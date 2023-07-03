Персистирующая легочная гипертензия новорожденных — это серьезное заболевание, при котором артерии в легких после родов остаются суженными, ограничивая тем самым приток крови к легким и, следовательно, количество кислорода в кровотоке.
Это заболевание вызывает тяжелое затруднение дыхания (респираторный дистресс) у доношенных или переношенных новорожденных.
Дыхание учащенное, кожа и/или губы могут иметь синюшный оттенок или быть бледными и сероватыми.
Диагноз подтверждается эхокардиограммой.
Лечение включает расширение артерий в легких путем подачи кислорода в высокой концентрации, часто во время поддержания дыхания новорожденного с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.
Чтобы помочь расширить артерии в легких, иногда в газ, которым дышит новорожденный, добавляют окись азота.
В самых тяжелых случаях иногда используется экстракорпоральная мембранная оксигенация.
(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).
В норме до рождения кровеносные сосуды в легких плода плотно сжаты. Легким не требуется значительное кровообращение до рождения, поскольку не легкие, а плацента выводит углекислый газ и переносит кислород к плоду. Однако сразу же после рождения пуповина отсекается, и легкие новорожденного должны взять на себя роль насыщения крови кислородом и удаления углекислого газа. Для этого жидкость, которая заполняет воздухоносные мешочки (альвеолы) в легких, должна быть заменена воздухом, а легочные артерии, которые переносят кровь в легкие, должны расшириться так, чтобы через легкие проходило достаточное количество крови для насыщения кислородом.
Причины
В некоторых случаях идущие к легким кровеносные сосуды после рождения не расширяются, как это должно происходить в нормальных условиях. Если ведущие к легким кровеносные сосуды не расширяются, артериальное давление в легочных артериях становится слишком высоким (легочная гипертензия), а приток крови к легким — недостаточным. Из-за этого недостаточного кровообращения в кровь попадает недостаточное количество кислорода.
Существует множество причин, почему кровеносные сосуды могут не расшириться. К ним относятся:
Тяжелый дистресс во время родов (например, при синдроме аспирации мекония)
Любые другие обстоятельства, которые являются причиной низкого уровня кислорода у плода до, во время и после родов, например, инфекция у матери или плода (сепсис новорожденных), проблемы с плацентой, диафрагмальная грыжа, спадение легкого, недоразвитые легкие или пневмония новорожденных
Некоторые изменения кровообращения новорожденного, в том числе в результате приема определенных лекарственных препаратов во время беременности (например, больших доз аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен)
Персистирующая легочная гипертензия новорожденных чаще всего встречается у доношенных младенцев (которые родились в промежутке между 37 и 42 неделями беременности) или у переношенных младенцев (которые родились по истечении 42 недель беременности).
Симптомы
Иногда персистирующая легочная гипертензия присутствует с рождения. В других случаях она развивается в первые один-два дня.
Дыхание обычно учащенное, и у новорожденного могут возникать серьезные проблемы с дыханием при наличии у него основного заболевания легких (такого как респираторный дистресс-синдром).
Кожа и/или губы могут иметь синюшную окраску (цианоз) из-за низкого уровня кислорода крови. Иногда у новорожденных с персистирующей легочной гипертензией отмечается низкое артериальное давление (гипотензия), которая проявляется слабым пульсом и бледным, сероватым оттенком кожи.
У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Новорожденные с низким артериальным давлением могут также иметь бледный, сероватый оттенок кожи. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век.
Диагностика
Синюшный или серый оттенок кожи, даже если новорожденный получает кислород;
эхокардиограмма;
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Врачи могут подозревать персистирующую легочную гипертензию, если мать во время беременности принимала высокие дозы аспирина или ибупрофена, или роды были сложными. Они также предполагают наличие персистирующей легочной гипертензии, если у новорожденного серьезные проблемы с дыханием, синюшный или серый оттенок кожи, который не проходит при применении дополнительного кислорода в высокой концентрации, а также неожиданно низкий уровень кислорода в крови. Врачи также могут подозревать персистирующую легочную гипертензию у новорожденных с синдромом аспирации мекония, у которых может развиться инфекция, или которым требуется кислород или поддержка дыхания в большем, чем ожидалось, объеме.
Для подтверждения диагноза персистирующей легочной гипертензии новорожденных врачи проводят эхокардиографию для изучения тока крови через сердце в легкие.
Результат рентгенологического исследования органов грудной клетки может быть нормальным или отображать изменения, вызванные основным заболеванием (например, диафрагмальной грыжей или синдромом аспирации мекония).
Для определения некоторых видов бактерий могут проводить бактериальный посев крови и материала из дыхательного горла.
Лечение
Дополнительный кислород
Иногда — искусственная вентиляция легких
Иногда — газообразная окись азота
Иногда — экстракорпоральная мембранная оксигенация
Лечение персистирующей легочной гипертензии новорожденных включает помещение младенцев в среду, содержащую 100 % кислород. В тяжелых случаях может понадобиться подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них), который может использоваться для подачи 100 % кислорода. Высокий процент кислорода в крови помогает расширить артерии, ведущие в легкие.
К кислороду, которым дышит новорожденный, может добавляться очень небольшая концентрация газообразной окиси азота. Вдыхание окиси азота расширяет артерии в легких новорожденного и уменьшает легочную гипертензию. Это лечение может быть необходимо в течение нескольких дней.
Изредка, если все другие методы лечения не помогают, можно использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). В ходе этой процедуры кровь новорожденного циркулирует через аппарат, который добавляет кислород и удаляет углекислый газ и затем возвращает кровь новорожденному. Аппарат работает как искусственные легкие для новорожденного. Поскольку аппарат выполняет работу по доставке кислорода в организм новорожденного, у легких новорожденного есть время для отдыха, и кровеносные сосуды медленно расширяются. ЭКМО спасла жизнь некоторым новорожденным с легочной гипертензией, которые не реагировали на другие виды лечения, позволив им выжить до тех пор, пока не пройдет легочная гипертензия.
При необходимости назначают жидкости и другие лекарственные препараты, например, антибиотики для лечения инфекции.
Прогноз
В зависимости от причины персистирующей легочной гипертензии умирает около 10–60 % новорожденных с этим заболеванием.
Примерно у 25 % выживших отмечается задержка развития, проблемы со слухом, функциональные нарушения (например, снижение способности к выполнению физических упражнений) или их сочетание.