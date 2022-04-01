Нарушение слуха у детей

Нарушение слуха — это любая степень потери слуха, от легкой до тяжелой, которая может возникать при наличии проблем с частью уха, включая внутреннее, среднее и наружное ухо, или со слуховыми нервами.

Нарушение слуха чаще всего возникает в результате генетических дефектов у новорожденных, инфекций уха или серных пробок у детей более старшего возраста.

Если дети не реагируют на звуки, с трудом разговаривают или начинают разговаривать поздно, причиной может быть нарушение слуха.

Для проверки слуха у новорожденных используется портативное устройство или тест, с помощью которого измеряется реакция мозга на звуки, а у детей более старшего возраста используются различные другие методы проверки.

Нелеченное нарушение слуха может препятствовать вербальному, социальному и эмоциональному развитию ребенка.

При возможности проблему устраняют, но может потребоваться слуховой аппарат.

Если слуховой аппарат не помогает, иногда может помочь кохлеарный имплантат.

Нарушение слуха является относительно распространенной проблемой среди детей. Проблемы со слухом существуют примерно у 1,9 % детей, а постоянная потеря слуха имеет место более чем у 1 ребенка из каждой 1000 детей, обследованных на предмет потери слуха, независимо от наличия у них симптомов.

Нарушения слуха несколько чаще встречаются у мальчиков. Если нарушения вовремя не распознать и не начать лечить, это может серьезно повлиять на способность ребенка разговаривать и понимать речь. Нарушение может привести к трудностям в школе, насмешкам со стороны сверстников, социальной изоляции и эмоциональным трудностям.

(См. также Потеря слуха у взрослых).

Симптомы Родители имеют основания заподозрить нарушение слуха, если ребенок не реагирует на звуки, испытывает трудности с речью, у него отмечается задержка развития речи. Менее серьезные нарушения слуха могут быть трудноуловимыми и привести к поведению, которое может быть неправильно истолковано со стороны родителей и врачей, как например: Дети иногда игнорируют разговаривающих с ними людей.

Дети способны хорошо разговаривать и слышать дома, но не в школе, потому что легкая или умеренная потеря слуха может вызвать проблемы только при наличии фонового шума в классе. В целом, если дети развиваются без проблем в одной среде, но сталкиваются с заметными трудностями социального характера, с поведением, речью, обучением в другой среде, следует провести обследование на наличие нарушения слуха.

Скрининг и диагностика У новорожденных плановые скрининговые проверки слуха

Обследование врачом и тимпанометрия у детей более старшего возраста;

Визуализирующие исследования Из-за того что слух играет ​​важную роль в развитии ребенка, многие врачи рекомендуют проверять новорожденных на нарушение слуха в возрасте до 3 месяцев. Большинство штатов требуют, чтобы новорожденные проходили стандартные скрининговые обследования для выявления нарушения слуха. Скрининг новорожденных, как правило, делится на два этапа. Сначала новорожденных обследуют следующим образом: здоровые уши создают эхо от негромких щелчков, которые издает портативное устройство (обследование с индуцированием отоакустической эмиссии). Если результаты теста поднимают вопрос о нарушении слуха у новорожденного, выполняют второй тест для измерения электрических сигналов мозга в ответ на звуки (проверка стволомозговых слуховых вызванных потенциалов). Этот тест является безболезненным и обычно проводится во время сна. Он может использоваться у детей любого возраста. Если результаты теста отклоняются от нормы, тест повторяют через 1 месяц. Если потеря слуха все еще определяется, ребенку может быть установлен слуховой аппарат. Таких детей рекомендуется отдавать в образовательные учреждения, предназначенные для детей с проблемами слуха. Если врачи подозревают наличие у ребенка генетического дефекта, можно провести генетический анализ. У детей старшего возраста существует несколько методов диагностики потери слуха: Задается ряд вопросов для выявления задержек в нормальном развитии ребенка; определяется степень озабоченности родителей, связанная с языковым и речевым развитием

Обследование ушей на наличие аномалий

У детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет проверяется реакция на различные звуки

Проверка реакции барабанной перепонки на ряд звуковых частот (тимпанометрия) может прояснить, есть ли жидкость в среднем ухе

С возраста 2 лет детей просят выполнять простые задачи, которые обычно проясняют, слышат и понимают ли дети сказанное, либо их реакцию на звуки тестируют при помощи наушников Для выявления причины потери слуха и определения прогноза часто проводятся визуализирующие обследования. Большинству детей делают магнитно-резонансную томографию (МРТ). Если врачи подозревают патологию костей, выполняют компьютерную томографию (КТ).

Прогноз Если нарушения вовремя не распознать и не начать лечить, это может серьезно повлиять на речь и понимание речи. Нарушение может привести к трудностям в школе, насмешкам со стороны сверстников, а также к социальным и эмоциональным проблемам.