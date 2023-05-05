В целом, у детей с расстройством поведения отмечаются следующие особенности:

Они эгоистичны.

Они плохо ладят с другими.

У них отсутствует чувство вины.

Они не заботятся о чувствах и благополучии окружающих.

Как правило, они неверно интерпретируют поведение окружающих как угрожающее и реагируют агрессивно.

Они могут запугивать, угрожать окружающим, часто ввязываться в драки.

Они могут жестоко относиться к животным.

Они могут наносить ущерб собственности, в частности, устраивая пожары.

Они могут врать или воровать.

Как правило, расстройство поведения по-разному проявляется у мальчиков и у девочек. Девочки и девушки могут реже проявлять физическую агрессию. Вместо этого девочки и девушки обычно убегают из дома, врут и иногда занимаются проституцией. Мальчики и юноши, как правило, дерутся, воруют и хулиганят. У всех людей с расстройством поведения высока вероятность употребления запрещенных веществ. (См. также Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ).

Среди таких детей распространены серьезные нарушения правил, в том числе побеги из дома и частые прогулы школы. Дети с высокой вероятностью употребляют незаконные наркотики и испытывают трудности в школе. Могут возникать мысли о самоубийстве, которые следует воспринимать всерьез для защиты безопасности ребенка.

У детей с расстройствами поведения также часто наблюдаются другие расстройства, такие как депрессия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или нарушение способности к обучению.

Примерно две трети детей, повзрослев, прекращают недопустимое поведение. Чем моложе ребенок, когда начинается расстройство поведения, тем больше вероятность, что поведение будет продолжаться. Если поведение продолжается в зрелом возрасте, у таких людей часто происходят конфликты с законом, они постоянно нарушают права окружающих, и у них часто диагностируют антисоциальное расстройство личности. У некоторых взрослых развиваются расстройства настроения, тревожность и другие психические расстройства.