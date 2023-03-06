Инфекции золотистого стафилококка

Золотистый стафилококк — это самый опасный из всех распространенных стафилококков. Эти грамположительные, сфероидные (кокковые) бактерии (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии) часто вызывают кожные инфекции, но могут вызывать пневмонию, заражение сердечных клапанов и костные инфекции, и могут быть резистентными к лечению некоторыми антибиотиками.

Бактерии распространяются среди людей посредством прямого контакта, пользования загрязненным предметом или воздушно-капельным путем — при чихании или кашле.

Распространены кожные инфекции, но бактерии могут распространяться в кровотоке и инфицировать отдаленные органы.

Кожные инфекции могут характеризоваться волдырями, абсцессами, краснотой и отеком инфицированного участка.

Диагноз основывается на внешнем виде кожи или идентификации бактерий в образцах инфицированного материала.

Выбор антибиотика происходит на основании того, будет ли он эффективен против данного штамма инфекции.

Тщательное мытье рук помогает предотвратить распространение инфекции.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Золотистый стафилококк обитает (обычно временно) в носу приблизительно у 30 % здорового взрослого населения и на коже приблизительно у 20 %. Эти процентные доли увеличиваются у людей, являющихся пациентами или сотрудниками больниц.

Бактерии могут распространяться от человека к человеку путем прямого контакта, через загрязненные предметы (например, телефон, дверную ручку, пульты управления телевизором, кнопки лифта) или, реже, воздушно-капельным путем во время чихания или кашля.

Переносчики — это люди, в организме которых живет бактерия, но симптомы отсутствуют. Переносчики могут переносить бактерии руками из носа в другие части тела, иногда вызывая заражение. Чаще всего переносчиками являются пациенты, которые пребывают в больнице, или люди, которые работают в больнице.

Типы стафилококковых инфекций Инфекция, вызванная золотистым стафилококком, может быть как легкой, так и опасной для жизни. Самые распространенные стафилококковые инфекции: Кожные инфекции, часто вызывающие абсцессы Однако бактерии могут перемещаться в кровотоке (вызывая бактериемию) и заражать любой участок тела, особенно сердечные клапаны (эндокардит) и кости (остеомиелит). Бактерии могут накапливаться на медицинских устройствах в организме, например, искусственных сердечных клапанах или суставах, кардиостимуляторах и катетерах, введенных через кожу в кровеносные сосуды. Некоторые стафилококковые инфекции более склонны к появлению в следующих случаях: Инфекции кровотока: Когда катетер, вставленный в вену, остается на месте в течение длительного времени

Эндокардит: Когда люди вводят незаконные наркотики или имеют искусственный сердечный клапан, либо когда катетер, вставленный в вену, инфицирован

Остеомиелит: Когда золотистый стафилококк распространяется в костную ткань из-за инфекции в кровотоке или в соседних мягких тканях, как это случается у пациентов с глубокими пролежнями или диабетической стопой

Легочная инфекция (пневмония): После заболевания гриппом (особенно) или инфекции кровотока, когда люди принимают кортикостероиды или лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), при госпитализации для трахеальной интубации и при необходимости искусственной вентиляции легких (так называемая больничная пневмония)

Стафилококковые токсины Существует много штаммов золотистого стафилококка. Некоторые штаммы вырабатывают токсины, которые вызывают стафилококковое пищевое отравление, синдром токсического шока или синдром ошпаренной кожи. Синдром токсического шока также вызывают токсины, которые вырабатывают некоторые стрептококки. Этот синдром вызывает быстро прогрессирующие и тяжелые симптомы, которые включают жар, сыпь, опасно низкое артериальное давление и недостаточность некоторых органов.

Резистентность к антибиотикам Многие штаммы могут вырабатывать резистентность к действию антибиотиков. Если носитель принимает антибиотик, он убивает неустойчивые штаммы, оставляя только устойчивые. Такие бактерии могут размножаться. Если они вызывают инфекцию, ее сложнее лечить. Устойчивость бактерии и то, какие антибиотики на нее не действуют, зависят от того, где человек заражается инфекцией: в больнице или других медицинских учреждениях или вне медицинского учреждения (в сообществе).

Золотистый стафилококк, резистентный к метициллину (МРЗС) Из-за широкого применения антибиотиков в больницах больничный персонал часто является носителем устойчивых штаммов бактерии. В медицинском учреждении обычно происходит инфицирование бактериями, устойчивыми к нескольким видам антибиотиков, включая почти все антибиотики, родственные пенициллину (под названием бета-лактамные антибиотики). Штаммы бактерий, устойчивые к почти всем бета-лактамным антибиотикам, называются метициллин-резистентным золотистым стафилококком (МРЗС). Метициллин — это один из видов пенициллина. Штаммы МРЗС часто встречаются, когда инфекция приобретается в медицинских учреждениях (так называемая больничная инфекция). Некоторые штаммы МРЗС вызывают инфекции, которые приобретаются за пределами медицинских учреждений (так называемая внебольничная инфекция), включая легкие абсцессы и кожные инфекции. Количество этих внебольничных инфекций растет. Знаете ли Вы, что...

Симптомы стафилококковой инфекции К кожным инфекциям, вызванным золотистым стафилококком, относятся: Фолликулит — наименее серьезная из инфекций. Заражается волосяной корень (фолликул), вызывая небольшой немного болезненный прыщик у основания волоса.

Импетиго проявляется в виде поверхностных волдырей, заполненных жидкостью, которые разрываются и оставляют корки медового цвета. Импетиго может вызывать зуд или боль.

Абсцессы (фурункул или гнойник) — это теплые на ощупь болезненные подкожные скопления гноя.

Флегмона — это инфекция кожи и подкожных тканей. Флегмона распространяется, вызывая боль и красноту.

Токсический эпидермальный некролиз и синдром ошпаренной кожи у новорожденных являются серьезными инфекциями. Оба заболевания приводят к крупнопластинчатому шелушению кожи. Некоторые инфекции кожи, вызванные Фурункул (гнойник) На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Фурункул под бровью У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Импетиго При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Импетиго у ребенка У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Фурункул (гнойник) На этой фотографии фурункул (гнойник) — болезненный, отекший, заполненный гноем очаг. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Фурункул под бровью У этой женщины красный, воспаленный фурункул под бровью. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Импетиго При импетиго группа язвочек вскрывается с образованием корочки медового цвета. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Импетиго у ребенка У этого ребенка с импетиго скопления язв, покрытых желтоватыми струпьями. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Все стафилококковые кожные инфекции очень заразны. Инфекции молочной железы (мастит), которые могут включать флегмону и абсцессы, развиваются через 1–4 недели после родов. Область вокруг соска становится красной и болезненной. Большое количество бактерий выделяется из абсцессов в грудное молоко. Такие бактерии могут инфицировать ребенка. Пневмония часто вызывает сильный жар, одышку, кашель с мокротой, которая может быть окрашена кровью. Могут развиваться легочные абсцессы. Иногда они увеличиваются и затрагивают мембраны вокруг легких. Также может собираться гной (эмпиема). Такие проблемы осложняют дыхание. Инфекции крови являются распространенной причиной смерти среди людей с тяжелыми ожогами. Обычно к симптомам относятся постоянно повышенная температура и в некоторых случаях шок. Эндокардит может быстро привести к поражению сердечных клапанов, вызывая сердечную недостаточность (с затруднением дыхания) и в некоторых случаях смерть. Остеомиелит сопровождается ознобом, жаром и болью в костях. Кожа и ткани над инфицированной костью краснеют и опухают, жидкость может собираться в соседних суставах.

Диагностика стафилококковых инфекций При кожных формах осмотр врача;

при других формах бактериологическое исследование крови или инфицированных биологических жидкостей. Диагноз стафилококковых кожных инфекций определяется на основе внешних признаков. Для определения других инфекций образец крови или другой инфицированной биологической жидкости направляется в лабораторию для бактериологического исследования (посева на флору), выявления и определения бактерий. Результаты лабораторных анализов подтверждают диагноз и позволяют подобрать антибиотики, которые могут уничтожить стафилококк (так называемое определение чувствительности). При подозрении на остеомиелит может быть назначен рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), радионуклидная остеосцинтиграфия или комбинация обследований. Такие тесты показывают место повреждения и его тяжесть. Биопсия кости проводится для получения образца для анализа. Образец может быть взят при помощи иглы или во время операции.

Лечение стафилококковых инфекций Антибиотики

в некоторых случаях хирургическое удаление инфицированной кости и/или чужеродного материала. Инфекции, вызванные золотистым стафилококком, лечатся при помощи антибиотиков. Врач может попытаться установить, к каким антибиотикам устойчивы определенные бактерии. Больничная инфекция лечится антибиотиками, эффективными против МРЗС. К ним относятся ванкомицин, линезолид, тедизолид, хинупристин плюс далфострин, цефтаролин, теллавинцин, даптомицин и другие антибиотики. Если впоследствии результаты анализов показывают, что определенный штамм чувствителен к метициллину, а у пациента нет аллергии к пенициллину, ему назначают родственный метициллину препарат, например, нафциллин или оксациллин. В зависимости от тяжести инфекции прием антибиотиков может понадобиться в течение недель. Инфекцией МРЗС заражаются также вне медицинских учреждений. Штаммы МРЗС, которыми заражаются в месте проживания, обычно чувствительны к другим антибиотикам, например, триметоприму/сульфаметоксазолу, клиндамицину, миноциклину или доксициклину, а также к антибиотикам, которые применяются для лечения внутрибольничных инфекций МРЗС. Легкие кожные инфекции, вызванные МРЗС, например, фолликулит, обычно лечат при помощи мази, например, содержащей бацитрацин, неомицин и полимиксин B (доступны без рецепта) или мупироцин (отпускается только по рецепту). Если мази недостаточно, можно назначить пероральные или внутривенные антибиотики, эффективных против МРЗС. Выбор конкретного антибиотика зависит от тяжести инфекции и результатов определения чувствительности. Если инфекция затрагивает костную ткань или инородный материал в организме (например, кардиостимуляторы, искусственные сердечные клапаны и суставы, трансплантаты кровеносных сосудов), к схеме антибиотикотерапии иногда добавляется рифампин и, возможно, еще один антибиотик. Обычно в таких случаях показано хирургическое удаление инфицированной кости или инородных материалов. При наличии абсцессов они обычно дренируются.

Профилактика стафилококковой инфекции Распространение инфекции можно предотвратить при помощи тщательного мытья рук с мылом или нанесения на руки спиртосодержащего антибактериального средства. Некоторые врачи рекомендуют наносить антибиотик мупироцин внутрь ноздрей для уничтожения стафилококков в носу. Однако при избыточном использовании мупироцин может привести к выработке резистентности к мупироцину. Поэтому он назначается только в случае вероятного заражения инфекцией. Например, он выписывается пациентам перед проведением хирургической операции или людям, проживающим в местах распространения кожных инфекций. Если носителям стафилококков предстоят определенные виды операции, их часто лечат антибиотиками до операции. Больные кожной формой стафилококковой инфекции не должны заниматься приготовлением пищи. В некоторых учреждениях здравоохранения при приеме на работу сотрудников проводится стандартная процедура скрининга на МРЗС. В некоторых учреждениях скринингу подвергаются только лица, относящиеся к группе повышенного риска заражения МРЗС, например, те, кому предстоят определенные виды хирургических вмешательств. Скрининг подразумевает анализ мазка из носа, который берут с помощью ватного валика. В случае выявления штаммов МРЗС пациента изолируют во избежание распространения бактерий.