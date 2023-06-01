Инфекции, вызванные вирусами Эбола и Марбург

Инфекции, возбудителями которых являются вирусы Эбола и Марбург, приводят к кровотечению и нарушению функции органов. Эти инфекции зачастую приводят к смерти.

Инфекции, вызванные вирусами Марбург и Эбола, распространяются через контакт с живыми или мертвыми инфицированными животными, либо через контакт с кожей или биологическими жидкостями имеющего характерные симптомы или умершего инфицированного человека.

К начальным симптомам относится лихорадка, боли в мышцах и теле, головная боль, кашель и боль в горле, затем возникает рвота, диарея, кровотечение изо рта, носа или внутренних органов.

Для подтверждения диагноза назначаются анализы крови и мочи.

Лечение включает обильное внутривенное введение жидкостей и другие меры для поддержания жизненно важных функций организма.

Для предотвращения распространения инфекции требуется строгая изоляция и неукоснительное соблюдение санитарных мер предосторожности (для медицинских работников — использование защитной одежды).

Инфекции, вызванные вирусами Марбург и Эбола, представляют собой геморрагические лихорадки, характерным симптомом которых является кровотечение. Возбудители относятся к семейству филовирусов. Вирус Эбола имеет 5 видов, включая вирус Эбола Заир и вирус Эбола Судан.

Вспышки инфекций, вызванных вирусами Эбола и Марбург, были впервые зафиксированы в Центральной и Западной Африке; возможно, это объясняется распространением данных инфекций у обитающих в указанном регионе диких животных. Подобные вспышки происходят редко и в прошлом не распространялись на большие территории, поскольку обычно затрагивали изолированные сельские общины. Однако люди, перемещающиеся в соседние районы или в редких случаях за пределы Африки, иногда переносят инфекцию с собой.

В декабре 2013 г. крупная вспышка лихорадки Эбола Заир зарегистрирована в сельских районах Гвинеи (Западная Африка), оттуда распространилась в густонаселенные города самой Гвинеи и соседних Либерии и Сьерра-Леоне. Факт эпидемии был признан в марте 2014 г. В результате вспышек лихорадки Эбола заболели тысячи людей; умерло около 59 % инфицированных. Единичные инфицированные туристы и командированные работники (включая возвращавшихся на родину медицинских специалистов) принесли вирус Эбола в Европу и Северную Америку. Несколько медработников, участвовавших в лечении инфицированных людей в Европе и Северной Америке, также заразились вирусом. В 2016 году Сьерра-Леоне, Гвинея и Либерия были объявлены странами, свободными от вируса Эбола.

Вспышка лихорадки Эбола Заир также имела место в Демократической Республике Конго в 2017 году, но была быстро ликвидирована. Еще одна вспышка была подтверждена в мае 2018 года и закончилась в июне 2020 года с помощью вакцин. В Северном Киву и Гвинее были небольшие вспышки.

В сентябре 2022 года Уганда сообщила о первом за десять лет случае болезни Эбола, вызванной вирусом Эбола Судан. В январе 2023 году эта вспышка была объявлена завершенной.

Случаи заболевания Марбургом были зарегистрированы в Западной Африке в Гвинее в 2021 году, в Гане в 2022 году, в Экваториальной Гвинее в 2023 году и в Восточной Африке в Танзании в 2023 году.

Пути передачи вирусов Эбола и Марбург Вирусы Эбола и Марбург высококонтагиозны. Обычно они заражают животных и лишь в редких случаях распространяются на человека. Поскольку пока точно не установлено, какой вид животных является источником данных вирусов, врачи не могут с определенностью сказать, как происходит инфицирование первого человека, за которым следует эпидемическая вспышка заболевания. Специалисты, однако, полагают, что первое заражение происходит при контакте с инфицированным животным — крыланом или каким-либо представителем приматов (человекообразных или низших обезьян) — либо употреблении его мяса в пищу. Инфекция, вызванная вирусом Марбург, развивалась у людей, имевших контакт с летучими мышами (например, в шахтах или пещерах). После заражения одного человека инфекция может распространяться на других людей при прямом контакте с кожей или жидкостями организма (слюной, кровью, рвотой, мочой, калом, потом, грудным молоком или спермой) инфицированного человека. Согласно имеющимся данным, передача инфекции возможна только после развития симптомов. Однако инфекция часто распространяется из биологических жидкостей умершего человека, в особенности на людей, занимающихся транспортировкой и подготовкой тел к погребению. Считается, что по воздуху (т.е., в капельках мокроты, выбрасываемых при кашле или чихании) вирус Эбола не распространяется. Если такое распространение и имеет место, оно, вероятно, происходит редко. У некоторых выздоровевших вирус Эбола в конечном итоге полностью выводится из организма; человек перестает быть заразным. У других людей вирус остается на какое-то время в местах организма, защищенных от атак иммунной системы (например, в глазах или семенной жидкости). Генетический материал вируса Эбола может оставаться в семенной жидкости в течение года или дольше после того, как у мужчины больше не проявляются симптомы. Вирус Марбург может оставаться в семенной жидкости в течение 7 недель после того, как у мужчин больше не проявляются симптомы.

Симптомы инфекций, вызванных вирусами Эбола и Марбург Первые симптомы развиваются через 2–20 дней после контакта с вирусом. Сначала симптомы обычно похожи на симптомы других менее опасных вирусных инфекций: у человека появляются мышечные боли, головная боль, боль в горле и кашель. Кроме того, развивается светобоязнь и могут покраснеть белки глаз. В течение нескольких дней развиваются более серьезные симптомы, например, следующие: боль в животе;

Пожелтение кожи (желтуха)

Тяжелая рвота и диарея

Склонность к кровотечению

Спутанность сознания, бред, кома Рвота и диарея приводят к обезвоживанию, которое при отсутствии лечения вызывает снижение артериального давления (шок), нарушение сердечного ритма и заканчивается летальным исходом. Кровотечение начинается в течение первых нескольких дней. Подкожные кровотечения могут быть видны в виде фиолетовых пятен и точек (кровоподтеков), возникает кровоточивость десен, носа, прямой кишки либо внутренних органов. Также могут кровоточить места проколов кожи (в результате забора крови или установки внутривенного катетера). По прошествии приблизительно 5 дней развивается сыпь, в основном на туловище. На второй неделе после начала симптомов лихорадка спадает и человек начинает либо выздоравливать, либо происходит нарушение функции органов (так называемая недостаточность органов). От 25 до 90 % инфицированных людей умирают в основном в зависимости от того, какой уровень медицинской помощи доступен для них. В сравнении с вирусом Марбург, смертность от Эбола считается более высокой и в среднем составляет 59 %. Выздоровление длится долго.

Диагностика инфекций, вызванных вирусами Эбола и Марбург Анализы крови и мочи Выявление лихорадки Эбола у человека, инфицированного на протяжении всего нескольких дней, затруднено из-за того, что ранние симптомы, такие, как повышенная температура, могут быть вызваны более распространённой инфекцией. Однако если эти симптомы проявляются у людей, проживающих или приехавших из регионов, где были зарегистрированы случаи лихорадки Эбола, то следует подозревать возможность данного заболевания. Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) разработаны инструкции для медицинских работников по проведению обследований лиц, приезжающих из таких регионов. При подозрении на лихорадку Эбола осуществляется забор образцов крови и мочи для исследования для подтверждения инфекции. Аналогичный подход действует и в отношении инфекции, вызванной вирусом Марбург. При постановке диагноза вирусной инфекции Эбола или Марбург соответствующие уведомления направляются представителям министерства здравоохранения.

Лечение инфекций, вызванных вирусами Эбола и Марбург Поддерживающая терапия

Противовирусные препараты Поддерживающее лечение включает следующее: Внутривенное (в/в) введение жидкостей для поддержания артериального давления и баланса электролитов (натрия, калия и кальция)

Переливание коагулирующего фактора для снижения или прекращения кровотечений

Лечение симптомов, включая прием обезболивающих препаратов В настоящее время доступны два моноклональных антитела (под названием REGN-EB3 и mAb-114) для лечения вирусной инфекции Эбола, вызванной вирусом Эболы Заир. Оба этих лекарственных препарата были проверены во время вспышек лихорадки Эбола в ДРК 2018–2020 гг. и показали высокую эффективность, излечивая примерно 90 % больных, если их вводили в течение первых нескольких дней после. Действие этих новых лекарственных препаратов не проверялось у людей с вирусной инфекцией, вызванной вирусом Марбург, поэтому эффективное лечение инфекции, вызванной этим вирусом, по-прежнему отсутствует.