Общие сведения об иммунодефицитах

У людей с иммунодефицитом одна инфекция сменяет другую. Обычно первыми развиваются и часто повторяются респираторные инфекции (такие, как инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции). У большинства людей в конечном итоге развиваются тяжелые бактериальные инфекции, которые переходят в хронические, повторяются или приводят к осложнениям. Например, больное горло и простуда могут перерасти в пневмонию. Однако частые простудные заболевания не обязательно означают наличие иммунодефицитного нарушения. Например, вероятной причиной частых инфекций у детей является многократное инфицирование в детском саду или в школе.

Распространены инфекции полости рта, глаз и желудочно-кишечного тракта. Кандидозный стоматит, грибковая инфекция полости рта может быть ранним признаком иммунодефицитного нарушения. Во рту могут появляться язвы. У пациентов могут развиваться хронические заболевания десен (гингивит) и частые инфекции уха и кожи. Бактериальные инфекции (к примеру, стафилококковые) могут привести к образованию гнойных язв (пиодермия). У пациентов с определенными иммунодефицитами может появиться множество заметных бородавок (вызванных вирусами).

У многих пациентов развивается лихорадка и озноб, они теряют аппетит и/или вес.

Может развиться боль в животе из-за увеличения печени или селезенки.

У новорожденных или детей раннего возраста может иметь место хронический понос. Кроме того, может наблюдаться задержка в их росте и развитии (так называемое отставание в физическом развитии). У детей, у которых симптомы развиваются в раннем детстве, скорее всего, будет более тяжелая форма иммунодефицита, чем у тех, у кого симптомы развиваются позже.

Другие симптомы зависят от тяжести и продолжительности инфекций.

Первичные иммунодефициты могут развиваться как часть синдрома и сочетаться с другими симптомами. Эти другие симптомы часто более заметны, чем симптомы иммунодефицита. Например, врачи могут распознать синдром Ди Джорджи по низко расположенным ушам, небольшой срезанной челюсти и широко расставленным глазам, которые характерны для детей с этим заболеванием.

Хотя у людей с иммунодефицитом может быть нарушена способность бороться с бактериями и другими «инородными» веществами, у них может развиться иммунный ответ на ткани собственного организма и могут развиться симптомы аутоиммунного заболевания.