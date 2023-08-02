Атрезия пищевода — это врожденный порок при котором пищевод сужается или заканчивается слепо. Большинство новорожденных с атрезией пищевода также имеют аномальное соединение между пищеводом и дыхательным горлом (трахеей), так называемый пищеводно-трахеальный свищ.
Пищевод представляет собой длинный трубкообразный орган, который соединяет рот с желудком. При атрезии пищевода пищевод сужается или развивается как две отдельные секции, которые не соединяются (атрезия). Из-за дефекта пища и жидкость задерживаются или не могут попасть из пищевода в желудок.
Дыхательное горло (трахея) — это основной дыхательный путь в легкие. В нормальных условиях пищевод и трахея разделены. Однако при пищеводно-трахеальном свище между пищеводом и дыхательным горлом формируется патологическое соединение (свищ). Из-за дефекта пища и жидкость попадают в дыхательное горло и легкие.
Атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ часто возникают вместе.
Врачи не знают, что является причиной атрезии пищевода и пищеводно-трахеального свища, но у многих детей с этими врожденными пороками имеются другие нарушения, такие как дефекты позвоночника, пороки сердца, почек, половых органов, ушей и конечностей, а также замедление умственного развития, физического развития или их сочетание.
(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).
Атрезия и свищ: Дефекты пищевода
При атрезии пищевода пищевод сужается или заканчивается слепо. Он не соединяется с желудком, как это обычно должно происходить. Пищеводно-трахеальный свищ — это аномальное соединение между пищеводом и трахеей (которое ведет к легким).
Симптомы
Новорожденный с атрезией пищевода кашляет, задыхается и у него течет слюна после попытки сглотнуть во время кормления.
Пищеводно-трахеальный свищ опасен, поскольку он позволяет проглоченной пище и слюне проходить через свищ в легкие, что приводит к кашлю, поперхиванию, затрудненному дыханию и, возможно, аспирационной пневмонии (из-за вдыхания пищи или слюны). Пища или жидкость в легких может ухудшить насыщение крови кислородом, что приводит к синюшному оттенку кожи (цианозу).
Диагностика
До рождения — пренатальное ультразвуковое исследование;
после рождения — введение трубки вниз по пищеводу и рентгенологические исследования.
Врачи могут заподозрить атрезию пищевода и пищеводно-трахеальный свищ до рождения на основании результатов пренатального ультразвукового исследования или после рождения — на основании симптомов.
Если врачи заподозрили наличие этих дефектов после рождения, они пытаются провести трубку по пищеводу младенца. Если прохождение трубки заблокировано, они делают рентгенографию, чтобы подтвердить диагноз и определить, где находится проблема.
Лечение
Хирургическое вмешательство
Перед хирургическим вмешательством по устранению дефектов проводят подготовку для предотвращения осложнений, таких как аспирационная пневмония. Во-первых, прекращают кормление через рот и размещают трубку в верхней части пищевода для беспрерывного отсасывания слюны, прежде чем она достигнет легких. Затем питание вводится младенцу в вену (внутривенно).
Чтобы создать нормальное соединение между пищеводом и желудком и закрыть свищ, хирургическое вмешательство необходимо провести вскоре после рождения.
После хирургического вмешательства могут развиться некоторые осложнения. Наиболее распространенными проблемами являются протечки и рубцовая ткань в месте повторного соединения пищевода. Многие дети испытывают трудности с кормлением. Примерно у половины детей, испытывающих трудности с кормлением, развивается гастроэзофагеальный рефлюкс (обратное движение пищи и желудочного сока из желудка в пищевод), поэтому новорожденным, страдающим атрезией пищевода, врачи могут назначать лекарственные препараты, подавляющие выработку желудочного сока. Если лекарственные препараты не контролируют рефлюкс, выполняется процедура под названием «фундопликация». При фундопликации хирург оборачивает верхнюю часть желудка вокруг нижней части пищевода, чтобы сделать желудочно-пищеводное соединение более тугим и тем самым уменьшить рефлюкс.