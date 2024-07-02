Общие сведения об инфекционных заболеваниях

Микроорганизмы — это крошечные живые существа, такие как бактерии и вирусы. Микроорганизмы живут повсюду. Несмотря на их огромную численность, только несколько тысяч видов микроорганизмов, распространяясь, вызывают заболевания у людей.
Многие микроорганизмы обитают на коже, в ротовой полости, верхних дыхательных путях, кишечнике, а также половых органах (в частности, влагалище), при этом не вызывая заболеваний (см. Резидентная флора). Будет ли микроорганизм безвредно сосуществовать с человеком или же приведет к возникновению заболевания, зависит от природы микроорганизма и состояния естественных защит организма человека (см. Защита от инфекции).
Типы патогенных микроорганизмов
Тип
Описание
Примеры
Расстройства, которые могут возникнуть
Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы без ядра.
Пиогенный стрептококк
Фарингит (стрептококковое воспаление горла)
Кишечная палочка (Escherichia coli)
Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Они не воспроизводятся самостоятельно. Вторгаясь в живую клетку, вирусы используют ее аппарат для собственной репродукции.
вирус ветряной оспы;
Риновирус
Грибки — это живые организмы, но они не являются растениями или животными. Размер грибков колеблется от микроскопического до легко видимого невооруженным глазом. К грибкам принадлежат дрожжи, плесень и грибы.
Кандида белая
Трихофитон
Паразиты — это организмы, которые живут внутри другого, как правило, бòльшего организма (хозяина). К ним принадлежат черви и одноклеточные организмы под названием «простейшие» (которые, в отличие от бактерий, обладают ядром).
Enterobius vermicularis (вид остриц)
Plasmodium falciparum (вид простейших)
Некоторые микроорганизмы могут быть использованы в качестве биологического оружия. К таким микроорганизмам относятся те, которые вызывают такие заболевания, как сибирская язва, бруцеллез, геморрагическая лихорадка (вирусная инфекция Эбола и вирусная инфекция Марбург), чума, оспа и туляремия, а также те, которые вырабатывают ботулотоксин. Каждое из этих заболеваний потенциально фатально и, кроме сибирской язвы, ботулизма и туляремии, может передаваться от человека к человеку. Прямая передача бруцеллеза от человека к человеку случается крайне редко.
Последствия и симптомы инфекции
Инфекции могут поражать лишь часть тела (местная инфекция) или все тело (системная инфекция). Абсцессы и инфекции мочевого пузыря относятся к местным инфекциям. Тяжелые системные инфекции могут иметь опасные для жизни последствия, такие как сепсис или септический шок.
К симптомам инфекции относятся повышенная температура, учащенный пульс, ускоренное дыхание, тревожность и спутанность сознания.
Большинство последствий и симптомов разрешается при эффективном лечении инфекции.