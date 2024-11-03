Сексуальность и гендерные особенности у подростков

Наступление полового созревания (начало полового развития) обычно сопровождается интересом к сексуальной анатомии, который может спровоцировать беспокойство. По мере эмоционального и полового созревания подростки могут начать проявлять поведение сексуального характера. Мастурбация среди подростков встречается часто. Сексуальные эксперименты с партнером зачастую начинаются с прикосновений или ласок, но могут перерастать и в оральный, вагинальный или анальный секс. К концу подросткового возраста сексуальность переходит из плоскости экспериментов в проявление близости и общности.

В идеале подростки имеют доступ к соответствующему взрослому человеку (например, родителю, учителю или медицинскому работнику), с которым они чувствуют себя комфортно, и к которому они могут обратиться за ответами на вопросы о беспокойствах или недоразумениях в отношении сексуальности. Другие темы, которые подростки могут захотеть обсудить, включают образ тела, анатомию, менструацию, мастурбацию, эрекции, ночные поллюции (также известные как ночные семяизвержения или оргазм во сне), оргазм и сексуальные практики. Эти обсуждения могут быть обнадеживающими, если подростки чувствуют стыд или задаются вопросом, нормальные ли они.

Подросткам нужны надежные источники информации о сексуальном здоровье. Им требуется консультация и рекомендации о том, как сформировать здоровые отношения и избежать рискованных ситуаций. Вопросы, касающиеся источников информации о сексуальном здоровье, отношений или опыта, включают следующее:

Содействие здоровым сексуальным установкам и отношениям

Распознавание и избегание вводящих в заблуждение или потенциально вредных источников информации (например, некоторых социальных сетей или интернет-источников или порнографии)

Общение и встреча с потенциальными насильниками

Чувство принуждения к обмену или случайному обмену своими сексуальными образами (отправка сообщений сексуального содержания)

Чувство принуждения к сексуальной активности

Психологическое, физическое или сексуальное насилие над партнером

Сексуальное насилие со стороны знакомого или незнакомца

В рамках стандартной медицинской помощи врачам следует давать адекватные рекомендации по практикам безопасного секса, а также проверять всех подростков, вступающих в половые контакты, на инфекции, передающиеся половым путем. Они также должны предоставить информацию о контрацепции и беременности.

Сексуальность — один из элементов человеческого опыта, в котором наиболее неразрывно сплетены физические, когнитивные и эмоциональные аспекты, а также все чувства и опыт, которыми они сопровождаются. Чрезвычайно важно помогать подросткам рассматривать сексуальность и гендерную идентичность в здоровом контексте с помощью просвещения и бесед на тему сексуального здоровья. Родители должны открыто делиться своими ценностями и ожиданиями со своими детьми-подростками, быть восприимчивыми и поддерживать их по мере развития их сексуальной и гендерной идентичности.