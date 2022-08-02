Трансплантация печени — это хирургическое изъятие здоровой печени или иногда части печени у живого человека, с последующей ее пересадкой человеку, у которого печень больше не функционирует.
(См. также Общие сведения о трансплантации).
Трансплантация печени — это второй наиболее распространенный вид операции по пересадке органов. Она является единственным вариантом для пациентов, печень которых перестает функционировать.
Целую печень можно получить только от умершего человека, однако живой донор может предоставить часть своей печени. Полученную печень можно хранить в течение 18 часов.
Многие люди умирают в ожидании подходящей печени, но после трансплантации процент получателей пересаженной печени, которые выживают, составляет:
Через 1 год: от 90 до 95 %.
Через 3 года: от 80 до 85 %.
Через 5 лет: около 75 %.
Большинство реципиентов — это пациенты, у которых печень была разрушена циррозом (замещение ткани печени рубцовой тканью), часто из-за инфекции вирусом гепатита С. Другие причины пересадки печени включают первичный склерозирующий холангит (рубцевание желчных протоков, вызывающее цирроз), аутоиммунные заболевания печени, а также, у детей, частичное или полное разрушение желчных протоков (атрезия желчных протоков) и метаболические нарушения.
Пациенты, чья печень разрушена в связи с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, могут пройти трансплантацию, если откажутся от алкоголя. Пересадка печени также проводится некоторым пациентам с раком печени, который не слишком запущен.
Хотя гепатит С и аутоиммунные заболевания рецидивируют в пересаженной печени, шансы на выживание остаются высокими.
Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.
Доноры
Почти все донорские органы печени получены у людей, у которых мозг умер, а сердце все еще бьется. Тип крови и размер сердца донора и реципиента должны совпадать. Тип ткани не обязательно должен точно совпадать.
Некоторые трансплантаты берут у живых доноров, которые дают часть своей печени. Это возможно, потому что для жизни достаточно даже части здоровой печени. Немногие трансплантаты получают у людей, у которых мозг умер и чье сердце перестало биться. Однако печень у таких доноров часто повреждается, потому что к ней не поступает кровь.
Процедура трансплантации печени
Пораженную печень извлекают через надрез в брюшной полости, новую печень соединяют с кровеносными сосудами и желчными путями реципиента. Обычно требуются переливания крови.
Операция продолжается более 4 1/2 часа, и пациент проводит в больнице 7–12 дней.
Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженную печень. По сравнению с трансплантацией других органов, при трансплантации печени требуются минимальные дозы иммунодепрессантов.
Осложнения трансплантации печени
Трансплантация может вызвать различные осложнения.
Отторжение
Даже если типы ткани близко совпадают, пересаженные органы, в отличие от перелитой крови, часто отторгаются, если не будут приняты меры для предотвращения их неприятия организмом. Отторжение возникает вследствие того, что иммунная система реципиента атакует пересаженный орган, который она считает инородным материалом. Отторжение может быть слабым и поддаваться простому контролю, либо может быть тяжелым и привести к разрушению пересаженного органа.
Пересаженная печень отторгается не так интенсивно, как другие органы, например, почка и сердце. Тем не менее, после операции врач может назначить иммунодепрессанты.
Если у реципиента увеличивается печень, появляется тошнота, боль, повышенная температура, желтуха или нарушается функция печени (на что указывают анализы крови), врачи могут провести биопсию, используя иглу. Результаты биопсии указывают на возможное отторжение печени и на необходимость корректировки терапии иммунодепрессантами.
При отторжении назначают кортикостероиды либо, в случае неэффективности кортикостероидов, другие иммунодепрессанты (например, антитимоцитарный глобулин). Если лекарственные препараты неэффективны, возможна пересадка другой печени, при ее наличии.
Гепатит
Большинству людей пересаживают печень, потому что у них был цирроз из-за вирусного гепатита. Иммунодепрессанты, которые необходимы для предотвращения отторжения трансплантата печени, также лишают организм способности защищаться от инфекций. В результате гепатит В или С рецидивирует почти у всех реципиентов пересаженной печени. Однако противовирусные препараты эффективны при лечении гепатита, возникающего у реципиентов трансплантатов печени.
Другие осложнения
Некоторые осложнения трансплантации печени могут возникать в течение 2 месяцев после операции. Например, печень может неправильно функционировать, сгустки крови могут блокировать кровеносные сосуды, ведущие к печени и из нее или желчь может вытекать из желчных протоков. Осложнения, которые происходят вскоре после трансплантации, как правило, вызывают повышенную температуру, пониженное артериальное давление и отклонения от нормы результатов исследований, проведенных для оценки функции печени.
Позже наиболее распространенным осложнением является рубцевание и сужение желчных протоков. Это расстройство может вызвать желтуху, темную мочу, светлый кал и зуд по всему телу. Иногда суженные протоки можно вновь открыть, но зачастую требуется еще одна пересадка органа.