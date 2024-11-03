Сексуальность и гендерные особенности у подростков

Наступление полового созревания (начало полового развития) обычно сопровождается интересом к сексуальной анатомии, который может спровоцировать беспокойство. По мере эмоционального и полового созревания подростки могут начать проявлять поведение сексуального характера. Мастурбация среди подростков встречается часто. Сексуальные эксперименты с партнером зачастую начинаются с прикосновений или ласок, но могут перерастать и в оральный, вагинальный или анальный секс. К концу подросткового возраста сексуальность переходит из плоскости экспериментов в проявление близости и общности.
В идеале подростки имеют доступ к соответствующему взрослому человеку (например, родителю, учителю или медицинскому работнику), с которым они чувствуют себя комфортно, и к которому они могут обратиться за ответами на вопросы о беспокойствах или недоразумениях в отношении сексуальности. Другие темы, которые подростки могут захотеть обсудить, включают образ тела, анатомию, менструацию, мастурбацию, эрекции, ночные поллюции (также известные как ночные семяизвержения или оргазм во сне), оргазм и сексуальные практики. Эти обсуждения могут быть обнадеживающими, если подростки чувствуют стыд или задаются вопросом, нормальные ли они.
Подросткам нужны надежные источники информации о сексуальном здоровье. Им требуется консультация и рекомендации о том, как сформировать здоровые отношения и избежать рискованных ситуаций. Вопросы, касающиеся источников информации о сексуальном здоровье, отношений или опыта, включают следующее:
Содействие здоровым сексуальным установкам и отношениям
Распознавание и избегание вводящих в заблуждение или потенциально вредных источников информации (например, некоторых социальных сетей или интернет-источников или порнографии)
Общение и встреча с потенциальными насильниками
Чувство принуждения к обмену или случайному обмену своими сексуальными образами (отправка сообщений сексуального содержания)
Чувство принуждения к сексуальной активности
Психологическое, физическое или сексуальное насилие над партнером
Сексуальное насилие со стороны знакомого или незнакомца
В рамках стандартной медицинской помощи врачам следует давать адекватные рекомендации по практикам безопасного секса, а также проверять всех подростков, вступающих в половые контакты, на инфекции, передающиеся половым путем. Они также должны предоставить информацию о контрацепции и беременности.
Сексуальность — один из элементов человеческого опыта, в котором наиболее неразрывно сплетены физические, когнитивные и эмоциональные аспекты, а также все чувства и опыт, которыми они сопровождаются. Чрезвычайно важно помогать подросткам рассматривать сексуальность и гендерную идентичность в здоровом контексте с помощью просвещения и бесед на тему сексуального здоровья. Родители должны открыто делиться своими ценностями и ожиданиями со своими детьми-подростками, быть восприимчивыми и поддерживать их по мере развития их сексуальной и гендерной идентичности.
Сексуальная ориентация и гендерная идентичность у подростков
Сексуальная ориентация и гендерная идентичность являются основными приоритетами для многих подростков.
Некоторые определения гендерной идентичности включают следующее:
Пол — это биологические характеристики, такие как гениталии, хромосомы и гормоны, используемые для классификации человека как представителя мужского или женского пола. (В редких случаях люди рождаются с гениталиями неопределенного типа, которые включают как мужские, так и женские характеристики. Это явление получило название интерсекс). Когда человек трансгендер, фраза, используемая для обозначения его пола при рождении, звучит как «пол, назначенный при рождении». Человеку при рождении может быть присвоен мужской или женский пол.
Гендерная идентичность — это то, как люди видят себя, будь то мужская, женская или другая гендерная идентичность, которая может соответствовать или не соответствовать полу, назначенному при рождении. Примеры гендерно-разнородных идентичностей включают трансгендер, гендерквир, гендерно-небинарную и другие гендерные идентичности.
Гендерное самовыражение — это то, как люди демонстрируют свою половую принадлежность на публике. Оно может включать то, как люди одеваются, говорят или какую носят прическу.
Гендерное несоответствие — это выраженное и постоянное переживание несовместимости между гендерной идентичностью человека и полом, ожидаемым на основании пола, назначенного при рождении.
Гендерная дисфория диагностируется, когда человек с гендерным несоответствием испытывает значительный психологический стресс (например, депрессию или тревожность) или функциональное нарушение, связанное с гендерным несоответствием.
Сексуальная ориентация — это система эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений, которые люди испытывают по отношению к другим людям.
Гендерная идентичность начинает развиваться рано, часто до подросткового возраста. У некоторых детей и подростков пол, который был им назначен при рождении, не соответствует их гендерной идентичности. Это несоответствие может привести к значительному психическому стрессу, известному как гендерная дисфория. Лечение гендерной дисфории может включать психотерапию, применение гормонов и хирургическое вмешательство.
Некоторые подростки чувствуют себя комфортно, исследуя свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, тогда как другие не уверены в этом и могут бояться отрыть свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность друзьям или членам семьи. Они могут быть не уверены в том, что они чувствуют, но для подростков это обычное явление испытывать тягу к людям того же пола и людям противоположного пола, или иметь мысли сексуального характера в их отношении.
Гомосексуализм, бисексуальность и асексуальность являются нормальной вариацией человеческой сексуальности.
По мере развития их половой и гендерной идентичности некоторые подростки могут сталкиваться с проблемами. Они могут бояться, что их не примут. Такие страхи (особенно в период, когда общественное признание критически важно) может вызвать сильный стресс. Страх отказа со стороны родителей, иногда и обоснованный, может привести к неискренности или, по крайней мере, неполноте общения между подростками и их родителями. В некоторых случаях над такими подростками издеваются сверстники. Угрозы физической расправы следует принимать всерьез и сообщать о них в администрацию школы или в другие органы власти. Эмоциональному развитию этих подростков лучше всего способствует поддержка среды, включая друзей и членов семьи.
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), у подростков
В Соединенных Штатах Америки частота определенных ИППП выше среди подростков и молодых людей. Например, частота хламидий и гонореи наиболее высока среди женщин в подростковом и молодом взрослом возрасте, и в это время многие люди заражаются вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Подростки, которые начинают заниматься сексом в раннем подростковом возрасте, подвержены более высокому риску ИППП. К другим подросткам с более высоким риском ИППП относятся:
Лица, проживающие в местах содержания под стражей
Лица, получающие услуги в клиниках, лечащих ИППП
Лица, которые являются работниками секс-индустрии или используют секс в качестве средства выживания и платят сексом за наркотики, деньги, продукты питания или жилье
Молодые мужчины, вступающие в половые контакты с мужчинами
Трансгендерные молодые люди
Молодые люди с инвалидностью, злоупотреблением психоактивными веществами или проблемами с психическим здоровьем
Лица, практикующие незащищенный половой акт
К дополнительным факторам риска относятся многочисленные половые партнеры, отсутствие знаний о безопасных сексуальных практиках, незащищенный секс (непоследовательное и неправильное использование презервативов), низкий социально-экономический статус и отсутствие доступа к медицинской помощи. (См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП)).
Медицинские работники могут предоставить подросткам информацию о том, как определить, предотвратить и лечить ИППП. Они также проводят скрининг подростков на ИППП.