Все пневмококковые вакцины вводят в мышцу. Рекомендации и назначаемая вакцина зависят от возраста человека и других факторов. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка: обобщенные данные о том, кому и когда проводить вакцинацию).

Детям в возрасте до 18 лет пневмококковая вакцина, как правило, вводится 4 дозами в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев и 12–15 месяцев в рамках планового графика вакцинации, рекомендуемого для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Люди в возрасте 65 лет и старше, которые ранее не получали конъюгированную вакцину или история вакцинации которых неизвестна, должны получить:

1 дозу вакцины PCV20 или

1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23

Люди в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеются определенные состояния или факторы риска (см. ниже), которые ранее не получали конъюгированную вакцину, и история вакцинации которых неизвестна, должны получить:

1 дозу вакцины PCV20 или

1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23

Пневмококковая вакцина должна вводиться людям в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеется любое из следующих состояний:

В обеих взрослых возрастных группах доза вакцины PPSV23 должна вводиться как минимум через 1 год после дозы вакцины PCV15. В то же время, в отношении взрослых с иммунодефицитным состоянием, кохлеарным имплантатом или подтеканием спинномозговой жидкости (СМЖ) иногда можно рассмотреть возможность введения вакцины PPSV23 как минимум через 8 недель после введения вакцины PCV15. Кроме того, относительно тех, кто ранее получил дозу пневмококковой вакцины, см. подробные рекомендации относительно дальнейшего введения пневмококковой вакцины в статье Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).