Сексуальное насилие и изнасилование

Физикальное обследование, включая обследование органов малого таза

С согласия жертвы проводятся анализы для сбора доказательств и выявления инфекций, передающихся половым путем.

Тест на беременность

Если человек стал жертвой изнасилования, важно тщательное медицинское обследование. По возможности люди, которые подверглись изнасилованию или сексуальному насилию, помещаются в кризисный центр по оказанию помощи жертвам сексуального насилия, где помощь оказывает обученный и заботливый персонал, например, медсестры, специализирующиеся на проблемах сексуального насилия (SANE). Центр может располагаться в отделении неотложной помощи больницы или как отдельное здание. В некоторых регионах существуют группы реагирования на сексуальное насилие (SART), в работе которых участвуют люди, работающие в сфере здравоохранения, судебной медицины, местный кризисный центр по работе с жертвами изнасилования, правоохранительные органы и прокуратура.

Группа по оказанию помощи при сексуальном насилии объясняет процедуры (физикальное обследование и другие исследования) для сбора доказательств, которые могли бы в конечном итоге сделать возможным уголовное преследование, и жертва решает, давать ли на них свое согласие. Следует разъяснить преимущества и недостатки подобных действий. Давая согласие, жертва не должна испытывать давления.

Если жертва решает начать судебное разбирательство, медицинский работник по закону обязан уведомить о случившемся полицию и обследовать жертву. В ходе осмотра могут быть получены доказательства для привлечения насильника к уголовной ответственности. Улики будут более убедительными, если жертва изнасилования незамедлительно поедет в больницу, не принимая душ или ванну, не чистя зубы, не обрезая ногти, не меняя одежду и по возможности не сходив в туалет. Медицинская документация, полученная по результатам такого осмотра, иногда используется в суде в качестве улики. Однако медицинская документация не передается до тех пор, пока жертва не даст на то своего письменного согласия или не будет выдана повестка в суд. Документация также может помочь жертве вспомнить подробности изнасилования, если позже потребуются показания жертвы.

Сразу же после изнасилования жертвы могут сомневаться или бояться проходить медицинский осмотр. Медицинская группа делает все возможное, чтобы пациент чувствовал себя комфортно и безопасно.

Перед каждым этапом обследования медицинский работник объясняет, что будет сделано, и просит у жертвы разрешения на продолжение. Жертве не следует стесняться задавать любые вопросы об осмотре и его цели. Жертва также должна иметь возможность свободно отказаться от любой части обследования.

Медицинский работник обычно просит жертву описать события, чтобы легче ориентироваться при осмотре и назначении лечения. Однако беседа об изнасиловании часто внушает страх и беспокойство. Жертва может попросить предоставить подробное описание произошедшего позже, после того, как ей окажут всю необходимую на данный момент помощь. В первую очередь, возможно, жертве будет необходимо обработать полученные травмы и дать время, чтобы успокоиться.

Когда жертва будет в состоянии отвечать на вопросы, врач задает пострадавшему вопросы об изнасиловании, например:

Какие части тела пострадали (влагалище, рот и/или прямая кишка)?

Была ли эякуляция (выделения спермы)?

Использовался ли презерватив?

Угрожал ли преступник, использовал ли оружие, вел ли себя злонамеренно?

Как выглядел преступник?

Чтобы помочь определить вероятность беременности, врач спрашивает у женщины, когда у нее была последняя менструация и использует ли она средства контрацепции. Чтобы помочь интерпретировать анализы образцов спермы, врач спрашивает жертву о недавних возможных половых контактах, произошедших до изнасилования, и если таковые были, то когда.

Врач фиксирует телесные повреждения, такие, как порезы и царапины, а также может обследовать половые органы и анус на предмет повреждений. Телесные повреждения фотографируются. Поскольку некоторые травмы, такие, как синяки, проявляются позже, спустя некоторое время может быть сделан второй комплект фотографий. Для выявления едва заметных травм половых органов может быть проведена кольпоскопия. При кольпоскопии влагалище и шейка матки и/или задний проход обследуются с помощью увеличивающего инструмента.