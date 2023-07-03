Общие сведения о половой функции и дисфункции у женщин

Сексуальная дисфункция у женщин включает в себя боль во время полового акта, непроизвольные болезненные сокращения (спазм) мышц вокруг влагалища (вагинизм), отсутствие интереса к сексу (низкое либидо) и проблемы с возбуждением или оргазмом. Для постановки диагноза сексуального расстройства эти проблемы должны вызывать дистресс у женщины.
Сексуальные проблемы у женщин могут иметь физические, психологические причины или часто их комбинацию, причем каждая из них влияет на другую.
Для диагностики сексуальных проблем врачи часто разговаривают с женщиной, а иногда и с ее партнером. Если у женщины присутствует боль или проблемы с оргазмом, часто необходимо провести обследование органов малого таза.
Лечение сексуальных проблем у женщин зависит от причины, но может включать информирование о сексуальной функции, прием лекарственных препаратов, физиотерапию органов малого таза, психотерапию или сексуальную терапию.
Женщины очень часто испытывают беспокойство по поводу нарушения сексуальной функции. Если проблемы являются достаточно серьезными, чтобы привести к появлению дистресс-синдрома, они могут рассматриваться как сексуальная дисфункция. Сексуальной дисфункцией страдают приблизительно у 12 % женщин в Соединенных Штатах Америки.
Сексуальную дисфункцию можно описать и диагностировать с точки зрения конкретных проблем, таких как:
Отсутствие интереса к сексуальной активности и/или трудности при возбуждении (так называемое расстройство сексуального интереса/возбуждения)
Непроизвольное напряжение мышц вокруг влагалища или боль во время полового акта (так называемая генитально-тазовая боль/нарушение проникновения)
Трудности с достижением оргазма, несмотря на нормальный интерес к сексуальной активности (так называемое оргазмическое расстройство у женщин)
Сексуальная дисфункция, вызванная веществами/лекарственными препаратами
Другая сексуальная дисфункция (врачи называют ее «другая определенная и неопределенная половая дисфункция»)
При сексуальной дисфункции, вызванной веществами/лекарственными препаратами, сексуальная дисфункция связана с началом приема, изменением дозы или прекращением приема вещества (в том числе запрещенных наркотиков) или лекарственного препарата.
Другая сексуальная дисфункция включает сексуальную дисфункцию, которая не относится к другим категориям. Она включает сексуальную дисфункцию, которая не имеет определенной причины или не соответствует критериям специфической сексуальной дисфункции.
Расстройство постоянного генитального возбуждения — это редкое заболевание, которое может возникать как у мужчин, так и у женщин, но не имеет специфических критериев диагностики. Расстройство постоянного генитального возбуждения у женщин представляет собой чрезмерное физическое возбуждение (с повышенным притоком крови к половым органам и увеличенным влагалищным секретом) при отсутствии сексуального желания. Причина возбуждения не установлена, и возбуждение обычно не проходит после оргазма.
Часто у женщин с сексуальной дисфункцией имеются симптомы более чем одной конкретной проблемы. Например, женщины, которые испытывают боль во время полового акта или трудности с появлением возбуждения, обычно в меньшей степени получают удовольствие от секса и могут испытывать трудности в достижении оргазма.
Сексуальная реакция женщины сильно зависит от ее психического здоровья и качества ее отношений с партнером. Первоначальное желание обычно уменьшается с возрастом, но увеличивается с новым партнером в любом возрасте.
Нормальная половая функция
Сексуальная функция и реакции задействуют разум (мысли и эмоции) и тело (в том числе нервную, кровеносную и эндокринную системы). Сексуальная реакция включает:
влечение, также называемое интересом или либидо;
Возбуждение
Оргазм
Разрешение
Влечение (либидо)
Влечение представляет собой желание вступить в сексуальную активность или продолжать ее. Сексуальный интерес или влечение могут быть вызваны мыслями, словами, видом, запахами или прикосновениями. Влечение может быть очевидным с самого начала или может возникать после начала половой активности и стимуляции.
У женщин половое влечение и возбуждение часто тесно связаны между собой. Сексуальная стимуляция может вызвать возбуждение, удовольствие и физические реакции (в том числе повышение притока крови к области половых органов). Желание сексуального удовлетворения возрастает по мере продолжения сексуальной активности и близости.
Возбуждение
Возбуждение имеет субъективный компонент — сексуальное возбуждение, которое человек ощущает и о котором думает. Оно также имеет физический компонент — увеличение притока крови к области половых органов. Приток крови может увеличиться, когда женщина это не осознает, и при отсутствии возбуждения. У женщин увеличение притока крови приводит к тому, что клитор и стенки влагалища набухают (процесс, называемый нагрубанием). Увеличение притока крови также приводит к увеличению влагалищного секрета (который обеспечивает появление смазки).
Эта рефлекторная реакция, которая вызывает нагрубание и смазывание, возникает в течение нескольких секунд после сексуального стимула. Эту реакцию провоцирует головной мозг, чувствующий что-то сексуальное, не обязательно эротическое или субъективно возбуждающее. Во время этой реакции покалывание и пульсация в гениталиях чаще регистрируются более молодыми женщинами. С возрастом кровоток в половых органах от сексуальных стимулов снижается, но смазка в ответ на сексуальные стимулы может оставаться прежней.
Оргазм
Оргазм представляет собой пик или кульминацию сексуального возбуждения. Непосредственно перед оргазмом мышечное напряжение во всем теле увеличивается. Когда начинается оргазм, мышцы вокруг влагалища ритмично сокращаются. Женщины могут испытывать несколько оргазмов. Гормоны, высвобождаемые при оргазме, могут способствовать ощущению благополучия, расслаблению или последующему утомлению (разрешение).
Разрешение
Разрешение сексуального напряжения представляет собой чувство умиротворения и обширную мышечную релаксацию. Разрешение сексуального напряжения обычно наступает после оргазма. Тем не менее, разрешение сексуального напряжения может достигаться медленно после весьма возбуждающей сексуальной активности без оргазма. Некоторые женщины могут реагировать на дополнительную стимуляцию практически сразу после разрешения сексуального напряжения.
Причины
Многие факторы вызывают или способствуют различным типам сексуальной дисфункции. Традиционно считается, что причины могут быть физическими или психологическими. Однако эти два типа причин невозможно разделить. Психологические факторы могут вызывать физические изменения в головном мозге, нервах, гормонах и, в конечном счете, в половых органах. Физические изменения могут влиять на психологическое состояние, которое, в свою очередь, будет оказывать дальнейшее влияние на физическое состояние. Некоторые факторы связаны скорее с ситуацией, чем с женщиной. Также причина сексуальной дисфункции часто неясна.
Психологические факторы
Депрессия и чувство тревоги часто способствуют сексуальной дисфункции. Иногда при эффективном лечении депрессии также нормализуется сексуальная функция. Однако некоторые типы антидепрессантов (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) также могут вызывать половую дисфункцию.
Различные страхи, связанные с уходом, отказом или потерей контроля, а также низкой самооценкой могут способствовать сексуальной дисфункции.
Предыдущий опыт может повлиять на психологическое и сексуальное развитие женщины, вызывая проблемы, например, в следующих случаях:
Отрицательный сексуальный или другой опыт, в том числе и сексуальная травма, могут приводить к низкой самооценке, вызывать чувство стыда или вины.
Эмоциональное, физическое или сексуальное насилие в детстве или подростковом возрасте может научить детей контролировать и скрывать эмоции — полезный защитный механизм. Однако у женщин, которые контролируют и скрывают эмоции, могут возникнуть трудности с выражением сексуальных чувств.
Если женщины теряют родителей или другого близкого человека в детстве, они могут столкнуться с трудностями в плане сближения с половым партнером, поскольку они боятся аналогичной потери, иногда не осознавая этого.
Различные сексуальные беспокойства могут нарушать половую функцию. В частности, женщины могут быть обеспокоены нежелательными последствиями секса (например, беременностью или инфекциями, передающимися половым путем) или сексуальными способностями, своими или партнера.
Факторы, связанные с текущей ситуацией женщины (контекстуальные факторы), которые могут влиять на половую функцию, включают:
Самооценка: Например, у женщины может быть низкая сексуальная самооценка вследствие негативного представления о своем теле, недержания мочи, проблем с фертильностью, хирургического удаления молочной железы, матки или другой части тела, связанной с сексуальной функцией.
Отношения: Женщины могут не доверять своему партнеру или могут иметь негативные чувства к нему. Партнер может казаться им менее привлекательным, чем на более раннем этапе отношений.
Окружение: Обстановка может быть не эротичной, не располагающей к уединению и недостаточно безопасной для сексуального выражения.
Культура: Женщины могут быть из культурной среды, которая ограничивает сексуальное выражение или активность. Культурная среда иногда заставляет женщин испытывать стыд или чувство вины за сексуальность. Женщины и их партнеры могут быть из культур, которые по-разному рассматривают определенные сексуальные практики.
Отвлекающие факторы или эмоциональный стресс: Семья, работа, финансовые и другие вопросы могут занимать женщину и тем самым препятствовать половому возбуждению.
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Физические факторы
Различные физические заболевания, гормоны, лекарственные препараты и незаконные наркотики могут приводить к сексуальной дисфункции или способствовать ее развитию. Возрастные гормональные изменения или гормональные изменения в результате какого-либо расстройства также могут мешать.
После менопаузы изменения во влагалище и мочевыводящих путях (так называемый мочеполовой синдром менопаузы могут повлиять на сексуальную функцию. Например, ткани влагалища могут становиться тонкими, сухими и неэластичными после наступления менопаузы, поскольку уровень эстрогена снижается. Это заболевание, именуемое вульвовагинальной атрофией (или атрофическим вагинитом), может делать половой акт болезненным. Симптомы со стороны мочевыводящих путей, которые могут возникать в менопаузе, включают неотложную потребность в мочеиспускании (неотложном мочеиспускании) и частые инфекции мочевыводящих путей.
Аналогичные симптомы также могут возникнуть в результате удаления обоих яичников и гормональных изменений, которые возникают после рождения ребенка (послеродовое состояние).
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), разновидность антидепрессантов, часто вызывают проблемы с сексуальной функцией. Эти лекарственные препараты могут способствовать развитию сексуальной дисфункции нескольких типов.
Алкоголь может также вызвать проблемы с сексуальной функцией.
Что влияет на сексуальную функцию у женщин?
Тип
Фактор
Психологические факторы
Насилие (эмоциональное, физическое или сексуальное) в детстве или в подростковом возрасте
тревожность.
Депрессия
Страх интимных отношений
Страх утратить контроль
Страх потерять партнера
Высокие ожидания в отношении себя
Заниженная самооценка
Беспокойство о неспособности испытывать оргазм или о сексуальных способностях партнера
Беспокойство о нежелательных последствиях секса (например, нежелательной беременности или инфекциях, передающихся половым путем)
Ситуативные факторы
Низкая сексуальная самооценка, которая может быть следствием негативного представления о своем теле, недержания мочи, проблем с фертильностью, хирургическим удалением молочной железы, матки или другой части тела, связанной с сексуальной функцией
Культурное наследие, которое ограничивает сексуальное выражение или активность
Отвлекающие факторы или эмоциональный стресс
Проблемы в отношениях
Обстановка, которая не способствует сексуальной активности
Физические факторы
Патологии половых органов (например, врожденные пороки, рубцы после хирургического вмешательства или лучевой терапии)
Грудное вскармливание
Изменения кожи вокруг отверстия влагалища (например, склеротический атрофический лишай)
Клиторэктомия (женское обрезание)
Мочеполовой синдром менопаузы (изменения во влагалище и мочевыводящих путях, которые могут возникать в менопаузе, включая истончение тканей влагалища и непреодолимую потребность в мочеиспускании)
Повышенное артериальное давление
Инфекционные заболевания половых органов (например, генитальный герпес) или влагалищные инфекции
Утомляемость
Гиперпролактинемия (высокий уровень пролактина – гормона, вырабатываемого гипофизом)
Повреждение нервов (например, в результате сахарного диабета, рассеянного склероза, периферической нейропатииили нарушений со стороны спинного мозга)
Пролапс тазовых органов (выпадение органа малого таза, например, влагалища или матки)
Физическая инвалидность
Слабое здоровье
Преждевременная менопауза (недостаточность яичников)
инфекции, передающиеся половым путем;
Некоторые заболевания головного и спинного мозга, например, рассеянный склероз
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ (когда человек продолжает использовать вещество, несмотря на проблемы, вызванные его использованием)
Хирургическое удаление обоих яичников у женщин в пременопаузе
Лекарственные препараты и другие вещества
Алкоголь
Определенные антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Антигистаминные препараты
Бета-блокаторы (используются для лечения повышенного артериального давления или заболеваний сердца) и другие лекарственные препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления
Агонисты гонадотропин-высвобождающего гормона (используемые для лечения бесплодия)
Диагностика
Беседа с женщиной и иногда ее партнером
Обследование органов малого таза
Сексуальная дисфункция обычно диагностируется, когда симптомы присутствуют в течение не менее 6 месяцев и вызывают значительный дискомфорт. Некоторые женщины могут не быть расстроены или обеспокоены снижением или отсутствием сексуального желания, интереса, возбуждения или оргазма. В этих случаях заболевание не диагностируется.
Сексуальную дисфункцию у женщины можно охарактеризовать минимум одним из следующих факторов:
болью во время полового акта;
потерей сексуального желания;
нарушением возбуждения;
неспособностью к достижению оргазма.
Диагностика сексуальной дисфункции часто включает подробный опрос женщины, а иногда и ее партнера. Врачи сначала просят женщину описать проблему своими словами. Затем врачи спрашивают о следующем:
Симптомы
Другие расстройства
перенесенные гинекологические и акушерские процедуры;
травмы тазовой области;
сексуальная травма;
употребление запрещенных наркотиков;
отношения с ее партнером;
проблемы с половой функцией у ее партнера;
Настроение
самооценка;
отношения в детстве;
прошлый сексуальный опыт;
черты личности (например, способность доверять, склонность к тревоге и потребность в ощущении контроля).
Врачи выполняют обследование органов малого таза для выявления аномалий наружных и внутренних половых органов, включая вульву, влагалище и шейку матки. Врачи часто могут определить, откуда исходит боль. Некоторым женщинам, которые отмечают боль во время полового акта или имеют сексуальную травму в анамнезе, трудно пройти обследование органов малого таза. Этот вопрос можно обсудить с врачом перед обследованием. Некоторые стратегии, позволяющие сделать обследование органов малого таза более переносимым, включают следующие:
Женщина и ее врач могут обсудить обследование до его начала и договориться о том, как общаться во время обследования.
Женщина может держать зеркало, чтобы видеть, что видит во время обследования врач, что дает врачу возможность показать ей все обнаруженные проблемы.
Женщина может положить свою руку на руку врача, чтобы во время обследования у нее было больше возможностей контролировать ситуацию.
Однако если подозревается инфекция, передающаяся половым путем, или другая инфекция (например, молочница или бактериальный вагиноз), то во влагалище может быть введено зеркало, позволяющее осмотреть его и шейку матки (как это делается при проведении анализа по Папаниколау, или Пап-теста), а также взять образец жидкости из влагалища или шейки матки с последующим направлением его в лабораторию на анализ.
Лечение
Лечение причин боли во время полового акта
Лекарственные препараты, включая препараты гормональной терапии
Физиотерапия на органы малого таза
Иногда — личная или парная психотерапия или сексуальная терапия
Некоторые методы лечения зависят от причины сексуальной дисфункции. Тем не менее, некоторые общие меры могут помочь, независимо от причины:
Обоим партнерам важно узнать об анатомии женщины и способах повышения ее либидо или возбуждения.
Улучшение общения между женщиной и ее партнером, в том числе беседы о сексе
Поощрение доверия, уважения и эмоциональной близости между партнерами: Эти качества могут быть развиты с профессиональной помощью или без нее. Пары могут нуждаться в помощи в плане обучения разрешению конфликтов, которые могут мешать их отношениям.
Выделение времени для совместного времяпровождения, которое не связано с сексуальной активностью: Пары, которые регулярно разговаривают друг с другом, больше хотят заниматься сексом и наслаждаются им.
Выделение времени и места для сексуальной активности: женщины могут думать о других видах деятельности или отвлекаться на них (включая работу, домашние обязанности или детей). Место должно быть уединенным, если женщина боится, что кто-нибудь может войти или помешать. Следует выделить достаточное время и создать обстановку, способствующую сексу.
Занятие различными видами сексуальной активности: Например, предварительные ласки (поглаживания и поцелуи эрогенных зон и прикосновения к половым органам) улучшают интимные отношения и уменьшают тревогу.
Принятие мер по предотвращению нежелательных последствий: Такие меры особенно полезны, когда страх перед беременностью или инфекциями, передающимися половым путем, подавляет желание.
Практика сосредоточения: сосредоточение включает обучение концентрации внимания на том, что происходит в данный момент, без оценки и контроля происходящего. Сосредоточение помогает женщине освободиться от отвлекающих факторов и обратить внимание на ощущения во время сексуальной активности. Ресурсы по обучению сосредоточению доступны в Интернете.
Даже просто получения информации о том, что требуется для здоровой сексуальной реакции, может быть достаточно, чтобы помочь женщине изменить свое мышление и поведение. Тем не менее, часто требуется более одного курса лечения, поскольку у многих женщин имеется несколько сексуальных дисфункций. Иногда требуется многопрофильная группа специалистов, в том числе семейные врачи, гинекологи, анальгезиологи, психотерапевты, сексологи и/или, если необходимо, физиотерапевты.
Лекарственные препараты
Терапия эстрогеном может использоваться для лечения сексуальной дисфункции у женщин с мочеполовым синдромом менопаузы. Если у женщины есть только вагинальные симптомы и симптомы со стороны мочеполовой системы, врачи обычно назначают формы эстрогена, которые вводятся во влагалище в виде крема (с помощью пластмассового аппликатора), в виде таблеток или кольца. Крем с эстрогеном также можно наносить наружно на вульву. Эти препараты позволяют эффективно лечить симптомы, которые влияют на влагалище (такие как сухость и истончение влагалища, неотложная потребность в мочеиспускании и частые инфекции мочевыводящих путей), но они не помогают при изменении настроения, приливах или нарушениях сна.
Прастерон (синтетическая форма дегидроэпиандростерона [ДГЭА]), вводимый в виде суппозитория во влагалище, также может уменьшить сухость влагалища и сделать секс менее болезненным у женщин в постменопаузе.
Оспемифен (селективный модулятор эстрогеновых рецепторов) может использоваться для лечения мочеполового синдрома менопаузы у женщин, которые не могут применять вагинальную гормональную терапию.
Поскольку селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, один из видов антидепрессантов) могут способствовать развитию нескольких видов сексуальной дисфункции, может помочь замена препарата другим антидепрессантом (например, бупропионом, моклобемидом, миртазапином и дулоксетином), который в меньшей степени нарушает сексуальные реакции. Кроме того, прием бупропиона совместно с СИОЗС может лучше сказаться на сексуальной функции, нежели прием только СИОЗС. Некоторые данные свидетельствуют о том, что если женщина перестает испытывать оргазм после начала приема СИОЗС, силденафил (используемый для лечения эректильной дисфункции) может помочь ей снова испытывать оргазм. Однако силденафил обычно не рекомендуют, поскольку доказательства его эффективности у женщин не ясны.
Принимающим системную дозу эстрогена и прогестагена женщинам в постменопаузе, которые страдают расстройством сексуального интереса/возбуждения, может помочь добавление тестостерона (в виде таблеток или крема, наносимого на кожу). Однако применение тестостерона для этой цели считается экспериментальным, и женщины должны обсудить риски и пользу со своим врачом. У женщин, принимающих тестостерон, врачи должны регулярно проверять наличие побочных эффектов, таких как угревая сыпь, чрезмерный рост волос (гирсутизм) и развитие мужских характеристик (вирилизация).
Психологические методы лечения
Женщинам с сексуальными проблемами могут помочь психологические методы лечения. Например, когнитивно-поведенческая терапия может помочь женщинам распознать негативное представление о себе, появившееся вследствие болезни или бесплодия. Когнитивная терапия, основанная на сосредоточении, сочетает в себе когнитивно-поведенческую терапию с практикой сосредоточения. Как и при когнитивно-поведенческой терапии, женщинам рекомендуется определить негативные мысли. Затем женщина должна просто изучить эти мысли и признать, что это всего лишь мысли, которые могут не соответствовать действительности. Данный подход может сделать такие мысли менее отвлекающими и разрушительными. Когнитивная терапия, основанная на сосредоточении, может использоваться для лечения расстройства сексуального интереса/возбуждения, а также боли, которая возникает, когда на вход во влагалище оказывается давление (провоцируемая вестибулолдиния, разновидность генитально-тазовой боли/нарушения проникновения).
Когда сексуальная функция нарушена из-за проблем, возникших в детстве (например, сексуальная травма), может потребоваться более глубокая психотерапия.
Для улучшения общения или решения проблем в отношениях может быть полезна парная терапия. Сексуальная терапия часто помогает женщинам и их партнерам решать проблемы, которые влияют на их сексуальную жизнь, например, специфические сексуальные проблемы и взаимоотношения друг с другом.
Другие виды лечения
Некоторые виды физиотерапии могут быть полезны для женщин с синдромом генитально-тазовой боли/нарушением проникновения.
Физиотерапевты могут использовать несколько методов растяжения и расслабления напряженных мышц малого таза:
Мобилизацию мягких тканей и миофасциальное расслабление: Использование различных движений (например, ритмическое потуживание или массаж) для надавливания на пораженные мышцы или ткани, которые охватывают мышцы (миофасциальные зоны)
Давление на триггерные точки: Применение давления к очень чувствительным участкам пораженных мышц, которые могут находиться в месте начала боли (триггерные точки)
Электрическая стимуляция: Применение слабого электрического тока через устройство, расположенное в отверстии влагалища
Тренировка мочевого пузыря и дополнительная тренировка кишечника: Соблюдение строгого режима мочеиспускания и рекомендации упражнений для укрепления мышц вокруг уретры и ануса, иногда с биологической обратной связью
Терапевтическое ультразвуковое исследование: Применение энергии (вырабатываемой высокочастотными звуковыми волнами) к пораженным мышцам (увеличение притока крови к участку, усиление заживления и расслабление напряженных мышц)
Если напряженные тазовые мышцы делают половой акт болезненным, женщины могут вводить самодилататоры, отпускаемые по рецепту и без него для растяжения и снижения чувствительности влагалища. После этого половой акт может стать более комфортным.
Влагалищные смазки и увлажняющие средства могут уменьшить сухость влагалища, которая вызывает боль во время полового акта. Эти виды лечения включают масла на основе пищевых продуктов (например, кокосовое масло), смазки на силиконовой основе и продукты на водной основе. Смазки на водной основе быстро высыхают и могут потребовать повторного применения, но они предпочтительнее вазелина и других смазок на масляной основе. Смазки на масляной основе могут повредить латексные противозачаточные средства, например, презервативы и диафрагмы. Они не должны использоваться совместно с презервативами. Смазки на силиконовой основе, как и смазки на водной основе, могут использоваться с презервативами и диафрагмами. Женщины могут узнать у врача, какой тип смазки лучше всего подходит для них.
В зависимости от типа дисфункции, возможно обучение сексуальным навыкам (например, инструкции по мастурбации) или упражнения для облегчения общения с партнером в отношении сексуальных потребностей и предпочтений.
Такие устройства, как вибраторы или устройства для всасывания клитора, могут использоваться женщинами с расстройствами сексуального интереса/возбуждения или нарушениями оргазма, но имеется мало доказательств их эффективности. Многие из этих продуктов доступны в аптеках без рецепта.
Взгляд на старение: Сексуальная дисфункция у женщин старшего возраста
Основной причиной, по которой женщины старшего возраста отказываются от секса, является отсутствие сексуально активного партнера. Тем не менее, возрастные изменения, особенно в связи с менопаузой, могут привести к тому, что женщины чаще испытывают сексуальную дисфункцию. Кроме того, заболевания, которые могут препятствовать половой функции, такие как сахарный диабет, атеросклероз, инфекции мочевыводящих путей и артрит, становятся более распространенными с возрастом. Однако эти изменения не должны ставить крест на сексуальной активности и удовольствии, и не все сексуальные дисфункции у женщин старшего возраста вызваны возрастными изменениями.
У женщин старшего возраста, как и у более молодых женщин, наиболее частой проблемой является снижение сексуального интереса.
После наступления менопаузы вырабатывается меньше эстрогена.
У женщин вырабатывается все меньше и меньше тестостерона, начиная с возраста после 30 лет, и выработка тестостерона заканчивается в возрасте примерно 70 лет. Неизвестно, приводит ли это снижение к уменьшению сексуального интереса и реакции.
Другие проблемы могут нарушать половую функцию. Например, женщины старшего возраста могут быть огорчены изменениями в своем теле, вызванными заболеваниями, хирургическим вмешательством или старением самим по себе. У них могут быть культурные представления о том, что половое влечение и фантазии являются неприемлемыми или постыдными в старшем возрасте. Они могут быть обеспокоены общим состоянием здоровья или половой функцией своего партнера.
Многие пожилые женщины интересуются сексом. Женщины старшего возраста не должны считать, что сексуальная дисфункция является нормальной для старшего возраста. Если сексуальная дисфункция их беспокоит, они должны поговорить с врачом. Во многих случаях лечение заболевания (в том числе депрессии), прекращение приема или замена лекарственного препарата, получение большего количества информации о сексуальной функции или общение с медицинским работником или консультантом может дать положительный эффект.
Сухость влагалища или болезненный половой акт в связи с менопаузой можно лечить с помощью вагинальной гормональной терапии, включающей низкие дозы эстрогена (в виде крема, таблетки или кольца) или дегидроэпиандростерона (ДГЭА, в виде суппозитория). Эстроген можно принимать внутрь или наносить на кожу в виде пластыря или геля, но эти формы эстрогена влияют на весь организм и обычно используются только в том случае, если у женщины также присутствуют другие симптомы менопаузы (например, приливы) и обычно не назначаются женщинам старше 60 лет. Эстроген имеет потенциальные риски (в том числе образование сгустков крови и несколько повышенный риск развития рака молочной железы), а также преимущества, поэтому женщины должны поговорить со своим врачом о рисках и пользе, прежде чем начать его принимать.
Иногда тестостерон назначают перорально в дополнение к терапии эстрогеном, если все другие меры неэффективны, но назначать эту комбинацию не рекомендуется. Он до сих пор считается экспериментальным препаратом, и безопасность долгосрочного применения неизвестна.