Респираторный дистресс-синдром у новорожденных

Респираторный дистресс-синдром — это заболевание легких у недоношенных новорожденных, у которых находящиеся в легких альвеолы не остаются в открытом состоянии из-за отсутствия или недостаточного количества вещества, покрывающего альвеолы (сурфактанта).

Недоношенные новорожденные или новорожденные, матери которых страдали диабетом во время беременности, подвергаются повышенному риску развития респираторного дистресс-синдрома.

Такие новорожденные имеют тяжелое затруднение дыхания и могут выглядеть синюшными или серыми из-за недостатка кислорода в крови.

Диагноз ставится на основании проблем с дыханием, результатов определения уровня кислорода в крови и рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Подается кислород; для поддержания альвеол в открытом состоянии может быть использован аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях, а если дыхание у новорожденного становится слишком затрудненным, может понадобиться искусственная вентиляция легких.

Иногда сурфактант назначают до тех пор, пока новорожденные не начнут вырабатывать достаточное количество собственного сурфактанта.

Если в результате лечения не удается повысить низкий уровень кислорода в крови, то этот синдром может привести к повреждению головного мозга или смерти.

Если ожидается, что плод родится недоношенным, матери могут быть назначены инъекции кортикостероидов, чтобы ускорить выработку сурфактанта у плода.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Респираторный дистресс — это затрудненное дыхание. Для того чтобы новорожденные могли свободно дышать, легочные альвеолы в легких должны оставаться открытыми и заполненными воздухом. В нормальных условиях легкие вырабатывают вещество под названием сурфактант. Сурфактант покрывает поверхность воздухоносных мешочков, снижая поверхностное натяжение. Низкое поверхностное натяжение позволяет воздухоносным мешочкам оставаться открытыми на протяжении всего дыхательного цикла.

Обычно выработка сурфактанта у плода начинается примерно с 24 недели беременности. К сроку 34–36 недель беременности в легких плода имеется достаточное количество сурфактанта, чтобы альвеолы находились в открытом состоянии. Таким образом, чем более недоношен новорожденный, тем меньше у него сурфактанта, и тем больше вероятность того, что после рождения разовьется респираторный дистресс-синдром. Респираторный дистресс-синдром встречается почти исключительно у недоношенных новорожденных, но также может возникать у доношенных или почти доношенных новорожденных, матери которых во время беременности страдали диабетом.

Другие факторы риска включают многоплодную беременность (например, двойня, тройня, четверня) и принадлежность ребенка к мужскому полу и европеоидной расе.

В редких случаях этот синдром вызван мутацией в определенных генах, которая вызывает дефицит сурфактанта. Этот генетически обусловленный тип респираторного дистресс-синдрома также может возникать у доношенных детей.

Симптомы респираторного дистресс-синдрома у новорожденных У больных новорожденных легочная ткань жесткая, и легочные альвеолы, как правило, полностью спадаются, ввиду чего воздух выходит из легких. У некоторых глубоко недоношенных новорожденных легочная ткань может быть настолько жесткой, что при рождении новорожденные не могут начать дышать. Чаще всего новорожденные пытаются дышать, но поскольку легочная ткань очень жесткая, возникает тяжелое затруднение дыхания (респираторный дистресс). Симптомы респираторного дистресса включают: Заметно затрудненное и учащенное дыхание

Ретракции (втяжение мышц грудной клетки, прикрепленных к ребрам, и под ребрами при учащенном дыхании)

Раздувание ноздрей во время вдоха

Кряхтящие звуки во время выдоха Поскольку при этом заболевании в большей части легких нет воздуха, новорожденные с респираторным дистресс-синдромом имеют низкий уровень кислорода в крови, что приводит к синюшной или серой окраске кожи и/или губ (цианоз). У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век. В течение нескольких часов респираторный дистресс, как правило, усугубляется, поскольку мышцы, используемые для дыхания, утомляются, небольшое количество сурфактанта в легких истощается, и все большее количество легочных альвеол спадается. Если низкий уровень кислорода не лечить, у новорожденных может произойти поражение головного мозга и других органов, и они могут умереть.

Диагностика респираторного дистресс-синдрома у новорожденных Признаки респираторного дистресса;

Анализы крови

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

посев крови и иногда спинномозговой жидкости. Диагностика респираторного дистресс-синдрома основана на признаках респираторного дистресса, уровне кислорода в крови и отклонениях от нормы результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки. Респираторный дистресс-синдром в некоторых случаях может сопровождать такое заболевание, как инфекция в крови (сепсис) или транзиторное тахипноэ новорожденных. Чтобы исключить эти заболевания, врачи могут проводить другие анализы. Для выявления некоторых инфекций могут проводить бактериальный посев крови и, в некоторых случаях, спинномозговой жидкости.

Лечение респираторного дистресс-синдрома у новорожденных Иногда терапия сурфактантом

Кислород и меры по поддержанию дыхания Некоторым новорожденным с респираторным дистресс-синдромом может понадобиться введение дыхательной трубки в трахею сразу после рождения. Для поддержки дыхания у новорожденного трубку присоединяют к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них). Сурфактант новорожденному вводят через трубку. Могут понадобиться несколько доз сурфактанта. После рождения менее недоношенные новорожденные и новорожденные с респираторным дистресс-синдромом легкой степени могут нуждаться в применении дополнительного кислорода либо кислорода, подаваемого с помощью аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП). Дополнительный кислород подается через канюли, введенные в ноздри новорожденного. ППДДП позволяет новорожденным самостоятельно дышать, получая кислород под небольшим давлением. Если респираторный дистресс не проходит, лечение сурфактантом в первые дни жизни можно повторить несколько раз.

Прогноз при респираторном дистресс-синдроме у новорожденных При надлежащем лечении большинство новорожденных выживают. После рождения увеличивается естественная выработка сурфактанта. В условиях непрерывной выработки сурфактанта и, в некоторых случаях, при поддержке дыхания и терапии сурфактантом (см. Лечение), респираторный дистресс-синдром обычно разрешается в течение 4 или 5 дней. У некоторых младенцев, которым требуется продолжительное лечение, развивается бронхолегочная дисплазия. Без лечения, направленного на повышение уровня кислорода в крови, у новорожденных может развиться сердечная недостаточность и произойти поражение головного мозга и других органов, или они могут умереть.