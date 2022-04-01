Нарушение слуха у детей

Нарушение слуха — это любая степень потери слуха, от легкой до тяжелой, которая может возникать при наличии проблем с частью уха, включая внутреннее, среднее и наружное ухо, или со слуховыми нервами.
Нарушение слуха чаще всего возникает в результате генетических дефектов у новорожденных, инфекций уха или серных пробок у детей более старшего возраста.
Если дети не реагируют на звуки, с трудом разговаривают или начинают разговаривать поздно, причиной может быть нарушение слуха.
Для проверки слуха у новорожденных используется портативное устройство или тест, с помощью которого измеряется реакция мозга на звуки, а у детей более старшего возраста используются различные другие методы проверки.
Нелеченное нарушение слуха может препятствовать вербальному, социальному и эмоциональному развитию ребенка.
При возможности проблему устраняют, но может потребоваться слуховой аппарат.
Если слуховой аппарат не помогает, иногда может помочь кохлеарный имплантат.
Нарушение слуха является относительно распространенной проблемой среди детей. Проблемы со слухом существуют примерно у 1,9 % детей, а постоянная потеря слуха имеет место более чем у 1 ребенка из каждой 1000 детей, обследованных на предмет потери слуха, независимо от наличия у них симптомов.
Нарушения слуха несколько чаще встречаются у мальчиков. Если нарушения вовремя не распознать и не начать лечить, это может серьезно повлиять на способность ребенка разговаривать и понимать речь. Нарушение может привести к трудностям в школе, насмешкам со стороны сверстников, социальной изоляции и эмоциональным трудностям.
(См. также Потеря слуха у взрослых).
Причины
Наиболее частыми причинами нарушения слуха у новорожденных являются:
Если ребенок заражается ЦМВ в матке, это называется врожденной ЦМВ-инфекцией. ЦМВ-инфекция является наиболее распространенной врожденной вирусной инфекцией. Инфицированные новорожденные могут родиться с потерей слуха и многими другими проблемами. У детей, инфицированных непосредственно до, во время или вскоре после рождения, потеря слуха также может развиться в более поздние сроки.
Распространенными причинами также являются генетические дефекты. Некоторые генетические дефекты вызывают потерю слуха, очевидную при рождении. Другие генетические дефекты вызывают потерю слуха, которая развивается со временем.
Наиболее распространенные причины нарушения слуха у младенцев и детей старшего возраста:
У детей старшего возраста к другим причинам относятся травма головы, громкий шум (включая громкую музыку), использование некоторых лекарственных препаратов, способных повреждать уши (таких как антибиотики из группы аминогликозидов или тиазидные диуретики), некоторые вирусные инфекции (например, свинка), опухоли или травмы, которые повреждают слуховой нерв, ранения карандашами и другими инородными телами, которые застревают глубоко в ухе, и, в редких случаях, нарушение нормальной работы иммунной системы, которая вынуждает организм атаковать свои собственные ткани (аутоиммунное заболевание).
Факторы риска нарушения слуха у детей
Знаете ли Вы, что...
Симптомы
Родители имеют основания заподозрить нарушение слуха, если ребенок не реагирует на звуки, испытывает трудности с речью, у него отмечается задержка развития речи.
Менее серьезные нарушения слуха могут быть трудноуловимыми и привести к поведению, которое может быть неправильно истолковано со стороны родителей и врачей, как например:
Дети иногда игнорируют разговаривающих с ними людей.
Дети способны хорошо разговаривать и слышать дома, но не в школе, потому что легкая или умеренная потеря слуха может вызвать проблемы только при наличии фонового шума в классе.
В целом, если дети развиваются без проблем в одной среде, но сталкиваются с заметными трудностями социального характера, с поведением, речью, обучением в другой среде, следует провести обследование на наличие нарушения слуха.
Скрининг и диагностика
У новорожденных плановые скрининговые проверки слуха
Обследование врачом и тимпанометрия у детей более старшего возраста;
Визуализирующие исследования
Из-за того что слух играет важную роль в развитии ребенка, многие врачи рекомендуют проверять новорожденных на нарушение слуха в возрасте до 3 месяцев.
Большинство штатов требуют, чтобы новорожденные проходили стандартные скрининговые обследования для выявления нарушения слуха. Скрининг новорожденных, как правило, делится на два этапа. Сначала новорожденных обследуют следующим образом: здоровые уши создают эхо от негромких щелчков, которые издает портативное устройство (обследование с индуцированием отоакустической эмиссии). Если результаты теста поднимают вопрос о нарушении слуха у новорожденного, выполняют второй тест для измерения электрических сигналов мозга в ответ на звуки (проверка стволомозговых слуховых вызванных потенциалов). Этот тест является безболезненным и обычно проводится во время сна. Он может использоваться у детей любого возраста.
Если результаты теста отклоняются от нормы, тест повторяют через 1 месяц. Если потеря слуха все еще определяется, ребенку может быть установлен слуховой аппарат. Таких детей рекомендуется отдавать в образовательные учреждения, предназначенные для детей с проблемами слуха.
Если врачи подозревают наличие у ребенка генетического дефекта, можно провести генетический анализ.
У детей старшего возраста существует несколько методов диагностики потери слуха:
Задается ряд вопросов для выявления задержек в нормальном развитии ребенка; определяется степень озабоченности родителей, связанная с языковым и речевым развитием
Обследование ушей на наличие аномалий
У детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет проверяется реакция на различные звуки
Проверка реакции барабанной перепонки на ряд звуковых частот (тимпанометрия) может прояснить, есть ли жидкость в среднем ухе
С возраста 2 лет детей просят выполнять простые задачи, которые обычно проясняют, слышат и понимают ли дети сказанное, либо их реакцию на звуки тестируют при помощи наушников
Для выявления причины потери слуха и определения прогноза часто проводятся визуализирующие обследования. Большинству детей делают магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если врачи подозревают патологию костей, выполняют компьютерную томографию (КТ).
Прогноз
Если нарушения вовремя не распознать и не начать лечить, это может серьезно повлиять на речь и понимание речи. Нарушение может привести к трудностям в школе, насмешкам со стороны сверстников, а также к социальным и эмоциональным проблемам.
Лечение
Лечение причины, если возможно
Слуховые аппараты или кохлеарные имплантаты
язык жестов;
Лечение обратимых причин потери слуха и дефектов уха может восстановить слух. Например, ушные инфекции можно лечить с помощью антибиотиков или хирургического вмешательства, серную пробку можно удалять вручную или растворять ушными каплями, холестеатому можно удалить хирургическим путем.
Чаще всего причина потери слуха ребенка необратима, и лечение подразумевает использование слухового аппарата для максимальной компенсации нарушения слуха.
Доступны слуховые аппараты для детей как младшего, так и старшего возраста. Если потеря слуха является незначительной или умеренной, или затрагивает только одно ухо, можно использовать слуховой аппарат или наушники. Детям с нарушением слуха только на одном ухе может помочь звукоусиливающий FM-передатчик, который передает голос учителя в слуховой аппарат, установленный на здоровом ухе.
Слуховые аппараты: усиление звука
Заушный слуховой аппарат — самый эффективный, но наименее привлекательный тип слухового аппарата. Внутриушной слуховой аппарат — лучший выбор для пациентов, страдающих тяжелой степенью тугоухости. Его легко регулировать, однако могут возникнуть определенные трудности при использовании телефона. Внутрипроходный слуховой подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Этот слуховой аппарат относительно незаметен. Внутрипроходный слуховой аппарат глубокого погружения подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Такие аппараты обеспечивают хорошее качество звука, они практически незаметны и не доставляют неудобств при использовании телефона. Из уха их можно вытащить, потянув за специальную леску. Однако это самый дорогой тип слухового аппарата, и его сложнее всего настраивать.
У детей с тяжелой потерей слуха, при которой слуховой аппарат не помогает, могут применяться кохлеарные имплантаты (система, устанавливаемая хирургическим путем, которая посылает электрические сигналы непосредственно на слуховой нерв в ответ на звуки).
Детям также может потребоваться терапия для содействия развитию речи, например, обучение языку жестов с опорой на зрение.
Люди, принадлежащие к сообществам глухих, гордятся своей богатой культурой и альтернативными формами коммуникации. Многие глухие возражают против операции для лечения тяжелой потери слуха на том основании, что это может лишить их детей принадлежности к сообществу глухих. Семьи, желающие рассмотреть такой подход, должны обсудить это с врачом.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Посетите следующие сайты для получения исчерпывающей информации об исследованиях и программах финансирования, обучающих материалов для специалистов, службах поддержки и быстрых ссылок на подобные темы:
Ассоциация глухих и слабослышащих (Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing): поддержка, информация, ресурсы и многое другое, чтобы позаботиться о том, что люди с глухотой или тугоухостью смогли слышать и говорить
Американское общество помощи глухим детям (American Society for Deaf Children): информация для детей и молодежи со всеми уровнями слуха, касающаяся доступа к коммуникативной поддержке, языковым и образовательным возможностям, наставничеству и защите интересов
Фонд здоровья слуха (Hearing Health Foundation): информация о профилактике и лечении потери слуха и других нарушений слуха
Национальный центр содействия глухим и слепым юного и старшего возраста (Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths Adults, HKNC): информация о том, как люди со слепотой, нарушениями зрения, глухослепые или страдающие комбинированной потерей слуха и зрения, могут жить и работать независимо с помощью обучения и других ресурсов
Национальная ассоциация глухих (National Association of the Deaf): организация по гражданским правам для глухих и тугоухих людей в Соединенных Штатах Америки