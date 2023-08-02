Атрезия пищевода — это врожденный порок при котором пищевод сужается или заканчивается слепо. Большинство новорожденных с атрезией пищевода также имеют аномальное соединение между пищеводом и дыхательным горлом (трахеей), так называемый пищеводно-трахеальный свищ.

Пищевод представляет собой длинный трубкообразный орган, который соединяет рот с желудком. При атрезии пищевода пищевод сужается или развивается как две отдельные секции, которые не соединяются (атрезия). Из-за дефекта пища и жидкость задерживаются или не могут попасть из пищевода в желудок.

Дыхательное горло (трахея) — это основной дыхательный путь в легкие. В нормальных условиях пищевод и трахея разделены. Однако при пищеводно-трахеальном свище между пищеводом и дыхательным горлом формируется патологическое соединение (свищ). Из-за дефекта пища и жидкость попадают в дыхательное горло и легкие.

Атрезия пищевода и пищеводно-трахеальный свищ часто возникают вместе.

Врачи не знают, что является причиной атрезии пищевода и пищеводно-трахеального свища, но у многих детей с этими врожденными пороками имеются другие нарушения, такие как дефекты позвоночника, пороки сердца, почек, половых органов, ушей и конечностей, а также замедление умственного развития, физического развития или их сочетание.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Атрезия и свищ: Дефекты пищевода

Симптомы Новорожденный с атрезией пищевода кашляет, задыхается и у него течет слюна после попытки сглотнуть во время кормления. Пищеводно-трахеальный свищ опасен, поскольку он позволяет проглоченной пище и слюне проходить через свищ в легкие, что приводит к кашлю, поперхиванию, затрудненному дыханию и, возможно, аспирационной пневмонии (из-за вдыхания пищи или слюны). Пища или жидкость в легких может ухудшить насыщение крови кислородом, что приводит к синюшному оттенку кожи (цианозу).

Диагностика До рождения — пренатальное ультразвуковое исследование;

после рождения — введение трубки вниз по пищеводу и рентгенологические исследования. Врачи могут заподозрить атрезию пищевода и пищеводно-трахеальный свищ до рождения на основании результатов пренатального ультразвукового исследования или после рождения — на основании симптомов. Если врачи заподозрили наличие этих дефектов после рождения, они пытаются провести трубку по пищеводу младенца. Если прохождение трубки заблокировано, они делают рентгенографию, чтобы подтвердить диагноз и определить, где находится проблема.