуальная дисфункция (врачи называют ее «другая определенная и неопределенная половая дисфункция»)

При сексуальной дисфункции, вызванной веществами/лекарственными препаратами, сексуальная дисфункция связана с началом приема, изменением дозы или прекращением приема вещества (в том числе запрещенных наркотиков) или лекарственного препарата.

Другая сексуальная дисфункция включает сексуальную дисфункцию, которая не относится к другим категориям. Она включает сексуальную дисфункцию, которая не имеет определенной причины или не соответствует критериям специфической сексуальной дисфункции.

Расстройство постоянного генитального возбуждения — это редкое заболевание, которое может возникать как у мужчин, так и у женщин, но не имеет специфических критериев диагностики. Расстройство постоянного генитального возбуждения у женщин представляет собой чрезмерное физическое возбуждение (с повышенным притоком крови к половым органам и увеличенным влагалищным секретом) при отсутствии сексуального желания. Причина возбуждения не установлена, и возбуждение обычно не проходит после оргазма.

Часто у женщин с сексуальной дисфункцией имеются симптомы более чем одной конкретной проблемы. Например, женщины, которые испытывают боль во время полового акта или трудности с появлением возбуждения, обычно в меньшей степени получают удовольствие от секса и могут испытывать трудности в достижении оргазма.

Сексуальная реакция женщины сильно зависит от ее психического здоровья и качества ее отношений с партнером. Первоначальное желание обычно уменьшается с возрастом, но увеличивается с новым партнером в любом возрасте.

Нормальная половая функция Сексуальная функция и реакции задействуют разум (мысли и эмоции) и тело (в том числе нервную, кровеносную и эндокринную системы). Сексуальная реакция включает: влечение, также называемое интересом или либидо;

Возбуждение

Оргазм

Разрешение Влечение (либидо) Влечение представляет собой желание вступить в сексуальную активность или продолжать ее. Сексуальный интерес или влечение могут быть вызваны мыслями, словами, видом, запахами или прикосновениями. Влечение может быть очевидным с самого начала или может возникать после начала половой активности и стимуляции. У женщин половое влечение и возбуждение часто тесно связаны между собой. Сексуальная стимуляция может вызвать возбуждение, удовольствие и физические реакции (в том числе повышение притока крови к области половых органов). Желание сексуального удовлетворения возрастает по мере продолжения сексуальной активности и близости. Возбуждение Возбуждение имеет субъективный компонент — сексуальное возбуждение, которое человек ощущает и о котором думает. Оно также имеет физический компонент — увеличение притока крови к области половых органов. Приток крови может увеличиться, когда женщина это не осознает, и при отсутствии возбуждения. У женщин увеличение притока крови приводит к тому, что клитор и стенки влагалища набухают (процесс, называемый нагрубанием). Увеличение притока крови также приводит к увеличению влагалищного секрета (который обеспечивает появление смазки). Эта рефлекторная реакция, которая вызывает нагрубание и смазывание, возникает в течение нескольких секунд после сексуального стимула. Эту реакцию провоцирует головной мозг, чувствующий что-то сексуальное, не обязательно эротическое или субъективно возбуждающее. Во время этой реакции покалывание и пульсация в гениталиях чаще регистрируются более молодыми женщинами. С возрастом кровоток в половых органах от сексуальных стимулов снижается, но смазка в ответ на сексуальные стимулы может оставаться прежней. Оргазм Оргазм представляет собой пик или кульминацию сексуального возбуждения. Непосредственно перед оргазмом мышечное напряжение во всем теле увеличивается. Когда начинается оргазм, мышцы вокруг влагалища ритмично сокращаются. Женщины могут испытывать несколько оргазмов. Гормоны, высвобождаемые при оргазме, могут способствовать ощущению благополучия, расслаблению или последующему утомлению (разрешение). Разрешение Разрешение сексуального напряжения представляет собой чувство умиротворения и обширную мышечную релаксацию. Разрешение сексуального напряжения обычно наступает после оргазма. Тем не менее, разрешение сексуального напряжения может достигаться медленно после весьма возбуждающей сексуальной активности без оргазма. Некоторые женщины могут реагировать на дополнительную стимуляцию практически сразу после разрешения сексуального напряжения.

Причины Многие факторы вызывают или способствуют различным типам сексуальной дисфункции. Традиционно считается, что причины могут быть физическими или психологическими. Однако эти два типа причин невозможно разделить. Психологические факторы могут вызывать физические изменения в головном мозге, нервах, гормонах и, в конечном счете, в половых органах. Физические изменения могут влиять на психологическое состояние, которое, в свою очередь, будет оказывать дальнейшее влияние на физическое состояние. Некоторые факторы связаны скорее с ситуацией, чем с женщиной. Также причина сексуальной дисфункции часто неясна. Психологические факторы Депрессия и чувство тревоги часто способствуют сексуальной дисфункции. Иногда при эффективном лечении депрессии также нормализуется сексуальная функция. Однако некоторые типы антидепрессантов (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) также могут вызывать половую дисфункцию. Различные страхи, связанные с уходом, отказом или потерей контроля, а также низкой самооценкой могут способствовать сексуальной дисфункции. Предыдущий опыт может повлиять на психологическое и сексуальное развитие женщины, вызывая проблемы, например, в следующих случаях: Отрицательный сексуальный или другой опыт, в том числе и сексуальная травма, могут приводить к низкой самооценке, вызывать чувство стыда или вины.

Эмоциональное, физическое или сексуальное насилие в детстве или подростковом возрасте может научить детей контролировать и скрывать эмоции — полезный защитный механизм. Однако у женщин, которые контролируют и скрывают эмоции, могут возникнуть трудности с выражением сексуальных чувств.

Если женщины теряют родителей или другого близкого человека в детстве, они могут столкнуться с трудностями в плане сближения с половым партнером, поскольку они боятся аналогичной потери, иногда не осознавая этого. Различные сексуальные беспокойства могут нарушать половую функцию. В частности, женщины могут быть обеспокоены нежелательными последствиями секса (например, беременностью или инфекциями, передающимися половым путем) или сексуальными способностями, своими или партнера. Факторы, связанные с текущей ситуацией женщины (контекстуальные факторы), которые могут влиять на половую функцию, включают: Самооценка: Например, у женщины может быть низкая сексуальная самооценка вследствие негативного представления о своем теле, недержания мочи, проблем с фертильностью, хирургического удаления молочной железы, матки или другой части тела, связанной с сексуальной функцией.

Отношения: Женщины могут не доверять своему партнеру или могут иметь негативные чувства к нему. Партнер может казаться им менее привлекательным, чем на более раннем этапе отношений.

Окружение: Обстановка может быть не эротичной, не располагающей к уединению и недостаточно безопасной для сексуального выражения.

Культура: Женщины могут быть из культурной среды, которая ограничивает сексуальное выражение или активность. Культурная среда иногда заставляет женщин испытывать стыд или чувство вины за сексуальность. Женщины и их партнеры могут быть из культур, которые по-разному рассматривают определенные сексуальные практики.

Отвлекающие факторы или эмоциональный стресс: Семья, работа, финансовые и другие вопросы могут занимать женщину и тем самым препятствовать половому возбуждению. Знаете ли Вы, что... Физические факторы Различные физические заболевания, гормоны, лекарственные препараты и незаконные наркотики могут приводить к сексуальной дисфункции или способствовать ее развитию. Возрастные гормональные изменения или гормональные изменения в результате какого-либо расстройства также могут мешать. После менопаузы изменения во влагалище и мочевыводящих путях (так называемый мочеполовой синдром менопаузы могут повлиять на сексуальную функцию. Например, ткани влагалища могут становиться тонкими, сухими и неэластичными после наступления менопаузы, поскольку уровень эстрогена снижается. Это заболевание, именуемое вульвовагинальной атрофией (или атрофическим вагинитом), может делать половой акт болезненным. Симптомы со стороны мочевыводящих путей, которые могут возникать в менопаузе, включают неотложную потребность в мочеиспускании (неотложном мочеиспускании) и частые инфекции мочевыводящих путей. Аналогичные симптомы также могут возникнуть в результате удаления обоих яичников и гормональных изменений, которые возникают после рождения ребенка (послеродовое состояние). Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), разновидность антидепрессантов, часто вызывают проблемы с сексуальной функцией. Эти лекарственные препараты могут способствовать развитию сексуальной дисфункции нескольких типов. Алкоголь может также вызвать проблемы с сексуальной функцией. Таблица Что влияет на сексуальную функцию у женщин? Таблица

Диагностика Беседа с женщиной и иногда ее партнером

Обследование органов малого таза Сексуальная дисфункция обычно диагностируется, когда симптомы присутствуют в течение не менее 6 месяцев и вызывают значительный дискомфорт. Некоторые женщины могут не быть расстроены или обеспокоены снижением или отсутствием сексуального желания, интереса, возбуждения или оргазма. В этих случаях заболевание не диагностируется. Сексуальную дисфункцию у женщины можно охарактеризовать минимум одним из следующих факторов: болью во время полового акта;

потерей сексуального желания;

нарушением возбуждения;

неспособностью к достижению оргазма. Диагностика сексуальной дисфункции часто включает подробный опрос женщины, а иногда и ее партнера. Врачи сначала просят женщину описать проблему своими словами. Затем врачи спрашивают о следующем: Симптомы

Другие расстройства

перенесенные гинекологические и акушерские процедуры;

травмы тазовой области;

сексуальная травма;

употребление запрещенных наркотиков;

отношения с ее партнером;

проблемы с половой функцией у ее партнера;

Настроение

самооценка;

отношения в детстве;

прошлый сексуальный опыт;

черты личности (например, способность доверять, склонность к тревоге и потребность в ощущении контроля). Врачи выполняют обследование органов малого таза для выявления аномалий наружных и внутренних половых органов, включая вульву, влагалище и шейку матки. Врачи часто могут определить, откуда исходит боль. Некоторым женщинам, которые отмечают боль во время полового акта или имеют сексуальную травму в анамнезе, трудно пройти обследование органов малого таза. Этот вопрос можно обсудить с врачом перед обследованием. Некоторые стратегии, позволяющие сделать обследование органов малого таза более переносимым, включают следующие: Женщина и ее врач могут обсудить обследование до его начала и договориться о том, как общаться во время обследования.

Женщина может держать зеркало, чтобы видеть, что видит во время обследования врач, что дает врачу возможность показать ей все обнаруженные проблемы.

Женщина может положить свою руку на руку врача, чтобы во время обследования у нее было больше возможностей контролировать ситуацию. Однако если подозревается инфекция, передающаяся половым путем, или другая инфекция (например, молочница или бактериальный вагиноз), то во влагалище может быть введено зеркало, позволяющее осмотреть его и шейку матки (как это делается при проведении анализа по Папаниколау, или Пап-теста), а также взять образец жидкости из влагалища или шейки матки с последующим направлением его в лабораторию на анализ.