Общие сведения об инфекционных заболеваниях

Микроорганизмы — это крошечные живые существа, такие как бактерии и вирусы. Микроорганизмы живут повсюду. Несмотря на их огромную численность, только несколько тысяч видов микроорганизмов, распространяясь, вызывают заболевания у людей.

Многие микроорганизмы обитают на коже, в ротовой полости, верхних дыхательных путях, кишечнике, а также половых органах (в частности, влагалище), при этом не вызывая заболеваний (см. Резидентная флора). Будет ли микроорганизм безвредно сосуществовать с человеком или же приведет к возникновению заболевания, зависит от природы микроорганизма и состояния естественных защит организма человека (см. Защита от инфекции).

Таблица Типы патогенных микроорганизмов Таблица

Некоторые микроорганизмы могут быть использованы в качестве биологического оружия. К таким микроорганизмам относятся те, которые вызывают такие заболевания, как сибирская язва, бруцеллез, геморрагическая лихорадка (вирусная инфекция Эбола и вирусная инфекция Марбург), чума, оспа и туляремия, а также те, которые вырабатывают ботулотоксин. Каждое из этих заболеваний потенциально фатально и, кроме сибирской язвы, ботулизма и туляремии, может передаваться от человека к человеку. Прямая передача бруцеллеза от человека к человеку случается крайне редко.