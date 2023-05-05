Расстройство поведения представляет собой повторяющиеся действия, нарушающие основные права окружающих.
Дети, страдающие расстройством поведения, эгоистичны и невосприимчивы к чувствам окружающих, они могут издеваться над другими детьми, вредить имущество, врать или воровать, не испытывая чувства вины.
Врачи основывают диагноз на истории поведения ребенка.
Психотерапия может быть полезной, но наиболее эффективным методом лечения может быть выведение ребенка из сопряженной с риском среды и обеспечение строго структурированного окружения, например, в психиатрическом учреждении.
Нормальное поведение у детей может быть разным. Одни дети ведут себя лучше, чем другие. Расстройство поведения диагностируется только тогда, когда дети неоднократно и настойчиво нарушают правила и права других способами, не соответствующими их возрасту.
Расстройство поведения, как правило, начинается в позднем детском или в раннем юношеском возрасте, и намного чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.
На развитие расстройства поведения, вероятно, оказывают влияние наследственность и среда. Родители таких детей часто страдают психическими расстройствами, например, расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, расстройствами настроения, шизофренией или антисоциальным расстройством личности. Однако расстройство поведения может также развиться у детей из здоровой, нормально функционирующей семьи.
Симптомы расстройства поведения
В целом, у детей с расстройством поведения отмечаются следующие особенности:
Они эгоистичны.
Они плохо ладят с другими.
У них отсутствует чувство вины.
Они не заботятся о чувствах и благополучии окружающих.
Как правило, они неверно интерпретируют поведение окружающих как угрожающее и реагируют агрессивно.
Они могут запугивать, угрожать окружающим, часто ввязываться в драки.
Они могут жестоко относиться к животным.
Они могут наносить ущерб собственности, в частности, устраивая пожары.
Они могут врать или воровать.
Как правило, расстройство поведения по-разному проявляется у мальчиков и у девочек. Девочки и девушки могут реже проявлять физическую агрессию. Вместо этого девочки и девушки обычно убегают из дома, врут и иногда занимаются проституцией. Мальчики и юноши, как правило, дерутся, воруют и хулиганят. У всех людей с расстройством поведения высока вероятность употребления запрещенных веществ. (См. также Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ).
Среди таких детей распространены серьезные нарушения правил, в том числе побеги из дома и частые прогулы школы. Дети с высокой вероятностью употребляют незаконные наркотики и испытывают трудности в школе. Могут возникать мысли о самоубийстве, которые следует воспринимать всерьез для защиты безопасности ребенка.
У детей с расстройствами поведения также часто наблюдаются другие расстройства, такие как депрессия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или нарушение способности к обучению.
Примерно две трети детей, повзрослев, прекращают недопустимое поведение. Чем моложе ребенок, когда начинается расстройство поведения, тем больше вероятность, что поведение будет продолжаться. Если поведение продолжается в зрелом возрасте, у таких людей часто происходят конфликты с законом, они постоянно нарушают права окружающих, и у них часто диагностируют антисоциальное расстройство личности. У некоторых взрослых развиваются расстройства настроения, тревожность и другие психические расстройства.
Диагностика расстройства поведения
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью
Описание поведения ребенка (часто родителем или учителем)
Врачи ставят диагноз расстройства поведения на основании поведения ребенка. Симптомы или поведение должны быть достаточно тревожными, чтобы отрицательно влиять на отношения, учебу или работу.
Необходимо учитывать и социальную среду. Если неадекватное поведение развивается как механизм приспособления к вызывающим сильный стресс условиям (например, в регионе военных действий или гражданских беспорядков), оно не считается расстройством поведения.
Врачи стараются определить у ребенка наличие какого-либо другого психического расстройства или нарушения способности к обучению.
Лечение расстройства поведения
Часто перемещение детей из их сопряженной с риском среды в строго структурированное окружение
Психотерапия
Лечение расстройства поведения сильно затруднено, потому что дети и подростки, страдающие расстройством поведения, часто не находят в своем поведении ничего плохого. Таким образом, ругань или настойчивые призывы вести себя лучше не помогают и не должны применяться. Часто наиболее эффективным методом лечения детей и подростков с серьезными отклонениями может быть выведение ребенка из сопряженной с риском среды и обеспечение строго структурированного окружения, как например, в психиатрическом учреждении или в колонии для несовершеннолетних.
Психотерапия может повысить самоуважение и самоконтроль ребенка, тем самым давая ему возможность лучше управлять своим поведением.
При наличии других заболеваний проводят их лечение. Определенную эффективность могут показать некоторые лекарственные препараты, особенно при наличии у детей таких сопутствующих расстройств, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью или депрессия. При лечении таких заболеваний могут ослабляться и симптомы расстройства поведения. Наиболее эффективным методом лечения нарушений способности к обучению является обучение, подобранное в максимальном соответствии конкретному ребенку.