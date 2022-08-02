Трансплантация печени — это хирургическое изъятие здоровой печени или иногда части печени у живого человека, с последующей ее пересадкой человеку, у которого печень больше не функционирует.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Трансплантация печени — это второй наиболее распространенный вид операции по пересадке органов. Она является единственным вариантом для пациентов, печень которых перестает функционировать.

Целую печень можно получить только от умершего человека, однако живой донор может предоставить часть своей печени. Полученную печень можно хранить в течение 18 часов.

Многие люди умирают в ожидании подходящей печени, но после трансплантации процент получателей пересаженной печени, которые выживают, составляет:

Через 1 год: от 90 до 95 %.

Через 3 года: от 80 до 85 %.

Через 5 лет: около 75 %.

Большинство реципиентов — это пациенты, у которых печень была разрушена циррозом (замещение ткани печени рубцовой тканью), часто из-за инфекции вирусом гепатита С. Другие причины пересадки печени включают первичный склерозирующий холангит (рубцевание желчных протоков, вызывающее цирроз), аутоиммунные заболевания печени, а также, у детей, частичное или полное разрушение желчных протоков (атрезия желчных протоков) и метаболические нарушения.

Пациенты, чья печень разрушена в связи с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, могут пройти трансплантацию, если откажутся от алкоголя. Пересадка печени также проводится некоторым пациентам с раком печени, который не слишком запущен.

Хотя гепатит С и аутоиммунные заболевания рецидивируют в пересаженной печени, шансы на выживание остаются высокими.

Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.

Доноры Почти все донорские органы печени получены у людей, у которых мозг умер, а сердце все еще бьется. Тип крови и размер сердца донора и реципиента должны совпадать. Тип ткани не обязательно должен точно совпадать. Некоторые трансплантаты берут у живых доноров, которые дают часть своей печени. Это возможно, потому что для жизни достаточно даже части здоровой печени. Немногие трансплантаты получают у людей, у которых мозг умер и чье сердце перестало биться. Однако печень у таких доноров часто повреждается, потому что к ней не поступает кровь.

Процедура трансплантации печени Пораженную печень извлекают через надрез в брюшной полости, новую печень соединяют с кровеносными сосудами и желчными путями реципиента. Обычно требуются переливания крови. Операция продолжается более 4 1/2 часа, и пациент проводит в больнице 7–12 дней. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженную печень. По сравнению с трансплантацией других органов, при трансплантации печени требуются минимальные дозы иммунодепрессантов.