Эхинококкоз (инфекция, вызванная собачьим цепнем)

Возбудителями эхинококкоза являются собачьи цепни Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis. У людей ленточные черви могут вызывать заполненные жидкостью цисты или образования в печени или других органах.

Люди обычно заражаются при случайном попадании внутрь почвы, воды или пищи, загрязненных яйцами эхинококков , выделившихся из кишечника собак с калом.

Кисты формируются в печени, легких или другом органе и вызывают различные симптомы, включая боль.

Врачи проводят визуализацию (например, ультрасонографию или компьютерную томографию) для выявления цист, проводят анализы крови для выявления антител к ленточным червям и анализ жидкости из цисты для подтверждения диагноза.

Лечение обычно предусматривает удаление кист или их дренаж, инъекции солевого раствора для уничтожения паразита, а затем его удаление и прием лекарственного препарата альбендазол.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Тениидоз).

Взрослые ленточные черви видов Echinococcus granulosus и Echinococcus multilocularis обитают в кишечнике собак и других представителей семейства псовых (таких как лисы и койоты). Эти паразиты иногда инфицируют человека, образуя цисты в печени или других органах.

Echinococcus granulosus часто встречается в районах овцеводства Средиземноморья, Ближнего Востока, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Южной Америки. Он также изредка встречается в некоторых частях Северной Америки.

Echinococcus multilocularis встречается главным образом в Центральной Европе, на Аляске, в Канаде и Сибири. Этот вид также изредка встречается в континентальной части Соединенных Штатов Америки в штатах Вайоминг, обеих Дакотах и ​​на севере Среднего Запада США.

Жизненный цикл собачьего цепня Собаки, в особенности, пастушьих пород, заражаются при попадании в их организм цист ленточных червей из тканей инфицированных животных (овец, коз, крупного рогатого скота или свиней). Цисты (так называемые гидатидные цисты) превращаются во взрослых червей в кишечнике собак. Яйца червей выводятся из организма инфицированных собак с калом. Овцы, крупный рогатый скот, козы и свиньи поглощают яйца червей из почвы, загрязненной собачьими калом. В желудочно-кишечном тракте животных яйца вылупляются и образуют цисты во внутренних органах. Люди (чаще всего пастухи) заражаются при случайном попадании внутрь почвы, воды или пищи, загрязненных яйцами эхинококков, выделившихся из кишечника собак с калом. Яйца эхинококков сохраняют жизнеспособность в почве до года. Также яйца могут присутствовать на шерсти инфицированных животных. При контакте с таким животным яйца гельминта могут попасть на руки, а затем в рот или на продукты, таким образом, приводя к заражению. Яйца вылупляются в кишечнике и высвобождают сферы, в которых содержатся личинки гельминта (так называемые онкосферы). Сферы проникают в стенки кишечника и с током крови разносятся к разным органам, например, в печень и легкие. Там они превращаются в цисты, которые постепенно увеличиваются в размерах и вызывают у человека симптомы. Развивающаяся в итоге инфекция называется эхинококкозом. Жизненный цикл эхинококка (собачьего цепня) Изображение Изображение из библиотеки изображений Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Симптомы эхинококкоза К симптомам эхинококкоза относятся следующие: Боль в животе, пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), если в печени образуются цисты

Боли в груди, кашель с кровью или содержимым цист в случае образования цист в легких.

Крапивница либо сильная аллергическая реакция, представляющая угрозу для жизни (анафилаксия).

Диагностика эхинококкоза УЗИ, ультразвуковое исследование, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография;

Анализы крови Цисты в печени и других тканях можно увидеть при помощи УЗИ, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Цисты эхинококков в легких видны на рентгенограммах органов грудной клетки и иногда обнаруживаются при проведении стандартной рентгенографии. Анализ крови на антитела к Echinococcus также может помочь в диагностике. Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов.

Лечение эхинококкоза Хирургическое удаление или дренаж цисты

Инъекция солевого раствора для уничтожения паразита

Альбендазол Зачастую можно удалить цисту Echinococcus granulosus хирургическим путем или дренировать ее с помощью иглы. При дренировании цист иглу вводят под контролем ультразвука. Затем они выводят жидкость из цисты, вводят раствор соли в цисту, чтобы убить паразитов, и сливают раствор. Образования, вызванные Echinococcus multilocularis, удаляются хирургическим путем. Альбендазол — это пероральный рецептурный лекарственный препарат, используемый для лечения различных инфекций, вызванных паразитарными червями. Альбендазол назначают до и во время процедур, таких как хирургическое вмешательство или дренаж цисты при помощи иглы, чтобы предотвратить распространение инфекции, если содержимое цисты выльется во время процедуры. Альбендазол обычно принимают в течение 1–6 месяцев после процедуры. Это снижает вероятность рецидива или распространения цист. Сам по себе альбендазол может убить некоторые цисты. Его также применяют для подавления роста цист, которые не поддаются хирургическому удалению или дренированию. Иногда, при тяжелой инфекции, делают пересадку печени.