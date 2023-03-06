(стрептококковые инфекции)

Стрептококки группы А распространяются следующим образом:

при вдыхании капелек выделений из носа или горла, которые рассеиваются в воздухе, когда зараженный человек кашляет или чихает;

при контакте с инфицированными кожными ранами или язвами.

Обычно бактерии не распространяются путем бытового контакта, но могут распространяться в местах, переполненных людьми, например, общежитиях, школах и военных казармах. Через 24 часа после лечения антибиотиками человек прекращает распространять бактерии среди других людей.

Стрептококки группы В передаются новорожденным через выделения во время влагалищных родов.

Стрептококки зеленящие обитают во рту у здоровых людей, но могут также проникать в кровоток, особенно у людей, страдающих воспалением периодонта, и заражать сердечные клапаны (вызывая эндокардит).