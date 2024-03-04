Сексуальное насилие и изнасилование

Сексуальное насилие — это любой тип сексуальной активности или контакта, на который человек не дает согласия. Сексуальное насилие, в том числе изнасилование, может привести к физической травме, заболеванию или психологической травме. Выживших следует обследовать на предмет наличия травмы, инфекций, передающихся половым путем, беременности, острых или посттравматических стрессовых расстройств; их просят дать разрешение на проведение обследования для сбора доказательств. Лечение включает профилактику инфекций и психиатрическую помощь.
У жертв сексуального насилия могут быть разрывы половых органов или ануса, порезы и синяки, расстройство психики и проблемы со сном.
Существует риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, инфицирования ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) и наступления беременности.
Люди, которые подверглись изнасилованию, должны пройти полное обследование в центре, укомплектованном специально обученным персоналом (кризисный центр по оказанию помощи жертвам изнасилования).
Зачастую может потребоваться лечение физических травм, вакцинация и назначение антибиотиков для предотвращения инфекции, экстренная контрацепция, консультирование и психотерапия.
По возможности члены семьи и близкие друзья должны встретиться с сотрудником кризисного центра по оказанию помощи жертвам изнасилования, чтобы обсудить, как поддержать жертву изнасилования.
Изнасилованием обычно считается любое проникновение во влагалище или задний проход любой частью тела или предметом, или проникновение в рот половым органом другого человека, когда человек не дает или не может дать на это согласие (половой контакт без обоюдного согласия). Согласие не может быть дано человеком, который недееспособен (поскольку он находится в состоянии опьянения или имеет психические или физические ограничения). Применительно к лицам, не достигшим совершеннолетия, проникновение во влагалище, анус или рот, вне зависимости их согласия жертвы, считается изнасилованием (изнасилование по статутному праву).
Как правило, изнасилование является выражением агрессии, гнева или потребности во власти и контроле, не являясь сексуально мотивированным. Многие люди, которые подверглись изнасилованию, также получают побои и/или травмы.
Сексуальное насилие является более широким термином. Им считают любой тип сексуальной активности или контакта, на который человек не дает согласия. Сексуальное насилие может включать использование силы и угроз для принуждения к любому сексуальному контакту. Жертва — это человек, который не дает согласия или не может дать согласие по причине недееспособности.
Жертвами изнасилования и сексуального насилия могут быть люди любого пола. Тем не менее, самые высокие показатели изнасилования и сексуального насилия регистрируются в отношении женщин и девочек. Согласно официальным оценкам, в Соединенных Штатах Америки частота случаев изнасилования в течение жизни составляет 19,3 % у женщин и 1,7 % у мужчин. Доля зарегистрированных случаев, вероятно, ниже, чем их фактическое количество.
Симптомы и последствия изнасилования и сексуального насилия
Симптомы и осложнения изнасилования и сексуального насилия могут включать следующие:
физические травмы;
психологическая травма;
Беременность
Физические травмы, нанесенные в результате изнасилования, могут включать травмы ануса или гениталий (в том числе разрывы в верхней части влагалища), а также травмы других частей тела (такие как синяки, кровоподтеки вокруг глаз, порезы и царапины). Изнасилование также может иметь долгосрочные последствия для физического здоровья.
Психологические эффекты сексуального насилия нередко более разрушительны, чем физические.
Немедленное воздействие
Сразу после сексуального насилия поведение жертвы может варьироваться от разговорчивости, напряженности, плача и дрожи до шока и отрицания, безэмоциональности и отрешенности. Отсутствие эмоций редко означает отсутствие озабоченности. Это скорее способ уйти от мыслей от том, что случилось или способ контролировать эмоции. Жертва также может демонстрировать мало эмоций или их отсутствие в связи с физическим истощением или эмоциональной нечувствительностью.
Обычно жертвы сексуального насилия чувствуют страх, тревогу и раздражение. Они также могут испытывать гнев, депрессию, смущение, стыд или чувство вины (размышляя о том, могли ли они каким-то образом спровоцировать изнасилование или что-то предпринять, чтобы избежать его). Их страх может быть направлен на их самих, либо ошибочно направлен на персонал больницы или членов семьи.
Распространенным явлением являются проблемы со сном и ночные кошмары.
У жертв могут развиться симптомы стресса (так называемые острое стрессовое расстройство). Острое стрессовое расстройство может диагностироваться при наличии симптомов в течение от 3 дней до 1 месяца после изнасилования. Жертва может быть не в состоянии вспомнить важные моменты события. Этот тип потери памяти (диссоциативная амнезия) является симптомом острого стрессового расстройства или посттравматического стрессового расстройства.
Посттравматическое стрессовое расстройство
У большинства жертв симптомы существенно ослабевают в течение нескольких месяцев.
У некоторых жертв развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Этот диагноз ставится в случае, если симптомы ПТСР:
сохраняются более одного месяца
серьезно влияют на социальную активность жертвы и ее работу
не вызваны другой медицинской проблемой или применением психоактивных веществ
Симптомы ПТСР включают следующее
повторное переживание травмы (например. в виде воспоминаний, навязчивых и огорчительных мыслей или образов)
избегание ситуаций, мыслей и чувств, связанных с травмой
наличие проблем с мышлением и настроением (например, чувство ответственности за сексуальное насилие или неспособность к положительным чувствам)
неспособность запоминать важные компоненты явления
чрезмерная настороженность к признакам опасности и чрезмерная пугливость
чувства чрезмерного напряжения, суетливость, раздражительность, неспособность расслабиться
проблемы с концентрацией и сном
У многих жертв, у которых развивается ПТСР, также развивается депрессия и/или другие психические расстройства, такие как расстройство злоупотребления психоактивными веществами.
Риск инфекции или беременности
После изнасилования существует риск заражения инфекциями, передающимися половым путем (такими как гонорея, трихомониаз, хламидиоз, инфекция, вызванная вирусом папилломы человека, и сифилис), гепатитом B, гепатитом C и бактериальным вагинозом. Особую озабоченность вызывает инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), но вероятность инфицирования этим вирусом при единственном половом контакте низка.
После изнасилования женщина также может забеременеть.
Обследование при изнасиловании и сексуальном насилии
Физикальное обследование, включая обследование органов малого таза
С согласия жертвы проводятся анализы для сбора доказательств и выявления инфекций, передающихся половым путем.
Тест на беременность
Если человек стал жертвой изнасилования, важно тщательное медицинское обследование. По возможности люди, которые подверглись изнасилованию или сексуальному насилию, помещаются в кризисный центр по оказанию помощи жертвам сексуального насилия, где помощь оказывает обученный и заботливый персонал, например, медсестры, специализирующиеся на проблемах сексуального насилия (SANE). Центр может располагаться в отделении неотложной помощи больницы или как отдельное здание. В некоторых регионах существуют группы реагирования на сексуальное насилие (SART), в работе которых участвуют люди, работающие в сфере здравоохранения, судебной медицины, местный кризисный центр по работе с жертвами изнасилования, правоохранительные органы и прокуратура.
Группа по оказанию помощи при сексуальном насилии объясняет процедуры (физикальное обследование и другие исследования) для сбора доказательств, которые могли бы в конечном итоге сделать возможным уголовное преследование, и жертва решает, давать ли на них свое согласие. Следует разъяснить преимущества и недостатки подобных действий. Давая согласие, жертва не должна испытывать давления.
Если жертва решает начать судебное разбирательство, медицинский работник по закону обязан уведомить о случившемся полицию и обследовать жертву. В ходе осмотра могут быть получены доказательства для привлечения насильника к уголовной ответственности. Улики будут более убедительными, если жертва изнасилования незамедлительно поедет в больницу, не принимая душ или ванну, не чистя зубы, не обрезая ногти, не меняя одежду и по возможности не сходив в туалет. Медицинская документация, полученная по результатам такого осмотра, иногда используется в суде в качестве улики. Однако медицинская документация не передается до тех пор, пока жертва не даст на то своего письменного согласия или не будет выдана повестка в суд. Документация также может помочь жертве вспомнить подробности изнасилования, если позже потребуются показания жертвы.
Сразу же после изнасилования жертвы могут сомневаться или бояться проходить медицинский осмотр. Медицинская группа делает все возможное, чтобы пациент чувствовал себя комфортно и безопасно.
Перед каждым этапом обследования медицинский работник объясняет, что будет сделано, и просит у жертвы разрешения на продолжение. Жертве не следует стесняться задавать любые вопросы об осмотре и его цели. Жертва также должна иметь возможность свободно отказаться от любой части обследования.
Медицинский работник обычно просит жертву описать события, чтобы легче ориентироваться при осмотре и назначении лечения. Однако беседа об изнасиловании часто внушает страх и беспокойство. Жертва может попросить предоставить подробное описание произошедшего позже, после того, как ей окажут всю необходимую на данный момент помощь. В первую очередь, возможно, жертве будет необходимо обработать полученные травмы и дать время, чтобы успокоиться.
Когда жертва будет в состоянии отвечать на вопросы, врач задает пострадавшему вопросы об изнасиловании, например:
Какие части тела пострадали (влагалище, рот и/или прямая кишка)?
Была ли эякуляция (выделения спермы)?
Использовался ли презерватив?
Угрожал ли преступник, использовал ли оружие, вел ли себя злонамеренно?
Как выглядел преступник?
Чтобы помочь определить вероятность беременности, врач спрашивает у женщины, когда у нее была последняя менструация и использует ли она средства контрацепции. Чтобы помочь интерпретировать анализы образцов спермы, врач спрашивает жертву о недавних возможных половых контактах, произошедших до изнасилования, и если таковые были, то когда.
Врач фиксирует телесные повреждения, такие, как порезы и царапины, а также может обследовать половые органы и анус на предмет повреждений. Телесные повреждения фотографируются. Поскольку некоторые травмы, такие, как синяки, проявляются позже, спустя некоторое время может быть сделан второй комплект фотографий. Для выявления едва заметных травм половых органов может быть проведена кольпоскопия. При кольпоскопии влагалище и шейка матки и/или задний проход обследуются с помощью увеличивающего инструмента.
Исследования и сбор доказательств
Для взятия образцов спермы и других выделений в качестве улик используется тампон. Также собираются дополнительные образцы, такие, как образцы волос, крови или кожи преступника (иногда их находят под ногтями жертвы). Иногда делается тестирование образцов на ДНК для идентификации преступника. Некоторые предметы одежды жертвы могут взять в качестве доказательств.
С согласия жертвы делается анализ крови и мочи для выявления инфекций, в том числе ВИЧ.
Если первоначальные результаты анализов на беременность и инфекции, передающиеся половым путем, отрицательные, или если жертва отказалась от лечения инфекций, передающихся половым путем, жертва проходит повторный анализ:
Через 1 неделю: гонорея, хламидиоз и трихомониаз
Через 2 недели: Беременность
Через 4–6 недель: сифилис и ВИЧ-инфекция
Через 3 месяца: сифилис, гепатит и ВИЧ-инфекция
Через 6 недель для выявления папилломавирусной инфекции человека (ВИЧ) берется мазок по Папаниколау (Пап-тест).
Обычно тест на беременность для измерения уровня хорионического гонадотропина человека в моче выполняется во время первоначального осмотра женщин, подвергшихся изнасилованию, для выявления уже имеющейся беременности. Если результаты отрицательные, то тест повторяют в течение 2 недель, чтобы выявить беременность, которая могла наступить в результате изнасилования.
Если жертва не может вспомнить события, произошедшие во время изнасилования, врачи могут проверить, есть ли признаки того, что насильник использовал наркотик изнасилования, например, флунитразепам, который относится к группе бензодиазепинов, или гамма-гидроксибутират, запрещенный рекреационный наркотик. Проведение анализов на запрещенные наркотики и алкоголь является спорным вопросом, поскольку признаки интоксикации могут быть использованы для дискредитации жертвы.
При тяжелых разрывах влагалища, особенно у детей, может быть проведена лапароскопия. При лапароскопии гибкий зонд с оптической системой вводят во влагалище или другие органы, чтобы их можно было обследовать непосредственно.
Лечение последствий изнасилования и сексуального насилия
Лечение любых телесных повреждений
Применение лекарственных препаратов и иногда вакцин для профилактики инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции
Экстренная контрацепция по желанию женщины
Психологическая поддержка или оперативные меры
После проведения осмотра жертве предоставляется возможность помыться, сменить одежду, прополоскать рот и при необходимости сходить в туалет.
Все телесные повреждения обрабатываются. Может потребоваться хирургическая обработка разрывов на половых органах или анусе.
Посттравматическое стрессовое расстройство можно эффективно лечить с помощью психотерапии и медикаментозной терапии.
Оказание психологической поддержки
Медицинский работник объясняет жертве, какие бывают распространенные психологические реакции после сексуального насилия (такие как чрезмерная тревожность, страх или чувство вины). Эта информация может помочь жертве принять свою реакцию и справиться с ней. Клиницисты также заверяют жертву, что насилие произошло не по их вине, и обеспечивают общую поддержку.
Как только это станет возможным, с жертвой встречается представитель кризисного центра, прошедший подготовку по оказанию помощи жертвам изнасилования. Жертву направляют в кризисный центр по оказанию помощи жертвам изнасилования, если он расположен на территории больницы. В этом центре может быть предоставлена необходима медицинская, психологическая и юридическая поддержка. Обсуждение изнасилования и отношения жертвы к нему может помочь ей прийти в себя.
Если после изнасилования симптомы у жертв сохраняются, их можно направить к психологу, социальному работнику или психиатру.
Члены семьи и друзья могут испытывать чувства, похожие на чувства жертвы, такие, как тревога, гнев или вина. Они могут абсурдно упрекать жертву. Таким образом, помимо своих собственных чувств, жертва изнасилования может столкнуться с отрицательными, иногда осуждающими или другими негативными реакциями членов семьи и друзей, а также должностных лиц. Эти реакции могут мешать восстановлению. Члены семьи или близкие друзья могут получить пользу от встречи с представителем кризисного центра по оказанию помощи жертвам изнасилования или отдела оценки сексуальных нападений, чтобы обсудить свои чувства и то, как они могут помочь жертве. Обычно полезнее всего с пониманием выслушать жертву, без выражения сильных чувств по поводу сексуального насилия. Обвинения или критика в адрес жертвы могут помешать восстановлению.
Совместная поддержка медицинских работников, друзей и членов семьи может быть спасительна для жертвы.
Профилактика или лечение инфекций
Инфекции, передающиеся половым путем, лечат с помощью антибиотиков.
Если женщина не вакцинирована от гепатита B, ей вводят одну дозу вакцины против гепатита В сразу и еще две дозы через 1 месяц и 6 месяцев после введения первой дозы.
Вакцина против ВПЧ вводится после изнасилования людям в возрасте от 9 до 26 лет, если они не вакцинированы или вакцинированы не полностью.
При положительных результатах анализа на ВИЧ-инфекцию жертва, вероятно, уже была ВИЧ-инфицирована до изнасилования, поскольку ВИЧ-инфекцию, заражение которой произошло при половом акте, обычно можно выявить лишь какое-то время спустя (от 9 дней до 6 месяцев). При положительных результатах анализа на ВИЧ-инфекцию немедленно начинается лечение ВИЧ.
При отрицательных результатах анализа на ВИЧ, этот анализ повторяют несколько раз в течение последующих нескольких месяцев.
Жертве могут предложить лекарственные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции. В среднем вероятность развития ВИЧ-инфекции после изнасилования неизвестным нападавшим является низкой. Риск может быть выше в любом из следующих случаев:
Совокупление в задний проход
Кровотечение (у нападавшего или у жертвы)
Изнасилование мужчины мужчиной
Изнасилование несколькими нападавшими (такое может происходить с мужчинами в тюрьме)
Изнасилование, которое произошло в районах необычно высокого распространения ВИЧ-инфекции
Профилактическое лечение ВИЧ-инфекции является наиболее эффективным, если начать его не позднее чем через 4 часа после проникновения, и его не следует начинать, если с момента проникновения прошло более 72 часов.
Предотвращение беременности
Экстренная контрацепция предоставляется, если женщина хочет ее использовать, и у нее отрицательный результат теста на беременность. Обычно она представляет собой немедленный прием внутрь высокой дозы гормонального препарата с приемом дополнительной дозы через 12 часов.
В плане профилактики беременности также эффективна установка внутриматочной спирали (ВМС) в течение 5 дней после изнасилования.
Если беременность является результатом изнасилования, врачи консультируют женщин по поводу имеющихся у них вариантов, включая продолжение беременности или ее прерывание.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Министерство по делам ветеранов США: Национальный центр исследований посттравматического стрессового расстройства (ПТСР): На этом веб-сайте представлены ссылки на общую информацию о ПТСР, типах травм и проблемах, которые могут возникнуть в результате ПТСР, таких как хроническая боль, депрессия и проблемы со сном.
RAINN (Национальная сеть вопросам изнасилования, жестокого обращения и инцеста): RAINN предоставляет ресурсы и услуги кризисной поддержки через свой веб-сайт и Национальную горячую линию по вопросам сексуального насилия по телефону (800) 656-HOPE (4673)
Национальный ресурсный центр по вопросам сексуального насилия (NSVRC): NSVRC предоставляет информацию об исследованиях и инструменты активистам, работающим над прекращением сексуальных домогательств, нападений и насилия.