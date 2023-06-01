Корь — это очень заразная вирусная инфекция, которая вызывает различные симптомы, похожие на простуду, и характерную сыпь.

Корь вызывается вирусом.

Симптомы: повышенная температура, насморк, сухой кашель, красные глаза и красная зудящая сыпь.

Диагноз ставится на основе типичных симптомов и характерной сыпи.

Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.

Несмотря на то, что большинство детей выздоравливают, корь может приводить к смерти или к поражению головного мозга.

Плановая вакцинация может предотвратить инфекцию.

До того, как вакцинация против кори стала широкодоступной, эпидемии кори происходили каждые 2 или 3 года, особенно у детей дошкольного и школьного возраста. В другие годы происходили небольшие локализованные вспышки.

В некоторых странах корь остается распространенным заболеванием. В мире ежегодно корью болеют около 10 миллионов людей, и она становится причиной примерно 134 000 случаев смерти, главным образом среди детей.

Соединенных Штатах Америки заболевание корью встречается редко благодаря плановой вакцинации в детском возрасте. С 2000 года по 2010 год в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) регистрировалось всего 63 случая в год. Однако в 2019 году CDC было зарегистрировано 1274 случая кори. Это был самый высокий показатель, зарегистрированный с 1992 года. Это увеличение было вызвано в основном невакцинированными людьми, которые заразились в странах, где корь встречается чаще, а затем отправились в Соединенные Штаты Америки.

В 2020 году в условиях глобальной пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано только 13 случаев кори. В 2022 году был зарегистрирован 121 случай.

Коревая инфекция чаще распространяется в сообществах, где многие люди живут в близко друг к другу, например, в студенческих городках или других тесно связанных сообществах. Отсутствие плановой вакцинации детей также способствует увеличению числа заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

Женщина, переболевшая корью или получившая прививку, передает иммунитет (в виде антител) своему ребенку. Этот иммунитет длится в течение всего первого года жизни. Но после этого восприимчивость к кори без вакцинации высока. У человека, переболевшего корью, вырабатывается иммунитет, и, как правило, повторное заражение невозможно.

Люди заражаются корью воздушно-капельным путём (вдыхание капель жидкости, содержащих возбудитель, при кашле больного). У большинства людей, которые не были привиты против кори, инфекция развивается после контакта с человеком, болеющим корью. Корь заразна в течение 4 дней до появления сыпи и 4 дней после ее появления.

Корь Видео

Симптомы кори Симптомы кори появляются примерно через 7-14 дней после заражения. У зараженного ребенка сначала возникает повышенная температура, насморк, сухой кашель и красные глаза. Иногда глаза чувствительны к яркому свету. До появления высыпаний в ротовой полости могут появиться мелкие ярко-красные пятна с белым или синеватым центром (пятна Коплика). Эти белые или синеватые центры могут напоминать песчинки. Затем у детей начинает болеть горло. Пятна Коплика Скрыть подробности Пятна Коплика —это ярко-красные пятна с белым или синеватым центром, которые могут быть похожи на песчинки. Они могут возникать в любом месте рта у людей с корью. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Слегка зудящая сыпь появляется через 3-5 дней после начала симптомов. Сыпь начинается на лице спереди и ниже ушей, а также сбоку на шее, и выглядит как бесформенные красные плоские пятна, которые вскоре приподнимаются. В течение 1-2 дней сыпь распространяется на туловище, руки, ладони, ноги и подошвы и затем начинает проходить на лице. Коревая сыпь Скрыть подробности На фотографии показана корьевая сыпь. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). На пике болезни ребенок чувствует себя очень плохо, и у него развивается воспаление глаз (конъюнктивит), сыпь обширная и температура может превышать 40 °C. Через 3-5 дней температура падает, ребенок начинает чувствовать себя лучше, и оставшаяся сыпь быстро исчезает. Сыпь приобретает коричневатый цвет, а затем кожа шелушится. Осложнения кори Инфекция головного мозга (см. Энцефалит) встречается примерно у 1 из 1000 детей с корью. Энцефалит часто начинается с высокой температуры, головной боли, судорожных припадков и комы, обычно через 2 дня — 2 недели после того, как появляется сыпь. Болезнь может быть краткой, с выздоровлением примерно через 1 неделю, или она может затянуться, приводя к поражению головного мозга или смерти. Пневмония, вызванная коревой инфекцией легких, случается почти у 5% больных. В смертельных случаях кори у младенцев причиной смерти часто является пневмония. После выздоровления может произойти обильное кровотечение, потому что уровень тромбоцитов в крови человека снижается (тромбоцитопения). Обычно у людей появляются синяки на коже или бывает слабое кровотечение, но иногда кровотечение может быть обильным. Во время инфекции могут возникать временное воспаление печени (гепатит) и диарея. Подострый склеротический панэнцефалит — это редкое осложнение кори, которое приводит к поражению головного мозга и смерти, часто после многих лет ухудшения функции головного мозга.

Диагностика кори Обследование врачом; Корь диагностируется на основании типичных симптомов, напоминающих простуду, пятен Коплика и характерной сыпи. Анализы крови для идентификации вируса делают главным образом для документального оформления случаев заболевания, чтобы предоставить информацию в органы здравоохранения, которые могут принять меры по локализации вспышки заболевания или предотвращению его дальнейшего распространения.

Лечение кори Витамин А

Жаропонижающие лекарственные препараты Инфицированных людей, которые были госпитализированы, на время их болезни следует помещать в специальные больничные палаты и изолировать от других людей. Инфицированные люди, которые не были госпитализированы, на время их болезни должны существенно ограничить контакт с другими людьми. Врачи дают витамин A детям, которые болеют корью, потому что, как было показано, применение витамина A приводит к уменьшению количества смертей и тяжелых заболеваний вследствие кори в странах, где дефицит витамина A — распространенное явление. Детям, больным корью, необходимо тепло и комфорт. Для снижения температуры могут назначить ацетаминофен или ибупрофен.

Прогноз при кори У здоровых детей, которые хорошо питаются, корь, как правило, редко имеет серьезные последствия. Однако в Соединенных Штатах Америки в среднем 1–2 ребенка из 1000 инфицированных корью детей умирают. Это число детей намного выше в странах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания. Недостаточное питание и дефицит витамина A могут увеличить риск смерти среди людей, инфицированных вирусом кори. Во всем мире ежегодно от кори умирают около 134 000 человек, как правило, от осложнений в виде пневмонии или энцефалита.