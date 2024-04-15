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Пневмококковая вакцина

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Пневмококковые вакцины помогают защитить от бактериальных инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae (пневмококками). Пневмококковые инфекции включают инфекции уха, синусит, пневмонию, инфекции кровотока и менингит.

Дополнительная информация приведена в статьях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Вакцинация против пневмококка: что должен знать каждый, Информационный бюллетень (промежуточный) пневмококковой конъюгированной вакцины и Информационный бюллетень пневмококковой полисахаридной вакцины.

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Существует более 90 различных типов пневмококков. Вакцины нацелены против многих типов, которые с наибольшей вероятностью вызывают серьезное заболевание. Доступны два вида пневмококковой вакцины: конъюгированная и полисахаридная.

  • Конъюгированная вакцина PCV15 обеспечивает защиту против 15 типов пневмококков.

  • Конъюгированная вакцина PCV20 обеспечивает защиту против 20 типов пневмококков.

  • Полисахаридная вакцина PPSV23 обеспечивает защиту от 23 типов пневмококков.

Введение пневмококковой вакцины

Все пневмококковые вакцины вводят в мышцу. Рекомендации и назначаемая вакцина зависят от возраста человека и других факторов. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка: обобщенные данные о том, кому и когда проводить вакцинацию).

Детям в возрасте до 18 лет пневмококковая вакцина, как правило, вводится 4 дозами в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев и 12–15 месяцев в рамках планового графика вакцинации, рекомендуемого для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Люди в возрасте 65 лет и старше, которые ранее не получали конъюгированную вакцину или история вакцинации которых неизвестна, должны получить:

  • 1 дозу вакцины PCV20 или

  • 1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23

Люди в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеются определенные состояния или факторы риска (см. ниже), которые ранее не получали конъюгированную вакцину, и история вакцинации которых неизвестна, должны получить:

  • 1 дозу вакцины PCV20 или

  • 1 дозу вакцины PCV15 с последующей дозой вакцины PPSV23

Пневмококковая вакцина должна вводиться людям в возрасте от 19 до 64 лет, у которых имеется любое из следующих состояний:

В обеих взрослых возрастных группах доза вакцины PPSV23 должна вводиться как минимум через 1 год после дозы вакцины PCV15. В то же время, в отношении взрослых с иммунодефицитным состоянием, кохлеарным имплантатом или подтеканием спинномозговой жидкости (СМЖ) иногда можно рассмотреть возможность введения вакцины PPSV23 как минимум через 8 недель после введения вакцины PCV15. Кроме того, относительно тех, кто ранее получил дозу пневмококковой вакцины, см. подробные рекомендации относительно дальнейшего введения пневмококковой вакцины в статье Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).

Побочные эффекты пневмококковой вакцины

Иногда в месте инъекции возникает боль и покраснение. К другим побочным эффектам относятся жар, раздражительность, сонливость, потеря аппетита и рвота.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень (промежуточный) пневмококковой конъюгированной вакцины

  2. Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень пневмококковой полисахаридной вакцины (PPSV23)

  3. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?

  4. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): Заболевание, вызванное пневмококком: рекомендуемые вакцинации

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.