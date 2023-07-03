В некоторых случаях идущие к легким кровеносные сосуды после рождения не расширяются, как это должно происходить в нормальных условиях. Если ведущие к легким кровеносные сосуды не расширяются, артериальное давление в легочных артериях становится слишком высоким (легочная гипертензия), а приток крови к легким — недостаточным. Из-за этого недостаточного кровообращения в кровь попадает недостаточное количество кислорода.

Существует множество причин, почему кровеносные сосуды могут не расшириться. К ним относятся:

Тяжелый дистресс во время родов (например, при синдроме аспирации мекония)

Респираторный дистресс-синдром

Любые другие обстоятельства, которые являются причиной низкого уровня кислорода у плода до, во время и после родов, например, инфекция у матери или плода (сепсис новорожденных), проблемы с плацентой, диафрагмальная грыжа, спадение легкого, недоразвитые легкие или пневмония новорожденных

Некоторые изменения кровообращения новорожденного, в том числе в результате приема определенных лекарственных препаратов во время беременности (например, больших доз аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен)

Персистирующая легочная гипертензия новорожденных чаще всего встречается у доношенных младенцев (которые родились в промежутке между 37 и 42 неделями беременности) или у переношенных младенцев (которые родились по истечении 42 недель беременности).