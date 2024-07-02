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Общие сведения об инфекционных заболеваниях

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Основная информация

Микроорганизмы — это крошечные живые существа, такие как бактерии и вирусы. Микроорганизмы живут повсюду. Несмотря на их огромную численность, только несколько тысяч видов микроорганизмов, распространяясь, вызывают заболевания у людей.

Многие микроорганизмы обитают на коже, в ротовой полости, верхних дыхательных путях, кишечнике, а также половых органах (в частности, влагалище), при этом не вызывая заболеваний (см. Резидентная флора). Будет ли микроорганизм безвредно сосуществовать с человеком или же приведет к возникновению заболевания, зависит от природы микроорганизма и состояния естественных защит организма человека (см. Защита от инфекции).

Таблица
Таблица

Типы патогенных микроорганизмов

Тип

Описание

Примеры

Расстройства, которые могут возникнуть

Бактерии

Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы без ядра.

Пиогенный стрептококк

Фарингит (стрептококковое воспаление горла)

Кишечная палочка (Escherichia coli)

Инфекции мочевыводящих путей

Вирусы

Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Они не воспроизводятся самостоятельно. Вторгаясь в живую клетку, вирусы используют ее аппарат для собственной репродукции.

вирус ветряной оспы;

Ветряная оспа и опоясывающий лишай

Риновирус

Простуда

Грибки

Грибки — это живые организмы, но они не являются растениями или животными. Размер грибков колеблется от микроскопического до легко видимого невооруженным глазом. К грибкам принадлежат дрожжи, плесень и грибы.

Кандида белая

Вагинальные дрожжевые инфекции

Трихофитон

Дерматомикоз стоп

Паразиты

Паразиты — это организмы, которые живут внутри другого, как правило, бòльшего организма (хозяина). К ним принадлежат черви и одноклеточные организмы под названием «простейшие» (которые, в отличие от бактерий, обладают ядром).

Enterobius vermicularis (вид остриц)

Зуд вокруг заднего прохода

Plasmodium falciparum (вид простейших)

Малярия

Некоторые микроорганизмы могут быть использованы в качестве биологического оружия. К таким микроорганизмам относятся те, которые вызывают такие заболевания, как сибирская язва, бруцеллез, геморрагическая лихорадка (вирусная инфекция Эбола и вирусная инфекция Марбург), чума, оспа и туляремия, а также те, которые вырабатывают ботулотоксин. Каждое из этих заболеваний потенциально фатально и, кроме сибирской язвы, ботулизма и туляремии, может передаваться от человека к человеку. Прямая передача бруцеллеза от человека к человеку случается крайне редко.

Последствия и симптомы инфекции

Инфекции могут поражать лишь часть тела (местная инфекция) или все тело (системная инфекция). Абсцессы и инфекции мочевого пузыря относятся к местным инфекциям. Тяжелые системные инфекции могут иметь опасные для жизни последствия, такие как сепсис или септический шок.

К симптомам инфекции относятся повышенная температура, учащенный пульс, ускоренное дыхание, тревожность и спутанность сознания.

Большинство последствий и симптомов разрешается при эффективном лечении инфекции.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.