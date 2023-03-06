Стрептококковые инфекции вызваны одним из нескольких видов стрептококка. Эти грамположительные сфероидные (кокковые) бактерии (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии) вызывают множество нарушений, включая стрептококковый фарингит, пневмонию, раневые и кожные инфекции, инфекции сердечного клапана и инфекции крови.
Различные группы бактерий распространяются разными способами, например, во время кашля или чихания, через контакт с зараженными ранами или язвами или во время влагалищных родов (от матери к ребенку).
Такие инфекции поражают различные участки тела, включая горло, среднее ухо, носовые пазухи, легкие, кожу, подкожную ткань, сердечные клапаны и кровоток.
К симптомам относятся покрасневшие и болезненные опухшие ткани, язвы, покрытые струпьями, воспаленное горло (стрептококковый фарингит), а также сыпь, в зависимости от пораженного участка.
Врач может поставить диагноз инфекции на основании симптомов и подтвердить его при помощи идентификации бактерий в образце инфицированной ткани, иногда при помощи визуализирующих обследований.
Антибиотики назначают внутрь или при серьезных инфекциях — в вену.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Многие виды стрептококков безвредно существуют в организме человека. Некоторые виды, вызывающие инфекцию, также присутствуют у здоровых людей, но не провоцируют инфекцию. Такие люди называются носителями.
Типы стрептококков
Стрептококки подразделяются на группы на основании их внешнего вида при выращивании в лаборатории и различных химических соединений. Каждая из групп вызывает специфические инфекции. Группы, которые чаще всего вызывают заболевания у людей, включают:
Группа А
Группа B
Группа D (энтерококк)
Зеленящий
Один вид — Streptococcus pneumoniae (пневмококки) — обычно рассматривается отдельно (см. пневмококковые инфекции).
Стрептококки и некоторые расстройства, которые они вызывают
Вид
Среда
Расстройства
Группа А
Пиогенный стрептококк
Заболевания уха, носа и горла
Инфекция среднего уха (средний отит)
Воспаленное горло (стрептококковый фарингит)
Кожа
Флегмона (инфекция подкожных тканей)
Рожистое воспаление (поверхностная форма флегмоны)
Импетиго (кожная инфекция)
Инфекции ран
Иное
Инфекция сердечных клапанов (эндокардит)
Плеврит
Пурпурная лихорадка (более не распространена)
Расстройства, которые развиваются после стрептококковых инфекций
Гломерулонефрит (воспаление почек)
Группа B
Streptococcus agalactiae
У взрослых, особенно больных сахарным диабетом
абсцессы.
Флегмона
Инфекции ран
Инфекции стопы (а иногда и кости), вызванные диабетом
У новорожденных
У женщин после родов
Инфекции кровотока
Инфекция матки (эндометрит)
Зеленящий
Различные виды
—
Инфекция сердечных клапанов (эндокардит), пораженных таким заболеванием, как врожденный порок сердца или ревматическая лихорадка
Распространение стрептококковой инфекции
Стрептококки группы А распространяются следующим образом:
при вдыхании капелек выделений из носа или горла, которые рассеиваются в воздухе, когда зараженный человек кашляет или чихает;
при контакте с инфицированными кожными ранами или язвами.
Обычно бактерии не распространяются путем бытового контакта, но могут распространяться в местах, переполненных людьми, например, общежитиях, школах и военных казармах. Через 24 часа после лечения антибиотиками человек прекращает распространять бактерии среди других людей.
Стрептококки группы В передаются новорожденным через выделения во время влагалищных родов.
Стрептококки зеленящие обитают во рту у здоровых людей, но могут также проникать в кровоток, особенно у людей, страдающих воспалением периодонта, и заражать сердечные клапаны (вызывая эндокардит).
Симптомы стрептококковых инфекций
Симптомы стрептококковых инфекций зависят от зараженного участка:
Флегмона: Инфицированная кожа краснеет; наблюдается отек ткани, вызывающий боль.
Импетиго: Обычно образуются покрытые желтыми струпьями язвы.
Некротизирующий фасциит: Заражение соединительной ткани, которая покрывает мышцы (фасция). Неожиданно возникает озноб, жар, сильная боль и чувствительность в области поражения. Кожа кажется нормальной до прогрессирования инфекции в тяжелую форму.
Стрептококковый фарингит (фарингит): Эта инфекция обычно возникает среди детей в возрасте от 5 до 15 лет. Стрептококковый фарингит редко возникает среди детей младше 3 лет. Часто симптомы возникают неожиданно. Возникает воспаление горла. У детей может наблюдаться озноб, жар, головная боль, тошнота, рвота и общее недомогание. Горло становится ярко красного цвета, гланды воспаляются, с гнойными участками или без. Часто увеличиваются и становятся чувствительными шейные лимфатические узлы. Однако у детей младше 3 лет симптомы могут отсутствовать. У них может возникать только насморк. Если у людей с больным горлом появляется кашель, покраснение глаз, осиплость, диарея или заложенность носа, то, скорее всего, причиной тому является вирусная, а не стрептококковая инфекция.
Скарлатина: Сыпь появляется сначала на лице, а потом распространяется на все тело и конечности. Сыпь на ощупь похожа на наждачную бумагу. Сыпь ухудшается в местах сгиба кожи, например, в складке между ногами и туловищем. При постепенном исчезновении сыпи кожа начинает шелушиться. На языке появляются красные бугорки, покрытые желтовато-белой пленкой. После чего пленка сходит, а язык становится ярко-красного цвета (малиновый язык).
Скарлатина редко встречается в настоящее время, но ее вспышки все еще происходят. Она чаще всего распространяется, когда люди находятся в тесном контакте друг с другом, например, в школах или детских садах. Скарлатина встречается главным образом у детей, обычно после стрептококкового фарингита, но иногда и после кожных стрептококковых инфекций.
Осложнения при стрептококковых инфекциях
При отсутствии лечения стрептококковые инфекции могут приводить к осложнениям. Некоторые осложнения являются следствием распространения инфекции на прилегающие ткани. К примеру, инфекция из уха может распространиться на околоносовые пазухи, вызывая синусит, либо на сосцевидный отросток (выступающая кость за ухом), вызывая мастоидит.
Другие осложнения затрагивают отдаленные органы. Например, у некоторых людей развиваются воспаление почек (гломерулонефрит) или ревматическая лихорадка.
Синдром токсического шока вызывает быстро прогрессирующие и тяжелые симптомы, которые включают жар, сыпь, опасно низкое артериальное давление и недостаточность некоторых органов. Его вызывают токсины, которые вырабатывают стрептококки группы А или золотистый стафилококк.
Диагностика стрептококковых инфекций
При стрептококковом фарингите — экспресс-тесты и/или бактериологическое исследование образца из горла;
при флегмоне и импетиго — частое обследование врачом;
при некротизирующем фасциите — диагностическая визуализация (например, КТ), бактериологическое исследование и зачастую диагностическое хирургическое вмешательство.
Диагностика различных стрептококковых заболеваний осуществляется по-разному.
Стрептококковый фарингит
Врач подозревает стрептококковую инфекцию горла на основании:
лихорадка
увеличенных и болезненных шейных лимфатических узлов;
гноя на или в миндалинах;
отсутствия кашля.
Основным обоснованием диагностики стрептококкового фарингита является снижение вероятности развития осложнений (таких как ревматическая лихорадка) с помощью назначения антибиотиков. Поскольку симптомы стрептококкового фарингита, вызванные бактериями группы А, часто похожи на фарингит, вызванный вирусом (а вирусные инфекции не должны лечиться антибиотиками), для подтверждения диагноза необходимо провести бактериологическое исследование отделяемого из горла или другой анализ.
Несколько диагностических тестов (под названием экспресс-тесты) можно выполнить в течение считанных минут. Для таких тестов используется мазок из горла. Если результаты таких тестов показывают наличие инфекции (положительный результат), диагноз стрептококкового фарингита подтверждается. В таком случае посев мазка из горла, который занимает больше времени, не нужен. Однако в некоторых случаях результаты быстрых тестов не показывают наличия инфекции (ложноотрицательный результат). В случае отрицательных результатов у детей и подростков необходимо выполнить бактериологическое исследование. В лабораторию направляется мазок из горла для бактериологического исследования (посев на флору) на стрептококки группы А в течение суток (при их наличии). У взрослых отрицательные результаты не требуют подтверждения при помощи бактериальных посевов, поскольку коэффициент заболеваемости стрептококком и риск ревматической лихорадки у взрослых достаточно низкий.
В случае идентификации стрептококков группы А проводится анализ, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура под названием определение чувствительности).
Людей, тесно контактирующих с человеком со стрептококковой инфекцией, следует проверять на наличие бактерий, если у них есть симптомы или когда-либо были осложнения из-за стрептококковой инфекции.
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Флегмона и импетиго
Диагноз флегмоны и импетиго часто ставится на основании симптомов, хотя бактериологическое исследование образцов, взятых из язвы импетиго, часто помогает врачам идентифицировать другие микроорганизмы, которые могут быть возбудителями, такие как золотистый стафилококк.
Некротизирующий фасциит
Для диагностики некротизирующего фасциита врач часто назначает рентген, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) и бактериологическое исследование. Часто для подтверждения диагноза требуется диагностическая операция.
Лечение стрептококковых инфекций
Антибиотики (обычно, пенициллин);
при некротизирующем фасциите хирургическое вмешательство для удаления омертвевших тканей.
Стрептококковый фарингит
Стрептококковая инфекция горла обычно разрешается в течение 1–2 недель даже без лечения.
Антибиотики позволяют достигнуть снижения продолжительность проявления симптомов у детей младшего возраста, а у подростков и взрослых обладают незначительным эффектом. Тем не менее, антибиотики назначаются для предупреждения распространения инфекции в среднее ухо, носовые пазухи и сосцевидный отросток, а также для предотвращения распространения инфекции другим людям. Антибиотикотерапия также помогает предотвратить ревматическую лихорадку, хотя не всегда защищает от воспаления почек (гломерулонефрит). Обычно введение антибиотиков не нужно начинать немедленно. Ожидание до 1–2 дней для получения результатов бактериологического исследования до начала приема антибиотиков не повышает риск ревматической лихорадки. Исключение составляют члены семьи, которые болеют или болели ревматической лихорадкой. Каждая стрептококковая инфекция членов семьи должна лечиться как можно быстрее.
Обычно пенициллин или амоксициллин принимается внутрь в течение 10 дней. Вместо этого можно ввести одну инъекцию пенициллина продленного действия (бензатин). Людям, которые не могут получать пенициллин, назначается пероральный прием эритромицина, кларитромицина или клиндамицина в течение 10 дней или азитромицина в течение 5 дней.
Бактерии, которые вызывают стрептококковый фарингит, не обладают устойчивостью к пенициллину. В Соединенных Штатах Америки около 5–10 % этих бактерий резистентны к эритромицину и родственным антибиотикам (азитромицину и кларитромицину), но в некоторых странах эта цифра превышает 10 %.
Лихорадка, головная боль и больное горло лечат при помощи ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые снижают боль и жар. Однако аспирин не следует давать детям из-за повышения риска синдрома Рейе.
Необходимости в постельном режиме или изоляции нет.
Прочие стрептококковые инфекции
Своевременное лечение антибиотиками может предупредить быстрое распространение стрептококковой инфекции и попадание в кровь и внутренние органы. Поэтому флегмону часто лечат, не делая бакпосева, чтобы идентифицировать бактерии, которые ее вызывают. В таких случаях врачи применяют антибиотики, которые одновременно эффективны против стрептококков и стафилококков (например, диклоксациллин или цефалексин).
Серьезные стрептококковые инфекции (такие как некротизирующий фасциит, эндокардит и тяжелая флегмона) требуют внутривенного назначения пенициллина, иногда в сочетании с другими антибиотиками.
Больные с некротизирующим фасциитом проходят лечение в отделениях интенсивной терапии и реанимации (ОИТР). При некротизирующем фасциите мертвую инфицированную ткань необходимо удалить хирургическим путем.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Стрептококковая инфекция группы A: информация о заболеваниях, вызванных стрептококком группы А