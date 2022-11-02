Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей

Заболевания костей могут быть вызваны травмой, инфекцией или раком, передаваться по наследству, возникать в период интенсивного роста ребенка или безо всякой видимой причины.
Некоторые заболевания костей могут вызывать боль и трудности при ходьбе, тогда как другие не имеют симптомов.
Врачи ставят диагноз на основании всестороннего изучения анамнеза, тщательного наблюдения и обследования, а также избирательного использования рентгенологического исследования или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Лечение зависит от заболевания.
Детские кости постоянно растут и изменяются (перестраиваются). В основе роста находится уязвимая часть кости под названием зона роста. При ремоделировании костной ткани старая ткань постепенно замещается новой. Многие заболевания костей вызваны изменениями, которые происходят в растущей костно-мышечной системе ребенка. Эти нарушения могут проходить или усиливаться по мере роста ребенка. Другие заболевания костей могут быть наследственными или возникать в детстве без видимой причины.
Зоны роста
Люди считают кости твердыми предметами. Но кости должны расти вместе с остальным телом ребенка. Рост костей у детей происходит из мягких участков хряща вблизи концов костей. Эти области называют зонами роста. Когда дети перестают расти, зоны роста становятся твердой костью. После того как зоны роста затвердевают, кости больше не могут расти в длину. Поэтому люди не становятся выше после определенного момента в конце подросткового возраста. Несмотря на то, что кости самостоятельно восстанавливаются, например, после повреждения, это восстановление не затрагивает зоны роста.
Полученные в детском возрасте повреждения зоны роста могут становиться причиной нарушения роста кости.
Остеохондроз относится к группе заболеваний зоны роста, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Остеохондроз включает болезнь Келера, болезнь Легга-Кальве-Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера и болезнь Шейерманна.
Расположение зон роста
Зоны роста (обозначенные розовыми линиями) — это участки хрящевой ткани возле концов длинных костей, например, костей рук и ног. Они позволяют костям расти в длину до тех пор, пока ребенок не достигнет своего полного роста.
Причины заболеваний костной системы у детей
Заболевания костной системы у детей могут возникать в результате причин, которые влияют на людей всех возрастов, включая травмы, инфекцию (остеомиелит) или рак. Причины заболеваний костной системы, которые поражают преимущественно детей, включают постепенное смещение костей, вызванное сильным воздействием на зоны роста при развитии ребенка. Плохое кровообращение также может повредить зоны роста, как и отделение от остальной части кости или даже незначительное смещение. Повреждение зоны роста подавляет рост костей, искривляет сустав и может привести к длительному повреждению суставов (артриту).
Некоторые редкие заболевания соединительной ткани также могут поражать кости. К таким заболеваниям относятся синдром Марфана, несовершенный остеогенез и остеохондродисплазия. Остеопетрозы — это редкие наследственные заболевания, увеличивающие плотность костной ткани и вызывающих аномальный рост кости, либо и то, и другое.
Симптомы заболеваний костной системы у детей
Заболевания костей иногда вызывают безболезненные деформации. Некоторые деформации могут повлиять на способность ребенка ходить или использовать свои конечности.
Диагностика заболеваний костной системы у детей
Обследование врачом;
рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография (МРТ) и лабораторные анализы.
Диагностика заболевания костной системы обычно включает всестороннее изучение анамнеза, тщательное наблюдение и обследование, а также избирательное использование рентгенологического исследования, МРТ и лабораторных исследований.
Лечение заболеваний костной системы у детей
Зависит от заболевания
Лечение заболеваний костей зависит от конкретного заболевания. У детей некоторые нарушения проходят с возрастом. Однако в некоторых случаях может потребоваться использование шин или хирургическое вмешательство.
При повреждении зоны роста может понадобиться хирургическое вмешательство. Точное выравнивание разделенных или неровных концов зоны роста может хирургическим путем восстановить нормальный рост костей. Путем уменьшения раздражения, вызванного смещением, операция может предотвратить развитие артрита в суставе.
Если заболевание костей вызывает физическую деформацию, то ребенок может испытывать беспокойство или депрессию. Некоторые методы лечения заболеваний костной системы психологически трудно воспринимаются. Например, подростки могут отказываться носить ортопедический корсет для лечения сколиоза, так как он делает их внешне непохожими на своих сверстников. Консультация психолога может способствовать уменьшению беспокойства или депрессии. Консультация психолога может также помочь ребенку справиться с трудным лечением.