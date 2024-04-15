Пневмококковые вакцины помогают защитить от бактериальных инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae (пневмококками). Пневмококковые инфекции включают инфекции уха, синусит, пневмонию, инфекции кровотока и менингит.
Дополнительная информация приведена в статьях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Вакцинация против пневмококка: что должен знать каждый, Информационный бюллетень (промежуточный) пневмококковой конъюгированной вакцины и Информационный бюллетень пневмококковой полисахаридной вакцины.
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Существует более 90 различных типов пневмококков. Вакцины нацелены против многих типов, которые с наибольшей вероятностью вызывают серьезное заболевание. Доступны два вида пневмококковой вакцины: конъюгированная и полисахаридная.
Конъюгированная вакцина PCV15 обеспечивает защиту против 15 типов пневмококков.
Конъюгированная вакцина PCV20 обеспечивает защиту против 20 типов пневмококков.
Полисахаридная вакцина PPSV23 обеспечивает защиту от 23 типов пневмококков.
Введение пневмококковой вакцины
Все пневмококковые вакцины вводят в мышцу. Рекомендации и назначаемая вакцина зависят от возраста человека и других факторов. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка: обобщенные данные о том, кому и когда проводить вакцинацию).
Детям в возрасте до 18 лет пневмококковая вакцина, как правило, вводится 4 дозами в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев и 12–15 месяцев в рамках планового графика вакцинации, рекомендуемого для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Люди в возрасте 65 лет и старше, которые ранее не получали конъюгированную вакцину или история вакцинации которых неизвестна, должны получить:
1 дозу вакцины PCV20 или
1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23
Люди в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеются определенные состояния или факторы риска (см. ниже), которые ранее не получали конъюгированную вакцину, и история вакцинации которых неизвестна, должны получить:
1 дозу вакцины PCV20 или
1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23
Пневмококковая вакцина должна вводиться людям в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеется любое из следующих состояний:
утечка спинномозговой жидкости;
ослабленная иммунная система (в том числе лица, страдающие ВИЧ-инфекцией, лейкозом, лимфомой или распространенным раком, принимающие препараты, подавляющие иммунную систему [иммунодепрессанты], и лица после трансплантации органов);
нарушение функции селезенки (включая лиц, страдающих серповидно-клеточной анемией);
хронические заболеваниями сердца, легких (включая астму и эмфизему) или печени;
В обеих взрослых возрастных группах доза вакцины PPSV23 должна вводиться как минимум через 1 год после дозы вакцины PCV15. В то же время, в отношении взрослых с иммунодефицитным состоянием, кохлеарным имплантатом или подтеканием спинномозговой жидкости (СМЖ) иногда можно рассмотреть возможность введения вакцины PPSV23 как минимум через 8 недель после введения вакцины PCV15. Кроме того, относительно тех, кто ранее получил дозу пневмококковой вакцины, см. подробные рекомендации относительно дальнейшего введения пневмококковой вакцины в статье Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты пневмококковой вакцины
Иногда в месте инъекции возникает боль и покраснение. К другим побочным эффектам относятся жар, раздражительность, сонливость, потеря аппетита и рвота.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень (промежуточный) пневмококковой конъюгированной вакцины
Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень пневмококковой полисахаридной вакцины (PPSV23)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): Заболевание, вызванное пневмококком: рекомендуемые вакцинации