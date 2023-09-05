Недержание мочи у детей

Характер недержания помогает врачу определить вероятную причину. Если у ребенка никогда не наблюдалось непрерывного периода дневного удержания мочи, то врач рассматривает возможность врожденного порока, анатомической аномалии или определенного поведения, которое может привести к недержанию.

Существует несколько редких, но серьезных нарушений, влияющих на нормальную анатомию или функцию мочевого пузыря, которые могут привести к недержанию. Например, такой дефект спинного мозга, как расщелина позвоночника может вызвать нарушение неврологической функции мочевого пузыря и привести к недержанию. У некоторых детей врожденный порок не позволяет мочевому пузырю или уретре полноценно развиться, что ведет к почти постоянному выведению мочи (полное недержание). В результате другого врожденного порока каналы, соединяющие почки с мочевым пузырем (мочеточники), присоединены к мочевому пузырю в ненормальном месте или даже совсем к нему не присоединены (вместо этого они могут быть присоединены, например, к влагалищу, мочеиспускательному каналу или поверхности тела), что вызывает недержание (см. Неправильное расположение мочеточников). У некоторых детей может быть гиперактивный мочевой пузырь, который слишком легко сжимается, вызывая недержание, а у других могут возникать трудности с опорожнением мочевого пузыря.

Определенные способы поведения могут привести к дневному недержанию, особенно у девочек. К ним относятся редкое мочеиспускание и мочеиспускание в неправильном положении (с слишком близко сомкнутыми ногами). В таком положении во время мочеиспускания моча может накапливаться во влагалище, а затем проливаться после того, как девочка встала. У некоторых девочек происходят спазмы мочевого пузыря при смехе, что приводит к «недержанию при смехе».

Если у ребенка в течение длительного времени не наблюдалось недержания, и его можно считать новым симптомом, врач принимает во внимание условия, которые могут вызвать недержание. К таковым относятся запор, инфекции, диета, эмоциональный стресс и сексуальное насилие. Недержание мочи у ребенка может быть вызвано появлением некоторых заболеваний.

Запор, который определяется как затрудненный, твердый или нечастый стул, является наиболее распространенной причиной внезапных изменений способности удерживать мочу у детей.

Вызывающие раздражение мочевого пузыря бактериальные инфекции мочевыводящих путей (ИМП) и вирусные инфекции (бактериальный или вирусный цистит) — распространенные инфекционные причины.

Для предотвращения подтекания мочи многие дети, страдающие недержанием, привыкают скрещивать ноги или использовать другие позиции (искусственное удержание), например, приседают (иногда зажимая между ног ладонь или пятку). Искусственное удержание может увеличить вероятность развития инфекции мочевыводящих путей.

У подростков, вступающих в половые контакты, трудности с мочеиспусканием могут быть вызваны определенными инфекциями, передающимися половым путем.

Некоторые продукты питания, например, кофеин и кислые соки (апельсиновый или томатный), могут раздражать мочевой пузырь и вызывать протекание мочи.

Психологический стресс, например, развод или разъезд родителей, переезд или потеря члена семьи могут вызывать у ребенка недержание мочи (обычно временное).

Недержание мочи может развиться у детей, подвергшихся сексуальному насилию.

У детей с сахарным диабетом, дефицитом аргинин-вазопрессина (центральным несахарным диабетом) или нефрогенным несахарным диабетом недержание может развиться, потому что при этих расстройствах в организме производится слишком много мочи.