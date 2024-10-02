Общие сведения об иммунодефицитах

Иммунодефициты связаны с неправильной работой иммунной системы, в результате чего инфекции развиваются и повторяются более часто, а также протекают тяжелее и дольше, чем обычно.
Иммунодефициты обычно являются результатом использования лекарственных препаратов или длительного серьезного заболевания (например, рака), но иногда они носят наследственный характер.
Люди обычно страдают от частых, необычных или необычно тяжелых либо длительных инфекций, а также у них может развиться аутоиммунное или онкологическое заболевание.
Врачи подозревают иммунодефицит на основании симптомов и делают анализы крови для выявления конкретного расстройства.
Пациентам могут назначаться противомикробные препараты (например, антибиотики) для профилактики и лечения инфекций.
При слишком низких уровнях антител (иммуноглобулинов) или нарушении их функции может назначаться иммуноглобулин.
При некоторых тяжелых иммунодефицитах иногда проводят трансплантацию стволовых клеток.
(См. также Общие сведения об иммунной системе).
Иммунодефицит ухудшает способность иммунной системы защищать организм от чужеродных или аномальных клеток, которые вторгаются в него или атакуют его (например, бактерии, вирусы, грибки и раковые клетки). В результате может развиться необычная бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, лимфомы и другие злокачественные опухоли.
Некоторые люди с иммунодефицитами также страдают аутоиммунными заболеваниями (например, иммунной тромбоцитопенией). При аутоиммунном заболевании иммунная система атакует собственные ткани организма. Иногда аутоиммунное заболевание развивается до того, как возникнут какие-либо симптомы иммунодефицита.
Существует два типа иммунодефицитов:
Первичные: Такие расстройства обычно врожденные, являются генетическими нарушениями и носят наследственный характер. Как правило, они выявляются в младенчестве или детстве. Однако некоторые первичные иммунодефициты (такие как обычный вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит) могут оставаться нераспознанными до взрослого возраста. Существует большое количество первичных иммунодефицитов. Все они относительно редкие.
Вторичные: Такие нарушения, как правило, развиваются позже в течение жизни и часто являются следствием приема определенных лекарственных препаратов или другого заболевания, например, диабета или инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Они встречаются чаще, чем первичные иммунодефицитные нарушения.
Некоторые иммунодефициты сокращают продолжительность жизни, другие — сохраняются на протяжении всей жизни, не влияя на продолжительность жизни, а некоторые исчезают после лечения или без всякого лечения.
Причины иммунодефицита
Первичный иммунодефицит
Первичные иммунодефициты могут быть вызваны мутациями, иногда в определенном гене. Если мутантный ген находится в Х- (половой) хромосоме, соответствующее нарушение называется сцепленным с Х-хромосомой заболеванием. Сцепленные с Х-хромосомой заболевания встречаются чаще у мальчиков. Около 60% лиц с первичными иммунодефицитами — мужского пола.
Первичные иммунодефициты классифицируются по пораженному компоненту иммунной системы:
гуморальный иммунитет, который включает B-клетки (лимфоциты) — тип белых кровяных клеток, которые вырабатывают антитела (иммуноглобулины);
клеточный иммунитет, который включает Т-клетки (лимфоциты) — тип белых кровяных клеток, которые помогают определить и уничтожить чужеродные или аномальные клетки;
оба типа иммунитета — гуморальный и клеточный (B- и T-клетки);
фагоциты (клетки, которые поглощают и уничтожают микроорганизмы);
белки комплемента (белки, которые помогают иммунным клеткам убивать бактерии и выявлять инородные клетки для уничтожения).
Пораженные компоненты иммунной системы могут отсутствовать, их может быть слишком мало или они могут быть аномальными и работать неправильно.
Наиболее распространенными первичными иммунодефицитами являются проблемы с В-клетками; доля таких нарушений составляет более половины от общего числа.
Некоторые первичные иммунодефициты
Пораженная часть иммунной системы
Расстройство
Гуморальный иммунитет: Проблемы с B-клетками (лимфоциты) и выработкой антител
Обычный вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит
Недостаток специфических антител (дефицит определенных иммуноглобулинов), например, дефицит IgA
Транзиторная гипогаммаглобулинемия новорождённых
Клеточный иммунитет: Проблемы с Т-клетками (лимфоцитами)
Хронический кожно-слизистый кандидоз
Комбинированный гуморальный и клеточный иммунитет: Проблемы с B- и T-клетками
Синдром гипериммуноглобулинемии Е
Тяжелый комбинированный иммунодефицит
Фагоциты: Проблемы с подвижностью или способностью этих клеток к уничтожению мишени
Синдром Чедиака-Хигаси (редко)
Хроническая гранулематозная болезнь
Белки комплемента: Дефицит белков комплемента
Дефицит ингибитора компонента комплемента 1 (C1) (врождённый ангионевротический отёк)
Дефицит C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 и/или C9
Вторичные иммунодефициты
Причинами этих нарушений могут быть:
Продолжительные (хронические) и/или серьезные заболевания, такие как диабет или рак
Лекарственные препараты
В редких случаях лучевая терапия
Причиной возникновения иммунодефицитных нарушений может стать практически любое длительное серьезное заболевание. Например, диабет может вызвать иммунодефицит, потому что при высоком уровне сахара в крови лейкоциты функционируют плохо. Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), может привести к вторичному иммунодефициту.
Многие виды злокачественных опухолей могут приводить к иммунодефицитным нарушениям. Например, опухоли костного мозга (такие как лейкоз или лимфома) могут препятствовать выработке костным мозгом нормальных лейкоцитов (В-клеток и Т-клеток), которые являются компонентом иммунной системы.
Ослабить иммунную систему может недостаточное питание — нехватка питательных веществ в целом либо только одного из них. Когда недоедание приводит к значительному снижению веса, часто страдает иммунная система.
Вторичные иммунодефициты также характерны для пожилых людей и госпитализированных пациентов.
Иммунодепрессанты — это лекарственные препараты, которые используются намеренно для подавления активности иммунной системы. Например, некоторые из них используются для предотвращения отторжения пересаженного органа или ткани (см. Лекарственные препараты, используемые для профилактики отторжения трансплантата). Они могут назначаться пациентам с аутоиммунным расстройством для подавления атаки организма против собственных тканей.
Такой тип иммунодепрессантов, как кортикостероиды, используется для подавления воспаления при различных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит. Однако иммунодепрессанты также подавляют способность организма бороться с инфекциями и, возможно, уничтожать опухолевые клетки.
Химиотерапия и лучевая терапия также могут подавлять иммунную систему и иногда приводить к появлению иммунодефицитов.
Заболевания, которые могут стать причиной иммунодефицита
Тип
Примеры
Кровь
Онкологические заболевания
Многие виды рака
Хромосомные заболевания
Инфекционные
Ветряная оспа (ветрянка)
Инфекции, вызванные вирусом Эпштейна-Барр
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
Некоторые бактериальные инфекции
Гормональные заболевания
Почки
Печень
Cкелетно-мышечная система
Системная красная волчанка (волчанка)
селезенку;
Удаление селезенки
Иное
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Некоторые лекарственные препараты, которые могут вызывать иммунодефицит
Тип
Примеры
Противосудорожные препараты
Ламотриджин
Фенитоин
Вальпроат
Химиотерапевтические препараты
Алемтузумаб
Бусульфан
Циклофосфамид
Мелфалан
Кортикостероиды
Метилпреднизолон
Преднизон
Иммунодепрессанты (лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему)
Азатиоприн
Циклоспорин
Микофенолат
Сиролимус
такролимус.
Другие лекарственные препараты, например антитела, направленные на подавление определенных компонентов иммунной системы
Адалимумаб
Этанерцепт
Инфликсимаб
Ритуксимаб
Тоцилизумаб
Иммунодефицит у пожилых людей
Снижение эффективности иммунной системы по мере старения человека обусловлено несколькими механизмами (см. Влияние старения на иммунную систему). Например, с возрастом у людей вырабатывается меньше Т-клеток. Т-клетки помогают организму распознавать и бороться с чужеродными или аномальными клетками.
Недостаточное питание, распространенное среди пожилых людей, ослабляет иммунную систему. Недостаточным питанием, как правило, считается дефицит калорий, однако это может быть и дефицит одного или нескольких незаменимых питательных веществ. У пожилых людей может присутствовать дефицит двух питательных веществ, которые особенно важны для иммунитета — кальция и цинка. Дефицит кальция встречается чаще среди пожилых людей отчасти потому, что по мере старения кишечник человека теряет способность поглощать кальций. Кроме того, пожилые люди могут не получать достаточное количество кальция с пищей. Дефицит цинка очень распространен среди пожилых людей, которые проживают в медицинских учреждениях, и у людей, прикованных к дому.
Определенные заболевания (такие как диабет и хроническая болезнь почек), которые чаще встречаются у пожилых людей, а также некоторые лекарственные препараты (например, иммунодепрессанты), которые часто используются пожилыми людьми, могут также приводить к нарушениям иммунной системы.
Симптомы иммунодефицита
У людей с иммунодефицитом одна инфекция сменяет другую. Обычно первыми развиваются и часто повторяются респираторные инфекции (такие, как инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции). У большинства людей в конечном итоге развиваются тяжелые бактериальные инфекции, которые переходят в хронические, повторяются или приводят к осложнениям. Например, больное горло и простуда могут перерасти в пневмонию. Однако частые простудные заболевания не обязательно означают наличие иммунодефицитного нарушения. Например, вероятной причиной частых инфекций у детей является многократное инфицирование в детском саду или в школе.
Распространены инфекции полости рта, глаз и желудочно-кишечного тракта. Кандидозный стоматит, грибковая инфекция полости рта может быть ранним признаком иммунодефицитного нарушения. Во рту могут появляться язвы. У пациентов могут развиваться хронические заболевания десен (гингивит) и частые инфекции уха и кожи. Бактериальные инфекции (к примеру, стафилококковые) могут привести к образованию гнойных язв (пиодермия). У пациентов с определенными иммунодефицитами может появиться множество заметных бородавок (вызванных вирусами).
У многих пациентов развивается лихорадка и озноб, они теряют аппетит и/или вес.
Может развиться боль в животе из-за увеличения печени или селезенки.
У новорожденных или детей раннего возраста может иметь место хронический понос. Кроме того, может наблюдаться задержка в их росте и развитии (так называемое отставание в физическом развитии). У детей, у которых симптомы развиваются в раннем детстве, скорее всего, будет более тяжелая форма иммунодефицита, чем у тех, у кого симптомы развиваются позже.
Другие симптомы зависят от тяжести и продолжительности инфекций.
Первичные иммунодефициты могут развиваться как часть синдрома и сочетаться с другими симптомами. Эти другие симптомы часто более заметны, чем симптомы иммунодефицита. Например, врачи могут распознать синдром Ди Джорджи по низко расположенным ушам, небольшой срезанной челюсти и широко расставленным глазам, которые характерны для детей с этим заболеванием.
Хотя у людей с иммунодефицитом может быть нарушена способность бороться с бактериями и другими «инородными» веществами, у них может развиться иммунный ответ на ткани собственного организма и могут развиться симптомы аутоиммунного заболевания.
Диагностика иммунодефицита
Анализы крови
Кожные пробы
Биопсия
Иногда генетический анализ
Сначала врачи должны заподозрить наличие иммунодефицита. Затем они делают тесты для выявления специфических отклонений иммунной системы.
Врачи подозревают иммунодефицит при наличии одного или нескольких из следующих признаков:
если у пациента наблюдаются рецидивирующие инфекции (обычно синусит, бронхит, инфекции среднего уха или пневмония);
тяжелые или необычные инфекции;
тяжелая инфекция вызвана микроорганизмом, который обычно не приводит к развитию тяжелой инфекции (например, Pneumocystis, грибы или цитомегаловирус);
рецидивирующие инфекции не отвечают на лечение;
у членов семьи также возникают частые и тяжелые рецидивирующие инфекции.
Анамнез
Чтобы определить тип иммунодефицита, врачи спрашивают, в каком возрасте у человека начались повторяющиеся или необычные инфекции либо другие характерные симптомы. Определенные типы иммунодефицитов более вероятны в зависимости от возраста, в котором начинаются инфекции, например:
Младше 6 месяцев: Обычно патология Т-клеток
Возраст 6–12 месяцев: Возможно, проблема с В- и Т-клетками, или с B-клетками
Старше 12 месяцев: Обычно патология В-клеток и выработки антител
Тип инфекции также может помочь врачам определить тип иммунодефицита. Например, может помочь информация о том, какой поражен орган (ухо, легкое, головной мозг или мочевой пузырь), к какому типу относится возбудитель инфекции (бактерии, грибы или вирусы) и какой именно вид микроорганизма вызвал заболевание.
Врачи спрашивают о факторах риска, таких как диабет, о приеме лекарственных препаратов, воздействии токсичных веществ, таких как некоторые пестициды или бензол, и наличии близких родственников с иммунодефицитами (семейный анамнез). Чтобы выяснить, не является ли причиной ВИЧ-инфекция, пациенту могут задать вопросы о сексуальной активности в прошлом и настоящем, использовании внутривенных наркотиков и предшествующих переливаниях крови.
Физикальное обследование
По результатам физикального обследования можно предположить наличие, а иногда и тип иммунодефицита. Например, врачи подозревают определенные типы иммунодефицитов, если обнаруживают:
увеличение размеров селезенки;
проблемы с лимфатическими узлами и миндалинами;
при некоторых типах иммунодефицитов размер лимфоузлов чрезвычайно мал; при некоторых других типах лимфатические узлы и миндалины становятся припухшими и болезненными.
Обследования
Для подтверждения диагноза иммунодефицита и определения типа иммунодефицита необходимы лабораторные исследования.
Выполняются анализы крови, в том числе, общий анализ крови (ОАК). ОАК может выявить аномалии в клетках крови, характерные для конкретных иммунодефицитов. Анализ крови делают, чтобы определить общее количество лейкоцитов и процентное отношение всех основных типов лейкоцитов. Лейкоциты изучают под микроскопом для выявления аномалий. Врачи также определяют содержание иммуноглобулинов и уровни определенных специфических антител, вырабатываемых после введения вакцины. Если какие-либо результаты выходят за пределы нормы, обычно делают дополнительные тесты.
При подозрении на иммунодефицит, вызванный аномалиями Т-клеток, могут быть назначены кожные пробы. Эти пробы похожи на туберкулиновые кожные пробы, которые применяются при выявлении туберкулеза. Под кожу вводят небольшое количество белков распространенного инфекционного микроорганизма, например, дрожжей. Если в течение 48 часов происходит реакция (покраснение, жар и припухлость), то Т-клетки функционируют нормально. Отсутствие реакции может указывать на аномалию Т-клеток. Для подтверждения нарушений со стороны Т-клеток по результатам анализов крови врачи выполняют дополнительные анализы крови для определения уровня Т-клеток и оценки их функции.
Чтобы помочь врачам определить, какой из конкретных иммунодефицитов вызывает симптомы, может быть выполнена биопсия. Для биопсии врачи берут образец ткани из лимфатических узлов и/или костного мозга. Проводят анализ образца, чтобы определить наличие определенных иммунных клеток.
При подозрении на проблему с иммунной системой может быть назначен генетический анализ. Генные мутации или мутации, вызывающие многие иммунодефициты, уже установлены. Таким образом, генетическое тестирование может иногда помочь определить конкретный иммунодефицит. Если у человека имеется генетическая причина иммунодефицита, некоторые члены его семьи также могут иметь это заболевание или быть носителями патологического гена. Поэтому врачи часто рекомендуют провести обследование близких членов семьи, иногда включающее генетический анализ.
Скрининг на иммунодефициты
Генетическое тестирование, обычно с использованием образцов крови, также может назначаться людям, родственники которых являются носителями генов наследуемого иммунодефицита. Такие люди, возможно, захотят пройти обследование, чтобы узнать, являются ли они носителями генов этого нарушения, и каковы их шансы иметь больного ребенка. Рекомендуется получить консультацию специалиста по генетике до выполнения анализов.
Некоторые иммунодефициты, например, сцепленную с Х-хромосомой агаммаглобулинемию, синдром Вискотта-Олдрича, тяжелый комбинированный иммунодефицит и хроническую гранулематозную болезнь, можно обнаружить у плода посредством анализа околоплодной жидкости (амниотической жидкости) или образца крови плода (пренатальное обследование). Такие анализы могут быть рекомендованы для людей, в семейном анамнезе которых есть иммунодефициты, связанные с мутацией в семье.
Всем новорожденным проводят скрининговый анализ крови под названием тест на Т-рецепторные эксцизионные кольца (TREC), по которому можно определить наличие аномальных Т-клеток либо существенное снижение количества Т-клеток. С помощью этого теста можно определить некоторые виды дефицита клеточного иммунитета, например, тяжелый комбинированный иммунодефицит. Раннее выявление новорожденных с тяжелым комбинированным иммунодефицитом может помочь предотвратить их смерть в раннем возрасте. Тест TREC для всех новорожденных в настоящее время обязателен во многих штатах Соединенных Штатов Америки.
Лечение иммунодефицита
Общие меры и некоторые вакцины для профилактики инфекций
При необходимости антибиотики и противовирусные препараты
В некоторых случаях иммуноглобулин
В некоторых случаях пересадка стволовых клеток
Лечение иммунодефицитов обычно включает профилактику инфекций, лечение инфекций при их возникновении и возмещение отсутствующих компонентов иммунной системы при наличии такой возможности.
При надлежащем лечении многие люди с иммунодефицитными нарушениями имеют нормальную продолжительность жизни. Однако некоторые из них требуют интенсивного и частого лечения на протяжении всей жизни. Другие, например, пациенты с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, умирают в раннем детском возрасте, если им не выполняется пересадка стволовых клеток.
Профилактика инфекций
Стратегии для профилактики и лечения инфекций зависят от типа иммунодефицита. Например, люди с иммунодефицитом из-за недостатка антител подвергаются риску бактериальных инфекций. Следующие действия могут помочь снизить риск:
надлежащая личная гигиена (в том числе, своевременное лечение зубов);
отказ от употребления сырой пищи;
отказ от питья воды, которая может быть загрязнена;
избегание контакта с инфицированными людьми;
периодические курсы лечения внутривенными или подкожными инъекциями иммуноглобулина (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой).
Вакцины назначают, если конкретный иммунодефицит не влияет на выработку антител. Вакцины назначают для стимуляции организма к выработке антител, распознающих и атакующих конкретные бактерии или вирусы. Если иммунная система человека не в состоянии вырабатывать антитела, введение вакцины не будет способствовать выработке антител и даже может привести к развитию заболевания. Например, если заболевание не влияет на выработку антител, пациентам с этим нарушением один раз в год вводят вакцину против вируса гриппа. Врачи могут также назначить эту вакцину ближайшим членам семьи пациента и людям, тесно контактирующим с пациентом.
Как правило, вакцины, содержащие живые, но ослабленные микроорганизмы (вирусы или бактерии), не назначаются лицам с патологией B-клеток или T-клеток, поскольку эти вакцины могут привести к развитию инфекции у таких пациентов. К таким вакцинам относятся ротавирусные вакцины, комбинированная вакцина против кори/краснухи/паротита, вакцина против ветряной оспы (ветрянки), один из видов вакцины против опоясывающего лишая, вакцина против туберкулеза, содержащая бациллу Кальметта-Жерена (БЦЖ), вакцина против гриппа, вводящаяся в виде назального спрея, и пероральная полиовирусная вакцина. Пероральная полиовирусная вакцина больше не применяется в Соединенных Штатах Америки, но используется в некоторых других странах.
Лечение инфекций
Антибиотики назначаются сразу после появления жара или другого признака инфекции, часто до хирургических и стоматологических процедур, которые могут привести к попаданию бактерий в кровоток. Если иммунодефицитное нарушение (например, тяжелый комбинированный иммунодефицит) увеличивает риск развития серьезных инфекций или конкретной инфекции, пациентам могут назначить антибиотики на продолжительное время, чтобы предотвратить эти инфекции.
Противовирусные препараты назначают при первых признаках инфекции, если у пациентов имеется иммунодефицит, который увеличивает риск вирусных инфекций (таких как иммунодефицит вследствие патологии Т-клеток). Эти препараты включают осельтамивир или занамивир для лечения гриппа, ацикловир для лечения герпеса или ветряной оспы и нирматрелвир в сочетании с ритонавиром для лечения инфекции SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).
Возмещение отсутствующих компонентов иммунной системы
Иммуноглобулин может эффективно заменить отсутствующие антитела (иммуноглобулины) у людей с иммунодефицитом, обусловленным нарушением выработки антител В-лимфоцитами. Иммуноглобулин может вводиться в вену (внутривенно) один раз в месяц или под кожу (подкожно) один раз в неделю или один раз в месяц. Часто больной может сам подкожно вводить иммуноглобулин в домашних условиях.
Трансплантация стволовых клеток может скорректировать некоторые иммунодефициты, особенно тяжелый комбинированный иммунодефицит. Стволовые клетки могут быть получены из костного мозга или из крови (в том числе, пуповинной крови). Трансплантация стволовых клеток, которую выполняют в ряде крупных медицинских центров, обычно назначается для лечения тяжелых нарушений.
При некоторых иммунодефицитах иногда эффективна трансплантация ткани вилочковой железы.
Генная терапия представляет собой вмешательство, при помощи которого можно вылечить генетическое заболевание. В генной терапии нормальный ген вводят в клетки человека для коррекции генетической аномалии, вызывающей патологию. Генная терапия успешно используется при различных первичных иммунодефицитах, таких как тяжелый комбинированный иммунодефицит, хроническое гранулематозное заболевание, недостаточность аденозиндеаминазы и другие. Несмотря на то, что для этой процедуры существуют различные ограничения и препятствия, генная терапия дает возможность потенциального излечения в будущем.
Профилактика иммунодефицита
Некоторые из заболеваний, которые могут вызвать вторичный иммунодефицит, можно предотвратить и/или лечить, и тем самым помочь избежать развития иммунодефицита. Ниже приводится несколько примеров:
ВИЧ-инфекция: меры для предотвращения ВИЧ-инфекции, такие как соблюдение правил безопасного секса и использование индивидуальных игл для внутривенных инъекций могут уменьшить распространение этой инфекции. Кроме того, ВИЧ-инфекцию можно, как правило, эффективно лечить антиретровирусными препаратами.
Онкологические заболевания: при успешном лечении функции иммунной системы можно восстановить, за исключением случаев, когда пациенты должны продолжать прием иммунодепрессантов.
Сахарный диабет: надлежащий контроль уровня сахара в крови может улучшить функции лейкоцитов и таким образом предотвратить инфекции.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Исчерпывающая информация о первичных иммунодефицитах, от диагностики и лечения до улучшения качества жизни людей, страдающих иммунодефицитом