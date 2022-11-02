Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей

Люди считают кости твердыми предметами. Но кости должны расти вместе с остальным телом ребенка. Рост костей у детей происходит из мягких участков хряща вблизи концов костей. Эти области называют зонами роста. Когда дети перестают расти, зоны роста становятся твердой костью. После того как зоны роста затвердевают, кости больше не могут расти в длину. Поэтому люди не становятся выше после определенного момента в конце подросткового возраста. Несмотря на то, что кости самостоятельно восстанавливаются, например, после повреждения, это восстановление не затрагивает зоны роста.

Полученные в детском возрасте повреждения зоны роста могут становиться причиной нарушения роста кости.

Остеохондроз относится к группе заболеваний зоны роста, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Остеохондроз включает болезнь Келера, болезнь Легга-Кальве-Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера и болезнь Шейерманна.